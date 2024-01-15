Москва, 15 января, 2024, 05:53 — ИА Регнум. Семья блогеров Валерии и Артёма Чекалиных погасила задолженность по налогам в 504 миллиона рублей. Об этом в понедельник, 15 января, сообщил председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин в интервью «РИА Новости».

Иван Шилов ИА REGNUM Александр Бастрыкин

«Благодаря имеющимся доказательствам они признали вину в уклонении от уплаты налогов и в полном размере возместили налоговую недоимку, пени и штраф на сумму 504 миллиона рублей», — сказал председатель СКР.

Бастрыкин отметил, что в связи с погашением задолженности уголовное преследование семьи Чекалиных по факту уклонения от уплаты налогов было прекращено.

Напомним, что уголовное дело об уклонении Валерии Чекалиной от уплаты налогов возбудили 7 марта 2023 года. Против её мужа возбудили дело о пособничестве в уклонении от уплаты налогов. Блогеров обвинили в неуплате налогов на сумму более 300 миллионов рублей и назначили меру пресечения в виде подписки о невыезде. Обвиняемые признали свою вину в полном объёме и пообещали погасить задолженность.

Как передавало ИА Регнум, 29 декабря адвокат Чекалиной Константин Третьяков сообщил, что Следственный комитет прекратил уголовное дело об уклонении от уплаты налогов в отношении семьи блогеров. При этом юрист отметил, что Валерия и её муж Артём остаются обвиняемыми по уголовному делу об «отмывании» средств в особо крупном размере.