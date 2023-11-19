Москва, 19 ноября, 2023, 13:54 — ИА Регнум. Блогер Валерия Чекалина (Лерчек) и её супруг выплатили 500 млн рублей и полностью погасили долг перед Федеральной налоговой службой (ФНС). Об этом 19 ноября ТАСС рассказал адвокат супружеской пары Константин Третьяков.

РИА Новости/Григорий Сысоев Блогер Валерия Чекалина и ее супруг Артём Чекалин

«Чекалины безоговорочно исполнили публичное обещание и полностью погасили долг с учётом доначислений пени и штрафа», — сказал адвокат.

Он добавил, что блогеры доплатили 296 млн рублей. Как пояснил адвокат, из ранее уплаченных 311 млн часть ушла на оплату текущих налогов.

Как сообщало ИА Регнум, в марте Следственный комитет возбудил уголовное дело о неуплате налогов в размере 311 млн рублей против Валерии и Артёма Чекалиных. Пара в период с июля 2020 по июль 2022 года превысила допустимый лимит доходов в 150 млн рублей в год. Помимо этого, по версии следствия, в апреле 2021 года Чекалины легализовали более 130 млн рублей, добытых преступным путем, приобретя на них валюту США.

Мосгорсуд 14 августа отказался перевести Чекалину под домашний арест. Прокуратура утверждала, что Лерчек пользуется средствами связи и общается со свидетелями по уголовному делу.

В конце сентября 2023 года ФНС обязала Лерчек выплатить штраф в размере 124 млн рублей за неуплату налогов.

Ранее в делах о неуплате налогов фигурировали такие блогеры, как Александра Митрошина и Елена Блиновская. Последнюю задержали 27 апреля в Смоленской области при попытке выехать из страны. В отношении неё возбудили два уголовных дела по статьям о легализации дохода и уклонении от уплаты налогов. Она выплатила лишь 10 млн из более чем 918 млн рублей неуплаченных налогов. Мосгорсуд 14 ноября оставил Блиновскую под домашним арестом до января.