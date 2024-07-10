Москва, 10 июля, 2024, 16:27 — ИА Регнум. Блогеры Артём и Валерия Чекалины официально расторгли брак. Об этом 10 июля сообщил телеканал РЕН ТВ.

Григорий Сысоев/РИА Новости Артём и Валерия Чекалины

Отмечается, что они не присутствовали на судебном заседании. Интересы каждой из сторон представляла Екатерина Гордон.

«Хочется сказать всем сплетникам, которые говорили о том, что развод Чекалиных — это фейк, спектакль, попытка поддержать какие-то рейтинги, что они были не правы. К сожалению, брак распался, вынесено решение о разводе, в законную силу оно вступит через месяц», — заявила она.

По информации канала, суд оставил без движения иск Чекалина к жене о разделе совместно нажитого имущества. Речь идёт о сумме более 1,2 млрд рублей.

Как передавало ИА Регнум, в марте Чекалина подала заявление на расторжение брака с мужем. До этого супруги, поженившиеся в 2012 году, рассказывали в Сети о проблемах в браке из-за уголовного преследования и о том, что работают над отношениями. У них трое детей.

7 марта 2023 года в отношении Чекалиных возбудили уголовное дело об уклонении от уплаты налогов в размере 311 млн рублей. Пара в период с июля 2020 по июль 2022 года превысила допустимый лимит доходов в 150 млн рублей в год. Помимо этого, по версии следствия, в апреле 2021 года Чекалины легализовали более 130 млн рублей, добытых преступным путем, приобретя на них доллары. Им назначили меру пресечения в виде подписки о невыезде. Обвиняемые признали вину.

Адвокат пары Константин Третьяков 19 ноября 2023 года сообщил, что Чекалины выплатили 500 млн рублей и полностью погасили долг перед Федеральной налоговой службой с учётом доначислений пени и штрафа. С них после выплаты долга сняли все ограничения, заключавшиеся в запрете определённых действий. Председатель СК Александр Бастрыкин подтвердил, что семья Чекалиных погасила задолженность по налогам в 504 млн рублей.

29 декабря адвокат информировал, что уголовное дело о неуплате налогов прекращено. Чекалина 1 марта сообщила, что в отношении неё прекратили второе уголовное дело об отмывании средств в особо крупном размере.