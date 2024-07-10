Блогеры Чекалины официально расторгли брак
Москва, 10 июля, 2024, 16:27 — ИА Регнум. Блогеры Артём и Валерия Чекалины официально расторгли брак. Об этом 10 июля сообщил телеканал РЕН ТВ.
Отмечается, что они не присутствовали на судебном заседании. Интересы каждой из сторон представляла Екатерина Гордон.
«Хочется сказать всем сплетникам, которые говорили о том, что развод Чекалиных — это фейк, спектакль, попытка поддержать какие-то рейтинги, что они были не правы. К сожалению, брак распался, вынесено решение о разводе, в законную силу оно вступит через месяц», — заявила она.
По информации канала, суд оставил без движения иск Чекалина к жене о разделе совместно нажитого имущества. Речь идёт о сумме более 1,2 млрд рублей.
Как передавало ИА Регнум, в марте Чекалина подала заявление на расторжение брака с мужем. До этого супруги, поженившиеся в 2012 году, рассказывали в Сети о проблемах в браке из-за уголовного преследования и о том, что работают над отношениями. У них трое детей.
7 марта 2023 года в отношении Чекалиных возбудили уголовное дело об уклонении от уплаты налогов в размере 311 млн рублей. Пара в период с июля 2020 по июль 2022 года превысила допустимый лимит доходов в 150 млн рублей в год. Помимо этого, по версии следствия, в апреле 2021 года Чекалины легализовали более 130 млн рублей, добытых преступным путем, приобретя на них доллары. Им назначили меру пресечения в виде подписки о невыезде. Обвиняемые признали вину.
Адвокат пары Константин Третьяков 19 ноября 2023 года сообщил, что Чекалины выплатили 500 млн рублей и полностью погасили долг перед Федеральной налоговой службой с учётом доначислений пени и штрафа. С них после выплаты долга сняли все ограничения, заключавшиеся в запрете определённых действий. Председатель СК Александр Бастрыкин подтвердил, что семья Чекалиных погасила задолженность по налогам в 504 млн рублей.
29 декабря адвокат информировал, что уголовное дело о неуплате налогов прекращено. Чекалина 1 марта сообщила, что в отношении неё прекратили второе уголовное дело об отмывании средств в особо крупном размере.