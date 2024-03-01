Москва, 1 марта, 2024, 16:18 — ИА Регнум. Уголовное дело об отмывании средств в особо крупном размере в отношении блогера Лерчек (Валерии Чекалиной) прекращено. Об этом 1 марта она сообщила в своём Telegram-канале.

Максим Григорьев/ТАСС Блогер Валерия Чекалина (Лерчек)

«Спустя 359 дней все завершилось! 1 марта 2024 года оба уголовных дела прекращены», — написала она.

Лерчек отметила, что эта ситуация дала ей большое количество жизненных уроков.

«Умён не тот, кто не совершает ошибок, а тот кто совершает, признаёт, встаёт и продолжает свой путь», — добавила она.

Как передавало ИА Регнум, против Валерии Чекалиной и её супруга Артёма 7 марта 2023 года было возбуждено уголовное дело об уклонении от уплаты налогов в размере 311 млн рублей. Пара в период с июля 2020 по июль 2022 года превысила допустимый лимит доходов в 150 млн рублей в год. Помимо этого, по версии следствия, в апреле 2021 года Чекалины легализовали более 130 млн рублей, добытых преступным путем, приобретя на них доллары.

Им назначили меру пресечения в виде подписки о невыезде. Обвиняемые признали свою вину в полном объёме и пообещали погасить задолженность.

19 ноября адвокат пары Константин Третьяков сообщил, что блогер и её супруг выплатили 500 млн рублей и полностью погасили долг перед Федеральной налоговой службой с учётом доначислений пени и штрафа. С них после выплаты долга сняли все ограничения, заключавшиеся в запрете определённых действий.

29 декабря адвокат информировал, что уголовное дело о неуплате налогов прекращено.