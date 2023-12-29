Москва, 29 декабря, 2023, 11:41 — ИА Регнум. Против блогера Лерчек (Валерии Чекалиной) прекратили уголовное дело о неуплате налогов, сообщил 29 декабря её адвокат Константин Третьяков.

РИА Новости/Григорий Сысоев Блогер Валерия Чекалина, известная как Лерчек

«Вчера Следственный комитет прекратил уголовное дело об уклонении от уплаты налогов в отношении Чекалиных», — сказал собеседник агентства.

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