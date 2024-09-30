Ташкент, 30 сентября, 2024, 13:11 — ИА Регнум. Уполномоченная по правам детей в Узбекистане Сурайё Рахмонова изучит сообщения о предполагаемом систематическом избиении русскоязычных учеников, не владеющих узбекским языком, в одной из школ города Джизака.

Иван Шилов ИА Регнум

Ранее в СМИ появилась информация, что в школе № 1 Джизака семиклассники регулярно нападают на тех, кто не говорит на узбекском языке. Кроме того, там избили ребёнка с ограниченными возможностями здоровья, который приехал из России.

Омбудсмен отметила, что жалобы на подобные случаи к ним не поступали, но пообещала проверить эти сообщения.

«Мы проверим, имеется ли подобный факт, после будет представлена информация», ― процитировало «РИА Новости» уполномоченную.

Как сообщало ИА Регнум, похожий случай произошёл 23 сентября в школе № 188 в Чиланзорском районе Ташкента. После просьбы говорить по-русски учительница вытолкнула ученика к доске, схватила за горло и несколько раз ударила о доску. Её действия зафиксировала установленная в классе камера.

Родители мальчика обратились в органы внутренних дел и прокуратуру. Они заявили, что педагог не только не пожалела о произошедшем, но и предложила тем, кто не является узбеками, покинуть страну. Позднее классный руководитель заставила пострадавшего мальчика извиниться перед педагогом.

Ситуацию взяла под контроль детский омбудсмен Узбекистана. Она заявила, что лица с неадекватным поведением не должны работать с детьми. По её мнению, педагоги и воспитатели до назначения на работу должны проходить специальное психологическое обследование.

Официальный представитель ведомства Мария Захарова призвала власти Узбекистана дать ситуации правовую оценку и в случае обоснованности принять меры. Вице-спикер парламента Узбекистана Алишер Кадыров в ответ на это посоветовал МИД РФ «заниматься своими делами».

29 сентября местное издание gazeta. uz сообщило, что избившую школьника Озоду Равшанову оштрафовали на 6,8 млн сумов (примерно $535, или 50,3 тыс. рублей), а директора школы уволили.