Ташкент, 26 сентября, 2024, 16:26 — ИА Регнум. Вице-спикер парламента Узбекистана Алишер Кадыров посоветовал МИД РФ «заниматься своими делами» после призыва представителя российского внешнеполитического ведомства Марии Захаровой дать правовую оценку избиению русскоговорящего школьника в Ташкенте.

Парламент Узбекистана Алишер Кадыров

«Было бы правильным, если бы они занимались полностью своими внутренними делами, а не заботились о наших внутренних делах», — написал Алишер Кадыров в Telegram-канале.

Он добавил, что права ребёнка — гражданина Узбекистана были нарушены и в связи с этим будут приниматься меры на основе «законов, принятых от имени народа Узбекистана».

Ранее в официальном заявлении Захаровой говорилось, что к узбекистанской стороне обращена настоятельная просьба дать избиению ученика правовую оценку и в случае обоснованности принять меры к виновнику жестокого обращения с ребёнком. МИД РФ держит этот вопрос в поле самого пристального внимания, добавила она.

По словам Захаровой, в дружественных отношениях и союзничестве двух государств нет места какой-либо неприязни, тем более на языковой почве.

Как сообщало ИА Регнум, попавший на видео инцидент случился 23 сентября в школе № 188 в Чиланзорском районе Ташкента. В управлении образования заявили, что учительницу приняли на работу с испытательным сроком, а конфликт произошёл в первый же её рабочий день.

Поводом для рукоприкладства со стороны учителя стала просьба мальчика вести урок на русском, а не на узбекском языке. После замечания, как видно на кадрах, женщина вытолкнула ученика к доске, схватила за горло и несколько раз ударила о доску. Остальные дети испугались, некоторым стало плохо, отмечал портал Vaib. uz.

Родители мальчика обратились в органы внутренних дел и прокуратуру. Они заявили, что педагог не только не пожалела о произошедшем, но и предложила тем, кто не является узбеками, покинуть страну. Ситуацию контролирует детский омбудсмен Узбекистана. Правоохранительные органы Ташкента проводят доследственную проверку.