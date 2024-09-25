Ташкент, 25 сентября, 2024, 16:58 — ИА Регнум. Правоохранительные органы Ташкента проводят доследственную проверку после избиения преподавателем русской школы ученика за просьбу вести урок на русском языке. Об этом сообщила уполномоченный по правам ребёнка Узбекистана Сурайё Рахмонова.

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Отмечается, что мать мальчика предоставила Рахмоновой кадры избиения сына. В данный момент ситуацию изучают в МВД и министерстве дошкольного и школьного образования Узбекистана.

«В настоящее время Чиланзарский районный ОВД проводит доследственную проверку», — сказано в сообщении пресс-службы.

По информации Рахмоновой, преподаватель избила ученика в первый день испытательного срока. Она отметила, что применение насилия в отношении детей в учебных заведения недопустимо и такие лица должны быть освобождены от должности и привлечены к ответственности.

«Уполномоченный по правам ребенка продолжает расследовать данный случай», — отметили в пресс-службе омбудсмена.

Как передавало ИА Регнум, инцидент произошёл 23 сентября в школе № 188 в Чиланзорском районе Ташкента и попал на видео. В управлении образования заявили, что учительницу приняли на работу с испытательным сроком, а конфликт произошёл в первый же её рабочий день.

После того как мальчик попросил вести урок русского языка по-русски, женщина вытолкнула его к доске, схватила за горло и несколько раз ударила о доску. Остальные дети испугались, некоторым из них стало плохо. Родители мальчика обратились в органы внутренних дел и прокуратуру, сообщив, что педагог не только не пожалела о произошедшем, но и предложила тем, кто не является узбеками, покинуть страну.

Более того, классный руководитель заставила извиняться школьника перед избившей его учительницей.