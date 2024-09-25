В Узбекистане начали проверку из-за избиения русскоговорящего школьника
В Узбекистане начали проверку из-за избиения учителем русскоговорящего школьника
Ташкент, 25 сентября, 2024, 16:58 — ИА Регнум. Правоохранительные органы Ташкента проводят доследственную проверку после избиения преподавателем русской школы ученика за просьбу вести урок на русском языке. Об этом сообщила уполномоченный по правам ребёнка Узбекистана Сурайё Рахмонова.
Отмечается, что мать мальчика предоставила Рахмоновой кадры избиения сына. В данный момент ситуацию изучают в МВД и министерстве дошкольного и школьного образования Узбекистана.
«В настоящее время Чиланзарский районный ОВД проводит доследственную проверку», — сказано в сообщении пресс-службы.
По информации Рахмоновой, преподаватель избила ученика в первый день испытательного срока. Она отметила, что применение насилия в отношении детей в учебных заведения недопустимо и такие лица должны быть освобождены от должности и привлечены к ответственности.
«Уполномоченный по правам ребенка продолжает расследовать данный случай», — отметили в пресс-службе омбудсмена.
Как передавало ИА Регнум, инцидент произошёл 23 сентября в школе № 188 в Чиланзорском районе Ташкента и попал на видео. В управлении образования заявили, что учительницу приняли на работу с испытательным сроком, а конфликт произошёл в первый же её рабочий день.
После того как мальчик попросил вести урок русского языка по-русски, женщина вытолкнула его к доске, схватила за горло и несколько раз ударила о доску. Остальные дети испугались, некоторым из них стало плохо. Родители мальчика обратились в органы внутренних дел и прокуратуру, сообщив, что педагог не только не пожалела о произошедшем, но и предложила тем, кто не является узбеками, покинуть страну.
Более того, классный руководитель заставила извиняться школьника перед избившей его учительницей.