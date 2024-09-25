МИД России запросил у Узбекистана разъяснения из-за конфликта в школе
МИД России запросил у Узбекистана разъяснения после видео с конфликтом в школе
Москва, 25 сентября, 2024, 23:41 — ИА Регнум. Россия обратила внимание на инцидент с русскоязычным ребёнком в одной из школ Ташкента и призвала Узбекистан дать правовую оценку произошедшему. Об этом 25 сентября заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
«К узбекистанской стороне обращена настоятельная просьба дать материалу в СМИ правовую оценку и в случае обоснованности принять меры к виновнику жестокого обращения с ребёнком. Держим этот вопрос в поле самого пристального внимания», — прокомментировала дипломат.
По словам Захаровой, в дружественных отношениях и союзничестве двух государств нет места какой-либо неприязни, тем более на языковой почве. Необходимо принять последовательные меры, напомнив общественности о благотворном влиянии многовекового использования русского языка в различных сферах взаимного общения, обогащения в культурно-образовательном, научном и социально-экономическом плане, добавила представитель российского внешнеполитического ведомства.
Как сообщало ИА Регнум, попавший на видео инцидент случился 23 сентября в школе №188 в Чиланзорском районе Ташкента. В управлении образования заявили, что учительницу приняли на работу с испытательным сроком, а конфликт произошёл в первый же её рабочий день.
Поводом для рукоприкладства со стороны учителя стала просьба мальчика вести урок на русском, а не на узбекском языке. После замечания, как видно на кадрах, женщина вытолкнула ученика к доске, схватила за горло и несколько раз ударила о доску. Остальные дети испугались, некоторым стало плохо, отмечал портал Vaib. uz.
Родители мальчика обратились в органы внутренних дел и прокуратуру. Они заявили, что педагог не только не пожалела о произошедшем, но и предложила тем, кто не является узбеками, покинуть страну. Ситуацию контролирует детский омбудсмен Узбекистана. Правоохранительные органы Ташкента проводят доследственную проверку.