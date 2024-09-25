Москва, 25 сентября, 2024, 23:41 — ИА Регнум. Россия обратила внимание на инцидент с русскоязычным ребёнком в одной из школ Ташкента и призвала Узбекистан дать правовую оценку произошедшему. Об этом 25 сентября заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Дарья Антонова ИА REGNUM МИД России

«К узбекистанской стороне обращена настоятельная просьба дать материалу в СМИ правовую оценку и в случае обоснованности принять меры к виновнику жестокого обращения с ребёнком. Держим этот вопрос в поле самого пристального внимания», — прокомментировала дипломат.

По словам Захаровой, в дружественных отношениях и союзничестве двух государств нет места какой-либо неприязни, тем более на языковой почве. Необходимо принять последовательные меры, напомнив общественности о благотворном влиянии многовекового использования русского языка в различных сферах взаимного общения, обогащения в культурно-образовательном, научном и социально-экономическом плане, добавила представитель российского внешнеполитического ведомства.

Как сообщало ИА Регнум, попавший на видео инцидент случился 23 сентября в школе №188 в Чиланзорском районе Ташкента. В управлении образования заявили, что учительницу приняли на работу с испытательным сроком, а конфликт произошёл в первый же её рабочий день.

Поводом для рукоприкладства со стороны учителя стала просьба мальчика вести урок на русском, а не на узбекском языке. После замечания, как видно на кадрах, женщина вытолкнула ученика к доске, схватила за горло и несколько раз ударила о доску. Остальные дети испугались, некоторым стало плохо, отмечал портал Vaib. uz.

Родители мальчика обратились в органы внутренних дел и прокуратуру. Они заявили, что педагог не только не пожалела о произошедшем, но и предложила тем, кто не является узбеками, покинуть страну. Ситуацию контролирует детский омбудсмен Узбекистана. Правоохранительные органы Ташкента проводят доследственную проверку.