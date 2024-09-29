Ташкент, 29 сентября, 2024, 14:55 — ИА Регнум. Учительницу из Ташкента Озоду Равшанову, избившую школьника за просьбу вести урок на русском языке, оштрафовали на 6,8 млн сумов, что соответствует примерно $535 или 50,3 тыс. рублей. Директора школы уволили, сообщает 29 сентября местное издание gazeta. uz.

Кадр из видео

Ранее 44-летнюю Равшанову арестовали на семь суток за драку с заместителем директора в другой школе. Её также оштрафовали на 3,4 млн сумов. Новое, более суровое наказание женщине назначили за совершение нескольких правонарушений. Теперь суд признал её виновной в нанесении школьнику побоев и оскорблении его родителей, которые пытались поговорить с педагогом после инцидента, уточняет издание со ссылкой на решение суда от 28 сентября.

Инцидент с избиением ребёнка произошёл 23 сентября в школе №188 Чиланзорского района. В тот день Равшанова проходила собеседование на должность замдиректора школы. Директор, не оформив документы, поручила ей в качестве стажёра вести уроки русского языка и литературы в русскоязычных классах.

На уроке литературы один из шестиклассников, татарин по национальности, попросил педагога говорить только по-русски, что привело к конфликту. Женщина за ухо вывела его из-за парты и вытолкнула к доске, после чего стала бить головой о доску и наносить пощёчины. Её действия попали на камеру видеонаблюдения.

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На следующий день Равшанову вызвали в школу №204 в Яшнабадском районе из-за поведения её дочери-подростка. Там женщина подралась с завучем и оказала сопротивление правоохранителям, прибывшим на место. Позже суд признал её виновной в мелком хулиганстве, невыполнении требований сотрудника органов внутренних дел и незаконном вмешательстве в деятельность педагога.

Судебно-медицинская экспертиза установила, что ученику школы №188 было нанесено лёгкое телесное повреждение. На новое судебное заседание Равшанову доставили под конвоем из спецприёмника, где она отбывает арест. Свою вину она признала частично.

«Директор школы №188 была уволена с занимаемой должности в связи с допуском к занятиям постороннего человека без оформления каких-либо документов», — говорится в материале.

Как сообщало ИА Регнум, родители избитого мальчика обратились в органы внутренних дел и прокуратуру. Они заявили, что педагог не только не пожалела о произошедшем, но и предложила тем, кто не является узбеками, покинуть страну. Ситуацию взяла под контроль детский омбудсмен Узбекистана Сурайё Рахмонова. Она заявила, что лица с неадекватным поведением не должны работать с детьми. По её мнению, педагоги и воспитатели до назначения на работу должны проходить специальное психологическое обследование.

По словам матери мальчика, классный руководитель, узнав об инциденте, заставила ребёнка извиняться. Школьник после произошедшего находился в депрессивном состоянии и отказывался идти в школу.

Главный редактор ИА Регнум Марина Ахмедова выразила мнение, что виновная должна понести наказание. Она отмечала, что ситуация выглядит так, будто ни ударившая ребёнка сотрудница школы, ни директор учреждения не хотят предпринимать никаких действий.

На инцидент обратили внимание в МИД России. Официальный представитель ведомства Мария Захарова призвала власти Узбекистана дать ситуации правовую оценку и в случае обоснованности принять меры. Вице-спикер парламента Узбекистана Алишер Кадыров в ответ на это посоветовал МИД РФ «заниматься своими делами».

Заместитель председателя комитета Совфеда по международным делам Андрей Климов в свою очередь отметил, что сказанное Кадыровым как минимум вызывает недоумение. Речь идёт по меньшей мере о правонарушении, добавил он.