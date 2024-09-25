Ташкент, 25 сентября, 2024, 15:02 — ИА Регнум. Учитель русского языка за ухо вытащила шестиклассника из-за парты и ударила по лицу в одной из школ Ташкента. Проводится расследование, сообщает пресс-служба управления дошкольного и школьного образования столицы Узбекистана.

Кадр из видео

Конфликт между педагогом и одним из учеников произошёл 23 сентября в школе №188 в Чиланзорском районе и попал на видео. В пресс-службе подтвердили факт применения насилия к ребёнку и уточнили, что он не пострадал.

«Родители учащегося обратились в правоохранительные органы. В настоящее время ведётся расследование», — говорится в сообщении.

В управлении образования сообщили, что учительницу приняли на работу с испытательным сроком, официальный приказ о приёме на работу ещё не подписан. Конфликтная ситуация случилась в первый рабочий день.

Поводом для рукоприкладства со стороны учителя стала просьба мальчика вести урок на русском, а не на узбекском языке. После замечания, как видно на кадрах, женщина вытолкнула ученика к доске, схватила за горло и несколько раз ударила о доску. Остальные дети испугались, некоторым стало плохо, отмечает портал Vaib. uz.

Родители мальчика обратились в органы внутренних дел и прокуратуру. Они заявили, что педагог не только не пожалела о произошедшем, но и предложила тем, кто не является узбеками, покинуть страну. Ситуацию взял под контроль детский омбудсмен Узбекистана.