Симферополь, 30 сентября, 2024, 09:46 — ИА Регнум. В Донецкой Народной Республике (ДНР) продолжаются ожесточённые бои за освобождение Угледара. Штурмовые отряды Вооружённых сил России уже продвинулись к центру города. Об этом 30 сентября сообщил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.

РИА Новости

«Наши ребята продвинулись к центру города», ― уточнил в беседе с «РИА Новости» Рогов.

Он добавил, что российские подразделения расширили зону контроля и серую зону в нескольких частях Угледара. По словам председателя комиссии, у украинских военных есть небольшой коридор из города, который находится под перекрестным огнём и используется для эвакуации людей и подвоза военной техники.

Как сообщало ИА Регнум, 25 сентября глава ДНР Денис Пушилин заявил, что российские войска вошли на территорию Угледара, ключевого населённого пункта на юго-западе республики и бои идут уже в черте города. Позднее советник главы ДНР Игорь Кимаковский заявил, что ротация украинских сил в районе Угледара «фактически невозможна».

29 сентября британский эксперт Александр Меркурис заявил, что подразделения ВСУ «проходят через ад» в Угледаре, а ВС РФ уже, по сути, проводят зачистку фактически окружённого города.

Военный эксперт Андрей Марочко 28 сентября заявил, что российские войска за минувшую неделю взяли под полный огневой контроль несколько логистических путей ВСУ, отвечающих за снабжение группировки противника под Северском в ДНР. По его словам, ВС РФ активно продвигаются к городу для его освобождения.

29 сентября подразделения российской группировки войск «Запад» в ходе наступательных действий на фронте освободили Макеевку на территории Луганской Народной Республики (ЛНР). Военный эксперт, бывший офицер спецназа полковник в отставке Анатолий Матвийчук считает, что это может открыть ВС РФ путь к освобождению и других населённых пунктов.