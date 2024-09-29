Луганск, 29 сентября, 2024, 18:52 — ИА Регнум. Освобождение российскими войсками Макеевки в ЛНР может открыть ВС РФ путь к освобождению и других населённых пунктов, отметил военный эксперт, бывший офицер спецназа полковник в отставке Анатолий Матвийчук.

Сергей Бобылев/РИА Новости

Об освобождении Макеевки подразделениями Западной группировки ВС РФ пресс-служба Минобороны РФ сообщила 29 сентября.

«Мы прорвали тактическую зону обороны противника и продолжаем движение в оперативную зону. Этап за этапом развиваем наступление», — сказал Матвийчук изданию MK.RU.

Как передавало ИА Регнум, ранее 29 сентября британский эксперт Александр Меркурис заявил, что подразделения ВСУ «проходят через ад» в Угледаре, а ВС РФ уже по сути проводят зачистку фактически окружённого города.

25 сентября глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что российские войска вошли на территорию Угледара, ключевого населённого пункта на юго-западе ДНР, и бои идут уже в черте города. Позднее советник главы ДНР Игорь Кимаковский заявил, что ротация украинских сил в районе Угледара «фактически невозможна».

Российские войска за минувшую неделю взяли под полный огневой контроль несколько логистических путей ВСУ, отвечающих за снабжение группировки противника под Северском в ДНР, заявил 28 сентября военный эксперт Андрей Марочко. ВС РФ активно продвигаются к городу для его освобождения, отметил эксперт.