ВСУ пытаются вывести ударные группы из оказавшегося в «клещах» Угледара
Советник главы ДНР: ВСУ пытаются вывести ударные группы из окружённого Угледара
Донецк, 24 сентября, 2024, 17:19 — ИА Регнум. Украинские военные пытаются вырваться из окружённого бойцами ВС России Угледара, сообщил советник главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Игорь Кимаковский.
«По данным нашей разведки, противник уже выводит основные группы, свои самые ударные группы пробует выводить из Угледара», — сказал Кимаковский в эфире Первого канала.
По его словам, гарнизон ВСУ в Угледаре попал «в клещи» и ротация сил украинских войск в районе Угледара «фактически невозможна», что признают близкие к минобороны Украине лица.
Как передавало ИА Регнум, 20 сентября в российских силовых структурах рассказали, что группировка украинской армии в Угледаре фактически оказалась в оперативном окружении. Отмечалось, что все трассы снабжения перерезаны, подавляющее большинство позиций вокруг города — российские и он полностью простреливается.
Позже военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук заявил, что в течение ближайших недель российские военные освободят от украинских формирований город Угледар. Он отметил, что новость о том, что украинские боевики попали в оперативное окружение в Угледаре, свидетельствует о том, что противник перестал получать любые подкрепления и остался без огневой поддержки.
При этом российские военные постоянно наступают при помощи артиллерии и авиации, подчеркнул Матвийчук.
Представитель силовых структур ДНР 3 сентября рассказал, что группировка украинских боевиков в городе Угледаре оказалась в полукольце окружения. Позднее армия России взяла под контроль один из основных форпостов угледарского фронта — шахту «Южнодонбасская № 1».