Донецк, 24 сентября, 2024, 17:19 — ИА Регнум. Украинские военные пытаются вырваться из окружённого бойцами ВС России Угледара, сообщил советник главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Игорь Кимаковский.

Дмитрий Ягодкин/ТАСС Виды Угледара

«По данным нашей разведки, противник уже выводит основные группы, свои самые ударные группы пробует выводить из Угледара», — сказал Кимаковский в эфире Первого канала.

По его словам, гарнизон ВСУ в Угледаре попал «в клещи» и ротация сил украинских войск в районе Угледара «фактически невозможна», что признают близкие к минобороны Украине лица.

Как передавало ИА Регнум, 20 сентября в российских силовых структурах рассказали, что группировка украинской армии в Угледаре фактически оказалась в оперативном окружении. Отмечалось, что все трассы снабжения перерезаны, подавляющее большинство позиций вокруг города — российские и он полностью простреливается.

Позже военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук заявил, что в течение ближайших недель российские военные освободят от украинских формирований город Угледар. Он отметил, что новость о том, что украинские боевики попали в оперативное окружение в Угледаре, свидетельствует о том, что противник перестал получать любые подкрепления и остался без огневой поддержки.

При этом российские военные постоянно наступают при помощи артиллерии и авиации, подчеркнул Матвийчук.

Представитель силовых структур ДНР 3 сентября рассказал, что группировка украинских боевиков в городе Угледаре оказалась в полукольце окружения. Позднее армия России взяла под контроль один из основных форпостов угледарского фронта — шахту «Южнодонбасская № 1».