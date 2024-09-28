ДНР, 28 сентября, 2024, 05:04 — ИА Регнум. Российские войска за неделю взяли под полный огневой контроль несколько логистических путей Вооруженных сил Украины (ВСУ), отвечающих за снабжение группировки противника под Северском Донецкой Народной Республики. Об этом сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

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«Сейчас охват Северска каждый день довольно-таки серьёзно продвигается. И сразу хочу отметить, что за неделю нашим войскам удалось порядка пяти таких серьёзных логистических путей [ВСУ] просто взять под огневой контроль», — сказал он ТАСС.

По словам Марочко, российские бойцы активно продвигаются к Северску для его освобождения. Также есть продвижение в Серебрянском лесничестве, бои развязались в районе села Дроновка.

Как сообщало ИА Регнум, Вооружённые силы России удачно штурмовали село Калиновка около Часова Яра в ДНР, информировал 27 сентября советник главы региона Игорь Кимаковский. Он добавил, что противник не ожидал удара в этом месте, поскольку ВСУ сосредоточили свои действия на угледарском направлении, перебросив туда все оставшиеся резервы из-под Донецка. Кроме того, российские бойцы контролируют дороги возле Угледара и Селидово. За счёт этого они блокируют украинским военным возможность получать боеприпасы.

Украинские власти будут вынуждены капитулировать на фоне успехов Вооружённых сил России в зоне проведения спецоперации, заявил 25 сентября замначальника Главного военно-политического управления ВС РФ, командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апти Алаудинов. По его словам, на нескольких участках фронта украинские войска оказались в очень тяжёлом положении, бойцы начали оставлять позиции и отходить.