В Британии заявили, что бойцы ВСУ в Угледаре «проходят через ад»
Эксперт Меркурис: бойцы 72-й бригады ВСУ в Угледаре «проходят через ад»
Лондон, 29 сентября, 2024, 16:28 — ИА Регнум. Фактически окружённые в Угледаре бойцы 72-й бригады ВСУ подвергаются сильному давлению со стороны ВС РФ, заявил 29 сентября британский эксперт Александр Меркурис.
ВС РФ наносят многочисленные ракетные и артиллерийские удары, по сути, происходит зачистка города, освобождение которого уже близко, сказал Меркурис в своём блоге на YouTube.
«Солдаты 72-й бригады (ВСУ. — Прим. ред.) на протяжении последних двух дней проходят через ад», — подчеркнул эксперт.
Как передавало ИА Регнум, 25 сентября глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что российские войска вошли на территорию Угледара, ключевого населённого пункта на юго-западе ДНР. Бои идут уже в черте города, сказал глава республики.
28 сентября сообщалось, что российские войска заблокировали в Угледаре группировку ВСУ и продолжают сжимать клещи вокруг города. В российских силовых структурах сообщили, что противник на этом участке фронта несёт большие потери, а бойцы ВСУ массово сдаются в плен.
Советник главы ДНР Игорь Кимаковский отмечал, что ротация украинских сил в районе Угледара «фактически невозможна», и это признают близкие к минобороны Украины лица. Украинское командование пытается вывести ударные группы из окружённого города, бои идут на окраинах населённого пункта, сообщал в свою очередь председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета Владимир Рогов.
29 сентября украинские СМИ проинформировали, что командира 72-й бригады ВСУ Ивана Винника, судя по всему, сняли с должности.