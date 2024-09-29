Лондон, 29 сентября, 2024, 16:28 — ИА Регнум. Фактически окружённые в Угледаре бойцы 72-й бригады ВСУ подвергаются сильному давлению со стороны ВС РФ, заявил 29 сентября британский эксперт Александр Меркурис.

Kostiantyn Liberov/ AP/TASS

ВС РФ наносят многочисленные ракетные и артиллерийские удары, по сути, происходит зачистка города, освобождение которого уже близко, сказал Меркурис в своём блоге на YouTube.

«Солдаты 72-й бригады (ВСУ. — Прим. ред.) на протяжении последних двух дней проходят через ад», — подчеркнул эксперт.

Как передавало ИА Регнум, 25 сентября глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что российские войска вошли на территорию Угледара, ключевого населённого пункта на юго-западе ДНР. Бои идут уже в черте города, сказал глава республики.

28 сентября сообщалось, что российские войска заблокировали в Угледаре группировку ВСУ и продолжают сжимать клещи вокруг города. В российских силовых структурах сообщили, что противник на этом участке фронта несёт большие потери, а бойцы ВСУ массово сдаются в плен.

Советник главы ДНР Игорь Кимаковский отмечал, что ротация украинских сил в районе Угледара «фактически невозможна», и это признают близкие к минобороны Украины лица. Украинское командование пытается вывести ударные группы из окружённого города, бои идут на окраинах населённого пункта, сообщал в свою очередь председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета Владимир Рогов.

29 сентября украинские СМИ проинформировали, что командира 72-й бригады ВСУ Ивана Винника, судя по всему, сняли с должности.