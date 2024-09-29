Москва, 30 сентября, 2024, 02:03 — ИА Регнум. Подразделения российской группировки войск «Запад» в ходе наступательных действий на фронте освободили населённый пункт Макеевка на территории Луганской Народной Республики (ЛНР). Об этом 29 сентября заявили в Минобороны РФ.

Иван Шилов ИА Регнум СВО

В ведомстве добавили, что российские военнослужащие также нанесли удары по живой силе и технике 44-й, 53-й механизированных, 3-й штурмовой бригад ВСУ и 117-й бригады теробороны в районах населённых пунктов Купянск Харьковской области, Макеевка в ЛНР, Григоровка и Торское Донецкой Народной Республики (ДНР). Также российским военным удалось отразить контратаку штурмового подразделения украинских войск.

Как передавало ИА Регнум, освобождение Макеевки в ЛНР может открыть российским бойцам к освобождению и других населённых пунктов, отметил военный эксперт, бывший офицер спецназа полковник в отставке Анатолий Матвийчук.

За неделю российские войска взяли под полный огневой контроль несколько логистических путей ВСУ, отвечающих за снабжение группировки противника под Северском в ДНР, сообщил военный эксперт Андрей Марочко. По его словам, также есть продвижение в Серебрянском лесничестве, бои развязались в районе села Дроновка.