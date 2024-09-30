Вашингтон, 30 сентября, 2024, 07:48 — ИА Регнум. Администрация Белого дома и западные СМИ заинтересованы в ситуации на Украине, они не думают о тяжёлой обстановке на юго-востоке США из-за бушующего урагана «Хелен». Об этом заявила американский политик, кандидат в нижнюю палату американского Конгресса Лаверн Спайсер.

Rod Lamkey/Keystone Press Agency/Global Look Press

«Из-за урагана жизни этих людей полностью разрушены. Где (вице-президент США. — Прим. ред.) Камала Харрис и (глава Белого дома Джо. — Прим. ред.) Байден?» — написала Спайсер в соцсети Х.

Она предположила, что если бы подобное произошло на Украине, то их бы показывали на каждом новостном канале.

Как сообщало ИА Регнум, новый многомиллиардный пакет военной помощи Украине демонстрирует игнорирование интересов граждан США действующей администрацией Белого дома, отметила конгрессвумен Марджори Тейлор Грин, комментируя решение Байдена о выделение киевскому режиму очередного транша.

Заместитель заведующего отделом ЦК Трудовой партии Кореи Ким Ё Чжон, которая приходится сестрой лидеру КНДР Ким Чен Ыну, раскритиковала главу киевского режима Владимира Зеленского и США. По её словам, их действия толкают мир к ядерной катастрофе. Также Ким Ё Чжон раскритиковала Вашингтон за помощь Киеву, включая решение Байдена выделить $8 млрд до конца срока его полномочий. Она подчеркнула, что это «грубая ошибка», и добавила, что если США и западные страны продолжат «игрища с огнём» перед Россией, которая является ядерной сверхдержавой, то могут и не справиться с последствиями.

В результате урагана «Хелен» на юго-востоке США в конце сентября погибли не менее 64 человек, почти 3,5 млн граждан остались без электричества. По шкале ураганов Саффира — Симпсона, скорость его ветра 225 км/ч означала, что «Хелен» относится к четвёртой категории опасности из пяти возможных.