Пхеньян, 29 сентября, 2024, 09:09 — ИА Регнум. Заместитель заведующего отделом ЦК Трудовой партии Кореи Ким Ё Чжон, которая приходится сестрой лидеру КНДР Ким Чен Ыну, раскритиковала главу киевского режима Владимира Зеленского и США. По её словам, их действия толкают мир к ядерной катастрофе.

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«Недавно на полях заседания СБ ООН Зеленский осмелился оскорбить наше государство. Злобная клика Зеленского, которая безрассудно злоупотребляет вооружениями США и Запада и убивает невинных россиян, несла вздор, выдавая нашу страну за «соучастника» украинской войны — это полный бред и безумная политическая провокация, которой не может быть оправдания», — написала она в заявлении, которое было опубликовано Центральным телеграфным агентством Кореи.

По словам сестры лидера КНДР, мир устал от «дешёвой игры» главы киевского режима. Она призвала Зеленского уйти ради установления глобального мира и стабильности.

Помимо этого, Ким Ё Чжон раскритиковала Вашингтон за помощь Киеву, включая решение президента США Джо Байдена выделить на это $8 млрд до конца срока его полномочий. Она подчеркнула, что это «грубая ошибка», и добавила, что если США и западные страны продолжат «игрища с огнём» перед Россией, которая является ядерной сверхдержавой, то могут и не справиться с последствиями.

Как сообщало ИА Регнум, 22 сентября глава киевского режима прибыл в США, где посетил ряд американских предприятий, в том числе военных. Также он выступил на сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

26 сентября пресс-служба Белого дома проинформировала, что Байден одобрил выделение нового пакета помощи Украине. Вместе с этим американский лидер распорядился дополнительно передать Украине зенитно-ракетный комплекс (ЗРК) Patriot и ракеты к нему.

По словам постоянного представителя России при ООН Василия Небензи, Зеленский пытается побудить Запад усилить поддержку Украины в конфликте с Россией. С этой целью глава киевского режима прибыл на высокую неделю Генассамблеи ООН, добавил дипломат.