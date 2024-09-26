Вашингтон, 26 сентября, 2024, 07:46 — ИА Регнум. Новый многомиллиардный пакет военной помощи Украине демонстрирует игнорирование интересов граждан США действующей администрацией Белого дома. Об этом заявила конгрессвумен Марджори Тейлор Грин.

Stephanie Scarbrough/AP/TASS Президент США Джо Байден и вице-президент Камала Харрис

«Джо Байден и Камала Харрис дают очередные 6 млрд долларов Украине, в то время как многие американцы не могут позволить себе продукты», — написала она в соцсети Х (ранее Twitter).

По мнению Грин, Америка для демократов занимает последнее место.

Как сообщало ИА Регнум, 25 сентября Байден подписал документ о выделении Киеву военной помощи в размере 375 млн долларов. В Белом доме уточнили, что американский президент в рамках предоставленной поддержки поручил госсекретарю Энтони Блинкену «выделить оборонную продукцию» Украине и предоставить услуги Пентагона, включая «военную подготовку и обучение».

США 26 сентября во время визита в Вашингтон главы киевского режима Владимира Зеленского намерены объявить о предоставлении Украине ещё 8 млрд долларов. По данным СМИ, администрация Белого дома уже ведёт переговоры с Конгрессом США о предоставлении Киеву 5,6 млрд долларов до 30 сентября. В новый пакет включат боеприпасы, оружие для борьбы с беспилотниками, материалы для поддержки производства боеприпасов на Украине.

Украинские чиновники и военные не верят в то, что помощь от США поможет остановить наступление российской армии, написала британская газета The Financial Times со ссылкой на бывшего офицера ВСУ.