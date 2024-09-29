Вашингтон, 29 сентября, 2024, 10:20 — ИА Регнум. В результате урагана «Хелен» на юго-востоке США погибли не менее 64 человек. Об этом сообщает американское издание The Guardian.

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«По меньшей мере 64 человека погибли, а почти 3,5 миллиона остались без электричества в субботу после того, как сильный ветер и проливной дождь, вызванные ураганом «Хелен», вызвали беспрецедентные разрушения на обширных территориях юго-востока США», — отмечается в публикации.

Аварийные службы отказались подтвердить изданию количество погибших в округе, пока не будут проинформированы ближайшие родственники и восстановлены перебои со связью.

Как сообщало ИА Регнум, 26 сентября ураган «Хелен» вышел на сушу американского штата Флорида, приведя к обесточиванию более миллиона домов в регионе. Согласно шкале ураганов Саффира — Симпсона, скорость ветра 225 км/ч означает, что «Хелен» относится к четвёртой категории опасности из пяти возможных.

По словам телеканала NBC, отказавшихся от эвакуации из-за урагана жителей попросили написать на руках личные данные. Шериф округа Тейлор Уэйн Паджетт проинформировал, что практически половина населения отказалась от эвакуации.