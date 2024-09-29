ДНР, 29 сентября, 2024, 08:12 — ИА Регнум. Украинские боевики насильно вывозили на подконтрольную Киеву территорию жителей Новогродовки перед освобождением города российской армией. Об этом рассказал один из эвакуированных бойцами ВС России по имени Игорь.

Иван Шилов ИА Регнум ВСУ

«Местные власти ездили, искали по подвалам людей, которые не хотят эвакуироваться на сторону Украины, предпочитая остаться в родном городе… Дети в возрасте 12–15 лет осознавали складывавшуюся ситуацию и отказывались покидать город», — уточнил мужчина «РИА Новости».

Он отметил, что поддерживающие киевский режим жители задолго до активных боевых действий выехали из города. В Новогродовке в основном оставались те, кто не думал выезжать на украинскую сторону, всячески избегая эвакуации.

Иногда украинские власти разлучали семьи, сначала забирали детей на подконтрольную Киеву территорию, мать была вынуждена ехать за ребёнком, глава семьи оставался в городе, продолжил Игорь. Его семью также пытались насильно вывезти. Приходилось в мягкой форме отказываться, говоря, что пока обстановка спокойная.

Как сообщало ИА Регнум, ВС России 8 сентября освободили населённый пункт Новогродовка в ДНР. Город освободили в результате активных действий подразделений группировки российских войск «Центр». Новогродовка находится в 20 км от Покровска (Красноармейска) — стратегически значимого для ВСУ на западе ДНР населённого пункта.

На следующий день, 9 сентября, российские войска освободили населённый пункт Мемрик, 10 сентября — Галицыновку и Водяное, 13 сентября — Долиновку, 14 сентября — Желанное Первое.

19 сентября российские военные освободили от украинских формирований село Георгиевка в ДНР. Бойцы группировки войск «Юг» нанесли удары по позициям ВСУ у Константиновки, Курахово, Часова Яра и сёл Григоровка и Зализнянское. Украинская армия потеряла за сутки 690 военных на этом направлении.