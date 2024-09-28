Нью-Йорк, США, 28 сентября, 2024, 19:20 — ИА Регнум. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш выразил серьёзную обеспокоенность из-за событий в Бейруте, он призвал Ливан и Израиль прекратить боевые действия. Об этом сообщил журналистам официальный представитель генсека организации Стефан Дюжаррик 28 сентября.

Marwan Naamani/Global Look Press

«Генеральный секретарь глубоко обеспокоен резкой эскалацией событий в Бейруте за последние 24 часа. Этот цикл насилия должен прекратиться немедленно, и все стороны должны отступить от края пропасти. Народы Ливана, Израиля и всего региона не могут позволить себе полномасштабную войну. Он призывает стороны вновь подтвердить свою приверженность полному выполнению резолюции Совета Безопасности 1701 (2006) и незамедлительно вернуться к прекращению боевых действий», — заявил он.

Также он подчеркнул, что Гутерриш призвал освободить всех заложников.

Как передавало ИА Регнум, израильская армия 27 сентября нанесла массированный удар по главному военному штабу «Хезболлы» в Бейруте. По данным телеканала Al Hadath, использовались мощные авиабомбы, предназначенные для поражения бункеров: истребители ЦАХАЛ сбросили более 80 бомб весом в тонну каждая.

«Хезболла» официально сообщила о гибели своего лидера Хасана Насраллы днём 28 сентября. Минздрав Ливана проинформировал, что также в результате израильской атаки погибли 11 и пострадали 108 мирных жителей. 28 сентября регулятор ЕС призвал авиакомпании не летать через Ливан и Израиль, а иранские авиалинии приостановили рейсы в Бейрут.

Представители ХАМАС также назвали убийство Насраллы трусливым терактом, ответственность за который лежит на Израиле и США, и отметили, что это преступление угрожает безопасности в регионе. А духовный лидер Ирана Али Хаменеи заявил, что Ливан заставит Израиль пожалеть о своих действиях в ближневосточном регионе.

Газета The New York Times (NYT), ссылаясь на израильских военных чиновников, уточнила, что спецслужбы Израиля были осведомлены о местонахождении генсека «Хезболлы» в течение нескольких месяцев до авиаудара, но принял решение нанести удар по Бейруту на прошлой неделе, потому что опасались, что у них было мало времени, прежде чем лидер «Хезболлы» перейдёт в другое место.

26 сентября Гутерриш встретился с МИД РФ Сергеем Лавровым на полях ГА ООН, где они в том числе обсудили ближневосточный конфликт.