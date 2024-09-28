Тегеран, 28 сентября, 2024, 16:21 — ИА Регнум. Национальная авиакомпания Ирана Iran Air решила приостановить все полёты в Бейрут на фоне подтверждения гибели главы ливанского шиитского движения «Хезболла» Хасана Насраллы в результате израильского удара, сообщило 28 сентября иранское агентство Tasnim.

Markus Mainka/Global Look Press

«Все рейсы авиакомпании Iran Air в аэропорт имени Рафика Харири в Бейруте отменены до дальнейшего уведомления», — приводит агентство слова представителя иранских авиалиний.

Как передавало 28 сентября ИА Регнум, Хасан Насралла погиб в результате израильской атаки на Бейрут. Руководство «Хезболлы» пообещало противостоять Израилю и поддерживать сектор Газа и Палестину, а также защищать Ливан и народ страны.

Армия Израиля 27 сентября нанесла массированный удар по главному военному штабу «Хезболлы» в Бейруте. Для этого использовались мощные авиабомбы, предназначенные для поражения бункеров. Обрушилось не менее шести зданий.

Израильские СМИ также сообщали, что целью удара был именно Насралла. Уточнялось, что истребители ЦАХАЛ сбросили более 80 бомб весом в тонну каждая на подземный штаб «Хезболлы» в Бейруте.

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что ближневосточному региону угрожает большая война, которой «кое-кто очень и очень хочет». Он добавил, что РФ решительно осуждает действия Израиля, которые грубо нарушают суверенитет Ливана.