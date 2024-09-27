Вашингтон, 27 сентября, 2024, 05:54 — ИА Регнум. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и Генсекретарь ООН Антониу Гутерриш на полях 79-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН обсудили 26 сентября ряд вопросов и проблем, включая ситуацию на Ближнем Востоке.

МИД России Пресс-конференция Сергея Лаврова и Антониу Гутерриша

По информации МИД РФ, стороны говорили о геополитической ситуации и нарождающихся тенденциях.

Были обсуждены наиболее острые проблемы международной повестки, включая ситуацию на Ближнем Востоке и в зоне палестино-израильского конфликта. Отдельное внимание уделено различным аспектам сотрудничества России и ООН.

Как передавало ИА Регнум, Сергей Лавров настоятельно призвал Антониу Гутерриша не допускать втягивания представителей всемирной организации в «политизированные псевдомирные инициативы» по Украине. Об этом говорится в сообщении ведомства по итогам встречи сторон 26 сентября на полях 79-й сессии Генассамблеи ООН.

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