Нью-Йорк, США, 28 сентября, 2024, 16:38 — ИА Регнум. Спецслужбы Израиля были осведомлены о местонахождении генсека ливанского движения «Хезболла» Хасана Насраллы в течение нескольких месяцев до авиаудара, сообщает 28 сентября издание The New York Times (NYT) со ссылкой на трёх неназванных израильских военных чиновников.

Кадр из видео

По данным газеты, Тель-Авив принял решение нанести удар по Бейруту на прошлой неделе. В армии Израиля посчитали, что у них было мало времени, прежде чем лидер «Хезболлы» перейдёт в другое место.

Также в материале отмечается, что одним из немногих оставшихся в живых высокопоставленных лидеров ливанского движения является двоюродный брат Насраллы Хашем Сафиеддин, и вскоре он может быть объявлен его преемником.

Как передавало ИА Регнум, армия Израиля 27 сентября нанёсла массированный удар по главному военному штабу «Хезболлы» в Бейруте. По данным телеканала Al Hadath, использовались мощные авиабомбы, предназначенные для поражения бункеров. Уточнялось, что истребители ЦАХАЛ сбросили более 80 бомб весом в тонну каждая.

На следующий день ЦАХАЛ информировал, что в результате этой атаки был ликвидирован генсек «Хезболлы». Позднее информацию о гибели Насраллы подтвердили и в ливанском шиитском движении.

ХАМАС назвало убийство лидера «Хезболлы» трусливым терактом. Часть вины за преступление, которое может иметь важные последствия для безопасности всего региона, лежит и на США, сказано в заявлении движения. А духовный лидер Ирана Али Хаменеи заявил, что Ливан заставит Израиль пожалеть о своих действиях в ближневосточном регионе.

В Пентагоне отказались называть эскалацией новую атаку Израиля на столицу Ливана. Заместитель официального представителя минобороны США Сабрина Сингх заявила, что Вашингтон ожидает от Тель-Авива информацию о деталях атаки перед тем, как делать выводы. Заблаговременного уведомления о намерении провести данную операцию США от Израиля не получали, заверила чиновница.

Ближневосточному региону угрожает большая война, которой «кое-кто очень и очень хочет», заявлял ранее глава МИД Сергей Лавров.