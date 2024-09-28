Тель-Авив, Израиль, 28 сентября, 2024, 17:41 — ИА Регнум. Бывший премьер-министр Израиля Эхуд Ольмерт выступил против наземной операции ЦАХАЛ в Ливане.

Yin Bogu/Global Look Press Эхуд Ольмерт

«Я надеюсь, что мы этого не сделаем. Мы можем это сделать, и если мы это сделаем, то это будет очень жестоко и очень плохо по отношению к ливанцам на юге страны», — сказал Ольмерт в эфире британского телеканала SkyNews.

По мнению экс-премьера, нет уверенности в том, что наземная операция в Ливане поможет Израилю изменить баланс сил в регионе.

Вместе с этим Ольмерт предложил Израилю и Ливану при посредничестве США и Франции заключить соглашение и положить конфликту конец.

Как передавало ИА Регнум, 22 сентября заместитель генерального секретаря «Хезболлы» Наим Касем заявил, что движение вступило в новый этап конфликта с Израилем. Он обвинил Тель-Авив в военных преступлениях, в том числе в массовых взрывах устройств связи у членов «Хезболлы».

Пресс-секретарь ЦАХАЛ Даниэль Хагари 27 сентября заявил, что армия Израиля нанесла массированный удар по главному военному штабу «Хезболлы» в Бейруте. По данным телеканала Al Hadath, использовались мощные авиабомбы, предназначенные для поражения бункеров. Обрушилось не менее шести зданий.

Израильские СМИ сообщили, что целью удара, по-видимому, был генсек движения Хасан Насралла, а на здание, в районе которого он предположительно находился, было сброшено более 80 бомб весом в тонну каждая. «Хезболла» официально сообщила о гибели своего лидера днём 28 сентября.

Израильская атака нанесла серьёзный удар по боеспособности «Хезболлы» и существенно приблизила начало наземной фазы операции в израильско-ливанском приграничье, отметил в своей статье обозреватель ИА Регнум Леонид Цуканов.