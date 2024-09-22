Бейрут, 22 сентября, 2024, 19:13 — ИА Регнум. Ливанское движение «Хезболла» вступило в новый этап противостояния с Израилем. Об этом 22 сентября заявил заместитель генерального секретаря организации Наим Касем.

(сс) upyernoz

«Мы вступили в новый этап под названием «Битва открытых счетов», — приводит его слова телеканал Al Mayadeen.

Касем обвинил Израиль в трёх военных преступлениях, а также связал с Тель-Авивом взрывы пейджеров членов «Хезболлы».

Как передавало ИА Регнум, 17 и 18 сентября в Ливане начали массово взрываться пейджеры, рации, мобильные телефоны и другие средства связи, работающие на литийионных аккумуляторах. Власти страны возложили ответственность за произошедшее на Израиль.

18 сентября министр обороны Израиля Йоав Галант сообщил о перераспределении сил на северное направление, заявив о «новой фазе» вооружённого конфликта с Ливаном. 19 сентября начальник генштаба ЦАХАЛ Герци Халеви утвердил планы продолжения боевых действий на северной границе с Ливаном.

20 сентября израильская авиация нанесла удар по южному пригороду Бейрута. Согласно заявлению ЦАХАЛ, в результате удара ликвидирован командующий военными операциями «Хезболлы» Ибрагим Акиль. По информации портала Axios, при авиаударе Израиля по Бейруту погибли около 20 командиров одного из спецподразделений «Хезболлы».

После авиаудара по Бейруту ООН выразила чрезвычайное беспокойство. Организация призывала участников противостояния к максимальной сдержанности.

21 сентября пресс-служба ЦАХАЛ сообщила, что израильские военные в течение дня нанесли удары по 180 объектам «Хезболлы» на территории Ливана.

Утром 22 сентября «Хезболла» нанесла удар с помощью беспилотников по израильской военной базе в северной части долины реки Иордан. Движение заявило, что это стало ответом на массовый подрыв пейджеров.