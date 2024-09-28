Москва, 28 сентября, 2024, 09:08 — ИА Регнум. Швейцария даже не предприняла попыток разобраться в произошедшем с газопроводами «Северный поток» и «Северный поток — 2». Об этом 28 сентября заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Иван Шилов ИА REGNUM

По её словам, Дания и Швеция, в чьих исключительных экономических зонах произошли взрывы, быстро свернули свои расследования и не публиковали никаких результатов. По заявлению этих стран, итоги расследования передали Германии.

«Швейцария, где зарегистрирована компания — оператор газопроводов, даже не пыталась расследовать данный теракт», — рассказала Захарова в беседе с «РИА Новости».

Как сообщало ИА Регнум, 26 сентября 2022 года в исключительных экономических зонах Дании и Швеции в результате взрывов были разрушены обе нитки «Северного потока» и одна нить «Северного потока — 2». Российская сторона квалифицировала случившееся как теракт. Президент России Владимир Путин заявлял, что диверсия была невозможна без поддержки на государственном уровне. По его словам, подрыв был организован американскими спецслужбами.

25 сентября официальный представитель правительства Германии Штеффен Хебештрайт заявил, что в ходе расследования теракта на «Северных потоках» было выдано несколько ордеров на арест.

Немецкое издание Spiegel со ссылкой на осведомлённый источник в тот же день сообщило, что подрывы газопроводов организовали водолазы.

Захарова заявила, что никаких конкретных результатов расследования теракта на «Северных потоках» западные страны, в частности Германия, до сих пор не предъявили.