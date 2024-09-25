Берлин, 25 сентября, 2024, 17:28 — ИА Регнум. В ходе расследования подрывов газопроводов «Северный поток» и «Северный поток — 2» выдано несколько ордеров на арест. Об этом 25 сентября в ходе брифинга сообщил официальный представитель кабинета министров Германии Штеффен Хебештрайт.

kustbevakningen. se/Swedish Coast Guard

«Были выданы ордера на арест. Это обычное дело в конституционном государстве, затем должен состояться процесс, а в конце процесса выносится приговор», — сказал он.

Хебештрайт уточнил, что расследование находится в ведении генеральной прокуратуры Германии.

Как передавало ИА Регнум, 26 сентября 2022 года в исключительных экономических зонах Дании и Швеции в результате взрывов были разрушены обе нитки «Северного потока» и одна нить «Северного потока — 2». Российская сторона квалифицировало это событие как теракт. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что диверсию невозможно было бы совершить без поддержки на государственном уровне. По его словам, подрыв был организован американскими спецслужбами.

В начале сентября 2024 года канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что немецкая сторона добьётся, чтобы в деле подрыва «Северных потоков» всё было прозрачно, а ответственные за взрыв были наказаны. По его утверждению, немецкие генпрокурор и правоохранители далеко продвинулись в этом расследовании.

В августе несколько немецких изданий, в том числе Süddeutsche Zeitung, Die Zeit и ARD, сообщили о «завершении расследования» подрывов. Сообщалось, что генеральная прокуратура Германии выдала ордер на арест одного из украинских дайверов, находившегося на тот момент в Польше, ещё в июле. Берлин потребовал выдачи подозреваемого, но Варшава ответила отказом.

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова ранее информировала, что заседание Совета Безопасности ООН по вопросу о подрыве «Северных потоков» состоится 26 сентября.