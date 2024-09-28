Москва, 28 сентября, 2024, 08:16 — ИА Регнум. Обученные для управления натовскими танками украинские экипажи несколько месяцев ожидают в тылу на южнодонецком направлении выдачи техники. Об этом сообщил пленный механик-водитель ВСУ Владимир Кузько.

Иван Шилов ИА Регнум Танк Leopard

В беседе с «РИА Новости» он рассказал, как несколько его знакомых проходили учёбу по управлению танками Leopard немецкого производства.

«Отучились, а теперь техники либо экипажа нема (в достаточном количестве)», — признался пленный танкист.

По его словам, таких неукомплектованных личным составом и техникой экипажей много.

На донецком направлении, где служил танкист, западной техники не было совсем.

Кузько добавил, что стоявшая в Новоукраинске рота за год потеряла шесть из десяти танков. Экипажи воевали на двух машинах после срочного восстановления, заключил пленный.

Как передавало ИА Регнум, 6 сентября министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что Берлин совместно с Данией и Нидерландами намерен как можно быстрее отправить Киеву дополнительную партию из 77 танков Leopard 1A5. Он напомнил, что Германия в рамках совместного проекта с Данией уже поставила Украине 58 танков такой модификации.

Министерство обороны России 25 сентября проинформировало, что за сутки ВСУ потеряли более 300 бойцов на курском направлении, а также два танка Leopard.

Переданные Киеву западные танки Leopard бесполезны на фронте, учитывая господство российской армии в воздухе, написала испанская газета El País со ссылкой на источник, работающий на украинские спецслужбы.

Президент России Владимир Путин отмечал, что никакие вооружения Запада не способны изменить ход спецоперации, а поставки оружия киевскому режиму только подтверждают участие стран НАТО в конфликте.