Мадрид, 22 апреля, 2024, 17:12 — ИА Регнум. Танки Leopard, которые страны Запада передали Киеву, бесполезны на фронте, учитывая господство Вооружённых сил России (ВС РФ) в воздухе. Об этом пишет испанская газета El País со ссылкой на источник, работающий на украинские спецслужбы.

Иван Шилов ИА Регнум

«Польза от Leopard на фронте сейчас является нулевой. Я разговаривал с тысячей солдат, и моё заключение, что военная теория НАТО бесполезна, если не сочетать её с советской», — цитирует издание слова источника под вымышленным именем Феникс.

Как пишет газета со ссылкой на опрошенных украинских военных, сложившаяся неблагоприятная ситуация в 47-й механизированной бригаде Вооружённых сил Украины (ВСУ) стала «зеркалом слабости» армии киевского режима перед лицом российского господства на фронте.

В материале уточняется, что у ВСУ значительно меньше боевых машин пехоты. Кроме того, россияне численно превосходят украинских солдат. Ещё издание подчёркивает небывалую ротацию в бригаде: там сменили четырёх командиров за последний год.

«Если мы обращаем так много внимания на 47-ю бригаду, то это потому, что она известна, но её проблемы воспроизводятся и в остальной армии», — заявил экс-офицер подразделения Александр.

Испанская газета сообщает, что общими проблемами в ВСУ являются нехватка вооружения и новобранцев. Уточняется, что даже новый украинский закон о мобилизации, который позволит призвать на службу новых солдат, не исправит дело: они будут неопытными в то время, когда российские военные накопили опыт и вооружение.

По мнению источников газеты, лишь парк украинских беспилотников замедляет сейчас продвижение российских войск.

Как передавало ИА Регнум, американская газета The New York Times написала, что дорогостоящие западные танки, включая американские Abrams, оказались уязвимы для дешёвых беспилотников. Как отметил автор статьи, в будущем, по его мнению, это может привести к изменению подхода к использованию этих боевых машин в военных конфликтах.

Китайское издание Asia Times сообщило, что западные танки Abrams и Leopard из-за наличия тяжёлой брони и установленной дополнительной защиты застревают в грязи в зоне конфликта на Украине. Отмечалось, что из-за этого боевые машины становятся особенно уязвимыми для ударов армии России.

По информации Министерства обороны РФ, до 29 марта российские военные уничтожили уже пять танков Abrams в зоне проведения СВО. Военные группировки «Центр» 31 марта подбили шестой танк Abrams ВСУ на авдеевском направлении, а 1 апреля ведомство сообщило о седьмом уничтоженном американском танке. Большую часть Abrams уничтожили с помощью FPV-дронов.

Президент России Владимир Путин в июле 2023 года заявлял, что западные танки горят даже лучше, чем боевые машины, произведённые во времена СССР.