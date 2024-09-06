Берлин, 6 сентября, 2024, 19:20 — ИА Регнум. Берлин совместно с партнёрами намерен отправить Киеву дополнительную партию танков Leopard 1A5. Об этом 6 сентября сообщил министр обороны Германии Борис Писториус в ходе пресс-конференции на американской базе Рамштайн в ФРГ.

Thomas Imo/imago stock&people/Global Look Press

«Ещё 77 танков Leopard 1A5 будут поставлены как можно быстрее совместно с Данией и Нидерландами», — сказал он.

Писториус добавил, что Германия в рамках совместного проекта с Данией уже поставила Украине 58 танков такой модификации.

Кроме того, по его словам, ФРГ передаст киевскому режиму ещё 12 самоходных артиллерийских установок Panzerhaubitze 2000.

Как передавало ИА Регнум, 3 сентября Reuters со ссылкой на источники сообщил, что Германия намерена выделить средства на приобретение шести комплексов противовоздушной обороны IRIS-T SLM для последующей передачи Украине. Ранее Берлин уже передал Киеву три системы IRIS-T SLS.

Вице-канцлер ФРГ Роберт Хабек 21 августа заявил, что Запад продолжит оказывать Украине военную и финансовую помощь вне зависимости от обстоятельств.

Президент России Владимир Путин ранее отмечал, что никакие вооружения Запада не способны изменить ход спецоперации, а поставки оружия киевскому режиму только подтверждают участие стран НАТО в конфликте.

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявлял, что поставки оружия на Украину только истощают ресурсы стран, которые принимают участие в её поддержке.