Москва, 25 сентября, 2024, 15:19 — ИА Регнум. Вооружённые силы Украины (ВСУ) за сутки потеряли более 300 бойцов на курском направлении, а также два танка Leopard. Об этом 25 сентября проинформировало Министерство обороны России.

Иван Шилов ИА Регнум

«За сутки потери ВСУ составили более 300 военнослужащих и семь единиц бронетехники, в том числе три танка, из них два танка «Леопард» немецкого производства, боевая машина пехоты и три боевые бронированные машины, а также два артиллерийских орудия и шесть автомобилей», — говорится в Telegram-канале Минобороны.

По данным оборонного ведомства, ВС РФ также отразили три попытки ВСУ прорваться через российскую границу в направлении села Новый Путь. Противник потерял до 50 бойцов и три танка, уточнили в министерстве.

Всего с начала нападения на Курскую область ВСУ потеряли более 17 000 военных, 130 танков, 62 боевые машины пехоты, 95 бронетранспортёров, 812 боевых бронированных машин, сообщили в ведомстве.

Как передавало ИА Регнум, ранее военный эксперт Андрей Марочко заявил, что бойцы ВСУ докладывают командованию об ухудшении оперативно-тактической обстановки под Купянском в Харьковской области из-за продвижения российских военных.

Ранее глава киевского режима Владимир Зеленский отмечал, что ситуация с потерями на фронте для ВСУ ухудшается. Отвечая на вопрос, как долго ВСУ смогут продержаться при столь высоких потерях, он ответил, что это будет зависеть от «морального духа» ВСУ, от единства между военными и гражданскими на Украине, а также от «единства Запада» в поддержке Киева.