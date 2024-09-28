Москва, 28 сентября, 2024, 06:32 — ИА Регнум. Срок расследования дела бывшего замминистра обороны РФ Тимура Иванова, обвиняемого во взяточничестве, продлен до конца декабря, сказано в судебных документах, которые есть в распоряжении «РИА Новости».

Mil.ru Тимур Иванов

«Срок предварительного следствия неоднократно продлевался, последний раз — до 23 декабря», — говорится в документе.

Следствие вменяет Иванову взятки на сумму порядка 1 млрд рублей. Вину он не признает.

Как сообщало ИА Регнум, одного из фигурантов дела Тимура Иванова уличили в попытках скрыть факты своего участия в совершении преступлений. Иванова задержали 23 апреля по подозрению в получении взятки в размере 1,185 млрд рублей.

Басманный суд Москвы постановил оставить Тимура Иванова в СИЗО до 23 декабря. В рамках уголовного дела были арестованы 43 счёта, открытые в трёх различных банках, и несколько объектов недвижимости. По уголовному делу также проходят предприниматель Сергей Бородин и соучредитель «Олимпситистроя» Александр Фомин.

Найденная при обысках у Иванова крупная сумма денег свидетельствует об их незаконном происхождении, поскольку она не соответствовала официальному доходу обвиняемого в получении взяток фигуранта дела. При этом следователи не уточнили, о какой именно сумме идёт речь.