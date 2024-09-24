Москва, 24 сентября, 2024, 09:47 — ИА Регнум. По делу экс-замминистра обороны Тимура Иванова арестовали недвижимость на сумму 82,5 млн рублей. Об этом 24 сентября сообщает «РИА Новости» со ссылкой на судебные документы.

РИА Новости/ Максим Блинов Тимур Иванов

Как отмечается в публикации, у Иванова арестовали земельный участок площадью 82 тыс. квадратных метров, а также загородный дом площадью 2,5 тыс. квадратных метров и баню площадью 420 квадратных метров в Тверской области.

Согласно материалам дела, всё имущество оформлено на ООО «Волжский берег», руководителем которого является Сергей Бородин. Он также проходит обвиняемым по делу.

По данным баз оценки недвижимости, кадастровая стоимость участка составляет минимум 44 млн рублей. Стоимость дома — 38,6 млн рублей.

Как сообщало ИА Регнум, Иванов был задержан силовиками 23 апреля. Представители СК проинформировали, что он подозревается в получении взятки (ч. 6 ст. 290 УК РФ). Заместителю министра грозит до 15 лет лишения свободы. Кроме него, были задержаны по меньшей мере три посредника, причастные к передаче денег.

По данным следствия, Иванов вступил в преступный сговор с третьими лицами с целью получения взятки в особо крупном размере в виде оказания услуг имущественного характера при проведении подрядных и субподрядных работ для нужд Минобороны.

Вину в совершении преступления Иванов не признал. Суд оставил его в СИЗО до 23 декабря. Счета и активы Иванова, а также членов его семьи арестовали в рамках обеспечительных мер. По этом делу также проходят предприниматели Сергей Бородин и Александр Фомин. В решении Басманного суда указано, что Фомин активно сотрудничает со следствием, однако вину не признаёт.