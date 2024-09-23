Коронавирус в мире: скандалы с вакцинами и рост числа умерших — трансляция
«В настоящий момент во Франции разрешены три вакцины: Pfizer-BioNTech, Moderna (РНК-вакцины) и AstraZeneca (вирусная). Через несколько дней список должна пополнить еще одна вирусная вакцина, на этот раз от Johnson & Johnson» — Le Point.
Во всём мире за сутки зафиксирован 393 531 новый случай заражения коронавирусом, скончался ещё 7151 пациент с COVID-19, сообщает Всемирная организация здравоохранения.
Читайте также: ВОЗ: в мире за сутки выявлено 393 тысячи новых случаев COVID-19
150 тысяч доз китайской вакцины «Синофарм» (BBIBP-CorV), подаренной КНР Киргизии, будут использованы для вакцинации медиков, педагогов, социальных работников и сотрудников силовых ведомств, а также граждан с хроническими заболеваниями.
Читайте также: Врачей и педагогов в Киргизии привьют не самой эффективной вакциной
По данным на23 марта, в Италии умерли 105 879человек с подтвержденным диагнозом «коронавирусная пневмония», за последние сутки этот показатель увеличился на551 (днем ранее— на 386).
Это самый высокий показатель за последние два месяца.
Число подтвержденных носителей выросло на18 765(днем ранее — на13 846).
С учетом выздоровевших и погибших общее число носителей коронавируса за всё время эпидемии составляет3 419 616 — более 5,5% населения страны. В настоящее время заражены 560 654человека — на2413 меньше, чем днем ранее.
Читайте подробнее: Коронавирус в Италии: вновь более 500 погибших за день
Невозможно выполнить поставленную задачу по вакцинации полумиллиона жителей Италии ежедневно, если в стране просто нет полмиллиона «ежедневных» доз вакцины, заявил губернатор Лигурии (Генуя) Джованни Тоти.Вопрос о количестве доступной вакцины должен быть для правительства страны задачей номер один, сказал губернатор на встрече представителей регионов с министрами.
Читайте подробнее: Губернаторы Италии отказываются вести прививочную кампанию без вакцины
По данным министерства, с начала эпидемии в стране выявили 120 882 случая заражения, при этом население страны лишь немногим превышает два миллиона человек. 3528 человек умерли от осложнений, вызванных COVID-19. За последние сутки скончались 25 человек в возрасте от 29 до 87 лет. 102 201 пациент выздоровел.
Об этом: В Северной Македонии за сутки выявили свыше тысячи носителей коронавируса
В североитальянском регионе Лигурия (Генуя) снимать коронавирусные ограничения нужно сразу после Пасхи (4 апреля), заявил глава региона Джованни Тоти. Начать отмену ограничений нужно со школ и вузов, обучение должно вновь стать очным, это самый насущный вопрос, отметил губернатор.
Читайте подробнее: Губернатор Генуи предложил снять ковид-ограничения сразу после Пасхи
Католическая епархия Милана готова предоставить властям региона помещения для проведения вакцинации, сообщили в курии 23 марта.Если есть потребность, прививать граждан можно в приходских помещениях, отметили в курии.
Подробности в материале: Католическая епархия Милана готова предоставить помещения для вакцинации
Правительство Италии пока не принимало никаких решений относительно временного отстранения от работы преподавателей и медиков, не привившихся от коронавируса, заявил министр труда Андреа Орландо.
Этот вопрос будут изучаться и обсуждаться, определённая логика в словах тех, кто требует прививок от лиц, столь часто контактирующих с другими людьми, есть, но нужно помнить и об общих конституционных правах, отметил министр.
Читайте также: Власти Италии не исключают отстранения от работы непривитых врачей
Группа продавцов туринского рынка Porta Palazzo 23 марта провела акцию протеста против очередного продления антикоронавирусных ограничений.
Участники акции приковали себя цепями в той части площади, где обычно располагаются их прилавки.
«Нас просто убивают ограничениями. Мы с этого места не сдвинемся», — цитируют туринские СМИ одного из лидеров протестующих.
Подробности в материале: Туринские продавцы приковали себя цепями в знак протеста против карантина
Месса навечерия Пасхи в римской базилике Святого Петра в 2021 году начнется раньше обычного — в 19:30, передают итальянские СМИ. Литургия начнется в 19:30, чтобы верующие смогли вернуться домой до начала комендантского часа (22:00).В 2020 году месса навечерия начиналась, как обычно, в 21:00, поскольку в условиях карантина в любом случае должна была пройти для верующих в режиме онлайн.
Читайте также: Пасхальная служба в Ватикане начнется раньше обычного
Во всём мире сделано уже 459 миллионов прививок от коронавируса, однако более 75% из них приходится на десять стран, заявил генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус.
Читайте подробнее: ВОЗ: более 75% всех прививок от COVID-19 приходится на десять стран
Продолжительность комендантского часа в Нидерландах будет сокращена на один час с 31 марта, сообщил исполняющий обязанности премьер-министра страны Марк Рютте.
Об этом: Нидерланды сократят действие комендантского часа, введённого из-за COVID-19
С 19 марта число зарегистрированных летальных исходов от COVID-19 в Швеции увеличилось на 53. Такие данные 23 марта обнародовали представители Агентства общественного здравоохранения Швеции, которые отслеживают эпидемиологическую ситуацию в стране в круглосуточном режиме и предоставляют актуальную статистику.
Читайте подробнее: В Швеции от COVID-19 скончались еще 53 человека
Сербия пожертвовала Республике Сербской медицинское оборудование, которое 23 марта президент Сербии Александр Вучич вручил председателю президиума Боснии и Герцеговины Милораду Додику. Вучич во время передачи пожертвования заявил, что в Сербии достаточно медицинского оборудования для борьбы с коронавирусом, и что она готова всегда помочь дружественным странам, в то время как Додик отметил, что это выражение братской заботы и помощи. Об этом сообщает сербское новостное агентство RTS.
Об этом: Сербия пожертвовала Республике Сербской медицинское оборудование
В Хорватии к июню 2021 года ожидают принятия законопроекта и завершения технической подготовки к цифровому зеленому сертификату, который станет доказательством того, что человек был вакцинирован против коронавируса, что он переболел им или имел отрицательный результат теста, заявила на пресс-конференции 23 марта хорватский государственный секретарь по делам Европы Андрея Метелько-Згомбич. Об этом сообщает хорватское новостное агентство Večernji list.
Читайте подробнее: В Хорватии ожидают переход к сертификату вакцинации от коронавируса
Военнослужащая вооруженных сил Украины, сделавшая прививку от коронавирусной инфекции, скончалась в Одесской области спустя два дня после получения вакцины. Об этом 23 марта сообщается на странице в Facebook командования медицинских сил страны.
Читайте подробнее: На Украине после прививки от COVID-19 скончалась военнослужащая
Премьер-министр Хорватии Андрей Пленкович на пресс-конференции 23 марта заявил, что он работает над тем, чтобы переоформить доставку определённой партии вакцины с четвертого квартала на второй квартал, чтобы повысить динамику вакцинации от коронавируса к лету. Он добавил, что делает выбор в пользу американской вакцины Pfizer.
Подробности в материале: Премьер-министр Хорватии заявил о ведении переговоров о поставках с Pfizer
Контракт на закупку более 500 000 доз российской вакцины против коронавируса Спутник V для энтитета Федерации Боснии и Герцеговины еще не подписан с российским поставщиком. Об этом сообщает боснийское новостное агентство Slobodna Bosna 23 марта.
Читайте также: Истекает срок подписания договора Боснии и России о поставках «Спутник V»
Ограничительные меры, введенные из-за пандемии коронавирусной инфекции, продлили в Нидерландах до 20 апреля, заявил премьер-министр страны Марк Рютте в ходе пресс-конференции.
Читайте также: В Нидерландах продлили карантин по COVID-19
Посол США в Боснии и Герцеговине Эрик Нельсон написал в социальной сети 23 марта о продолжении процесса интеграции Боснии и Герцеговины в НАТО. Он также напомнил о поддержке партнеров по НАТО в борьбе с распространением коронавируса. Об этом сообщает боснийское новостное агентство Dnevni avaz.
Читайте подробнее: Посол США напомнил Боснии и Герцеговине о поддержке во время пандемии
В Чили за прошедшие сутки выявили 4948 случаев заражения коронавирусом нового типа, сообщает пресс-служба чилийского минздрава.
Читайте подробнее: В Чили за сутки выявили почти 5 тыс. носителей коронавируса
Вакцинацию всего населения США от коронавирусной инфекции смогут провести в ближайшие месяцы американские власти. Об этом заявил глава Белого дома Джо Байден 23 марта в ходе выступления в штате Огайо.
Подробности в материале: Байден пообещал, что к концу мая у США будут 600 млн доз вакцин от COVID-19
За последние сутки в Бразилии было выявлено 82 493 случая заражения коронавирусом SARS-CoV-2, а за весь период пандемии — 12 130 019 фактов инфицирования указанным вирусом. Об этом 23 марта сообщается на сайте бразильского минздрава.
Читайте подробнее: В Бразилии за сутки выявили почти 82,5 тыс. случаев заражения коронавирусом
Иск президента Бразилии Жаира Болсонару, потребовавшего отменить карантинные ограничения, действующие в ряде бразильских регионов из-за ситуации с коронавирусом, отклонен Федеральным верховным судом страны. Об этом 23 марта сообщается на сайте судебного органа.
Читайте подробнее: В Бразилии отклонили иск президента страны об отмене карантина в регионах
В Италии не склонны к предубеждениям относительно тех или иных вакцин от коронавируса — это же касается российского препарата «Спутник V», заявил 23 марта итальянский министр здравоохранения Роберто Сперанца в эфире государственного телеканала Rai 3.
Читайте также: Минздрав Италии подтвердил интерес к вакцине «Спутник V»
Немецкий автопроизводитель Mercedes-Benz приостановил работу в Бразилии из-за роста заболеваемости коронавирусной инфекцией в стране, передает телеканал Globo.
Подробности в материале: Mercedes-Benz приостановил заводы в Бразилии из-за коронавируса
В Южной Корее за прошедшие сутки выявили 428 случаев заражения коронавирусом нового типа, сообщает южнокорейский центр по контролю и профилактике заболеваний.
Об этом: В Южной Корее число зараженных коронавирусом приблизилось к 100 тысячам
В Эфиопии общее количество подтвержденных случаев заражения коронавирусом нового типа превысило 190 тысяч, сообщает пресс-служба минздрава этой африканской страны.
Читайте подробнее: В Эфиопии число зараженных коронавирусом превысило 190 тысяч
В Гонконге 24 марта приостановили вакцинацию против COVID-19 препаратом немецкой компании BioNTech из-за обнаруженных в одной из последних партий дефектов упаковки. Об этом сообщила радиостанция RTHK.
Об этом: Гонконг из-за дефектов упаковки приостановил использование вакцины BioNTech
Планы британских властей начать штрафовать своих граждан и иностранцев за выезд с территории Великобритании без уважительной причины назвала платой за «дисфункцию системы» официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Об этом она написала 23 марта на своей странице в Facebook.
Читайте также: В МИД России оценили планы Британии штрафовать за выезд за рубеж
Власти японского столичного региона Большой Токио, в который входит четыре префектуры, намерены продлить рекомендацию по ограничения часов работы заведений общественного питания из-за COVID-19, сообщает газета Nikkei со ссылкой на осведомленные источники.
Читайте также: В Токио общепиту заплатят за самостоятельное ограничение часов работы
Власти Зимбабве намерены ужесточить ограничительные меры, введенные из-за пандемии коронавирусной инфекции, на время Пасхальных праздников, заявила министр информации страны Моника Мутсвангва в ходе пресс-конференции.
Читайте также: В Зимбабве ужесточат ограничения по COVID-19 на Пасху
Представитель министерства здравоохранения Индонезии по вакцинации против COVID-19 Сити Надия Тармизи заявила, что вакцины от различных производителей поступят в страну во второй половине 2021 года, сообщает Detik.
Власти Кубы намерены в июне начать кампанию по вакцинации населения от COVID-19 одной из собственных вакцин. Об этом сообщил представитель минздрава страны Илиан Моралес Суарес.
Об этом: Власти Кубы намерены начать вакцинацию населения от COVID-19 в июне
19 новых случаев заражения коронавирусом выявили в Абхазии в течение 23 марта. Сообщение об этом опубликовал оперативный штаб республики по защите населения от SARS-CoV-2.
Об этом: В Абхазии выявили 19 носителей коронавируса за сутки
Заболеваемость коронавирусной инфекцией за неделю выросла в мире на 8%, смертность — на 3%, сообщает 24 марта Всемирная организация здравоохранения.
По данным ВОЗ, опубликованным по итогам недели, по всему миру с 15 по 21 марта зарегистрировано 3 291 060 новых случаев COVID-19, причем летальных исходов — 60 414.
Читайте также: ВОЗ: заболеваемость COVID-19 в мире выросла на 8% за неделю
Венесуэла получит вакцину от COVID-19 компании AstraZeneca через механизм COVAX, заявил руководитель департамента Панамериканской организации здравоохранения Сиро Угарте.
Подробности в материале: Венесуэла получит вакцину от COVID-19 AstraZeneca через COVAX
В Молдавии в течение суток 22 марта выявили 1621 случай заражения коронавирусом в ходе 4822 исследований. Об этом сообщает пресс-служба минздрава республики.
Подробности в материале: В Молдавии за сутки выявили более 1600 носителей коронавируса
Премьер-министр Южной Кореи Чон Сэ Гюн призвал граждан страны в возрасте старше 75 лет «довериться правительству и принять участие в вакцинации». Об этом сообщает MAeil Business Newspaper со ссылкой на премьер-министра.
Читайте подробнее: В Южной Корее призвали людей старше 75 лет пройти вакцинацию
Штамм коронавируса VOC 202 012/01, который отличается большей заразностью и был впервые выявлен на территории Великобритании, за минувшую неделю обнаружен еще в семи странах, и теперь их общее число достигло 125. Об этом 24 марта сообщается в обнародованном в Женеве еженедельном эпидемиологическом бюллетене Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).
Читайте также: За неделю «британский» штамм коронавируса выявили еще в семи странах — ВОЗ
В Бразилии зарегистрировано рекордное число летальных случаев от последствий COVID-19. По данным регионального министерства здравоохранения на 24 марта, за последние 24 часа в стране скончался 3251 пациент, у которого ранее диагностировали коронавирусную инфекцию.
Читайте подробнее: Рекордное число смертей от COVID-19 зафиксировано в Бразилии
Более строгие правила, которые будут регулировать экспорт вакцин от COVID-19 из стран — участниц Европейского союза, представят 24 марта власти сообщества. Об этом 24 марта сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на представителя ЕС.
Подробности в материале: ЕС намерен ужесточить контроль за экспортом вакцин от COVID-19 — Bloomberg
На Украине обновили рекорд по числу жертв COVID-19 — за сутки скончались 342 пциента.
Читайте подробнее: На Украине за сутки выявили более 14 тыс. случаев заражения коронавирусом
Сотрудники следственной службы министерства финансов Грузии задержали мужчину по подозрению в изготовлении и продаже отрицательных результатов лабораторных ПЦР-тестов на коронавирус. Об этом 24 марта сообщает пресс-служба ведомства.
Читайте подробнее: В Грузии задержали подозреваемого в подделке результатов ПЦР-тестов
В Грузии в течение последних суток в ходе 23 293 исследований на SARS-CoV-2 выявили 450 случаев заражения коронавирусом. Эту информацию 24 марта опубликовали на сайте Stopcov.ge.
Читайте также: В Грузии за сутки выявили 450 носителей коронавируса
В ходе 1798 исследований в лабораториях Приднестровья за последние сутки медики выявили 445 случаев заражения коронавирусом. Об этом 24 марта сообщает пресс-центр МВД ПМР.
Об этом: В Приднестровье за сутки выявили более 440 случаев заражения коронавирусом
Правительство Польши приняло решение ввести новые ограничения в связи с пандемией коронавируса. Об этом, как сообщает Polskie Radio, заявил 23 марта премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий во время пресс-конференции.
Читайте также: В Польше ввели новые ограничения из-за пандемии
По данным министерства здравоохранения страны, всего в Албании выявили 121 847 случаев заражения коронавирусом. 86 497 человек уже излечились от COVID-19. С начала пандемии 2156 пациентов скончались от осложнений, вызванных COVID-19, из них 11, в возрасте от 48 до 91 года — за последние сутки. В стране продолжает действовать комендантский час (с 20:00 до 05:00). При этом наблюдается острая нехватка вакцин от COVID-19.
Читайте также: В Албании за сутки выявили 303 носителя коронавируса
Во Франции более четверти граждан (26%) заявили о готовности вакцинироваться от коронавирусной инфекции российским препаратом «Спутник V», если у них будет доступ к этой вакцине. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведённого компанией по изучению общественного мнения IFop.
Об этом: Опрос выявил число желающих во Франции привиться «Спутником V»
За истекшие сутки в Донецкой Народной Республике (ДНР) было выявлено 130 новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом. Об этом 24 марта сообщает минздрав ДНР.
Об этом: В ДНР за сутки выявили 130 новых носителей коронавируса
В Республике Конго 24 марта стартовала общенациональная кампания вакцинации от COVID-19, при проведении которой используется российский препарат «Спутник V». Об этом 24 марта рассказал посол России в стране Георгий Чепик.
Читайте также: В Республике Конго стартовала вакцинация от COVID-19 препаратом «Спутник V»
Пресс-секретарь целевой группы по борьбе с COVID-9 в Индонезии Вику Адисасмито заявил, что число победивших коронавирус пациентов в стране снизилось в марте 2021 года, сообщает Kompas.
Об этом: В Индонезии снизилось число выздоровевших от коронавируса
Минздрав Украины призвал не делать поспешных выводов после смерти военнослужащей, привившейся индийской вакциной от COVID-19.
Читайте подробнее: В минздраве Украины отреагировали на гибель военного после вакцинации
Правительство Латвии рассчитывает с начала апреля ослабить жёсткий режим ограничений, вызванных эпидемией коронавируса. Об этом сообщил портал tvnet.lv
Подробности в материале: В Латвии надеются до Пасхи отменить режим чрезвычайной ситуации
В Индонезии зарегистрировали российский антикоронавирусный препарат «Авифавир», сообщили в Российском фонде прямых инвестиций (РФПИ).
Подробности в материале: Индонезия зарегистрировала российский препарат против COVID-19 «Авифавир»
В индонезийскую провинцию Северный Сулавеси доставили около 50 000 доз вакцины AstraZeneca, сообщает Antara.
Читайте также: В индонезийскую провинцию доставили 50 тысяч доз вакцины AstraZeneca
Национальная академия наук Украины зафиксировала рост смертности от последствий COVID-19 в стране по сравнению с осенней волной пандемии.
Читайте подробнее: Смертность от COVID-19 на Украине выросла на 30% — НАНУ
В среду, 24 марта, в 13 часов по местному времени столица Эстонии примет участие в акции «Минута молчания» в память о жертвах эпидемии коронавируса. Об этом сообщила пресс-служба Таллинского стратегического центра, отметив, что акция проводится во всех столицах Европы.
Лица, которые отказываются пройти вакцинацию, не должны допускаться в учреждения по уходу за пожилыми людьми. Об этом заявил вице-канцлер министерства социальных дел Эстонии Райт Куузе в интервью эстонскому гостелевидению ETV.
Подробности в материале: Минсоцдел Эстонии: ковид-диссидентам не место в домах престарелых
Всемирно известный сербский кинорежиссёр Эмир Кустурица 24 марта в беседе с RT назвал несколько поводов для того, чтобы пройти вакцинацию от COVID-19.
Об этом: Кустурица рассказал, для чего нужно пройти вакцинацию от COVID-19
Сирийский президент Башар Асад и его жена Асма продолжают выздоравливать после заболевания COVID-19. Они чувствуют себя хорошо, сообщил 24 марта посол Сирии в Москве Рияд Хаддад.
Читайте также: Посол Сирии в Москве рассказал о самочувствии супругов Асад
Национальные вооружённые силы Латвии не располагают достаточными людскими и материальными ресурсами, чтобы активно участвовать в деятельности государства, связанной с эпидемией коронавируса COVID-19.
Об этом: Минобороны Латвии: армия не станет заменять государство при вакцинации
Новый штамм коронавируса SARS-CoV-2 с двойной мутацией выявлен на территории Индии. Об этом 24 марта сообщает пресс-служба индийского министерства здравоохранения и семейного благополучия.
Читайте подробнее: В Индии выявили штамм коронавируса с двойной мутацией
В Грузии из-за низкого спроса среди населения на прививку от COVID-19 будут открывать доступ к вакцинации для новых групп населения. Об этом, как сообщает пресс-служба правительства, 24 марта заявила заместитель министра здравоохранения Тамар Габуния на брифинге.
Об этом: В Грузии могут начать вакцинацию от COVID-19 лиц старше 55 лет
Война вакцин между бывшими супругами ЕС и Великобританией становится все более токсичной. Ситуация усугубляется тяжелым разводом. Борис Джонсон использует успех вакцинации, чтобы продемонстрировать преимущества Brexit. Но ЕС так просто отдавать ему эту победу не хочет. Об этом в своей авторской статье написал журналист шведской газеты Aftonbladet Вольфганг Ханссон.
Подробности в материале: Тяжелый «развод» Британии с ЕС усугубляет «войну вакцин» — Aftonbladet
Новая партия российской вакцины от COVID-19 «Спутник V» может быть поставлена в Сирию уже в апреле нынешнего года. Об этом 24 марта сообщил посол арабской республики в Москве Рияд Хаддад.
Читайте подробнее: В Сирии ожидают новую партию вакцины от COVID-19 «Спутник V» в апреле
По данным целевой группы по борьбе с COVID-19, в Индонезии за сутки выявили 5227 случаев заражения коронавирусом, сообщает Kompas.
Подробности в материале: В Индонезии за сутки выявили 5227 случаев заражения коронавирусом
Граждане Швеции крайне охотно вакцинируются в принципе, о чем было известно и раньше. Согласно новому опросу, проведенному Novus по заказу Sveriges Radio, 94% респондентов заявили, что они хотят сделать прививку от COVID-19. Об этом сообщила новостная служба SVT Nyheter.
Подробности в материале: 94% жителей Швеции намерены привиться от COVID-19 — опрос
В столице Украины пообещали развернуть резервные места для пациентов с COVID-19, поскольку больницы Киева и области заняты на 100%.
Читайте также: В Киеве заявили о 100% заполненности больниц пациентами с COVID-19
Около 70% населения Кубы будут вакцинированы против SARS-Cov-2 в период с июля по август 2021 года в рамках стратегии поэтапной вакцинации, которая сегодня охватывает различные группы населения в возрасте от 19 до 80 лет. Об этом пишет Prensa Latina.
Первый шаг представляет собой два клинических испытания третьей фазы, которые проводятся с вакцинами Soberana 02 и Abdala. Путь, намеченный учеными и органами здравоохранения, включает два интервенционных исследования для оценки эффективности в группах риска, одно из которых продолжается с 22 марта в Гаване с привлечением 150 тысяч добровольцев, к которым вскоре будут добавлены еще 120 тысяч в Сантьяго-де-Куба, Гранма и Гуантанамо.
Подробности в материале: На Кубе рассказали о ходе массовой вакцинации против COVID-19
Правительство Швеции снимает запрет на въезд из Норвегии и Дании с 31 марта. Однако отрицательный тест на COVID-19 все равно потребуется. Об этом сообщила новостная служба SVT Nyheter.
Ранее запрет на въезд в Швецию для граждан двух стран был установлен из-за боязни шведских властей распространения различных мутаций коронавируса. Однако теперь запрет смягчается.
Читайте подробнее: Правительство Швеции с 31 марта снимет запрет на въезд из Норвегии и Дании
Неудачи с доставкой вакцины от COVID-19 в ЕС вызвала раздражение во многих странах объединения. В то же время миллионы доз уходят в другие страны. Поэтому вечером 23 марта Европейская комиссия подготовила законопроект, согласно которому экспорт может быть приостановлен на шесть недель. Однако Швеция в лице своего министра по делам ЕС Ханса Дальгрена предостерегает Брюссель от развязывания открытой торговой войны. Об этом сообщила газета Aftonbladet.
Читайте подробнее: Швеция предостерегла Брюссель от развязывания торговой войны из-за вакцины
Жители Германии выразили своё отношение к российской вакцине от коронавирусной инфекции «Спутник V», разработанной Центром имени Гамалеи. Одни выразили готовность вакцинироваться российским препаратом, другие признались, что пока не намерены этого делать. Опрос на улицах Бонна провела телерадиокомпания Deutsche Welle.
Подробности в материале: Жители Германии высказались о российской вакцине «Спутник V»
За минувшие сутки в Эстонии проведено 7265 тестов на коронавирус COVID-19, положительными оказались1553 из них, то есть 21,4%.
Об этом: Число позитивных тестов на коронавирус в Эстонии вновь превысило 20%
Вечером 24 марта в польском городе Люблин пройдет отборочный матч Чемпионата мира 2022 года по футболу между командами Эстонии и Чехии. Об этом сообщает tribuna. ee, отметив, что Эстония и Чехия входят в топ стран континента по заболеваемости своего населения коронавирусом.
Читайте также: Самые «заразные» в Европе Эстония и Чехия проведут футбольный матч в Польше
Федеральный канцлер ФРГ Ангела Меркель пригласила всех премьер-министров федеральных земель на экстренный саммит. Дополнительный раунд переговоров, который не был запланирован, был назначен на 11:00 по берлинскому времени (13:00 мск) 24 марта, сообщает Spiegel online.
Читайте также: Меркель собирает экстренный саммит из-за критики карантинных мер
Правительство Индонезии отметило, что количество людей, прошедших вакцинацию, достигло 2 709 545 человек, сообщает Kompas.
Об этом: В Индонезии прививку от коронавируса сделали почти шесть млн человек
Семь из десяти граждан Южной Кореи хотят получить прививку от COVID-19. Об этом сообщает Maeil Business Newspaper со ссылкой на представителей министерства здравоохранения и министерства культуры, спорта и туризма страны.
Подробности в материале: 68% жителей Южной Кореи намерены вакцинироваться от COVID-19 — опрос
Лидер «Шведских демократов» Джимми Окессон и лидер «Левых» Нуши Дадгостар представляют собой странную пару, в политическом смысле. Но сегодня их позиции по крайне мере по одному из вопросов совпадают — партии будут голосовать против выделения средств в фонд восстановления экономик стран ЕС после пандемии. Об этом сообщила газета Aftonbladet.
Читайте подробнее: В Швеции оппозиция выступила против создания фонда ЕС — Aftonbladet
Власти Норвегии могут закупить российскую вакцину от COVID-19 «Спутник V» в случае одобрения препарата в Евросоюзе. Об этом 24 марта сообщила премьер-министр Норвегии Эрна Сульберг.
Читайте подробнее: В Норвегии оценили возможность закупки вакцины «Спутник V»
За последние пять недель в Стокгольмском регионе резко увеличилось число детей с установленным заболеванием COVID-19. Об этом сообщила новостная служба SVT Nyheter.
«Больше всего уровень распространения вырос среди школьников», — заявила главный инфекционист столицы Мария Остлунд.
Об этом: В Стокгольме резко увеличилось число детей с COVID-19
Французский министр культуры Розлин Башло, тест на коронавирус которой на минувшей неделе показал положительный результат, госпитализирована. Об этом 24 марта сообщает Agence France-Presse со ссылкой на окружение главы ведомства.
Читайте также: Министр культуры Франции госпитализирована с COVID-19 — AFP
В Грузии скоро может начаться третья волна пандемии. Об этом, как сообщает пресс-служба минздрава страны, 24 марта заявил директор Тбилисской инфекционной больницы, курирующий работу ковидных госпиталей в стране, Тенгиз Церцвадзе на брифинге.
Подробности в материале: В Грузии может начаться третья волна пандемии — врач
Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, в период с 15 по 21 марта в стране было проведено 24 517 тестов на коронавирус. При этом выявили 6899 случаев заражения коронавирусом, что на 26,4% выше, чем на прошлой неделе.
Об этом: В Северной Македонии за неделю от COVID-19 скончались 158 пациентов
Глава правительства Украины назвал размер выплат предпринимателями и их работникам, пострадавшим из-за карантина.
Читайте подробнее: Бизнесменам на Украине пообещали выплаты из-за карантина
Совет принимать не более двух гостей в частных домах, остановка занятий спортом в закрытых помещениях и полный запрет на продажу алкоголя в кафе, барах и ресторанах — вот некоторые из мер, с помощью которых правительство Норвегии надеется замедлить распространение коронавирусной инфекции перед Пасхой. Об этом сообщила новостная служба SVT Nyheter.
Читайте также: В Норвегии ввели полный запрет на продажу алкоголя перед Пасхой
Число случаев заболевания COVID-19 за последние две недели в Швеции увеличилось на 18%. Однако, несмотря на такое ухудшение эпидемиологической обстановки, в Агентстве общественного здравоохранения посчитали, что новые ужесточения карантина «неактуальны». Об этом сообщила новостная служба SVT Nyheter.
Читайте подробнее: В Швеции не намерены ужесточать ограничения перед Пасхой
Несмотря на то, что уровень распространения коронавируса растет во многих частях Швеции, Агентство общественного здравоохранения не советует воздерживаться от поездок на Пасху. Однако в Сконе граждан уведомили, что все ограничения по-прежнему сохраняются. Им также посоветовали не встречаться с незнакомыми людьми на Пасху и не заводить новых контактов, чтобы сдержать распространение коронавируса. Об этом сообщила новостная служба SVT Nyheter.
Читайте подробнее: Жителей шведского Сконе призвали не заводить «новых контактов» на Пасху
Еврокомиссия рассматривает возможность моратория на 1,5 месяца на вывоз из ЕС произведённых там вакцин.
Большинство перевозчиков Киева могут обанкротиться через неделю работы в условиях карантинных ограничений. Об этом заявил глава Ассоциации перевозчиков Киева и Киевской области Игорь Моисеенко.
Об этом: Водители маршруток попросят власти Киева официально запретить им работать
Министерство здравоохранения Польши обнародовало данные о новых случаях заражения коронавирусом в стране. Цифра по числу новых заражений оказалась рекордной за все время с начала пандемии. Об этом 24 марта сообщает Polskie Radio.
Так, число новых выявленных случаев заражения коронавирусом в стране за последние 24 часа составило 29 978.
Подробности в материале: В Польше за сутки выявили почти 30 тыс. случаев заражения SARS-CoV-2
Британские ученые признали российскую вакцину «Спутник V» самой узнаваемой в мире.
Кипр подтвердил, что уже с 1 апреля в страну пустят российских туристов. Однако доступ откроют не всем, а лишь тем, кто пройдёт тестирование на коронавирус и не вступал в контакт с заболевшими COVID-19.
После одобрения Европейским агентством лекарственных средств (EMA) вакцины AstraZeneca ее применение в Испании будет возобновлено 24 марта. Она по-прежнему будет применяться среди ключевых профессий, а вскоре и среди людей в возрасте от 55 до 65 лет, пишет издание La Razón.
По данным министерства здравоохранения, первую дозу получили 989 545 человек. Всего 33 человека получили вторую, и заставить всех иммунизироваться в полной мере будет сложно, поскольку этот препарат вызывает споры с момента появления: во-первых, из-за отсутствия доказательств его эффективности у пожилых людей, а во-вторых — из-за появления случаев тромбоза.
Читайте подробнее: Первая — AstraZeneca, вторая — Pfizer? Испанцы обсуждают комбинацию вакцин
После 29 марта должны начаться испытания комбинации «Спутника V» и вакцины AstraZenaca в ОAЭ.
По данным на24 марта в Италии умерли 106 339человек с подтвержденным диагнозом «коронавирусная пневмония», за последние сутки этот показатель увеличился на460 (днем ранее— на 551).
Число подтвержденных носителей выросло на21 267(днем ранее — на18 765).
С учетом выздоровевших и погибших общее число носителей коронавируса за всё время эпидемии составляет3 440 862 — более 5,5% населения страны. В настоящее время заражены 561 308человек — на654 больше, чем днем ранее.
Подробности в материале: Коронавирус в Италии: за сутки зафиксировано более 20 тысяч случаев
Первую российскую вакцину от коронавирусной инфекции «Спутник V» следует начать производить в Кении, чтобы обеспечить должный объём вакцинации, заявила член комитета по окружающей среде и природным ресурсам парламента Кении Черити Катамби Чепквони в ходе конференции «Россия — Африка: возрождая традиции»:
Подробности в материале: В Кении предложили открыть производство вакцины «Спутник V»
Более половины сотрудников образовательных учреждений Италии уже привились от коронавируса, заявил министр образования Патрицио Бьянки.В школах продолжают проводить регулярное тестирование, добавил он.
Об этом: Более половины учителей Италии привились от коронавируса
В Черногории к 24 марта вакцинированы от коронавируса 11 857 человек, то есть 1,91 процента населения, об этом сообщается на сайте covidodgovor.me.
Читайте подробнее: Число вакцинированных в Черногории приближается к 2% населения
Североитальянский регион Ломбардия (Милан) будет находиться в «красной зоне» как минимум до Пасхи (4 апреля), сообщили в администрации региона. Индекс распространяемости эпидемии в Ломбардии стабильно высок, оснований для снятия хотя бы части ограничений пока нет, сказано в заявлении.
Подробности в материале: Милан встретит Пасху на карантине
На Украине новый печальный рекорд: число умерших от COVID-19 за сутки составило 342 человека.
В Индии впервые с октября 2020 года зарегистрировали более 50 тысяч случаев заражения коронавирусом за сутки: 50 157 заболевших.
В итальянском регионе Марке (Анкона) зафиксированы два случая заражения «нью-йоркским» штаммом коронавируса.Речь идет о штамме, который был впервые идентифицирован в Нью-Йорке в ноябре 2020 года и распространен в первую очередь в США, в Италии он фиксируется впервые.
Об этом: В Италии зафиксированы случаи заражения «нью-йоркским» штаммом COVID-19
Во время второй волны эпидемии коронавируса, в декабре 2020 — январе 2021 года, 93,2% граждан Италии, по их собственным словам, непрерывно носили маски на открытых пространствах, таковы результаты исследования национальной службы статистики Istat.5,9% граждан в этот период отметили, что носят маски «часто». 84% респондентов использовали маски при любом контакте с посторонними.
Об этом: При второй волне коронавируса 93% итальянцев носили маски постоянно
Властям Италии следует уже начинать планировать постепенное снятие антикоронавирусных ограничений, заявил премьер-министр Марио Драги.По его словам, смягчение ограничений должно быть увязано как с данными статистики, так и с прививочной кампанией, а начать послабления нужно с возвращения очного режима обучения, по крайней мере в детских садах и начальных школах. Можно надеяться, что это станет возможным сразу после Пасхи (4 апреля), сказал Драги.
Об этом: Премьер Италии: снятие ограничений начнётся со школ и детских садов
Власти Италии по-прежнему рассчитывают выйти на показатель в полмиллиона прививок от коронавируса в день, заявил премьер-министр Марио Драги.Нужно «компенсировать» отставание от графика, которое имело место в январе-марте, отметил он. Темпы вакцинации увеличиваются, если в январе-феврале прививали около 80 тысяч граждан в день, то в марте — уже 170 тысяч человек, добавил он. Население Италии — 60 миллионов человек.
Об этом: Темпы вакцинации в Италии нужно увеличить втрое — премьер-министр
В мире за сутки зафиксировано 461 606 новых случаев заражения коронавирусом, скончались ещё 8363 пациента с COVID-19, сообщает Всемирная организация здравоохранения.
Читайте также: ВОЗ: в мире за сутки выявлено более 460 тысяч случаев COVID-19
На итальянской площадке компании AstraZeneca в Ананьи было обнаружено 29 миллионов «неучтенных» доз вакцины от коронавируса, заявил премьер-министр Марио Драги.
По его словам, он получил «сигнал» от руководства ЕС о вероятности нахождения на этой площадке партий вакцины, о которых ЕС не был официально поставлен в известность. Партии были заблокированы до проведения проверок.
В самой компании объяснили «неучтенность» этих партий тем, что произвели вакцину за пределами ЕС, а в Италию доставили для формирования доз.
Часть продукции предназначается для стран ЕС и будет отправлена в конце марта — начале апреля, другая часть произведена в рамках программы помощи бедным странам, сообщили также в AstraZeneca.
Странные манипуляции с вакциной (которой не хватает в том числе и в Италии) вызвали шквал критики со стороны местных политиков. Драги также признал, что ситуация с производством и распределением вакцин в ЕС вызывает «разочарование» у граждан.
Читайте также: На итальянском заводе AstraZeneca нашли «лишнюю» вакцину
На Украине уже два человека умерли после вакцинации препаратом AstraZeneca, сообщают СМИ.
В Великобритании за последние сутки зафиксировано 5605 новых случаев заражения коронавирусом, скончались ещё 98 пациентов с COVID-19, сообщает правительство Соединённого Королевства.
Читайте подробнее: В Великобритании за сутки выявлено 5,6 тысячи носителей SARS-CoV-2
«Из-за продолжительного карантина у большинства организаций не осталось никакой возможности для восстановления деятельности. Власти Монголии предложили кредиты под 3%, но выставили такие строгие требования, которые бизнес не сможет выполнить», — президент Монгольской национальной Торгово-промышленной палаты Отгондаваагийн Амартувшин.
Читайте также: В случае введения карантина Монголия ежедневно будет терять по $21 млн
В Австрии с 7 апреля вводится требование об обязательном предъявлении отрицательного теста на коронавирусную инфекцию для посещения гражданами магазинов, сообщил министр здравоохранения страны Рудольф Аншобер.
Подробности в материале: В Австрии запретят посещать магазины без теста на коронавирус
В Ираке за прошедшие сутки выявили рекордное с начала пандемии число зараженных коронавирусом нового типа — 6051 человека, сообщает пресс-служба иракского министерства здравоохранения.
Подробности в материале: В Ираке за сутки выявили рекордное число носителей коронавируса
AstraZeneca предоставит только треть обещанных вакцин Европейскому союзу, что, по словам премьер-министра Хорватии Андрея Пленковича, Хорватия будет стремиться компенсировать дополнительными дозами вакцины Pfizer и к концу лета планирует догнать по числу вакцинированных большинство членов Европейского союза. Об этом сообщает хорватское новостное агентство Večernji list 24 марта.
Подробности в материале: Премьер-министр Хорватии: нехватку вакцин AstraZeneca компенсируем Pfizer
Ситуация с распространением коронавируса вынудила власти Марокко приостановить авиасообщение с еще с пятью странами. Об этом 24 марта сообщило на своем сайте Национальное управление аэропортов королевства.
Подробности в материале: Власти Марокко приостановили авиасообщение еще с пятью странами
В Словении изменят стратегию вакцинации от коронавируса, поэтому для пожилого населения также будет использована вакцина AstraZeneca, объявил на пресс-конференции 24 марта Елко Кацин, государственный секретарь по вакцинации в правительстве Словении. Об этом сообщает хорватское новостное агентство Dnevnik.
Об этом: В Словении изменят стратегию вакцинации от коронавируса
В Словении 24 марта выявлено 1288 новых заражений коронавирусом за последние 24 часа, что значительно выше по сравнению показателем, зафиксированным днём ранее (981 случай инфицирования), и на 16% больше по сравнению с показателями за неделю до этого.
Подробности в материале: В Словении произошёл всплеск новых заражений коронавирусом
Правительство Китайской Народной Республики 24 марта выделило 50 000 доз вакцин от коронавируса Боснии и Герцеговине, заявил 24 марта утром в беседе с министром иностранных дел Бисерой Туркович посол Китайской Народной Республики в Боснии и Герцеговине Цзи Пин. Об этом сообщает боснийское новостное агентство Slobodna Bosna.
Читайте подробнее: Китай выделил Боснии и Герцеговине 50000 доз вакцин от коронавируса
Продолжительность ночного комендантского часа в Словении, введенного для борьбы с распространением коронавируса, решили сократить власти республики. Об этом 24 марта сообщается на сайте словенского правительства.
Читайте подробнее: В Словении сократили комендантский час
На чемпионате мира по фигурному катанию, проходящем в Стокгольме, выявили второй случай заражения коронавирусом. Об этом 25 марта сообщает пресс-служба Международного союза конькобежцев (ISU).
Читайте также: На ЧМ по фигурному катанию выявили второй случай COVID-19
Запрет собираться группами более шести человек за пределами помещений объявило министерство внутренних дел Франции из-за ситуации с распространением коронавируса. Об этом 24 марта сообщило Agence France-Presse со ссылкой на главу ведомства Жеральда Дарманена.
Подробности в материале: Во Франции запретили собираться группами более шести человек
Общее количество подтвержденных летальных исходов при заболевании COVID-19 в Бразилии возросло на 1999 и составило 300 675. Об этом 24 марта сообщила пресс-служба бразильского минздрава.
Об этом: В Бразилии число умерших от COVID-19 превысило 300 тысяч
В столичном регионе Японии Токио выявили за сутки рекордное за последний месяц число зараженных коронавирусом нового типа — 420 человек, передает телеканал NHK.
Читайте подробнее: В Японии зафиксировали новую вспышку COVID-19
На Кубе за прошедшие сутки выявили 736 случаев заражения коронавирусом нового типа, сообщает пресс-служба республиканского минздрава.
Подробности в материале: На Кубе за сутки выявили свыше 700 носителей коронавируса
Заступивший на пост 23 марта премьер-министр Косово Альбин Курти на первом заседании правительства края заявил, что он ожидает, что в ближайшее время на его столе появится план по урегулированию эпидемиологической ситуации и план экономического восстановления.
В ходе торжественного заседания правительства Курти подчеркнул, что кризис в сфере здравоохранения должен решаться в срочном порядке, чтобы снизить смертность от COVID-19 и число новых случаев заражения.
Об этом: Новый премьер-министр Косово ожидает план экономического восстановления
В США число заразившихся коронавирусом SARS-CoV-2 превысило 30 миллионов человек. Это следует из опубликованных 25 марта данных американского Университета Джонса Хопкинса, ведущего статистику заболевания в стране и мире.
Подробности в материале: В США число случаев заражения коронавирусом превысило 30 млн
По официальным данным, всего в Косово выявлено 84 498 случаев заражения коронавирусом. 69 887 пациентов уже здоровы. 1803 человека скончались от осложнений, вызванных COVID-19. За сутки в Косово умерли 17 пациентов с COVID-19. Лечение проходят 12 808 человек. Наблюдается медленный, но неуклонный рост числа активных случаев заражения.
Подробности в материале: В Косово за сутки выявили 781 носителя коронавируса
Власти Парагвая приняли решение до наступления католической Пасхи ввести временные ограничения (комендантский час) на перемещения граждан в связи с угрозой распространения коронавируса. Об этом 24 марта сообщает пресс-служба министерства здравоохранения республики.
Читайте также: В Парагвае до 4 апреля усилили карантинные ограничения
Компания Janssen (принадлежащая американской Johnson & Johnson) 24 марта направила в Национальное агентство по санитарному надзору Бразилии (Anvisa) запрос о регистрации вакцины от коронавируса SARS-CoV-2 для временного применения в условиях чрезвычайной ситуации. Об этом сообщает пресс-служба Anvisa.
Подробности в материале: Бразильский регулятор принял заявку на регистрацию вакцины от Janssen
В Южной Корее за прошедшие сутки выявили 430 случаев заражения коронавирусом нового типа, сообщает южнокорейский центр по контролю и профилактике заболеваний.
Подробности в материале: В Южной Корее число зараженных коронавирусом превысило 100 тысяч
По данным министерства, с начала эпидемии в стране выявили 122 227 случаев заражения, при этом население страны лишь немногим превышает два миллиона человек. 3545 человек умерли от осложнений, вызванных COVID-19. За последние сутки скончались 17 человек в возрасте от 23 до 90 лет. 102 652 пациента выздоровели.
Читайте также: В Северной Македонии за сутки выявили свыше 1300 носителей коронавируса
В Африке общее количество подтвержденных случаев заражения коронавирусом нового типа превысило 4,15 млн, сообщает африканский центр по контролю и профилактике заболеваний.
Читайте также: В Африке число зараженных коронавирусом превысило 4,15 млн
После долгого периода роста число активных случаев заражения в Албании достигло 35 тысяч и стало сокращаться. Сейчас число активных случаев заражения составляет 32 931. На стационарном лечении находятся 357 пациентов, из них семь подключены к аппаратам ИВЛ.
Подробности в материале: В Албании за сутки выявили 457 носителей коронавируса
В Новой Зеландии за прошедшие сутки выявили шесть случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2, сообщает пресс-служба новозеландского минздрава.
Читайте также: В Новой Зеландии за сутки выявили шесть носителей коронавируса
Во Вьетнаме на протяжении последней недели не выявили ни одного случая локального распространения коронавирусной инфекции, сообщает Вьетнамское новостное агентство (VNA).
Читайте подробнее: Во Вьетнаме уже неделю не выявляли зараженных коронавирусом
На своей странице в социальной сети Twitter дипломат опубликовал следующую запись:
Подробности в материале: В США пообещали сотрудничать с новым правительством Косово
В Чили приступили к вакцинации взрослого населения страны против коронавирусной инфекции, сообщает пресс-служба чилийского правительства.
Об этом: В Чили начался новый этап вакцинации населения против COVID-19
В Парагвае так называемый бразильский штамм коронавируса выявили у двух человек. Об этом министр здравоохранения страны Хулио Борба 25 марта сообщил в эфире государственного телевидения.
Подробности в материале: Бразильский штамм SARS-CoV-2 выявили в Парагвае
За последние сутки в Бразилии впервые зафиксировали более 3 тыс. летальных исходов от осложнений при COVID-19, сообщает 24 марта BBC.
Читайте также: В Бразилии зафиксирован еще один «рекорд» по числу умерших от COVID-19
В Аргентине за прошедшие сутки выявили 8300 случаев заражения коронавирусом нового типа, сообщает пресс-служба минздрава этой латиноамериканской страны.
Об этом: В Аргентине за сутки выявили 8,3 тыс. носителей коронавируса
24 марта посольство Ирана в Москве получило четвёртую партию вакцины «Спутник V» против коронавирусной инфекции, включающую 100 000 доз. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.
Об этом: Посольство Ирана получило четвёртую партию вакцины «Спутник V»
Управление по контролю за продуктами и лекарствами Индонезии зарегистрировало российскую вакцину против коронавируса «Авифавир», сообщает Sindonews.
Об этом: В Индонезии зарегистрирован российский препарат от коронавируса «Авифавир»
За истекшие сутки на территории Китая был выявлен 21 новый подтвержденный случай заражения коронавирусной инфекцией. Об этом 25 марта говорится в заявлении госкомитета КНР по вопросам здравоохранения.
Об этом: В Китае за сутки выявили более 20 носителей коронавируса
Пресс-секретарь министерства здравоохранения Ирана Сима Садат Лари заявила, что за последние сутки 94 иранцев скончались от коронавирусной инфекции (COVID-19), в результате чего общее число смертей достигло 62 045. Об этом 24 марта сообщило иранское агентство IRNA.
Вопрос о доверии к правительству Германии, связанный с решением об отмене «пасхального» карантина в ФРГ, не собирается поднимать немецкий Ангела Меркель. Об этом она заявила 24 марта в интервью телеканалу Das Erste.
Об этом: Меркель ответила на вопрос по поводу доверия правительству Германии
На сегодняшний день общее количество выявленных на территории США подтверждённых случаев заражения коронавирусом превысило 30 млн. Это 25 марта следует из данных американского университета Джонса Хопкинса, занимающегося сбором медицинской статистики в стране и в мире.
Читайте подробнее: Общее число заразившихся коронавирусом в США превысило 30 млн
За минувшие сутки на территории Мексики от COVID-19 и связанных с ним последствий скончались 579 пациентов и потому их общее число превысило 199,6 тыс. Об этом 25 марта сообщил замглавы минздрава страны Уго Лопес-Гатель на своей странице в соцсети в Twitter.
Подробности в материале: В Мексике число скончавшихся от COVID-19 превысило 199,6 тыс
В Грузии не получается проводить массовою вакцинацию, так как население не проявляет к ней интереса. С таким заявлением, как сообщает пресс-служба минздрава, 24 марта выступил директор Тбилисской инфекционной больницы профессор Тенгиз Церцвадзе на брифинге.
Об этом: Жители Грузии проявляют к вакцинации «беспрецедентную пассивность» — врач
За последние сутки на территории Италии было выявлено свыше 21,2 тыс. новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом. Об этом 25 марта сообщает министерство здравоохранения страны.
Читайте также: В Италии за сутки выявили свыше 21,2 тыс. случаев заражения коронавирусом
26 новых случаев заражения коронавирусом выявили в Абхазии в течение 24 марта. Сообщение об этом опубликовал оперативный штаб республики по защите населения от SARS-CoV-2.
Подробности в материале: В Абхазии выявили более 20 носителей коронавируса за сутки
За истекшие сутки на территории Бразилии было выявлено почти 90 тыс. новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом. Об этом 25 марта сообщает минздрав страны.
Читайте также: В Бразилии за сутки выявили почти 90 тыс. носителей коронавируса
За последние сутки в Колумбии было выявлено почти шесть тыс. новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом. Об этом 25 марта сообщает министерство здравоохранения и социальной защиты страны на своей странице в соцсети в Twitter.
Подробности в материале: В Колумбии за сутки выявили почти шесть тысяч случаев заражения SARS-CoV-2
В ответ на рост числа случаев заражения коронавирусом Бразилия создаст специальный комитет по борьбе с COVID-19. Об этом 24 марта сообщил журналистам президент страны Жаир Болсонару.
Читайте подробнее: Лучше поздно, чем никогда: Бразилия создала комитет по борьбе с COVID-19
Власти Индии временно приостановили поставки на экспорт вакцины против COVID-19 компании AstraZeneca, которую производит Индийский институт сыворотки (SII). Об этом сообщает телеканал NDTV.
Об этом: Индия приостановила поставки на экспорт вакцины AstraZeneca
Лаборатории Казахстана выявили за минувшие сутки 1105 случаев заражения коронавирусом, сообщили 25 марта в оперативном штабе по борьбе с распространением инфекции.
Читайте также: В Казахстане выявили 1,1 тыс. новых случаев заражения коронавирусом
Гибель служащей ВСУ, произошедшая после прививки от COVID-19, никак не связана с вакцинацией. Об этом заявил министр здравоохранения Украины Максим Степанов 25 марта в интервью «Радио Свобода» (СМИ — иностранный агент).
Читайте подробнее: На Украине раскрыли подробности о гибели женщины после вакцинации
Власти Катара приняли решение об ужесточении связанных с пандемией коронавирусной инфекции ограничений из-за обнаружения на территории страны британского штамма коронавируса. Об этом 25 марта сообщает катарская газета Gulf Times со ссылкой на правительство страны.
Подробности в материале: В Катаре ужесточили связанные с пандемией коронавируса ограничения
Начиная с 1 апреля в столице Южной Кореи вернутся к обычному режиму работы государственные и частные детские сады. Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей мэрии Сеула.
Об этом: Детские сады в Сеуле вернутся к обычному режиму работы с 1 апреля
Министр здравоохранения Польши Адам Недзельский и генеральный секретарь Объединения польских епископов Артур Мизиньский по итогам своей встречи выпустили совместное заявление, в котором призвали всех жителей республики ответственно отнестись к третьей волне пандемии и соблюдать все предписанные ограничения. Ссылка на документ была опубликована 24 марта на официальной странице Объединения польских епископов в соцсети Twitter.
Читайте подробнее: Жителей Польши призвали ответственно отнестись к третьей волне пандемии
В Молдавии в течение суток 24 марта выявили 2273 случая заражения коронавирусом в ходе 6070 исследований. Об этом сообщает пресс-служба минздрава республики.
Читайте подробнее: В Молдавии за сутки выявили более 2200 носителей коронавируса
В министерстве здравоохранения Индонезии подтвердили, что в страну прибыло 16 млн доз китайской вакцины Sinovac, сообщает CNN Indonesia.
Читайте также: В Индонезию доставили 16 млн доз китайской вакцины от коронавируса
За минувшие 24 часа на территории Германии было выявлено 22 657 новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом. Об этом 25 марта сообщает Институт Роберта Коха, входящий в структуру немецкого минздрава.
Читайте также: В Германии за сутки выявили свыше 22,6 тыс. новых носителей коронавируса
За минувшие сутки в Индии было выявлено свыше 53,4 тыс. новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом. Об этом 25 марта сообщает телеканал NDTV со ссылкой на данные индийского министерства здравоохранения и семейного благополучия.
Читайте также: В Индии за сутки выявили свыше 53,4 тыс. новых носителей коронавируса
На Украине вновь побили рекорд по суточному числу смертей от последствий COVID-19. Скончались 362 человека.
Читайте также: На Украине за сутки выявили более 16 тыс. носителей коронавируса
В Грузии в течение последних суток в ходе 25 638 исследований на SARS-CoV-2 выявили 399 случаев заражения коронавирусом. Эту информацию 25 марта опубликовали на сайте Stopcov.ge.
Читайте подробнее: В Грузии за сутки выявили почти 400 носителей коронавируса
Министерство здравоохранения Канады добавило информацию о случаях образования тромбов в инструкцию по применению антикоронавирусной вакцины от компании AstraZeneca. Об этом говорится в опубликованном 24 марта заявлении ведомства.
При этом подчёркивается, что вакцина AstraZeneca — безопасное и эффективное средство защиты от коронавируса, и жителям страны следует её использовать.
Читайте подробнее: Минздрав Канады предупредил о тромбах в инструкции к вакцине AstraZeneca
Массовая вакцинация населения Киргизии начнется с 29 марта, сообщили в пресс-центре министерства здравоохранения и социального развития республики.
Читайте также: В Киргизии назвали дату начала массовой вакцинации против COVID-19
В ходе 1832 исследований в лабораториях Приднестровья за последние сутки медики выявили 547 случаев заражения коронавирусом. Об этом 25 марта сообщает пресс-центр МВД ПМР.
Читайте подробнее: В Приднестровье за сутки выявили более 540 случаев заражения коронавирусом
В Грузию 25 марта из США доставили первую партию вакцины от COVID-19, разработанную компанией Pfizer. Об этом сообщает пресс-служба правительства Грузии.
За истекшие сутки в Донецкой Народной Республике (ДНР) было выявлено 162 новых подтвержденных случая заражения коронавирусом. Об этом 25 марта сообщает минздрав ДНР.
Об этом: В ДНР за сутки выявили более 160 носителей коронавируса
Национальное собрание (парламент) Южной Кореи утвердило законопроект о четвёртом дополнительном бюджете, направленном на оказание помощи пострадавшим от пандемии коронавируса. Об этом сообщает KBS со ссылкой на свои источники.
Читайте подробнее: В Южной Корее утвердили законопроект о дополнительном бюджете
Распространение коронавирусной инфекции в Вестерноррланде (центральная часть Швеции) ускоряется, о чем говорится в пресс-релизе региональной администрации. В промежутке между 10-й и 11-й неделями количество новых случаев заражения коронавирусом увеличилось примерно на 28%, в связи с чем власти прямо заявили о наступлении третьей волны в регионе. Об этом сообщила газета Aftonbladet.
Подробности в материале: В шведском Вестерноррланде объявили о начале третьей волны пандемии
Государственное фармацевтическое управление Швеции считает, что преимущества вакцины от COVID-19 производства AstraZeneca перевешивают недостатки. По данным газеты Aftonbladet, решение об использовании препарата на территории Швеции будет объявлено через несколько часов в ходе очередной пресс-конференции по коронавирусу 25 марта.
Читайте также: Швеция скоро объявит решение насчет вакцины AstraZeneca — Aftonbladet
Согласно данным Статистического управления Швеции, число взрослых жителей в стране, которым были предоставлены социальный вычет или различные пособия, увеличилось на 6,0 процента в 2020 году. Об этом сообщила газета Fria Tider.
Читайте также: Названо число жителей Швеции, получающих помощь от государства
Рекомендация Агентства общественного здравоохранения Швеции в отношении дистанционного образования для старших классов средней школы не будет продлеваться. Срок ее действия истекает 1 апреля, а это значит, что ученики гимназий через неделю вернутся за школьные парты. «Радостной новостью» 25 марта поделилась министр образования Швеции Анна Экстрём в ходе пресс-конференции, сообщает новостная служба SVT Nyheter.
Об этом: Министр образования Швеции сообщила «радостную новость»
В первые дни пандемии коронавирусной инфекции губернатор Нью-Йорка Эндрю Куомо предоставил членам своей семьи, включая своего брата, ведущего CNN Криса Куомо, приоритетный доступ к тестированию на COVID-19. Об этом сообщила газета The Washington Post со ссылкой на три источника, знакомых с ситуацией.
Читайте подробнее: Губернатора Нью-Йорка подозревают в злоупотреблении служебным положением
24 марта правительство Финляндии представило законопроект об ограничении свободы передвижения в отдельных частях страны. Об этом сообщила газета Yle.
Читайте также: В Финляндии могут ужесточить ограничения из-за пандемии
В настоящее время в больницах Черногории проходят лечение 528 больных COVID-19, сообщает национальное телевидение RTCG.
Читайте также: В Черногории растет число госпитализированных с COVID-19
Правительство Швеции критически относится к предложению о том, чтобы ЕС имел возможность прекратить экспорт вакцины от COVID-19 в некоторые страны. Министр Швеции по делам ЕС Ханс Дальгрен опасается, что это может привести к возникновению торговой войны, которую нельзя допустить, объединив все усилия. Об этом он заявил в эфире телеканала SVT Nyheter.
Подробности в материале: В правительстве Швеции заявили о риске торговой войны из-за вакцин
Действительно ли правительство управляло Швецией во время пандемии коронавируса или оно пассивно делегировало всю ответственность Агентству общественного здравоохранения? Конституционный комитет Риксдага намерен получить ответ на этот вопрос, когда 25 марта в парламенте начнется длинная череда слушаний по стратегии Швеции по борьбе с коронавирусом. Об этом сообщила газета Aftonbladet.
Об этом: В Риксдаге намерены узнать, кто управлял Швецией в период пандемии
На американских базах в Южной Корее продолжают фиксировать случаи заражения коронавирусом. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей Командования силами США в Южной Корее (USFK).
Читайте также: На базах США в Южной Корее выявили еще семь носителей коронавируса
Промышленный выпуск российской вакцины от COVID-19 «Спутник V» начался на территории Белоруссии. Об этом 25 марта сообщает пресс-служба белорусского минздрава в своем телеграмм-канале.
Читайте также: В Белоруссии начался выпуск российской вакцины «Спутник V»
Бывший президент Украины Леонид Кравчук в прямом эфире сделал прививку от COVID-19.
В министерстве здравоохранения Индонезии заявили, что шесть миллионов индонезийцев получили первую инъекцию вакцины от коронавируса, сообщает CNN Indonesia.
Об этом: В Индонезии сделали девять млн инъекций вакцины от коронавируса
Граждан Ливана уже в ближайшее время начнут вакцинировать российской вакциной от коронавирусной инфекции «Спутник V».
Читайте также: Ливан ждёт поставки первой партии «Спутника V»
Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) достиг договоренности с Институтом «Торлак» о производстве российской вакцины от COVID-19 «Спутник V» на территории Сербии. Об этом 25 марта сообщает пресс-служба РФПИ.
Подробности в материале: Производство российской вакцины «Спутник V» начнется в Сербии — РФПИ
Мир должен вернуться в нормальной жизни после пандемии коронавирусной инфекции к концу 2022 года. Такое мнение 25 марта высказал основатель американской компании Microsoft Билл Гейтс в интервью польскому телеканалу ТВН24.
Читайте подробнее: Билл Гейтс рассказал, когда мир вернется к нормальной жизни
Менее трети опрошенных жителей Украины согласны прививаться индийской вакциной CoviShield.
Об этом: 71% жителей Украины считают, что коронавирус создан искусственно — опрос
Из-за большого числа пациентов с COVID-19 больницы Варшавы сталкиваются с нехваткой койко-мест и медицинского персонала. Об этом сообщила вице-мэр Варшавы Рената Казновская в интервью Onet.pl.
«Перед началом третьей волны мы использовали опыт первых двух волн пандемии и обеспечили город необходимым количеством мест в больницах для пациентов с COVID-19. Но третья волна принесла гораздо больший процент заразившихся, нуждающихся в госпитализации. Власть регулярно отдает приказ обеспечивать всё больше мест для людей с коронавирусом практически каждые несколько дней. Такие приказы идут раз в несколько дней», — заявила Казновская.
Читайте подробнее: В Варшаве сообщили о нехватке койко-мест в больницах
Российскую вакцину от COVID-19 «Спутник V» не получается поставить в Приднестровье из-за противодействия Молдавии. Об этом 25 марта заявил в своем телеграм-канале глава ПМР Вадим Красносельский.
Об этом: Красносельский объяснил, почему «Спутник V» не доставили в Приднестровье
Вооруженные силы Индонезии получили 130 000 доз вакцины AstraZeneca, сообщает Kompas.
Читайте также: Индонезийских солдат привьют вакциной AstraZeneca
В начале пандемии коронавирусной инфекции Евросоюз и США допустили несколько фатальных ошибок. Такое мнение 25 марта высказал основатель американской компании Microsoft Билл Гейтс в интервью польскому телеканалу ТВН24 и газете Wyborcza.
Читайте подробнее: Билл Гейтс рассказал о фатальных ошибках ЕС и США в начале пандемии
В Индонезии за сутки выявили 6107 случаев заражения коронавирусом, сообщает Detik.
Читайте подробнее: В Индонезии за сутки выявили 6107 носителей коронавируса
Малайзия ведёт переговоры с российской стороной о возможности производства российской вакцины от коронавирусной инфекции «Спутник V». Об этом 25 марта сообщил малайзийский посол в Москве Бала Чандран.
Подробности в материале: В Малайзии заявили о желании производить «Спутник V»
За время вакцинации на Украине зафиксировали почти 600 случаев лёгких побочных реакций на вакцину от COVID-19.
Читайте также: На Украине рассказали о ходе вакцинации от COVID-19
Всеобщую вакцинацию от COVID-19 в Грузии планируется начать в апреле. Об этом, как сообщает пресс-служба правительства, 25 марта сказала заместитель министра здравоохранения страны Тамар Габуния на брифинге.
Читайте также: В Грузии анонсировали всеобщую вакцинацию от COVID-19
Власти Алма-Аты планируют разместить прививочные пункты в торговых домах и на рынках. Об этом 25 марта заявила представитель управления общественного здоровья города Лаура Мырзагали на брифинге.
Читайте также: В торговых центрах Алма-Аты откроют прививочные пункты
В настоящее время ведутся переговоры по регистрации российской вакцины от коронавирусной инфекции «Спутник V» в странах Африки. Об этом в видеообращении к участникам международной межпартийной конференции «Россия — Африка: возрождая традиции» сообщил министр иностранных дел России Сергей Лавров.
Подробности в материале: Россия ведёт переговоры о регистрации «Спутника v» в странах Африки
Ранее выявленные на территории Индии мутации коронавируса на данный момент не обнаружены в России. Об этом 25 марта сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.
Подробности в материале: Роспотребнадзор: выявленные в Индии мутации коронавируса не обнаружены в РФ
За минувшие сутки на территории США было выявлено около 87 тыс. новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом. Об этом 25 марта сообщает университет Джонса Хопкинса, занимающийся сбором медицинской статистики в стране и в мире.
Об этом: В США за сутки выявили около 87 тыс. новых случаев заражения коронавирусом
Глава Киргизии не планирует получать вакцину от коронавируса — у Садыра Жапарова и так достаточно высокий показатель уровня антител к COVID-19.
Подробности в материале: Президент Киргизии не получит вакцину от коронавируса
Правительство Польши приняло постановление об ужесточении локдауна. Помимо прочего, в республике будут введены ограничения для посетителей католических храмов. Об этом, как сообщает Onet. pl, заявил 25 марта во время пресс-конференции премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий.
Читайте подробнее: В Польше из-за пандемии введут ограничения для посетителей храмов
Власти Южной Финляндии продлили до конца апреля медицинскую проверку пересекающих границу. Тест на ковид будут делать всем, кто не имеет при себе отрицательного результата анализа, полученного в стране из которой въезжающие прибыли.
Подробности в материале: В Южной Финляндии продлили порядок проверки пересекающих границу
Общее количество выявленных на территории Белоруссии подтвержденных случаев заражения коронавирусной инфекцией за последние сутки возросло на 1141 и достигло 314 993. Об этом 25 марта сообщает пресс-служба белорусского минздрава.
Об этом: В Белоруссии за сутки выявили более 1,1 тыс. носителей коронавируса
Вакцина Pfizer может вызвать осложнения у тех, кто регулярно использует косметические филеры. Об этом, как передает пресс-служба минздрава Грузии, 25 марта сообщил глава Национального центра контроля заболеваний Грузии Амиран Гамкрелидзе на брифинге.
Подробности в материале: Врач в Грузии рассказал о возможных осложнениях от вакцины Pfizer
Более 3,8 млн жителей Пекина, что составляет 38% населения китайской столицы, частично или полностью привились от COVID-19, сообщает Центральное телевидение страны.
В Польше могут ввести чрезвычайное положение из-за сложной эпидемической ситуации. Об этом, как передает Onet. pl, заявил 25 марта премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий в ходе пресс-конференции.
Подробности в материале: Моравецкий не исключил введение чрезвычайного положения в Польше
Правительство Польши приняло постановление об ужесточении ограничительных мер из-за пандемии коронавируса. Новые правила были объявлены премьер-министром страны Матеушем Моравецким во время его пресс-конференции 25 марта.
В Польше за сутки выявили более 34 тыс. случаев заражения SARS-CoV-2. Об этом 25 марта сообщает Polskie Radio со ссылкой на данные министерства здравоохранения Польши.
Подробности в материале: В Польше за сутки выявили более 34 тыс. случаев заражения SARS-CoV-2
Сотрудники одной из британских команд «Формулы-1» помещены на карантин в Бахрейне из-за положительного результата теста на коронавирус. Об этом 25 марта сообщает Sun.
Читайте подробнее: Сотрудники команды «Формулы-1» помещены на карантин
Министерство здравоохранения Испании и автономные сообщества не будут ужесточать ограничения на Страстную неделю. Об этом пишет La Razón.
Несмотря на то, что 25 марта на Межтерриториальном совете было предложено закрыть второстепенные мероприятия в 8:00, чтобы ограничить передвижение внутри территорий, дело не пошло. Таким образом, сохраняются меры, которые уже были предусмотрены в соглашении, принятом в Межтерриториальном совете от 10 марта: закрытие населенных пунктов по периметру, комендантский час в 23:00 и встречи максимум шести человек на открытых площадках, и четырёх — на закрытых.
Читайте также: Минздрав Испании не будет ужесточать ограничения на Пасху
Издание Financial Times сообщает, что компания AstraZeneca готовится к испытаниям вакцины от коронавируса в форме спрея для носа.
В Испании насчитывается 2,27 миллиона челове, иммунизированных двумя дозами AstraZeneca, но до коллективного иммунитета еще далеко. Об этом пишет издание La Razón.
Автономные сообщества воспользовались одобрением Европейского агентства лекарственных средств и министерства здравоохранения Испании, которые предоставили вакцины AstraZeneca для ускорения процесса иммунизации. За последние часы они ввели 210 897 вакцин против COVID-19, из которых количество введенных доз с момента начала этого процесса, то есть с 27 декабря, составляет 6 миллионов 620 тысяч.
Об этом: La Razón: до коллективного иммунитета в Испании пока далеко
Национальное агентство по надзору за здоровьем Бразилии ввело более строгие правила, которые вступают в силу 25 марта, в отношении использования масок в аэропортах и самолетах в связи с обострением пандемии COVID-19 в Бразилии. Об этом пишет Prensa Latina.
С 25 марта такие защитные средства, как акриловые или пластиковые маски для лица, маски FFP2 (известные как N95 и с клапанами), а также шарфы и платки запрещены в самолетах, зонах посадки и в местах ожидания багажа.
Читайте подробнее: Бразилия установила строгие правила масочного режима в аэропортах
Куба 25 марта представит свою стратегию по борьбе с COVID-19 на виртуальной встрече, созванной Форумом Сан-Паулу (FSP), на которой также будет проанализировано усиление блокады со стороны США в разгар пандемии.
Согласно запланированной программе, участники проанализируют биотехнологическое развитие карибской страны и прогресс в проектах вакцин.
Читайте также: Куба представит стратегию против COVID-19 на форуме в Сан-Паулу
Минздрав Ирака заключил контракты на поставку российской вакцины от COVID-19 «Спутник V», а также препаратов Sinopharm и Pfizer.
Российскую вакцину от коронавирусной инфекции «Спутник V» решили закупать власти Ирака, сообщает 25 марта INA.
Читайте также: Ирак купит партию вакцины «Спутник V»
Швеция частично возобновляет вакцинацию препаратом фирмы AstraZeneca.
Число новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Швеции за последние недели увеличилось. 23 марта государственный эпидемиолог Андерс Тегнелл заявил, что за последние две недели заболеваемость по стране составила чуть более 600 случаев на 100 000 жителей. В ряде регионов этот показатель еще выше. Об этом сообщила газета Svenska Dagbladet.
Об этом: В Швеции растет число случаев заражения коронавирусом
Издание El Observador сообщает о том, что вертолет ВВС Уругвая с вакциной компании Pfizer от COVID-19 загорелся при аварийной посадке. В результате инцидента уничтожено около 180 доз вакцины.
24 марта в Риксдаге «Шведские демократы» и «Левые» проголосовали против выделения средств на создание фонда восстановления экономики ЕС после пандемии коронавируса. «Умеренные» и «Христианские демократы» при голосовании воздержались. Однако четыре партии, подписавшие «Январское соглашение», дали зеленый свет на финансирование фонда ЕС, предназначенного для исправления последствий пандемии коронавируса в экономике.
Об этом: Швеция одобрила создание фонда по восстановлению экономики ЕС
Президент Молдавии Майя Санду обратилась к России за помощью в поставках вакцины «Спутник V».
«Сейчас приоритетной задачей является обеспечение доступа наших граждан к эффективным вакцинам всех типов, насколько это возможно. Я еще раз подчеркнула, как и во время предыдущих дискуссий, что мы хотели бы получить помощь от РФ для более быстрого доступа к вакцине «Спутник V», учитывая необходимость ускорения процесса вакцинации», — написала Санду в своём телеграм-канале.
Официальный представитель Всемирной организации здравоохранения Мелита Вуйнович заявила, что в ВОЗ пока не получили полный пакет документов по вакцине «Спутник V» для преквалификации.
Россия c 1 апреля возобновляет авиасообщение с Венесуэлой, Германией, Сирией, Таджикистаном, Узбекистаном и Шри-Ланкой, ранее приостановленное из-за пандемии, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.
Подробности в материале: Россия с апреля возобновит авиасообщение с шестью странами
Уровень бедности в Киргизии вырос с 20,1% в 2019 году до 31,1% в 2020 году. За чертой бедности оказались еще 700 тысяч граждан, что является значительной цифрой для страны с населением в 6,6 млн человек.
Подробности в материале: Из-за пандемии за чертой бедности оказались еще 700 тысяч жителей Киргизии
Агентство Reuters со ссылкой на источники в ЕС сообщает, что американская компания Novavax на несколько недель отложила подписание договора о поставках вакцины против COVID-19 на территорию Евросоюза.
По данным на25 марта, в Италии умерли 106 799человек с подтвержденным диагнозом «коронавирусная пневмония», за последние сутки этот показатель увеличился на460 (как и днем ранее).
Число подтвержденных носителей выросло на23 696(днем ранее — на21 267).
С учетом выздоровевших и погибших общее число носителей коронавируса за всё время эпидемии составляет3 464 543 — более 5,5% населения страны. В настоящее время заражены 562 856человек — на1548 больше, чем днем ранее.
Читайте подробнее: От коронавируса в Италии привито 4,5% населения
Президент США Джо Байден планирует объявить о намерении создать условия для того, чтобы в течение 100 дней после его инаугурации в стране было сделано не менее 200 млн прививок от COVID-19. Об этом сообщает CNN.
Европейский союз должен заставить фармацевтические компании уважать и соблюдать заключенные соглашения о поставках вакцин от коронавируса, заявил спикер Европарламента Давид Сассоли.Власти ЕС не могут позволять фармкомпаниям новых отклонений от графика, подчеркнул он.
Читайте также: Спикер Европарламента: нужно заставить фармкомпании выполнять контракты
10-летний венецианский кот Морфей полностью излечился от коронавируса, передают местные СМИ. Животное заразилось от собственных хозяев в конце 2020 года, Морфей был первым котом в Италии, в отношении которого этот диагноз был подтвержден официально.
Читайте подробнее: Заразившийся коронавирусом кот из Венеции выздоровел
Компания Pfizer начала испытывать вакцину от COVID-19 на детях до 11 лет. Об этом 25 марта сообщает CNN.
Читайте подробнее: Компания Pfizer начала испытания вакцины от COVID-19 на пятилетних детях
Врачей и санитаров следует обязать прививаться от коронавируса, заявил губернатор Лигурии (Генуя) Джованни Тоти.Местные власти сделать этого не могут, зато правительству страны для принятия такого решения хватило бы двух часов, отметил он.Заявление было сделано Тоти после выявления очередной вспышки коронавируса в одной из больниц региона, «источником» которой предположительно был один из санитаров.
Читайте также: Губернатор Генуи: нужно обязать врачей делать прививки от коронавируса
После месяца непрерывного роста числа новых случаев коронавируса в Италии показатели начали снижаться, заявил в четверг, 25 марта, глава экспертной группы Gimbe Нино Картабеллотта.
Пик третьей волны эпидемии преодолен, однако это не значит, что нужно немедленно снимать ограничения и, в частности, отменять дистанционное обучение (о чем ранее говорили в правительстве страны), добавил он.
Подробности в материале: Эксперты: Италия преодолела пик третьей волны эпидемии
Все прибывающие на остров Сардиния должны будут сдавать экспресс-тесты на коронавирус как минимум до 6 апреля 2021 года, такое решение приняли местные власти. Ранее трибунал региона подтвердил их право обязывать прибывающих граждан сдавать такие тесты ради недопущения новых вспышек коронавируса на острове, где эпидемиологическая ситуация существенно лучше, чем в континентальной Италии.
Подробности в материале: Власти Сардинии продлили правило обязательных тестов в аэропортах
Спровоцированный эпидемией экономический кризис привел к усилению социального неравенства в Италии, с таким заявлением выступили в национальной конференции католических епископов. Разрыв между богатыми и бедными продолжает увеличиваться, отметили епископы.Решить эту проблему можно только в том случае, если гражданские, религиозные и властные институты ведут себя ответственно и ставят своей целью заботу о самых уязвимых, сказано также в заявлении.
Подробности в материале: Епископы Италии: коронакризис усилил социальное неравенство
Правительство Италии не будет устанавливать никакого ограничения по времени работы прививочных пунктов, где проводится вакцинация от коронавируса. Черновик декрета правительства предполагает лишь постановку задачи — не менее 800 прививок в день в каждом из крупных прививочных пунктов.
Читайте подробнее: Власти Италии разрешат прививочным пунктам работать дольше
Министр здравоохранения Турции заявил о начале переговоров с Россией по возможности поставок вакцины «Спутник V». По его словам, вакцина будет готова для широкого использования после окончания тестирования.
Парламент Албании 24 марта 95 голосами из 120 одобрил нормативный акт совета министров, который позволяет правительству вести переговоры о закупке вакцины от коронавируса с другими поставщиками, кроме Pfizer и AstraZeneca. Незадолго до этого министр здравоохранения Албании Огерта Манастирлиу отметила, что такие страны, как Германия и Италия, не исключают возможности закупки вакцины у Китая и России из-за сбоя поставок американской и британской вакцин.
Подробности в материале: Парламент Албании одобрил переговоры о закупках вакцин у России
Как сообщает албанское новостное агентство Lapsi, ожидается, что уже на следующей неделе в Албанию прибудут китайские вакцины от коронавируса производства компании Sinopharm. 24 марта Албания заключила соглашение с Турцией о транспортировке вакцин.
Читайте подробнее: В Албании ожидают начала массовой вакцинации китайскими вакцинами
В мире за последние сутки зафиксирован 575 191 новый случай заражения коронавирусом, скончался ещё 10 421 пациент с COVID-19, сообщает Всемирная организация здравоохранения.
Читайте подробнее: ВОЗ: в мире за сутки более 10 тысяч человек скончались COVID-19
В Марокко за прошедшие сутки выявили 511 случаев заражения коронавирусом нового типа, сообщает пресс-служба минздрава королевства.
Об этом: В Марокко за сутки выявили свыше 500 носителей коронавируса
Евросоюз оказался в начале третьей волны пандемии коронавирусной инфекции, заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в ходе пресс-конференции.
Подробности в материале: В Еврокомиссии заявили о третьей волне COVID-19 в ЕС
ЕС собирается занять лидирующую позицию в мире по объему выпуска вакцин от коронавирусной инфекции к лету 2021 года. Об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон 25 марта на пресс-конференции.
Читайте подробнее: Макрон заявил о планах ЕС стать лидером в производстве вакцин от COVID-19
Палата общин британского парламента 25 марта проголосовала за продление закона, расширяющего полномочия правительства и полиции в связи с пандемией коронавируса, ещё на полгода — до сентября. Поддержали продление специальных полномочий власти 484 парламентария, против этого шага проголосовали 76 депутатов.
Об этом: Правительству Великобритании из-за COVID-19 продлили спецполномочия
В Канаде общее количество подтвержденных случаев заражения коронавирусом нового типа превысило 950 тысяч, передает телеканал CTV.
Об этом: В Канаде число зараженных коронавирусом превысило 950 тысяч
Власти Португалии решили продлить режим чрезвычайной ситуации из-за роста заболеваемости коронавирусной инфекцией, заявил президент страны Марселу Ребелу ди Соза в ходе пресс-конференции.
Читайте подробнее: В Португалии продлили режим ЧС до середины апреля
Страны ЕС заинтересованы в том, чтобы производители вакцин от коронавирусной инфекции выполнили свои договорные обязательства по их выпуску. Об этом заявила канцлер Германии Ангела Меркель 25 марта в ходе пресс-конференции.
Об этом: Меркель: ЕС надеется, что производители вакцин выполнят свои обязательства
Полиция Бразилии проверяет факты незаконной подпольной вакцинации против коронавирусной инфекции, в которой принимали участие политики и представители бизнес-сообщества штата Минас-Жерайс, сообщает портал G1.
Подробности в материале: Полиция Бразилии расследует подпольную вакцинацию для чиновников
Вакцинацию от коронавирусной инфекции должны пройти к концу апреля 200 млн жителей США. Об этом заявил глава Белого дома Джо Байден 25 марта на пресс-конференции.
Аргентина из-за угрозы коронавируса с 27 марта приостанавливает пассажирское авиасообщение со своими соседями по континенту — Бразилией и Чили, а также Мексикой. Об этом 25 марта сообщает пресс-служба правительства страны.
Об этом: Аргентина приостанавливает авиасообщение с Бразилией, Чили и Мексикой
25 марта вечером в международный аэропорт Сараево рейсом из Стамбула прибыла вакцина от коронавируса компании AstraZeneca, купленная через механизм COVAX. Об этом сообщает боснийское новостное агентство Dnevni avaz.
Читайте подробнее: В Боснию и Герцеговину прибыли вакцины от коронавируса по программе COVAX
Власти Южной Кореи продлят ограничения, введенные из-за пандемии коронавирусной инфекции, еще на две недели, заявил премьер-министр страны Чон Се Гюн в ходе оперативного совещания.
Читайте подробнее: В Южной Корее продлили ограничения по COVID-19
В Мексике с начала пандемии скончались более 200 тысяч пациентов с коронавирусной инфекцией, заявил главный эпидемиолог республики Хосе Луис Аломия в ходе пресс-конференции.
Читайте подробнее: В Мексике число умерших пациентов с COVID-19 превысило 200 тысяч
В Южной Корее за прошедшие сутки выявили 494 случая заражения коронавирусом нового типа, сообщает южнокорейский центр по контролю и профилактике заболеваний.
Читайте подробнее: В Южной Корее число зараженных коронавирусом превысило 100 тысяч
В Новой Зеландии за прошедшие сутки выявили трех носителей коронавируса SARS-CoV-2, сообщает пресс-служба новозеландского минздрава.
Читайте подробнее: В Новой Зеландии за сутки выявили трех носителей коронавируса
Национальный институт по надзору за продуктами питания и лекарствами Колумбии выдал разрешение на экстренное применение в стране вакцины от коронавируса SARS-CoV-2 компании Janssen (принадлежащей американской Johnson & Johnson). Об этом глава регулятора Хулио Сесар Алдана 25 марта заявил в ходе выступления, которое транслировалось на странице администрации президента Колумбии в социальной сети Twitter.
Читайте также: В Колумбии одобрили использование вакцины от COVID-19 Janssen
Евросоюз столкнулся с «мировой войной нового типа» из-за вакцин от коронавируса, и Россия, наряду с Китаем, якобы является стороной в этом противостоянии. Об этом 25 марта заявил президент Франции Эммануэль Макрон после первого дня виртуального саммита Евросоюза.
Читайте подробнее: Макрон причислил Россию к стороне, воюющей из-за вакцин
Франция одобрила прибытие в Боснию и Герцеговину первых партий вакцин от коронавируса, доставленных в рамках механизма COVAX, в который она вложила более миллиарда евро. Об этом сообщает боснийское новостное агентство N1.
Читайте подробнее: Франция одобрила прибытие вакцины от коронавируса в Боснию и Герцеговину
В Аргентине общее число умерших пациентов с коронавирусной инфекцией превысило 55 тысяч человек, сообщает пресс-служба аргентинского минздрава.
Читайте также: В Аргентине число умерших пациентов с COVID-19 превысило 55 тысяч
В Швеции число зарегистрированных летальных случаев в результате заболевания COVID-19 за сутки увеличилось на 16. Данная информация была опубликована 25 марта на сайте Агентства общественного здравоохранения Швеции, которое отслеживает эпидемиологическую ситуацию в круглосуточном режиме и предоставляет актуальную статистику по распространению коронавируса в стране.
Читайте также: В Швеции за сутки от COVID-19 скончались 16 человек
За минувшие сутки на территории Мексики от COVID-19 и связанных с ним последствий скончались 584 пациента и потому их общее число превысило 200 тыс. Об этом 26 марта сообщил замглавы минздрава страны Уго Лопес-Гатель на своей странице в соцсети в Twitter.
Подробности в материале: В Мексике число скончавшихся от COVID-19 превысило 200 тыс
Власти Швейцарии и Исландии продолжат вакцинацию своих жителей от COVID-19 препаратом британско-шведской фармкомпании AstraZeneca. Решение принято в связи с тем, что Европейское агентство лекарственных средств (EMA) настояло, что «преимущества вакцины перевешивают все риски». Об этом 25 марта сообщает CNN.
Читайте подробнее: Швейцария и Исландия продолжат использовать вакцину AstraZeneca от COVID-19
Общее количество подтвержденных летальных исходов при заболевании COVID-19 в Мексике возросло на 584 и составило 200 211. Об этом 25 марта сообщила пресс-служба мексиканского минздрава.
Читайте подробнее: В Мексике число умерших от COVID-19 превысило 200 тысяч
Новый локдаун был объявлен властями Чили в связи с ростом случаев заражения коронавирусом. Об этом 25 марта сообщает пресс-служба чилийского минздрава.
Об этом: В Чили объявлен новый локдаун из-за распространения коронавируса
В Евросоюзе необходимо сохранить ограничения на несущественные поездки в связи с продолжающимся распространением коронавируса. К такому решению пришли европейские лидеры на онлайн-саммите ЕС.
Читайте также: Саммит Евросоюза решил сохранить ограничения на несущественные поездки
За последние сутки во Франции было выявлено свыше 45,6 тыс. новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом. Об этом 26 марта сообщается на сайте санитарной службы страны Santé publique.
Читайте подробнее: Во Франции за сутки выявили свыше 45,6 тыс. носителей коронавируса
Статистика по COVID в Киргизии на 26 марта 2021 года: выявлено 100 новых случаев, 62 человека выздоровели.
С начала марта 2021 года число заболевших выросло более чем в 2 раза.
Всего с начала пандемии в стране коронавирусом заболело 87 758 человек, 1494 умерли.
Власти Малайзии из-за пандемии коронавируса как минимум до 2022 года отложили ранее запланированное снижение минимального возраста для граждан, имеющих право участвовать в выборах. Об этом со ссылкой на председателя избиркома Абдулу Гани Саллэха 26 марта сообщает газета The Straits Times.
Об этом: В Малайзии отложили снижение возрастного ценза для участия в выборах
25 марта пресс-секретарь министерства здравоохранения Ирана Сима Садат Лари заявила, что за последние сутки 97 иранцев скончались от коронавирусной инфекции (COVID-19), в результате чего общее число смертей достигло 62 142. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.
Подробности в материале: В Иране за сутки COVID-19 унес жизни 97 человек
За истекшие сутки на территории Бразилии было выявлено свыше 100 тыс. новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом, что стало новым самым большим числом за весь период пандемии. Об этом 26 марта сообщает минздрав страны.
Читайте подробнее: В Бразилии за сутки выявили свыше 100 тыс. случаев заражения SARS-CoV-2
Президент Ирана Хасан Рухани заявил, что экспорт большей части сырой нефти будет осуществляться с терминалов Персидского и Оманского заливов в текущем иранском году, начавшемся 20 марта 2021 года. Об этом 25 марта сообщило иранское агентство IRNA.
Читайте подробнее: Президент Ирана обрисовал перспективы экспорта сырой нефти из южных районов
Наличие справки об отрицательного теста на коронавирус станет обязательным условием с 28 марта для всех, кто прибывает в Германию на самолетах. Об этом 25 марта сообщило агентство DPA со ссылкой на проект распоряжения немецкого минздрава.
Подробности в материале: Германия объявила новые правила для прилета в страну из-за коронавируса
Общее количество выявленных на территории Канады подтвержденных случаев заражения коронавирусной инфекцией за последние сутки возросло на 5192 и превысило 951,5 тыс. Об этом 26 марта сообщает канадский минздрав.
Об этом: В Канаде число выявленных носителей коронавируса превысило 951,5 тыс
За последние сутки в Колумбии было выявлено свыше 6,7 тыс. новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом. Об этом 26 марта сообщает министерство здравоохранения и социальной защиты страны на своей странице в соцсети в Twitter.
Читайте подробнее: В Колумбии за сутки выявили свыше 6,7 тыс. новых носителей коронавируса
12 новых случаев заражения коронавирусом выявили в Абхазии в течение 25 марта. Сообщение об этом опубликовал оперативный штаб республики по защите населения от SARS-CoV-2.
Читайте также: В Абхазии выявили 12 носителей коронавируса за сутки
В Госдуме считают опасными заявления президента Франции Эммануэля Макрона о том, что Европа столкнулась с мировой войной нового типа, связанной с вакцинацией, передает корреспондент ИА REGNUM 26 марта.
Подробности в материале: В Госдуме ответили Макрону на обвинения в войне нового типа из-за вакцин
Вакцинация от COVID-19 с использованием российского препарата «Спутник V» начнется в Ливане 30 марта. Об этом 26 марта рассказал председатель Ливано-российского делового совета, почетный консул РФ в Триполи (Северный Ливан) Жак Сарраф.
Читайте также: Вакцинация российским препаратом «Спутник V» в Ливане начнется 30 марта
В Молдавии в течение суток 25 марта выявили 2132 случая заражения коронавирусом в ходе 6704 исследований. Об этом сообщает пресс-служба минздрава республики.
Подробности в материале: В Молдавии за сутки выявили более 2100 носителей коронавируса
На Украине постараются замедлить вакцинацию от COVID-19 в надежде на возобновление поставок вакцины из Индии. Об этом заявил министр здравоохранения Украины Максим Степанов.
Читайте также: На Украине надеются на продолжение поставок индийской вакцины от COVID-19
Власти США намерены усиленными темпами производить и распространять по стране вакцины против коронавирусной инфекции, чтобы выполнить план президента Джо Байдена на первые 100 дней работы новой администрации. Об этом пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки сообщила 25 марта в интервью телекомпании MSNBC.
Байден ранее пообещал, что в США по меньшей мере 200 млн прививок от COVID-19 будут сделаны за первые 100 дней его президентства.
Об этом: В США усиленно займутся распространением вакцин от COVID-19
Политизация и навешивание ярлыков на вакцины от коронавируса будут мешать борьбе с пандемией COVID-19, этим явлениям нужно сопротивляться. Об этом главы МИД Китая и Турции Ван И и Мевлют Чавушоглу заявили на встрече в Анкаре, сообщает 25 марта Центральное телевидение Китая.
«Необходимо, чтобы страны мира оказывали сопротивление этому», — подчеркнул Ван.
Читайте подробнее: Главы дипломатий Турции и КНР призвали бороться с политизацией вакцин
В Грузии в течение последних суток в ходе 29 341 исследования на SARS-CoV-2 выявили 419 случаев заражения коронавирусом. Эту информацию 26 марта опубликовали на сайте Stopcov.ge.
Об этом: В Грузии за сутки выявили более 400 носителей коронавируса
На Украине в очередной раз обновили рекорд по количеству новых случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2 — 18 132 выявленных случая.
Подробности в материале: На Украине за сутки выявили свыше 18 тыс. случаев заражения коронавирусом
В Европейском союзе к настоящему моменту было произведено 165 млн доз вакцин от коронавируса, из которых 88 млн доз (53%) были поставлены в государства — члены ЕС, а остальные 77 млн (47%) — вывезены за рубеж.
Подробности в материале: Евросоюз отправил на экспорт почти половину своих вакцин от коронавируса
За истекшие сутки в Донецкой Народной Республике (ДНР) было выявлено 86 новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом. Об этом 26 марта сообщает минздрав ДНР.
Читайте подробнее: В ДНР за сутки выявили 86 новых носителей коронавируса
Разработчики российской вакцины «Спутник V» стремятся деполитизировать процесс вакцинации планеты от COVID-19, что связано с надеждой на мир, а не на войну. Об этом говорится в официальном аккаунте «Спутника V» в Twitter в ответ на заявление президента Франции Эммануэля Макрона о «мировой войне нового типа», связанной с процессом вакцинации во всём мире.
«Дорогой Эммануэль Макрон, мы стараемся, чтобы вакцины оставались вне политики — это наша лучшая надежда на мир во всем мире, не на войну. Мы признательны за то, что Вы отправили команду французских ученых во главе с [директором по науке Национального института здравоохранения и медицинских исследований (Inserm)) Мари-Поль Кьени и за наше партнерство с Францией, которое очень помогло нам и внесло вклад в нашу общую борьбу с COVID», — говорится в сообщении.
Читайте подробнее: Создатели «Спутника V» ответили Макрону на слова о «войне вакцин»
В ходе 1460 исследований в лабораториях Приднестровья за последние сутки медики выявили 437 случаев заражения коронавирусом. Об этом 26 марта сообщает пресс-центр МВД ПМР.
Читайте подробнее: В Приднестровье за сутки выявили более 430 случаев заражения коронавирусом
Создатели российского препарата от COVID-19 «Спутник V» ответили на заявления президента Франции Эммануэля Макрона о «мировой войне нового типа» из-за вакцин. Об этом 26 марта говорится на официальной странице российской вакцины в соцсети Twitter.
Подробности в материале: Создатели «Спутника V» ответили на слова Макрона о войне из-за вакцин
Запад разжигает фармацевтическую войну, считает депутат Госдумы Алексей Журавлёв («Родина»).
Читайте также: В Госдуме винят Запад в разжигании фармацевтической войны
За период пандемии коронавирусной инфекции мировая экономика потеряла свыше $3,5 трлн, что в два раза больше по сравнению с нанесенным кризисом 2008 года ущербом. Об этом 26 марта заявил замглавы МИД РФ Сергей Вершинин.
Подробности в материале: В МИД России оценили потери мировой экономики от пандемии коронавируса
Компания из США Pfizer, являющаяся вместе со своим немецким партнером BioNTech разработчиком вакцины от COVID-19, объявила о начале проведения клинических испытаний препарата на детях младшего возраста. Об этом 26 марта сообщает телеканал N-tv со ссылкой на представителя Pfizer.
Читайте также: Pfizer начала испытания вакцины от COVID-19 на детях
После доставки в Грузию вакцины от COVID-19, произведённой компанией Pfizer, население гораздо активней стало записываться на вакцинацию. Об этом, как сообщает пресс-служба правительства, 26 марта рассказала министра здравоохранения Екатерина Тикарадзе на брифинге.
Читайте также: Глава минздрава Грузии рассказала о ходе вакцинации от COVID-19
Пресс-секретарь целевой группы по борьбе с COVID-19 Вику Адисасмито заявил, что число случаев смерти из-за коронавируса в Индонезии за последние три месяца неуклонно снижалось, сообщает CNN Indonesia.
Читайте также: В Индонезии число случаев смерти от COVID-19 снижается
Министр здравоохранения Украины Максим Степанов уверен, что до середины апреля в стране будет сохраняться тяжёлая ситуация с распространением COVID-19.
Читайте также: Глава минздрава Украины оценил ситуацию с распространением SARS-CoV-2
В Молдавию скором времени доставят российскую вакцину от COVID-19 «Спутник V». Об этом 26 марта заявил экс-президент Молдавии, председатель «Партии социалистов» Игорь Додон на своем YouTube-канале.
Читайте подробнее: В Молдавию скоро доставят вакцину «Спутник V» — Додон
Группа бразильских ученых впервые обнаружила присутствие коронавируса в деснах некоторых пациентов, умерших в результате заражения COVID-19. Об этом пишет издание La Última Hora.
Открытие является результатом исследования, проведенного медицинским факультетом Университета Сан-Паулу (USP), и было опубликовано в «Журнале микробиологии полости рта».
Об этом: Штамм коронавируса обнаружен в Бразилии в деснах пациентов
В Белоруссии должна быть в кратчайшие сроки создана самая лучшая вакцина от COVID-19. Такое поручение 26 марта дал белорусский президент Александр Лукашенко в ходе встречи с министром здравоохранения республики Дмитрием Пиневичем, его слова приводит агентство БелТА.
Читайте подробнее: Лукашенко поручил создать «самую лучшую вакцину от COVID-19»
Члены ряда общественных движений и партии «Гирчи — больше свободы» объявили о проведении 3 апреля протестной акции против комендантского часа. Об этом говорится на созданной для мероприятия странице в соцсети Facebook.
Читайте подробнее: В Тбилиси анонсировали акцию протеста
Положение делв области борьбы с COVID-19 в России и Китае гораздо лучше, чемв ЕС, и уводить внимание от этого факта разговорами о«стратегии свободного мира» — значит заниматься безответственной болтовнёй, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин, комментируя высказывания президента Франции Эммануэля Макрона.
Читайте также: Макрон занят безответственной болтовнёй: о «мировой войне вакцин»
За минувший год появилось больше знаний о COVID-19, однако даже специалисты все еще очень многого о нем не знают, сообщил советник президента Чехии по вопросам здравоохранения Роман Примула.
Читайте подробнее: В Чехии рассказали об ошибках в борьбе с COVID-19
Вакцина от COVID-19 производства AstraZeneca снова будет применяться в Швеции для вакцинации населения в возрасте 65 лет и старше. Однако для более молодых людей рекомендуется продолжительный перерыв. Об этом сообщила новостная служба SVT Nyheter.
Читайте также: Швеция возобновила применение вакцины AstraZeneca
Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что критика в адрес индийской вакцины от COVID-19 под названием Covishield является необоснованной.
Читайте подробнее: В МИД Украины заявили об информационной атаке против вакцины Covishield
Россия не намерена вступать в некую «мировую войну» из-за вакцины, о которой заявляет президент Франции Эммануэль Макрон. Как передает корреспондент ИА REGNUM 26 марта, об этом заявил член комитета Госдумы по международным делам Сергей Железняк («Единая Россия»).
Читайте также: Депутат Госдумы: Россия не виновата в отставании Европы по вакцинации
Дания продлевает приостановку вакцинации от COVID-19 препаратом производства AstraZeneca. Об этом было объявлено вечером 25 марта в ходе пресс-конференции с участием представителей Национального совета по вопросам здравоохранения Дании, передает новостная служба SVT Nyheter.
Читайте подробнее: В Дании продлили запрет на использование вакцины AstraZeneca на три недели
Так называемый вакцинный национализм возник из-за стран, чьи запасы вакцин намного превышают потребности населения. Такое поведение ошибочно, заявила официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин 26 марта на брифинге.
Позиция Китая, подчеркнула Хуа, предельно ясна: вакцины должны быть глобальным общественным благом.
Читайте также: В МИД Китая объяснили появление «вакцинного национализма»
Швеция отправила в Германию около полумиллиона тестов на коронавирус для проведения анализа. Критики отмечают, что степень готовности Швеции для борьбы с пандемией должна быть выше, а мощности для обработки образцов должны находиться в пределах страны. Об этом сообщила новостная служба SVT Nyheter.
Читайте подробнее: SVT: Швеция отправила в Германию 500 тыс. тестов на SARS-CoV-2 для анализа
В Кремле не согласны с заявлением президента Франции Эммануэля Макрона о том, что Китай и Россия ведут с помощью вакцин «новую войну мирового типа». Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Никаких устремлений по политизации вакцинной тематики и никаких устремлений по использованию вакцины в качестве инструмента влияния у России не было, нет и никогда не будет», — сказал Песков.
Читайте подробнее: Песков не согласился со словами Макрона о «войне вакцин»
Тем гражданам Швеции, которые хотят отказаться от вакцинирования от COVID-19 препаратом AstraZeneca, придется подождать, поскольку выбирать вакцину для своей иммунизации в настоящее время недопустимо. Об этом сообщил государственный эпидемиолог Швеции Андерс Тегнелл в эфире телеканала SVT.
Читайте также: В Швеции не все вакцины могут быть доступны одномоментно — эпидемиолог
Российская вакцина от COVID-19 «Спутник V» одобрена для применения на территории Антигуа и Барбуды. Об этом 26 марта сообщает пресс-служба Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ).
Подробности в материале: Российскую вакцину «Спутник V» одобрили в Антигуа и Барбуде
В праздничные дни Пасхи над Балеарскими островами будут летать четыре беспилотника службы экстренной помощи, вертолет гражданской гвардии и еще один вертолет национальной полиции. Их цель — быть «глазами» полицейских и дополнить с высоты работу по контролю ограничений, чтобы остановить распространение COVID-19, пишет издание La Última Hora.
Подробности в материале: Дроны и вертолеты проследят за соблюдением ограничений на Майорке
Командующий Вооруженными силами Индонезии Хади Тьяхджанто проинспектировал вакцинацию солдат ВМС Индонезии препаратом AstraZeneca, сообщает Kompas.
Читайте также: В Индонезии от коронавируса привили 130 тысяч солдат
Власти итальянского региона Кампания (Неаполь) договорились о закупках российской вакцины от коронавируса «Спутник V», сообщили в администрации региона 26 марта. Закупки начнутся сразу после того, как фармацевтический регулятор ЕС разрешит использование вакцины в Евросоюзе.
Читайте также: Власти Неаполя договорились о закупках вакцины «Спутник V»
Из-за сложившейся в Венгрии непростой эпидемиологической ситуации с пандемией коронавирусной инфекции, власти страны не намерены ослаблять карантинные меры и собираются начать прививать от COVID-19 беременных женщин. Об этом 26 марта заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, его слова приводит агентство Reuters.
Читайте также: В Венгрии намерены начать прививать от COVID-19 беременных
В Молдавии нельзя проводить в 2021 году досрочные выборы в парламент республики, так как в стране высокие темпы распространения коронавируса, кроме того, в бюджете на этот год не заложены расходы на выборы. Об этом 26 марта заявил экс-президент Молдавии, председатель «Партии социалистов» Игорь Додон на своем YouTube-канале.
Об этом: Досрочные выборы в парламент Молдавии в 2021 году не состоятся — Додон
Не прошло и года с тех пор, как Александр Лукашенкозаверял, что в Белоруссии от коронавируса никто не умрёт. Он принял 26 марта министра здравоохранения Дмитрия Пиневича, сообщив, что вакцину гражданам постсоветской республики будут продавать.
Читайте также: Белорусская вакцина от коронавируса — «дело чести» подчинённых Лукашенко
По данным целевой группы по борьбе с COVID-19, в Индонезии за сутки выявили 4982 случая заражения коронавирусом, сообщает Detik.
Читайте также: В Индонезии за сутки выявили 4982 случая заражения коронавирусом
В Швеции вакцину AstraZeneca снова можно использовать для людей старше 65 лет. Об этом Агентство общественного здравоохранения объявило вечером 25 марта. Однако для более молодых возрастов запрет продлевается. В эфире телеканала SVT о дальнейшем судьбе вакцины AstraZeneca рассказал государственный эпидемиолог Швеции Андерс Тегнелл.
Подробности в материале: В Швеции продлили запрет на введение вакцины AstraZeneca лицам до 65 лет
Эстония входит в тройку лидеров стран-членов Европейского Союза по доле вакцинированных к общему числу населения. Об этом сообщается в пресс-службе правительства Эстонии со ссылкой на премьер-министра Каю Каллас.
Читайте подробнее: Эстония вошла в тройку лучших стран Евросоюза по доле вакцинированных
Вакцина от COVID-19 производства AstraZeneca вновь рекомендована на территории Швеции. Однако применять ее будут только на пожилых людях старше 65 лет. В эфире SVT научный сотрудник Каролинского института Али Миразими дал свое объяснение, почему вакцина AstraZeneca по-прежнему недоступна для лиц молодых возрастов в Швеции.
Читайте подробнее: В Швеции объяснили, почему вакцина AstraZeneca недоступна для молодых
В 14 ленах Швеции распространенность «британского» штамма коронавируса превышает 70% от общего числа случаев заражения, как показывают пресс-релизы региональных администраций регионов. Так, в Йёнчёпинге, например, на «британский» вариант приходится 92% проанализированных случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщила новостная служба SVT Nyheter.
Читайте подробнее: В 14 ленах Швеции «британский» штамм коронавируса стал доминирующим
За минувшие сутки в Эстонии проанализировано 5876 тестов на коронавирусную инфекцию, из которых положительными оказались 1151 или 20%.
Об этом: Коронавирус не отступает: за день в Эстонии от COVID-19 скончались 11 челов
Министр здравоохранения Индонезии Буди Гунади Садикин заявил, что в стране сделали 10 миллионов инъекций вакцины от коронавируса, сообщает CNN Indonesia.
Читайте подробнее: В Индонезии сделали 10 млн инъекций вакцины от коронавируса
На территории Швейцарии с начала прививочной кампании от COVID-19 было зарегистрировано в общей сложности 37 летальных случаев после прохождения вакцинации. Об этом 26 марта говорится в сообщении швейцарского агентства по терапевтической продукции Swissmedic, обнародованном на сайте правительства страны.
Читайте подробнее: В Швейцарии сообщили о 37 скончавшихся после вакцинации от COVID-19
В Южной Корее выявили более 360 случаев заражения новыми штаммами коронавируса. Об этом сообщает MBC News со ссылкой на представителей Корейского управления по контролю и профилактике заболеваний.
Читайте подробнее: В Южной Корее выявили свыше 360 носителей новых штаммов коронавируса
Правительство Китая направит в Молдавию партию вакцины от COVID-19. Об этом, как передает 26 марта пресс-служба молдавского правительства, сообщил посол КНР в Кишиневе Чжан Инхун на встрече с и. о. премьер-министра Молдавии Аурелиу Чокой.
Об этом: В Молдавию доставят «внушительную партию» вакцины из Китая
Приостановка вакцинации от COVID-19 с использованием препарата британо-шведской компании AstraZeneca в Норвегии продлена до 15 апреля. Об этом 26 марта сообщает телекомпания NRK со ссылкой на норвежский институт здравоохранения.
Читайте также: В Норвегии продлили приостановку вакцинации препаратом AstraZeneca
Главной причиной медленной вакцинации населения Латвии является острая нехватка самой вакцины, вызванная ошибочной ставкой на продукцию фармакологического концерна AstraZeneca.
Подробности в материале: Минздрав Латвии: допущены серьезные просчеты при выборе вакцины AstraZeneca
Процесс вакцинации от COVID-19 в Турции будет облегчен при использовании российского препарата «Спутник V». Об этом 26 марта заявил после пятничной молитвы турецкий президент Тайип Эрдоган в эфире телеканала TRT.
Читайте подробнее: Использование «Спутника V» в Турции облегчит процесс вакцинации — Эрдоган
Глава минздрава Украины Максим Степанов рассказал, чем опасна «британская» разновидность SARS-CoV-2.
Об этом: На Украине распространился «британский» штамм коронавируса — минздрав
AstraZeneca запросила сведения о случае смерти в Грузии медсестры, которой была сделана прививка от COVID-19, произведенной этой компанией. Об этом, как передаёт грузинский «Первый канал», 26 марта рассказал журналистам адвокат семьи погибшей Вахо Барамашвили.
Читайте также: AstraZeneca заинтересовалась смертью медсестры в Грузии после прививки
Общее количество выявленных на территории Белоруссии подтвержденных случаев заражения коронавирусной инфекцией за последние сутки возросло на 1425 и достигло 316 418. Об этом 26 марта сообщает пресс-служба белорусского минздрава.
Об этом: В Белоруссии за сутки выявили 1425 новых случаев заражения коронавирусом
В Грузии 100 знаменитостей получат вакцину от COVID-19 вне очереди в рамках популяризации прививочной кампании. Об этом, как сообщает пресс-служба правительства, 26 марта заявила министр здравоохранения Грузии Екатерина Тикарадзе.
Читайте также: Глава минздрава Грузии анонсировал вакцинацию «100 известных людей»
В Польше готовится ряд организационных изменений в план вакцинации населения от COVID-19. Об этом, как сообщает Polskie Radio, заявил 25 марта глава канцелярии премьер-министра Польши, председатель правительственной группы по реализации Национальной программы вакцинации от COVID-19 Михал Дворчик во время брифинга.
Читайте также: В Польше могут внести изменения в план вакцинации населения от COVID-19
Владимир Путин на заседании наблюдательного совета «Россия — страна возможностей» 26 февраля затронул тему борьбы с пандемией, сравнив результаты с другими странами, которые претендуют на то, чтобы называться странами с развитыми системами здравоохранения.
И рассказал про своего очень хорошего знакомого в Латвии, который не смог справиться с ковидом:"Он жил в Латвии практически всю жизнь, заболел ковидом и выяснилось, что в главном латвийском инфекционном центре МРТ даже нет, только старый рентген. Он не может показать реальный уровень поражения лёгких. Лекарств нет. Предложили вывезти его в Москву, сделали все, но вывезти его не смогли. Человек умер. Вот это уровень организации в том числе».
Прокурор Федерации футбола Италии (FIGC) Джузеппе Кине на процессе по делу римского «Лацио» о нарушении медпротоколов запросил для президента футбольного клуба Клаудио Лотито дисквалификацию на 13 месяцев. Об этом 26 марта передает Sky Sport.
Подробности в материале: Президента «Лацио» могут отстранить из-за нарушения протоколов COVID
Министр здравоохранения Польши Адам Недзельский во время пресс-конференции сообщил, при каких условиях в республике возможно ослабление некоторых социальных и экономических ограничений, введенных из-за пандемии коронавируса. Об этом 26 марта сообщает Polskie Radio 24.
«В настоящее время мы фиксируем рост среднего количества новых заражений SARS-CoV-2 в сутки примерно на 25% в неделю. И пока мы не достигнем апогея заражений, плато, ни о каком ослаблении локдауна речи быть не может. То есть, среднее число суточных заражений должно устояться в течение хотя бы нескольких недель, тогда мы начнем обсуждать снятие ограничений», — заявил Недзельский.
Читайте подробнее: Глава минздрава Польши сообщил, когда начнут ослаблять ограничения
По официальным данным, всего в Косово выявлено 85 334 случая заражения коронавирусом. 70 587 пациентов уже здоровы. 1813 человек скончались от осложнений, вызванных COVID-19. За сутки в Косово умерли 10 пациентов с COVID-19. Лечение проходят 12 934 человека. Уже два месяца наблюдается медленный, но неуклонный рост числа активных случаев заражения.
Читайте подробнее: В Косово за сутки выявили 836 носителей коронавируса
По данным министерства здравоохранения страны, всего в Албании выявили 122 767 случаев заражения коронавирусом. 87 760 человек уже излечились от COVID-19. С начала пандемии 2184 пациента скончались от осложнений, вызванных COVID-19, из них 13 человек в возрасте от 67 до 78 лет — за последние сутки. В стране продолжает действовать комендантский час (с 20:00 до 05:00). При этом наблюдается острая нехватка вакцин от COVID-19.
Читайте также: В Албании за сутки выявили 472 носителя коронавируса
В США за последние сутки зафиксировано около 70 тысяч новых случаев заражения коронавирусом, сообщает Университет Джонса Хопкинса.
Подробности в материале: Число инфицированных коронавирусом в США превысило 30 миллионов
По данным министерства, с начала эпидемии в стране выявили 123 421 случай заражения, при этом население страны лишь немногим превышает два миллиона человек. 3574 человека умерли от осложнений, вызванных COVID-19. За последние сутки скончались 29 человек, что в два раза выше, чем в соседних Косово или Албании. 103 374 пациента выздоровели.
Об этом: В Северной Македонии за сутки умерли 29 пациентов c COVID-19
Целевая группа Всемирной метеорологической организации выпустила свой первый доклад о метеорологических факторах и факторах качества воздуха, влияющих на пандемию COVID‑19. В нем содержится предостережение о том, что погодные и климатические условия, в том числе повышение температуры весной в Северном полушарии, не должны служить поводом для ослабления мер по остановке распространения вируса.
По мнению группы экспертов в области наук о Земле, медицины и общественного здравоохранения, состоящей из 16 человек, динамика распространения COVID‑19 в 2020 году и в начале 2021 года, судя по всему, была обусловлена в первую очередь правительственными мерами, такими, как обязательное ношение масок и ограничение поездок, а не метеорологическими факторами. К другим значимым движущим факторам относятся изменения в поведении и демографических характеристиках пострадавшего населения, а в последнее время — мутации вируса, сообщается на сайте Гидрометцентра России.
Представители Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) считали невероятным создание вакцины от коронавируса по той технологии, которую применили разработчики российской вакцины «Ковивак». Об этом сообщил заместитель министра науки и высшего образования РФ Алексей Медведев на технофоруме «От винта!» 26 марта. Он отметил, что год назад, когда обсуждалась возможность создания вакцины с руководителем Центра Чумакова, он выразил сомнение в возможности реализации этого проекта. Однако пошел на риск и дал группе молодых людей осуществить этот проект, который в итоге состоялся.
«И сейчас Россия имеет третью вакцину от коронавируса, что само по себе беспрецедентно, и эта вакцина спасет миллионы людей», — цитирует ТАСС Медведева.
Глава правительства Албании выразил убежденность в том, что Косово и Албания обладают возможностями и потенциалом для реализации многих смелых проектов в различных секторах, в том числе в сфере борьбы с COVID-19.
По словам Рамы, это будет способствовать дальнейшей интеграции албанцев.
Об этом: Премьер-министр Албании пригласил нового косовского коллегу Курти в Тирану
Замерший в анабиозе российский рынок въездного туризма начинает подавать признаки жизни. Туроператоры сообщают о заездах немногочисленных туристических групп из Египта, ОАЭ, отмечают бронирования из Индии, сообщает АТОР.
Так, в компании «Тари тур«встречают группу туристов из Египта уже в эту субботу, 27 марта.
«Приедет небольшая группа из 12 человек. Туристы из Египта поедут по классическому для иностранцев маршруту: три дня в Москве, затем переезд в Санкт-Петербург», — рассказал управляющий директор туроператора компании Игорь Кузьмин.
По его словам, в начале апреля компания также ожидает заезд группы из Индии. Однако пока неясно, сможет ли состояться эта поездка. Недавно стало известно, что Индия продлила до 30 апреля запрет на международные рейсы. Тем не менее, как сообщают туроператоры, туристы из Индии сейчас могут получить российскую визу.
В Великобритании за последние сутки зафиксировано 6187 новых случаев заражения коронавирусом, скончались ещё 70 пациентов с COVID-19, сообщает правительство Соединённого Королевства.
Подробности в материале: В Великобритании за сутки выявлено более 6,1 тысячи случаев COVID-19
В мире за последние сутки зафиксировано 614 570 новых случаев заражения коронавирусом, скончались ещё по меньшей мере 9396 пациентов с COVID-19, сообщаетВсемирная организация здравоохранения.
Читайте также: ВОЗ: в мире за сутки выявлено 614 тысяч носителей коронавируса
По состоянию на 26 марта в Черногории вакцинированы от коронавируса 14 850 человек, то есть 2,4 процента населения, об этом сообщается на сайте covidodgovor.me.
Сообщается, что 1601 человек получил вторую дозу вакцины.
Об этом: Число вакцинированных от коронавируса в Черногории приближается к 2,5%
По данным на26 марта в Италии умерли 107 256человек с подтвержденным диагнозом «коронавирусная пневмония», за последние сутки этот показатель увеличился на457 (днем ранее — на 460).
Число подтвержденных носителей выросло на23 987(днем ранее — на23 696).
С учетом выздоровевших и погибших общее число носителей коронавируса за всё время эпидемии составляет3 488 619 — более 5,5% населения страны. В настоящее время заражены 566 711человек — на3753 больше, чем днем ранее.
Подробности в материале: За сутки в Италии выявлено более 20 тысяч носителей коронавируса
54% итальянцев готовы вакцинироваться от коронавируса, таковы данные исследования Ipsos. 28% граждан предпочитают подождать, как скажутся прививки на других гражданах и, возможно, выбрать конкретную вакцину. 11% респондентов заявили, что не хотели бы прививаться.
Об этом: Почти половина итальянцев не готова привиться от коронавируса
С учетом динамики эпидемии в Италии на возвращение к прежней («нормальной») жизни уйдет еще от 7 до 13 месяцев, заявил вирусолог Миланского университета Фабрицио Прельяско.Но и такой сценарий может оказаться слишком оптимистическим, если будут повторяться имевшие место ранее массовые нарушения ограничений в тех регионах, где ограничения начинают смягчать, добавил эксперт.
Читайте также: Врачи Италии о коронавирусе: на возвращение к прежней жизни уйдёт еще год
Сразу после Пасхи (4 апреля) сотрудники итальянского национального инфекционного госпиталя «Спалландзани» начнут эксперименты с вакциной «Спутник V». Участие в экспериментах примут также сотрудники Института Гамалеи.
Предполагается проверить эффективность «русской вакцины» против штаммов коронавируса, распространенных в Италии (британского, бразильского и южноамериканского), а также проверить, как реагирует организм на вторую прививку «Спутником», если первая была сделана вакциной AstraZeneca.
Ранее 26 марта в администрации региона Кампанья (Неаполь) сообщили о достижении договоренности о закупках «Спутника V», контракт актуализируется в тот же момент, когда регулятор ЕС выдаст разрешение на использование «русской вакцины» в Евросоюзе.
Подробности в материале: Врачи Италии готовят эксперименты со «Спутником V»
Лишь 23,5% граждан Италии старше 80 лет уже привиты от коронавируса, сообщили в правительстве страны. Обе прививки получили чуть менее миллиона человек, относящихся к этой категории. При этом первую прививку получили почти 2,2 миллиона человек старше 80 лет, то есть чуть менее 49% граждан от общего числа.
Об этом: В Италии привили от коронавируса менее четверти пожилых граждан
Распространение эпидемии в Италии начинает замедляться, с таким заявлением выступил глава национального Высшего института здравоохранения Сильвио Брузаферро.Можно говорить о «первых сигналах стабилизации ситуации», добавил он.
Читайте также: Эпидемия в Италии стабилизируется — врачи
В ближайшее время правительство Италии должно обсудить проблему врачей и санитаров, отказывающихся прививаться от коронавируса, заявил премьер-министр Марио Драги.Ранее ряд политиков выступил с инициативой сделать вакцинацию для этой категории граждан обязательной. В 2021 году стало известно о нескольких вспышках коронавируса в больницах, «источником» которых, предположительно, являлись непривитые и заразившиеся врачи и санитары.
Читайте также: Премьер Италии пообещал решить проблему непривитых врачей
В США за последние 24 часа зафиксировано более 67 443 новых случаев заражения коронавирусом, сообщает 26 марта Университет Джонса Хопкинса.
Об этом: В США за сутки выявлено свыше 67 тыс. новых случаев коронавируса
До 30 апреля 2021 года все регионы Италии будут относиться к «красной» или «оранжевой» зонам со строгими антикоронавирусными ограничениями, передают национальные СМИ со ссылкой на источники в оперативном штабе по противодействию эпидемии.
В стране не останется ни одного «желтого» региона (с меньшим числом запретов), власти и врачи рассчитывают, что ограничения в сочетании с прививочной кампанией позволят укрепить наметившуюся тенденцию к сокращению масштабов эпидемии в Италии.
Подробности в материале: В Италии на месяц усилят антикоронавирусные ограничения
Высокий спрос на вакцины от коронавируса в мире используют в своих интересах преступные группировки, заявил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус.
Читайте подробнее: ВОЗ обеспокоена фальсификацией вакцин от COVID-19
Предоставить Молдавии вакцину от коронавирусной инфекции попросила президент республики Майя Санду у лидеров ряда стран, в том числе президента России Владимира Путина.
Об этом: Президент Молдавии попросила Путина помочь с вакциной от COVID-19
Режим чрезвычайной ситуации в Чехии, объявленный из-за пандемии коронавируса, продлён до 11 апреля. Соответствующее решение одобрила большинством голосов нижняя палата парламента страны.
Подробности в материале: В Чехии продлён режим чрезвычайной ситуации из-за пандемии
По данным ВОЗ, на 26 марта число подтвержденных случаев заражения новым коронавирусом в мире превысило 125,16 млн, увеличившись за сутки более чем на 614 тыс., что является самым высоким показателем суточного роста заболеваемости с 24 января. Число летальных исходов возросло более чем на 9,3 тыс., превысив 2,74 млн.
В Ираке за минувшие сутки выявили рекордное с начала пандемии число зараженных коронавирусом нового типа — 6490 человек, сообщает пресс-служба минздрава республики.
Подробности в материале: В Ираке обновили рекорд по числу зараженных коронавирусом за сутки
Новую вакцину от коронавирусной инфекции Versomune разработали специалисты Университета Сан-Паулу в бразильском городе Рибейран-Прету. Об этом заявил министр науки, технологий и инноваций Бразилии Маркус Понтес 26 марта на пресс-конференции.
Читайте подробнее: В Бразилии разработали еще одну вакцину от COVID-19
За сутки в Бразилии было зарегистрировано 84 245 новых случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2, а с начала пандемии — 12 404 414. Об этом 26 марта сообщается на сайте бразильского минздрава.
Читайте подробнее: В Бразилии число случаев заражения коронавирусом превысило 12,4 млн
На Кубе общее число подтвержденных случаев заражения коронавирусом нового типа превысило 70 тысяч, сообщает пресс-служба кубинского минздрава.
Читайте также: На Кубе число зараженных коронавирусом превысило 70 тысяч
22 тысячи доз вакцины будет использовано для вакцинации медицинского персонала из Косово.
Читайте подробнее: Албания закупит у Китая миллион доз вакцины от коронавируса
В Чили за прошедшие сутки выявили рекордное с начала пандемии количество случаев заражения коронавирусом нового типа — 7626, сообщает пресс-служба чилийского министерства здравоохранения.
Читайте также: В Чили за сутки выявили рекордное число носителей коронавируса
Власти Японии рассчитывают из-за ситуации с COVID-19 вдвое сократить число официальных гостей Олимпиады в Токио, непосредственно не связанных с участием в состязаниях. Об этом 27 марта сообщает агентство Kyodo.
Читайте подробнее: Япония рассчитывает вдвое сократить состав делегаций на Олимпиаде в Токио
На чемпионате мира (ЧМ) по фигурному катанию, проходящем в Стокгольме, 26 марта выявили третий случай заражения коронавирусом SARS-CoV-2. Об этом сообщает пресс-служба Международного союза конькобежцев (ISU).
Читайте подробнее: На ЧМ по фигурному катанию выявили третий случай COVID-19
В Швеции число зарегистрированных летальных случаев в результате заболевания COVID-19 за сутки увеличилось на 29. Данная информация была опубликована 26 марта на сайте Агентства общественного здравоохранения Швеции, которое отслеживает эпидемиологическую ситуацию в круглосуточном режиме и предоставляет актуальную статистику по распространению коронавируса в стране.
Читайте также: В Швеции за сутки от COVID-19 скончались 29 человек
Прогноз по количеству доз вакцины от COVID-19, которое Швеция получит в первой половине 2021 года, снова был сокращен, в связи с чем министр здравоохранения и социальных дел Швеции Лена Халлегрен заявила, что «расстроена» такой новостью. Об этом сообщила новостная служба SVT Nyheter.
Подробности в материале: В минздраве Швеции прокомментировали сокращение объемов поставок вакцины
Антипаразитарный препарат Ивермектин, который используется в ветеринарной практике, начали применять для самолечения при коронавирусной инфекции жители Украины. Об этом 26 марта сообщила ведущий инфекционист украинского минздрава Ольга Голубовская в эфире телеканала «Украина 24».
Подробности в материале: Жители Украины стали использовать препарат для скота при лечении COVID-19
В Южной Корее впервые за последний месяц выявили более 500 носителей коронавируса нового типа за одни сутки, сообщает южнокорейский центр по контролю и профилактике заболеваний.
Читайте подробнее: В Южной Корее выявили рекордное за месяц число носителей коронавируса
Официальный представитель правительства Кипра Кириакос Кушос заболел коронавирусной инфекцией после прививки препаратом AstraZeneca. Об этом политик сообщил в письменном заявлении.
Читайте также: Представитель Кипра заболел COVID-19 после прививки AstraZeneca
Собственные гипотезы по поводу происхождения коронавируса SARS-CoV-2 имеет глава Белого дома Джо Байден. Об этом он 26 марта заявил в ходе пресс-конференции.
Читайте далее: Байден заявил о собственных гипотезах по поводу происхождения коронавируса
В последние дни распространение коронавирусной инфекция в столице Швеции вступило в фазу плато. Однако число «тяжелых» пациентов в Стокгольме по-прежнему растет. Об этом со ссылкой на заявления директор столичного депзрава Йохана Братта сообщила новостная служба SVT Nyheter.
Читайте подробнее: В Стокгольме растет число тяжелобольных пациентов с COVID-19
В Эфиопии за прошедшие сутки выявили 2097 случаев заражения коронавирусом нового типа, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения этой африканской страны.
Читайте подробнее: В Эфиопии за сутки выявили свыше 2 тыс. носителей коронавируса
Бывший президент Украины, глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по урегулированию в Донбассе Леонид Кравчук рассказал о своем самочувствии после вакцинации от коронавируса, а также заявил, что качество той или иной вакцины от SARS-CoV-2 должны оценивать профессионалы. Об этом он рассказал вечером 26 марта в программе «Свобода слова с Савиком Шустером».
Подробности в материале: Кравчук: оценивать качество вакцин от COVID-19 должны профессионалы
Один гражданин Боснии и Герцеговины 26 марта получил положительный результат ПЦР-теста одновременно на британский и южноафриканский штаммы коронавируса, сообщили в Институте клинической микробиологии университетского клинического центра Республики Сербской. Об этом сообщает боснийское новостное агентство Slobodna Bosna.
Подробности в материале: В Боснии и Герцеговине выявлен заражённый сразу двумя штаммами коронавируса
8600 доз вакцины компании AstraZeneca 26 марта были доставлены в Республику Сербскую. Эта партия вакцины были приобретена посредством механизма COVAX. Об этом сообщает боснийское новостное агентство N1.
Читайте подробнее: В Республику Сербскую доставлено 8600 доз вакцины AstraZeneca
За последние две недели в Словении растет число заражённых и госпитализированных пациентов, инфицированных коронавирусом, поэтому правительство рассматривает возможность введения нового карантина с начала апреля, было подтверждено на пресс-конференции правительства страны 26 марта. Об этом сообщает хорватское новостное агентство Dnevnik.
Подробности в материале: В Словении планируется снова ввести карантин для борьбы с коронавирусом
Президент Белоруссии Александр Лукашенко, говоря о планах создать «лучшую в мире» вакцину против коронавирусной инфекции, хочет удивить публику, заявил глава отдела микробиологии латентных инфекций Центра имени Гамалеи Виктор Зуев в эфире НСН.
Читайте подробнее: Эксперт оценил планы Лукашенко создать «лучшую в мире» вакцину
Если переговоры на уровне постоянных представителей государств — членов Европейского союза в COREPER будут успешными, Хорватия сможет до 30 июня одной дозой вакцины от коронавируса привить чуть более половины взрослого населения, тем самым приблизившись к среднему показателю по ЕС. Об этом сообщает хорватское новостное агентство Index.
Об этом: Хорватия надеется на свою долю в распределении вакцин от коронавируса в ЕС
26 марта пресс-секретарь Управления по контролю за продуктами и лекарствами Ирана Киануш Джаханпур заявил, что в стране используются такие вакцины, как Sputnik, CoVaccine и Sinophram, отвергая применение кубинской вакцины на данном этапе. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.
Об этом: Иранский чиновник отрицает применение кубинской вакцины от COVID-19
26 марта пресс-секретарь министерства здравоохранения Ирана Сима Садат Лари заявила, что за последние сутки 81 иранец скончался от коронавирусной инфекции (COVID-19), в результате чего общее число погибших достигло 62 232 человек. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.
Читайте подробнее: В Иране суточная смертность от COVID-19 снизилась до 81 человека
В США за сутки распространили более 3 млн доз вакцины от COVID-19, согласно данным, опубликованным 26 марта Центром по контролю и профилактике заболеваний США.
Читайте подробнее: В США за сутки распределили более 3,38 млн доз вакцины от COVID-19
В Новой Зеландии за прошедшие сутки выявили один случай заражения коронавирусом SARS-CoV-2, сообщает пресс-служба новозеландского минздрава.
Читайте также: В Новой Зеландии за сутки выявили одного носителя коронавируса
ВОЗ завершила работу над всеми ожидаемым докладом о первых местах заражений COVID-19. Об этом 26 марта сообщил глава международной группы экспертов ВОЗ Питер Бен Эмбарек.
Читайте подробнее: ВОЗ закончила работу над докладом об очагах формирования COVID-19
Новые ограничительные меры решили ввести с 27 марта до 9 апреля власти Польши из-за ситуации с распространением коронавируса. Об этом 26 марта сообщили в пресс-службе польского правительства.
Подробности в материале: В Польше ввели дополнительные меры по борьбе с коронавирусом
В Киргизии за сутки выявили 88 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, сообщили 27 марта в пресс-службе республиканского штаба по борьбе с распространением COVID-19.
Читайте также: В Киргизии за сутки выявили 88 случаев инфицирования SARS-CoV-2
В Испании число умерших пациентов с COVID-19 превысило 75 тысяч человек. Об этом 27 марта сообщает американский Университет Джонса Хопкинса, ведущий статистику по заболеванию на основе официальных данных.
Подробности в материале: В Испании умерло уже более 75 тысяч пациентов с COVID-19
В Казахстане 1 апреля появится счетчик вакцинации от коронавируса, сообщил министр здравоохранения Казахстана Алексей Цой в ходе заседания штаба по борьбе с коронавирусом, которое состоялось 26 марта в Алма-Ате.
Читайте подробнее: В Казахстане появится счетчик вакцинации от SARS-CoV-2
В Узбекистане за сутки зарегистрировали 186 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, сообщили 27 марта в пресс-службе министерства здравоохранения.
Читайте также: В Узбекистане с начала пандемии выявили более 82 тыс. заражений SARS-CoV-2
Письмо президента Молдавии Майи Санду главе Российской Федерации Владимиру Путину с просьбой прислать вакцину от коронавируса «Спутник V» вызвало бурное обсуждение в интернет-сообществе. Граждане выразили своё отношение 27 марта в социальной сети Facebook.
Читайте также: «Извиниться сперва не желает?» — Санду попросила у Путина «Спутник V»
На Украине за сутки зарегистрировали 17 424 новых случая заражения коронавирусной инфекцией, сообщил 27 марта министр здравоохранения Максим Степанов.
Подробности в материале: На Украине за сутки выявили более 17,4 тыс. случаев заражения SARS-CoV-2
За сутки на Украине от коронавируса были привиты 17 939 человек, сообщил 27 марта министр здравоохранения страны Максим Степанов. Об этом он написал на своей странице в социальной сети Facebook.
Об этом: На Украине с начала вакцинации от COVID-19 привились более 192 тыс. человек
В Донецкой Народной Республике в результате проведенных лабораторных исследований подтвердили 152 случая инфицирования коронавирусом, сообщили 27 марта в пресс-службе министерства здравоохранения.
Подробности в материале: В ДНР за сутки выявили 199 носителей SARS-CoV-2
В Белоруссии за сутки подтвердили 1213 случаев заражения коронавирусной инфекцией, сообщили 27 марта в пресс-службе министерства здравоохранения.
Читайте подробнее: В Белоруссии за сутки выявили 1213 случаев заражения коронавирусом
В Армении за сутки подтвердили 1094 новых случая заражения SARS-CoV-2, сообщили 27 марта в пресс-службе министерства здравоохранения республики.
Подробности в материале: В Армении за сутки выявили 1094 случая заражения коронавирусной инфекцией
Голкипер сборной Польши по футболу и клуба «Болонья» Лукаш Скорупский заразился коронавирусной инфекцией. Об этом 27 марта сообщил пресс-секретарь Польского футбольного союза Якуб Квятковский.
Читайте подробнее: В сборной Польши по футболу выявили второго заразившегося коронавирусом
На территории США за минувшие сутки выявили более 80 тыс. новых подтвержденных случаев заражения SARS-CoV-2. Об этом 27 марта сообщает университет Джонса Хопкинса, занимающийся сбором медицинской статистики в стране и в мире.
Читайте подробнее: В США за сутки выявили свыше 80 тыс. случаев заражения SARS-CoV-2
За прошедшие сутки в США выявили 80 176 новых случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2.
Подробности в материале: В США за сутки выявили 80 тысяч случаев заражения SARS-CoV-2
Власти Эстонии обратились к Европейскому союзу с просьбой предоставить дополнительные дозы вакцины от COVID-19. Об этом, как передает Рostimees. ee, сообщила 26 марта премьер-министр Эстонии Кая Каллас после состоявшейся видеовстречи глав правительств и государств ЕС.
Читайте также: Премьер-министр Эстонии о вакцинации в ЕС: «Все там каждый за себя»
По официальным данным, всего в Косово выявлено 87 067 случаев заражения коронавирусом. 71 813 пациентов уже здоровы. 1830 человек скончались от осложнений, вызванных COVID-19. За сутки в Косово умерли 11 пациентов с COVID-19. Лечение проходят 13 424 человека. Уже два месяца наблюдается медленный, но неуклонный рост числа активных случаев заражения.
Читайте также: В Косово за сутки выявили 873 носителя коронавируса
Выявленный Центробанком во второй половине 2020 года рост объема переводов из-за рубежа по сравнению с 2019 годом отчасти объясняется перекрытием неформальных каналов поступления средств мигрантов из-за рубежа: передача из рук в руки, через друзей и т.д., из-за которого отправка средств в Албанию стала возможна почти исключительно через лицензированных посредников.
Читайте также: Мигранты перевели в Албанию в 2020 году более 670 млн евро
В Австрии на следующий день после прививки вакциной Pfizer/BioNTech скончался 88-летний пенсионер. Об этом 27 марта сообщает издание Kronen Zeitung со ссылкой на свои источники.
Читайте подробнее: В Австрии после вакцинации от COVID-19 скончался пенсионер
Власти Гайаны планируют закупить партию российской вакцины от COVID-19 «Спутник V». Об этом 27 марта сообщается на сайте правительства республики.
За минувшие сутки в Молдавии выявили 1674 случая заражения SARS-CoV-2. Об этом 27 марта сообщает пресс-служба минздрава республики.
Читайте также: В Молдавии за сутки выявили более 1,6 тыс. носителей SARS-CoV-2
В Великобритании за минувшие сутки выявили 4715 новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом. Об этом 27 марта свидетельствуют обнародованные данные британского правительства.
Читайте подробнее: В Великобритании за сутки выявили более 4 тыс. носителей SARS-CoV-2
Правительству Германии необходимо уже сейчас начать диалог с Россией о покупке вакцины от COVID-19 «Спутник V». Об этом заявил премьер-министр федеральной земли Тюрингия Бодо Рамелов.
Об этом: В Германии призвали начать переговоры с Россией по «Спутнику V»
Северная Македония начала вакцинацию от коронавируса позже, чем другие страны региона, поскольку положилась на Брюссель в вопросе о поставках вакцин. Когда неэффективность этой тактики стала очевидна, македонцы закупили крупные объемы вакцин у России и Китая. Вакцинация от коронавируса началась в стране 14 февраля благодаря поставкам 8 тысяч доз вакцины Pfizer из Сербии.
Подробности в материале: Премьер-министр Северной Македонии нашел плюсы в задержках поставок вакцин
В центре столицы Чехии Праге в ходе акции протеста против «коронавирусных» ограничений ранение получил сотрудник полиции, сообщила 27 марта представитель полиции республики Виолета Сиржиштова.
Подробности в материале: В Чехии участники акции протеста ранили полицейского
За минувшие сутки в Греции выявили 3133 новых случая заражения SARS-CoV-2. Об этом 27 марта сообщает Национальная организация общественного здравоохранения.
Подробности в материале: В Греции за сутки выявили более 3,1 тыс. носителей SARS-CoV-2
По данным министерства, с начала эпидемии в стране выявили 126 230 случаев заражения, при этом население страны лишь немногим превышает два миллиона человек. 3642 человека умерли от осложнений, вызванных COVID-19. За последние сутки скончались 35 человек, что в три раза выше, чем в соседних Косово или Албании. Днем ранее скончались 29 пациентов с COVID-19. 104 235 пациентов выздоровели.
Читайте подробнее: В Северной Македонии за сутки выявили 1320 носителей коронавируса
За последние сутки на планете Земля зафиксировано 612 369 новых случаев заражения коронавирусом, общее число выявленных инфицированных в мире превысило 125,78 млн человек. Такие данные приводит 27 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).
Подробности в материале: ВОЗ: в мире за сутки выявили более 612 тыс. случаев заражения SARS-CoV-2
Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi Maqedoni, Болгария обещала Скопье помощь в приобретении вакцин еще в феврале, однако только Сербия выполнила свои обещания, бесплатно предоставив стране 8 тысяч доз вакцины, что позволило начать вакцинацию медицинского персонала.
Подробности в материале: Болгария намерена предложить Скопье 5 тыс. доз вакцины от COVID-19
Во Франции за минувшие сутки выявили более 42 тыс. новых подтвержденных случаев заражения SARS-CoV-2. Об этом 27 марта сообщила санитарная служба страны Santé publique.
Читайте подробнее: Во Франции за сутки выявили свыше 42 тыс. случаев заражения SARS-CoV-2
По данным министерства здравоохранения страны, всего в Албании выявили 123 641 случай заражения коронавирусом. 88 899 человек уже излечились от COVID-19. С начала пандемии 2204 пациента скончались от осложнений, вызванных COVID-19, из них 12 человек в возрасте от 64 до 83 лет — за последние сутки. В стране продолжает действовать комендантский час (с 20:00 до 05:00). Несмотря на то, что острый недостаток вакцин от COVID-19 в стране уже преодолен, массовая вакцинация в стране еще не началась.
Читайте подробнее: В Албании за сутки выявили 425 новых носителей коронавируса
Участие в программе электронного сертифицирования добровольное, граждане смогут применять наряду с электронными сертификатами другие свидетельства о прохождении вакцинации, либо тестирования на коронавирус.
Читайте подробнее: В штате Нью-Йорк начали применять электронные сертификаты о вакцинации
Хуан Гуайдо сообщил о положительном результате тестирования на коронавирусную инфекцию.
Об этом: Лидер оппозиции Венесуэлы Гуайдо сообщил о заражении коронавирусом
В «золотую зону» войдут Вади-Рам, Петра и Мёртвое море, доступ на эти территории будет разрешён только прошедшим вакцинацию туристам и сотрудникам сферы туризма, а также других смежных сфер.
Об этом: Власти Иордании планируют создать свободную от вирусов «золотую зону»
Министр здравоохранения Украины Максим Степанов заявил, что на Украине вакцинация от коронавирусной инфекции происходит медленнее, чем было запланировано. Об этом он рассказал в интервью «Радио Свобода» (СМИ-иностранный агент), опубликованном 27 марта.
Об этом: Министр здравоохранения: Украина почти в 2 раза отстает от плана вакцинации
Норвежское издание Resett пишет, что евробюрократы совершенно зря пытаются принизить достижения российской науки и, в частности, вакцину «Спутник V» — Евросоюзу все равно придется обратиться к России с просьбой продать эту вакцину странам-членам.
Об этом: В Норвегии осуждают ЕС за принижение российской вакцины «Спутник V»
В Киргизии за сутки выявили 146 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, сообщили 28 марта в пресс-службе республиканского штаба по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.
Подробности в материале: В Киргизии с начала пандемии выявили более 88 тыс. заражений SARS-CoV-2
За сутки на Украине выявили 11 932 носителя SARS-CoV-2, сообщил 28 марта министр здравоохранения Украины Максим Степанов.
Читайте также: На Украине за сутки подтвердили 11932 случая заражения SARS-CoV-2
За сутки на Украине прививку от SARS-CoV-2 получили 4616 человек, сообщил 28 марта министр здравоохранения Украины Максим Степанов. Об этом он написал на своей странице в социальной сети Facebook.
Читайте также: На Украине за сутки от коронавируса привились более 4,6 тыс. человек
Партия вакцины от коронавируса AstraZeneca (50,4 тыс. доз) из Румынии была доставлена вечером 27 марта в столицу Молдавии. Об этом сообщила на своей странице в социальной сети Facebook президент Молдавии Майя Санду.
Об этом: В Молдавию из Румынии доставили вторую партию вакцины от SARS-CoV-2
В соответствии с решением штаба по усилению противоэпидемических мер по предотвращению распространения коронавирусной инфекции, в Таджикистане разрешили проводить свадьбы с участием до ста человек, сообщает информационное агентство «Ховар».
Об этом: В Таджикистане разрешили проводить свадьбы с участием до ста человек
На своей странице в социальной сети Facebook премьер-министр Северной Македонии Зоран Заев сообщил, что глава Еврокомиссии заявила, что в апреле Евросоюз выделит 651 тысячу доз вакцины от коронавируса странам Западных Балкан. Население шести стран региона — Косово, Албании, Сербии, Боснии и Герцеговины, Черногории, Северной Македонии — составляет приблизительно 18 миллионов человек.
Подробности в материале: Брюссель передаст не входящим в ЕС балканским странам 651 тыс. доз вакцины
Директор Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения Ханс Клюге 27 марта сообщил о том, что первая партия вакцин прибудет в Косово уже в воскресенье 28 марта.
Подробности в материале: Вакцины от коронавируса прибудут в Косово 28 марта — ВОЗ
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что уже в ближайшее время ожидается прибытие в Косово вакцин для вакцинации медицинского персонала и нуждающихся, сопроводив это сообщение мотивирующим «Вместе мы преодолеем пандемию».
Об этом: Курти: в ЕС подтвердили приверженность помощи Косово с вакцинами
В Донецкой Народной Республике за сутки в результате проведенных исследований выявили 56 инфицированных SARS-CoV-2, сообщили 28 марта в пресс-службе министерства здравоохранения.
Подробности в материале: В Донецкой Народной Республике выявили 94 новых случая заражения SARS-CoV-2
28 марта в аэропорт Скопье прибыли 24 тысячи доз вакцины от коронавируса производства компании AstraZeneca. Еще около 20 тысяч доз вакцины будут переданы Северной Македонии системой европейской солидарности.
Подробности в материале: В Северной Македонии ждут начала массовой вакцинации от COVID-19 в среду
В Узбекистане за сутки зарегистрировали 194 новых случая заражения коронавирусной инфекцией, сообщили 28 марта в пресс-службе министерства здравоохранения.
Читайте подробнее: В Узбекистане за сутки выявили более 190 случаев заражения коронавирусом
Министр здравоохранения Северной Македонии Венко Филипче 27 марта заявил в эфире телеканала Sitel, что граждане, получившие одну дозу вакцины коронавируса в Сербии, смогут пройти второй этап вакцинации на родине.
Сообщается, что уже тысячи граждан Северной Македонии прошли вакцинацию от COVID-19 в Сербии. В самой Македонии наблюдается острая нехватка вакцин и прививают пока что только представителей особо уязвимых групп населения.
Об этом: Тысячи македонцев проходят вакцинацию от COVID-19 в Сербии
В Армении за сутки подтвердили 777 случаев инфицирования коронавирусной инфекцией, сообщили 28 марта в пресс-службе министерства здравоохранения.
Об этом: В Армении за сутки выявили 777 носителей SARS-CoV-2
В Белоруссии за сутки выявили 1050 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, сообщили 28 марта в пресс-службе министерства здравоохранения страны.
Читайте подробнее: В Белоруссии за сутки выявили более 1 тыс. инфицированных SARS-CoV-2
Ситуация с пандемией должна была объединить мир, но этого не произошло по вине США, считает спикер Госдумы Вячеслав Володин.
Читайте подробнее: Володин: ситуация с пандемией не объединила мир по вине США
Появление чувства стыда из-за заражения коронавирусной инфекцией способствует увеличению сроков борьбы с пандемией. К такому выводу пришли ученые, 28 марта сообщает Mail Online.
Читайте подробнее: Исследователи рассказали об опасности «ковидного стыда»
Вратарь футбольного клуба «Интер» (Милан) Самир Ханданович вылечился от COVID-19 и сможет помочь команде в I матче чемпионата Италии по футболу после возобновления сезона. Об этом 28 марта передает Football Italia.
В Северную Македонию сегодня, 28 марта, была доставлена из России вторая партия вакцины от COVID-19 «Спутник V». Об этом сообщил министр здравоохранения этой страны Венко Филипче.
Читайте подробнее: В Северную Македонию прибыла вторая партия вакцины «Спутник V»
В мире за сутки 27 марта выявили 565 997 случаев заражения коронавирусом, сообщили во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).
Читайте подробнее: В ВОЗ назвали число новых случаев заражения коронавирусом в мире
В Амстердаме полицейские применили водомёты для разгона демонстрации против коронавирусных ограничений. Об этом 28 марта сообщили в городской мэрии.
Читайте также: В Амстердаме против протестующих применили водомёты
Власти Великобритании надеются, что очередной этап снятия ограничений позволит жителям страны чаще видеться с родными и близкими накануне праздника Пасхи, которую католики отмечают в этом году 4 апреля.
Об этом: Власти Британии продолжили постепенную отмену карантинных мер
Новый штамм коронавируса был выявлен специалистами лаборатории Elisabeth Pharmacon в городе Брно. В настоящее время идёт изучение новой мутации вируса.
Об этом: Новый штамм коронавируса SARS-CoV-2 был выявлен специалистами в Чехии
События на рынке вакцин можно сравнить с войной, считает кандидат медицинских наук, врач высшей категории и депутат Алтайского краевого законодательного собрания Павел Шумихин («Единая Россия»). Комментируя корреспонденту ИА REGNUM высказывание президента Франции Эммануэля Макрона, он, в частности, отметил:
«Трудно сказать, что имел в виду Макрон. Иногда, чтобы подчеркнуть острое соперничество в торговле между промышленными гигантами, этот процесс действительно именуют войной. Например, в конце ХХ столетия противостояние американских и японских автомобилестроительных компаний достигло такой степени, что его стали именовать «автомобильными войнами». Нечто подобное происходит и на рынке вакцин.
В ход идут соображения геополитики и использование недобросовестной конкуренции. Общественное мнение в отношении вакцин формируется и изменяется благодаря тщательно продуманным информационным вбросам. Россия, как мы помним, изначально находилась в позиции аутсайдера, а ее продукт казался, благодаря освещению в мировых СМИ, наименее ценным…»
Читайте подробнее: Врач пояснил, почему Макрон назвал Россию участником войны вакцин
Мадуро предложил оплачивать поставку вакцин от COVID-19 в Венесуэлу поставками нефти в страны-производители препаратов.
Подробности в материале: Глава Венесуэлы предложил оплачивать поставки вакцины от COVID-19 нефтью
Вакцинация от COVID-19 будет проходить в Косово в три этапа. На первом этапе вакцинацию пройдут 54 тысячи человек — медицинские работники, жители домов престарелых, лица старше 80% и лица, страдающие от хронических заболеваний. На втором этапе вакцинацию пройдут лица в возрасте от 65 до 79 лет и лица с хроническими заболеваниями, всего 306 тысяч человек. На третьем этапе пройдет вакцинация еще 50% населения. Всего вакцинация охватит 70% населения Косово.
Подробности в материале: В Косово прибыла первая партия вакцины от коронавируса AstraZeneca
На сегодняшний день вакцинацию от COVID-19 на территории Китая прошли свыше 102 млн человек. Об этом 29 марта говорится в сообщении государственного комитета по вопросам здравоохранения.
Читайте также: В Китае прошли вакцинацию от COVID-19 свыше 102 млн человек
В Южной Корее за минувшие сутки выявили 384 случая заражения коронавирусом. Об этом сообщает Maeil Business Newspaper со ссылкой на представителей Корейского управления по контролю и профилактике заболеваний.
Об этом: В Южной Корее за сутки выявили более 380 носителей коронавируса
После того, как человечество с помощью вакцин от COVID-19 будет защищено от коронавирусной инфекции, новый вирус начнет распространяться среди сельскохозяйственных и домашних животных. Об этом 29 марта заявил директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Минздрава России Александр Гинцбург в интервью газете «Известия».
Об этом: Гинцбург спрогнозировал распространение коронавируса среди животных
В Молдавии в течение суток 28 марта выявили 861 случай заражения коронавирусом в ходе 3090 исследований. Об этом сообщает пресс-служба минздрава республики.
Подробности в материале: В Молдавии за сутки выявили более 860 носителей коронавируса
Количество выявленных случаев заболевания коронавирусом в Бразилии за минувшие сутки увеличилось на 44 326.
Власти Ливана приняли решение о введении с 3 по 6 апреля — на период празднования католической Пасхи, строго режима карантина, который включает круглосуточный комендантский час. Об этом 29 марта говорится в распоряжении межведомственного штаба по борьбе с пандемией, передает телеканал MTX.
Об этом: В Ливане ввели строгий карантинный режим на время католической Пасхи
За истекшие сутки на территории Бразилии было выявлено свыше 44,3 тыс. новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом. Об этом 29 марта сообщает минздрав страны.
Читайте также: В Бразилии за сутки выявили свыше 44,3 тыс. случаев заражения коронавирусом
Сегодня, 29 марта, в Южной Корее начинаются выплаты в рамках четвертого этапа оказания экстренной помощи владельцам малого бизнеса, пострадавших от карантинных ограничений. Об этом сообщает Maeil Business Newspaper со ссылкой на представителей министерства малого, среднего и венчурного бизнеса.
Подробности в материале: Назван размер выделяемой финансовой помощи предпринимателям в Южной Корее
Венесуэла предложила нефть в качестве платы за поставку вакцин от коронавируса. В настоящее время Венесуэла получает вакцины от России и Китая.
В Польше в настоящее время наблюдается нехватка плазмы от людей, перенесших COVID-19. В ней содержатся антитела, которые при переливании могут стать полезны тем, кто переносит COVID-19 в тяжелой форме. Об этом сообщил директор Белостокской станции донорства крови в Польше, консультант в области клинического переливания крови Пётр Радзивон в интервью Polskie Radio 24.
Подробности в материале: В Польше жалуются на нехватку плазмы для пациентов с COVID-19
Проведение первого с начала пандемии международного фестиваля индустрии развлечений и комиксов Comic-Con International намечено на конец текущего года ноября в Сан-Диего (штат Калифорния). Об этом 29 марта сообщают организаторы фестиваля на сайте данного мероприятия.
Об этом: Фестиваль Comic-Con состоится в Калифорнии в ноябре
Второй уровень социального дистанцирования, действующий на территории столичного региона Южной Кореи, и полуторный уровень, действующий в остальных регионах страны, продлены на две недели до 11 апреля. Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей Центрального штаба по борьбе со стихийными бедствиями, чрезвычайными ситуациями и катастрофами.
Подробности в материале: В Южной Корее на две недели продлили режим социального дистанцирования
За сутки на Украине скончались 178 человек, болевших COVID-19.
Об этом: На Украине за сутки выявили более 8 тыс. носителей коронавируса
Глава Национального института общественного здравоохранения Косово Насер Рамадани 25 февраля 2021 г. заявил, что отсутствие вакцины от COVID-19 может вызвать третью волну эпидемии в крае.
Первая партия вакцин от коронавируса объемом 24 тысячи доз прибыла в Косово 28 марта посредством международного механизма COVAX. 20 марта по предложению премьер-министра Албании Эди Рама стартовала вакцинация косовских врачей и медицинских сестер в албанском городе Кукес.
Читайте также: В Косово за сутки выявили 914 носителей коронавируса
Норвегия с 1 апреля ужесточит правила въезда из-за пандемии. В частности, те, кто ждет результатов взятого при въезде теста, будут обязаны дожидаться его на станции тестирования на границе.
В Румынии вступили в силу новые меры против распространения COVID-19. В частности, в населенных пунктах, где заболеваемость в течение 14 дней превышает четыре случая на 1 тыс. жителей, в выходные вводится комендантский час с 20:00 вместо 22:00.
Германия включила Францию в зону повышенного риска коронавируса. Это в том числе означает 10-дневный карантин для прибывающих. Во Франции в последнюю неделю среднее число новых инфицированных превышает 200 человек на 100 тыс.
В Чехии выявлен новый штамм коронавируса, сейчас его исследуют. Штамм обнаружили в городе Брно сотрудники одной из лабораторий, проводящей тестирование на COVID-19.
Пока медики считают, что новая мутация не является более опасной, чем британский и южноафриканский штаммы вируса. Цитата RT.
Возможность создания структуры, которая могла бы позволить жителям Японии выбирать, каким препаратом они хотели бы пройти вакцинацию от COVID-19, прорабатывает правительство страны. Об этом 29 марта рассказал на брифинге генеральный секретарь японского кабинета министров Кацунобу Като.
Подробности в материале: В Японии могут предоставить населению выбор вакцины от COVID-19
Акция была организована Экономической палатой Сербии при сотрудничестве с правительством Сербии. Вакцинация проводилась с использованием вакцины производства компании AstraZeneca.
Несмотря на то, что экономическая палата Косово «на принципиальной основе» отказалась посылать своих представителей в Белград на вакцинацию, ряд лиц из Косово явились туда сами, напрямую.
Стоит отметить, что на вакцинацию являлись не только предприниматели, но и вообще «представители бизнес-сферы», например, работники аэропортов.
Подробности в материале: В Сербии прошли вакцинацию от COVID-19 около 8 тыс. бизнесменов
Результаты нового исследования института Лестера показывают ещё одну разрушительную грань воздействия коронавируса на здоровье человека, пишет CNN. 7 из 10 человек, госпитализированных с ковидом, не могут полностью выздороветь даже спустя 5 месяцев после выписки. Каждый пятый респондент вынужден был уволиться из-за непрекращающихся проблем со здоровьем.
В исследовании приняло участие 1077 человек. Топ-10 остаточных симптомов выглядит так: мышечная боль, усталость, физическое замедление, нарушение качества сна, боль в суставах или отек, слабость конечностей, одышка, боль, кратковременная потеря памяти и замедленное мышление.
В ходе 783 исследований в лабораториях Приднестровья за последние сутки медики выявили 252 случая заражения коронавирусом. Об этом 29 марта сообщает пресс-центр МВД ПМР.
Читайте подробнее: В Приднестровье за сутки выявили более 250 случаев заражения коронавирусом
Протестные акции против ужесточения связанных с пандемией коронавируса мер ограничений, которые ранее ввели власти Румынии, прошли в ночь на 29 марта в Бухаресте и в ряде других городов страны. Об этом 29 марта сообщает Радио Румынии.
Об этом: В Румынии прошли акции протеста против ужесточения карантина
В настоящее время хотя бы одну дозу вакцины от коронавируса COVID-19 получили 22% латвийцев старше 70 лет. Об этом сообщило Бюро вакцинации министерства здравоохранения страны.
Читайте подробнее: В Латвии менее четверти пожилых людей вакцинировано хотя бы одной вакциной
В бразильском городе Сан-Паулу не хватает транспорта для перевозки тел умерших от последствий коронавирусной инфекции. Местные власти намерены удвоить количество транспортных средств, используемых для этих целей. Об этом сообщает телеканал CNN Brasil.
Читайте подробнее: Тела жертв COVID-19 в Бразилии предложили перевозить на школьных автобусах
«Зеленый сертификат» вакцинирования может быть утвержден как официальный документ для жителей Евросоюза в июне — после заседания Европарламента. Об этом говорится в сообщении пресс-службы правительства Эстонии по итогам общения премьер-министра Каи Каллас с лидерами стран-членов ЕС.
Об этом: «Паспорт вакцинации» может стать реальностью в ЕС уже в июне
«Зеленый сертификат» вакцинирования может быть утвержден как официальный документ для жителей Евросоюза в июне — после заседания Европарламента. Об этом говорится в сообщении пресс-службы правительства Эстонии по итогам общения премьер-министра Каи Каллас с лидерами стран-членов ЕС.
Читайте также: «Паспорт вакцинации» может стать реальностью в ЕС уже в июне
10 марта в стране началась вакцинация лиц, проживающих в домах престарелых, и бездомных российской вакциной «Спутник V». Вторая партия российской вакцины прибыла 28 марта. В тот же день в страну прибыла первая партия вакцины от коронавируса AstraZeneca, бесплатно предложенная стране посредством международного механизма COVAX.
Подробности в материале: В Северной Македонии за сутки выявили 708 носителей коронавируса
Начиная с апреля 2021 года в Южной Коре будет действовать отпуск после вакцинации от COVID-19 в случае наличия осложнений. Об этом сообщает DongA Ilbo со ссылкой на представителей Корейского управления по контролю и профилактике заболеваний.
Читайте подробнее: В Южной Корее введут двухдневный отпуск после вакцинации от COVID-19
29 марта в Таллине пройдет первое заседание кризисного штаба при министерстве социальной защиты Эстонии, который займется улучшением психического здоровья населения.
Читайте также: В Эстонии создан кризисный штаб по психическому здоровью из-за COVID-19
Ввиду того, что новый коронавирус является крайне чувствительным к интерфероновому статусу человека, люди, у которых большее количество интерферонов (противовирусных белковых молекул) в организме, могут не заразиться новой инфекцией. Об этом 29 марта сообщил директор Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург в интервью газете «Известия».
Об этом: Гинцбург рассказал о чувствительности SARS-CoV-2 к интерферону
SARS-CoV-2, скорее всего, передался человеку от летучих мышей через промежуточное звено, утечка вируса из лаборатории «крайне маловероятна». Об этом говорится в проекте финального отчета Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) и Китая, пишет 29 марта Associated Press.
Читайте также: ВОЗ представила четыре сценария передачи SARS-CoV-2 человеку
В Грузии в течение последних суток в ходе 14 298 исследований на SARS-CoV-2 выявили 171 случай заражения коронавирусом. Эту информацию 29 марта опубликовали на сайте Stopcov.ge.
Читайте подробнее: В Грузии за сутки выявили более 170 носителей коронавируса
По данным министерства здравоохранения страны, всего в Албании выявили 124 134 случая заражения коронавирусом. 89 456 человек уже излечились от COVID-19. С начала пандемии 2210 пациентов скончались от осложнений, вызванных COVID-19, из них шесть человек — за последние сутки. Уже несколько дней наблюдается снижение суточной смертности.
Подробности в материале: В Албании за сутки выявили 493 носителя коронавируса
Немецкий канцлер Ангела Меркель прокомментировала свое обращение к жителям ФРГ о прощении из-за решения властей страны о введении «пасхального локдауна». Она рассказала об этом 29 марта в интервью телеканалу ARD.
Об этом: Меркель пояснила, за что она попросила прощения у жителей Германии
Всего с начала пандемии в Греции зафиксировали 254 031 случай заражения при населении страны в 10 миллионов человек. 735 пациентов подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких, причем 67,2% из них — мужчины. Их средний возраст составляет 67 лет, а 83,6% имеют основное заболевание и/или находятся в возрасте 70 лет и более. 1664 человека были выписаны из отделений интенсивной терапии с начала пандемии: это число в пять раз меньше скончавшихся в этом же отделении за этот период.
Об этом: В Греции за сутки выявили 1449 новых носителей коронавируса
Центр имени Н.Ф. Гамалеи планирует поставить разработанную им вакцину от COVID-19 «Спутник V» еще в 50 стран мира. Об этом 29 марта сообщил директор Центра Александр Гинцбург в интервью газете «Известия».
Об этом: Гинцбург заявил о планах поставить вакцину «Спутник V» еще в 50 стран мира
Число получателей вакцины от COVID-19 в Индонезии выросло до 7 243 202 человек, сообщает Antara.
Подробности в материале: Более 7,2 млн жителей Индонезии сделали первую инъекцию вакцины от COVID-19
За минувшие сутки в Индии было выявлено свыше 68 тыс. новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом. Об этом 29 марта сообщает телеканал NDTV со ссылкой на данные индийского министерства здравоохранения и семейного благополучия.
Подробности в материале: В Индии за сутки выявили свыше 68 тыс. новых носителей коронавируса
Следующая новая мутация COVID-19 может быть невосприимчива к существующим вакцинам от коронавирусной инфекции. Такие прогнозы сделал глава канцелярии федерального канцлера и министр по особым поручениям ФРГ Хельге Браун. Об этом сообщает телеканал ZDF.
Подробности в материале: В Германии опасаются появления устойчивой к вакцинам мутации COVID-19
В Приднестровье 29 марта стартовала массовая вакцинация от COVID-19. Об этом сообщил глава ПМР Вадим Красносельский в своём телеграм-канале.
Читайте также: В Приднестровье началась вакцинация от COVID-19
Ради достижения целевых показателей по вакцинации населения Швеции от COVID-19 потребуется немного больше времени, чем планировалось. Однако шведские власти поставили перед собой новую задачу. Об этом в эфире телеканала SVT заявил Ричард Бергстрём, отвечающий за распределение вакцин в Швеции.
Читайте подробнее: В Швеции к концу июня от COVID-19 могут привить 5 млн человек
28 марта европейский комиссар по вопросам расширения и добрососедства Оливер Вархели поприветствовал передачу Северной Македонии и Черногории вакцин от коронавируса посредством международного механизма COVAX.
На своей странице в социальной сети Twitter еврокомиссар заявил, что Евросоюз находится в числе главных спонсоров COVAX и солидарен со своими партнерами по этой программе во мнении, что вакцинами должны быть обеспечены все.
Читайте подробнее: В ЕС подчеркнули значимость своего вклада в работу COVAX
Иран готов нарастить объёмы закупаемой у России вакцины от коронавирусной инфекции «Спутник V». Как заявил посол этой страны в РФ Казем Джалали, Тегеран надеется на подписание второго контракта на закупку российского препарата в середине апреля.
Об этом: Иран намерен увеличить объёмы закупки у России «Спутника V»
РФПИ договорился с партнёром из Китая о производстве более 60 миллионов доз вакцины «Спутник V», его планируется начать в мае — RT.
За последние сутки 28 марта в России в связи с выздоровлением от коронавирусной инфекции выписано 7 280 человек. Всего в стране число выздоровевших пациентов увеличилось до 4 146 408 человек.
Оперштаб Москвы: на 29 марта ещё 844 пациента вылечились от коронавируса. В столице выздоровели ещё 844 пациента после прохождения лечения от коронавируса. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 942 036.
Подтверждено 1 612 новых случаев заражения, госпитализировано 632 человека, скончались 49 пациентов.
Закупка и доставка миллиона доз китайской вакцины от коронавируса Sinovac обойдется Албании в 10 миллионов долларов.
Как сообщает албанское новостное агентство Lapsi, счета на оплату услуг турецкой компании Keymen Ilaç Sanayi, поставляющей вакцины в Албанию, будут покрыты из средств резервного фонда государственного бюджета Албании.
Читайте также: Албания получит китайские вакцины от COVID-19 по цене $10 за дозу
Объединённые Арабские Эмираты уже в ближайшее время начнут производить китайскую вакцину от коронавирусной инфекции Sinopharm. О создании новой линии по производству препарата на территории арабского государства ОАЭ и Китай объявили накануне, 28 марта, сообщает Financial Times.
Читайте также: Новую линию по производству китайской вакцины от COVID-19 запустят в ОАЭ
Представители Российского фонда прямых инвестиций договорились о производстве более 60 млн доз вакцины «Спутник V» на территории Китая с одной из местных компаний. Об этом сообщает пресс-служба РФПИ.
«РФПИ и одна из ведущих биотехнологических компаний Китая, Shenzhen Yuanxing Gene-tech Co., Ltd., объявляют о соглашении для производства более 60 млн доз вакцины «Спутник V». Произведенный объем позволит обеспечить вакцинацию свыше 30 млн человек», — говорится в сообщении пресс-службы.
Читайте подробнее: РФПИ договорился о производстве «Спутника V» в Китае
По данным Роспотребнадзора, в мире по состоянию на 29 марта 2021 года выявлено 127 061 720 заболевших коронавирусом, прирост за сутки составил 478 154 случая.
Аргентина 29 марта начнёт применять дополнительные меры контроля для предотвращения роста инфекций COVID-19 в разгар Пасхи. Об этом пишет Prensa Latina.
К уже существующим положениям, запрещающим поездки в такие страны, как Бразилия, Мексика, Чили и Великобритания, глава кабинета министров Аргентины Сантьяго Кафьеро объявил, что было решено применить режим удалённой работы в государственном управлении.
Подробности в материале: Аргентина принимает новые меры из-за роста числа заболевших COVID-19
Несмотря на продолжающееся широкое распространение коронавирусной инфекции, Агентство общественного здравоохранения Швеции представило план по послаблению различных карантинных ограничений. Сейчас правительство страны приступило к рассмотрению документа, после чего кабинет министров объявить свое решение. Об этом сообщила газета Dagens Nyheter.
Читайте подробнее: В Швеции представили план по снятию карантинных ограничений
Глава фармацевтической компании Bio Farma Хонести Бащир заявил, что Индонезия входит в число ведущих стран мира по вакцинации населения от коронавируса, сообщает Antara.
Подробности в материале: Индонезия вошла в десятку стран по вакцинации населения от коронавируса
Новые данные шведского почтового оператора Postnord показывают, что за время пандемии объем электронной торговли в Швеции увеличился на 40%. Однако транспортировка товаров может создать экологические проблемы, так как около трети из них возвращаются. Об этом сообщила новостная служба SVT Nyheter.
Читайте подробнее: В Швеции объем электронной торговли увеличился на 40% — Postnord
Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, политик отправил Курти поздравительное письмо, в котором заявил, что испытывает полную уверенность в том, что личный и политический опыт премьер-министра Курти внесет вклад в дальнейшее развитие и процветание Косово и его населения.
Об этом: В Черногории поздравили Курти с назначением на пост премьер-министра Косово
Вашингтон путем критических заявлений пытается давить на Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) и авторов доклада по происхождению нового коронавируса. Об этом 29 марта заявил на брифинге официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь.
Читайте также: МИД КНР обвинил США в давлении на ВОЗ
Власти Испании приняли решение о продлении ограничений на несущественные поездки на территорию страны до 30 апреля 2021 года. Соответствующий пункт указан в документе, опубликованном в официальном правительственном вестнике.
Ограничения коснутся граждан стран, не входящих в зону ЕС или Шенгенскую зону. Отмечается, что данный шаг обусловлен кризисом сферы здравоохранения, вызванным пандемией коронавируса.
Подробности в материале: Испания продлила ограничения на несущественные поездки в страну
Ученые готовятся назвать причину начала пандемии. ВОЗ и китайские ученые пришли к вполне ожидаемым результатам, тогда как многие вопросы так и остались без ответа.
Совместное исследование происхождения COVID-19, проведенное ВОЗ и Китаем, показало, что вероятным сценарием начала пандемии коронавируса стала передача вируса от летучих мышей человеку через другое животное, тогда как утечка из лаборатории, по мнению экспертов, считается «крайне маловероятной».
Читайте также: Ученые готовятся назвать причину начала пандемии. Их выводы вполне ожидаемы
Венесуэла 29 марта вступила во вторую неделю строгого социального и общего карантина, установленного правительством для сдерживания второй волны COVID-19. Об этом сообщает Prensa Latina.
Органы здравоохранения Венесуэлы сообщили о 992 новых случаях заболевания коронавирусом накануне, чтобы подтвердить тенденцию к росту, зарегистрированную в этом месяце, вызванную распространением в стране штамма P1 SARS-CoV-2, выявленного в Бразилии.
Об этом: Правительство Венесуэлы поддерживает строгий карантин по COVID-19
Биологи из Израиля заявили, что они обнаружили новый штамм коронавируса, который возник на территории страны в конце осени минувшего года. Его описание 29 марта опубликовано на medRxiv.
Читайте также: Биологи из Израиля выявили новый штамм коронавируса
По данным целевой группы по борьбе с COVID-19, в Индонезии за сутки выявили 5008 случаев заражения коронавирусом, сообщает Kompas.
Читайте также: В Индонезии выявлено 1,5 млн носителей коронавируса
Президент Сербии Александр Вучич заявил, что он примет участие в вакцинации от COVID-19 тогда, когда обе дозы препарата от нового заболевания получит миллион жителей страны. Он заявил об этом 29 марта журналистам во время осмотра строительства автомагистрали в центральной части страны.
Подробности в материале: Президент Сербии рассказал, когда он пройдет вакцинацию от COVID-19
За прошедшие 24 часа на территории Филиппин было выявлено 10 016 новых подтвержденных случаев заражения, что стало самым большим числом за весь период пандемии. Об этом 29 марта сообщает минздрав страны в ежедневном отчете, опубликованном на сайте ведомства.
Читайте также: На Филиппинах за сутки выявили рекордное число носителей коронавируса
Процесс вакцинации против COVID-19 продвигается в Испании очень медленно. Всего через три месяца после начала этой кампании в большей части Европы на Испанию приходится 7 067 371 доз от Pfizer, Moderna и AstraZeneca. Об этом пишет La Razón.
Читайте подробнее: La Razón: коллективный иммунитет от COVID-19 придёт в Испанию через 3 года
Медицинской системе Франции грозит коллапс из-за увеличения числа больных коронавирусной инфекцией. Руководству страны следует срочно закрыть границы, заявили медики в открытом письме, опубликованном изданием Le Journal du Dimanche.
Авторы обращения заявили, что в больницах страны не хватает мест, и врачам придётся «выбирать между инфарктом миокарда и пациентом с COVID-19».
Читайте подробнее: Французские врачи предупредили о коллапсе из-за COVID-19
Среди жителей Молдавии, планирующих привиться от COVID-19 больше всего тех, кто хочет получить вакцину российского производства. Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного в республике сотрудниками Международного исследовательского центра IMAS International.
ВОЗ не исключает ни одну из гипотез происхождения коронавируса — глава организации.
Поскольку почти 80% населения уже прошли вакцинацию, Гибралтар является одной из первых территорий в мире, которая сможет вернуться к нормальной жизни и отказаться от ограничений, связанных с коронавирусом. Об этом пишет издание La Razón.
После отмены комендантского часа и разрешения барам и ресторанам работать до двух часов ночи, с 29 марта также можно ходить без маски.
Подробности в материале: La Razón: Гибралтар откажется от коронавирусных ограничений
Албании удалось заполучить необходимые вакцины от коронавируса, и уже в мае отели, бары, клубы и рестораны будут работать без ограничений по времени.
Читайте также: Премьер-министр Албании анонсировал скорую отмену ограничительных мер
Ни одна из существующих гипотез о происхождении нового коронавируса не исключается Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ). Об этом 29 марта заявил на пресс-конференции в Женеве генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус.
Подробности в материале: В ВОЗ не исключили ни одну из гипотез происхождения SARS-CoV-2
На Украине задумались о создании собственного «паспорта вакцинации», как в развитых странах мира.
Об этом: Зеленский предложил ввести на Украине «паспорта вакцинации»
Глава правительства Албании заявил, что, по его мнению, вакцинация всего населения будет завершена к будущей весне, однако может завершиться и еще раньше. По словам Рамы, вакцинация населения будет проходить в четыре этапа.
При этом в предстоящий туристический сезон от гостей страны не будут требовать паспортов вакцинации.
Подробности в материале: В Албании началась массовая вакцинация от COVID-19
Число граждан Индонезии, которые подвергаются воздействию коронавируса за рубежом, продолжает расти, сообщает Kompas.
Подробности в материале: Более 4000 граждан Индонезии заразились коронавирусом за рубежом
Общее количество выявленных на территории Белоруссии подтвержденных случаев заражения коронавирусной инфекцией за последние сутки возросло на 918 и достигло 319 599. Об этом 29 марта сообщает пресс-служба белорусского минздрава.
Подробности в материале: В Белоруссии за сутки выявили 918 новых случаев заражения коронавирусом
За последние сутки в Архангельской области выявили 81 случай COVID-19, 18 — в областном центре.
Читайте подробнее: В Архангельской области за сутки коронавирус выявили у 81 человека
Прививки от коронавирусной инфекции может получить к середине июля 70% населения Евросоюза. Об этом заявил вице-председатель Еврокомиссии (ЕК) Маргаритис Схинас, сообщает 29 марта El Pais.
«70% европейского населения сможет достичь иммунитета 14 июля», — сказал Схинас и отметил, что это весьма символичная дата, отсылающая к национальному празднику Франции.
Читайте подробнее: В Еврокомиссии рассчитывают летом вакцинировать 70% населения ЕС
Ввиду роста числа выявляемых на территории Армении новых случаев заражения коронавирусом, премьер-министр страны Никол Пашинян потребовал от соответствующих ведомств усиления мер, направленных на ограничение распространения нового заболевания. Об этом 29 марта сообщает пресс-служба армянского правительства.
Читайте подробнее: Пашинян потребовал усилить меры по борьбе с распространением коронавируса
На склад Правительственного агентства стратегических резервов Польши 29 марта были доставлены более полумиллиона доз вакцины Pfizer от COVID-19. Об этом, как сообщает Polskie Radio, заявил глава агентства Михал Кучмеровский журналистам.
По его словам, на этой неделе центры вакцинации смогут заказывать препарат без ограничений, чтобы до Пасхи вакцинировать как можно больше людей.
Читайте также: Новую партию вакцины Pfizer доставили в Польшу
За минувшие сутки на территории США было выявлено свыше 43,6 тыс. новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом. Об этом 29 марта сообщает университет Джонса Хопкинса, занимающийся сбором медицинской статистики в стране и в мире.
Об этом: В США за сутки выявили свыше 43,6 тыс. случаев заражения коронавирусом
В Киргизии стартовала вакцинация от коронавирусной инфекции с применением китайской вакцины Sinopharm.
Первым в стране прививку от COVID-19 получил министр здравоохранения Алымкадыр Бейшеналиев.
Читайте также: В Киргизии первым от коронавируса привился министр здравоохранения
На Украину вскоре могут поступить более 40 тыс. доз вакцины от COVID-19.
Подробности в материале: Новые партии вакцин от AstraZeneca и Pfizer могут доставить на Украину
Власти Киргизии рассматривают вариант массовой закупки вакцины в Китае, поскольку китайский препарат стоит дешевле российского «Спутника V».
Подробности в материале: Киргизия может закупить вакцину от коронавируса в Китае
Пандемия коронавируса в Польше завершится к концу лета 2021 года. Об этом 29 марта сообщил директор Военно-медицинского института (Польша) профессор Гжегож Гелерак в интервью Polskie Radio.
«После окончания третьей волны пандемии коронавируса, которая должна произойти через 4−5 недель, коллективный иммунитет в Польше, по нашим подсчетам, должен будет составить 45−50%. Если к этой цифре добавить 20% населения, которое будет вакцинировано, то в конце лета заражения коронавирусной инфекцией будут носить уже случайный характер», — заявил Гелерак.
Подробности в материале: Пандемия коронавируса в Польше завершится к концу лета — профессор
В мире пока не зафиксировано ни одного летального исхода или сильных побочных эффектов от китайской вакцины Sinopharm, — успокаивает население министр здравоохранения Киргизии.
Читайте подробнее: Глава минздрава Киргизии рассказал, кто ответит за смерти от вакцины
Социологи выяснили, что более половины жителей Украины не намерены вакцинироваться, в основном из-за недоверия к вакцине.
Об этом: 57% жителей Украины не хотят вакцинироваться от COVID-19 — опрос
В Лондоне заявили, что у Британии сейчас нет вакцин от COVID-19 для других стран.
В АТОР назвали самые популярные направления для отдыха за границей в пандемию. В интервью радиостанции «Говорит Москва» вице-президент АТОР Дмитрий Горин заявил: «В зимнем сезоне наиболее популярными были ОАЭ, Мальдивы, Турция, Танзания, Занзибар и Куба. Сейчас открылись рейсы на Сейшелы, есть транзитная перевозка в Египет через Каир на курорты Хургада, Шарм-эль-Шейх. В преддверии летнего сезона два основных лидера — это Россия и Турция по количеству запросов и бронированию. Спрос будет расширяться увеличением перевозок в ОАЭ. Мы ждём открытия Греции в середине мая в полном объёме, открытия Кипра с 1 апреля».
Президент Пакистана Ариф Алви заразился коронавирусом после вакцинации первой дозой препарата китайской компании Sinopharm.
Об этом Алви сообщил 29 марта на своей странице в Тwitter.
Читайте также: Президент Пакистана заразился коронавирусом после первой прививки Sinopharm
На биржах США следят за успехами вакцинации и рынком труда.
Читайте также: Инвесторы в США приготовились к окончанию пандемии
Великобритании за последние сутки зафиксировано 4654 новых случая заражения коронавирусом, скончались ещё 23 пациента с COVID-19, сообщает правительство Соединённого Королевства.
Читайте также: Смертность от COVID-19 в Великобритании за неделю сократилась на 25%
По официальным данным, всего в Косово выявлено 88 755 случаев заражения коронавирусом. 73 318 пациентов уже здоровы. 1844 человека скончались от осложнений, вызванных COVID-19. За сутки в Косово умерли четыре пациента с COVID-19. Лечение проходят 13 593 человека.
Читайте подробнее: В Косово за сутки выявили 774 носителя коронавируса
Во всём мире за минувшую неделю было выявлено свыше 3,8 миллиона инфицированных коронавирусом, скончались 64 187 пациентов с COVID-19, сообщает Всемирная организация здравоохранения.
Об этом: ВОЗ: темпы распространения COVID-19 в мире растут пятую неделю подряд
Всемирная организация здравоохранения не определила роль рынка в Ухане в распространении COVID-19.
По данным министерства здравоохранения страны, всего в Албании выявили 124 419 случая заражения коронавирусом. 90 024 человека уже излечились от COVID-19. С начала пандемии 2216 пациентов в стране скончались от осложнений, вызванных COVID-19, из них шесть человек — за последние сутки. Уже несколько дней наблюдается снижение суточной смертности.
Об этом: В Албании за сутки выявили 285 носителей коронавируса
Против применения в ЕС российской вакцины от коронавирусной инфекции «Спутник V» выступили в Литве, пишет 29 марта Politico. Издание приводит высказывание и.о. посла Литвы в Евросоюзе Симонаса Шатунаса.
Читайте также: В Литве заявили, что ЕС не нужен «Спутник V»
По данным министерства, с начала эпидемии в стране выявили 127 240 случаев заражения, при этом население страны лишь немногим превышает два миллиона человек. 3716 человек умерли от осложнений, вызванных COVID-19. За последние сутки скончался 41 человек, что в 5−8 раз больше, чем в соседних Косово или Албании. Днем ранее скончались 35 человек. 105 524 пациента выздоровели.
Об этом: В Северной Македонии за сутки выявили 303 носителя коронавируса
28 марта в Косово прибыла первая партия вакцин от коронавируса производства компании AstraZeneca объемом 24 тысячи доз. Вакцины были зарезервированы для Косово посредством международного механизма COVAХ и переданы Республике бесплатно. Вакцинация населения в столице начнется во вторник, 30 марта, а в регионах — в четверг, 1 апреля. Косово стало последней территорией в регионе Западные Балканы, получившей вакцины от COVID-19.
Подробности в материале: Экс-премьер-министр Косово оценил прибытие вакцины от COVID-19
Все гипотезы по поводу очагов формирования коронавируса собраны в докладе ВОЗ, который будет опубликован 30 марта. Об этом сообщил 29 марта генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус во время конференции в Женеве.
Об этом: ВОЗ сообщила, когда опубликует отчет о «колыбели» COVID-19
Мексика получила от США первую партию вакцины от COVID-19 AstraZeneca. Об этом 29 марта сообщает CNN.
Об этом: США отправили в Мексику первую партию вакцины от коронавируса
Министр иностранных дел Бразилии Эрнесто Араухо подал в отставку после критики парламента из-за нехватки вакцин от коронавируса. Об этом 29 марта сообщает TV Globo.
Подробности в материале: МИД Бразилии подал в отставку из-за проблем с вакциной от СOVID-19
Правительство Мексики опубликовало новые данные о смертности в стране от COVID-19, согласно которым умерло более 321 тыс. человек. Это на 60% больше, чем считалось ранее, сообщает 29 марта CNN.
Подробности в материале: Мексика — на втором месте в мире по смертности от COVID-19
Очередное заявление президента США Джо Байдена: 90% взрослых американцев будут иметь возможность вакцинироваться от COVID-19 уже к 19 апреля. То есть всего через три недели.
Комендантский час в ряде провинций Турции, действовавший по субботам, теперь вводится и в воскресенье, сообщил 29 марта журналистам президент страны Реджеп Тайип Эрдоган.
Подробности в материале: Турция расширила комендантский час
Власти Португалии решили продлить приостановку авиасообщения с Бразилией и Великобританией до 15 апреля, сообщает пресс-служба португальского правительства.
Об этом: Португалия продлила запрет авиасообщения с Бразилией и Британией
Власти Эквадора ввели новые ограничения на перемещения граждан и продажу спиртного в связи с ростом заболеваемости коронавирусной инфекции, заявил президент республики Ленин Морено в ходе официального обращения.
Читайте также: В Эквадоре ужесточили ограничения из-за коронавируса
Третья партия российской вакцины от коронавирусной инфекции «Спутник V» прибыла в Венесуэлу 29 марта, сообщается на странице в Twitter венесуэльского министерства иностранных дел.
В этот раз Россия направила в республику 50 тысяч доз препарата.
Подробности в материале: В Венесуэлу доставили третью партию вакцины «Спутник V»
Президент Сербии Александр Вучич в интервью сербскому телеканалу RTS 29 марта заявил, что вакцинация граждан всего региона 27—28 марта стала важным сигналом о том, что регион в команде может быстро развиваться. Он объявил, что все пенсионеры в Сербии к 5 июня получат витамин С, D и Цинк, и напомнил, что им будет выделена общая помощь в размере 110 евро. Он призвал граждан понять, что борьба с пандемией — долгий процесс, и что государство может отменить эпидемиологические меры, как только сможет.
Об этом: Президент Сербии отметил важность вакцинации от коронавируса
В Чили за прошедшие сутки выявили 7247 зараженных коронавирусом нового типа, сообщает пресс-служба чилийского минздрава.
Читайте также: В Чили выявили более 7 тыс. носителей коронавируса за сутки
Президент Сербии Александр Вучич на пресс-конференции 29 марта заявил, что ограничительные меры будут сняты сразу же, когда эпидемиологическая ситуация позволит это сделать, и когда эпидемиологи дадут на это согласие. Об этом сообщает сербское новостное агентство Srbija danas.
Читайте подробнее: Президент Сербии назвал условия снятия эпидемиологических ограничений
Общее количество зарегистрированных случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2 в Бразилии достигло 12 573 615, в том числе выявленные за последние сутки — 38 927. Об этом 29 марта сообщается на сайте бразильского минздрава.
Об этом: В Бразилии выявили почти 39 тысяч новых случаев заражения коронавирусом
В Боснии и Герцеговине за прошедшие сутки зафиксировали рекордное число пациентов, умерших от осложнений COVID-19 — 93 человека, сообщает пресс-служба минздрава страны.
Читайте также: В Боснии и Герцеговине за сутки поставили рекорд по смертности от COVID-19
Директор хорватского института общественного здравоохранения Крунослав Цапак 29 марта на пресс-конференции заявил, что по сравнению с предыдущей неделей в Хорватии на 47% увеличилось число заражений. Отвечая на вопрос о консультировании людей, которые собираются вакцинироваться в Сербии, Цапак ответил, что регистрация вакцины в Европейском агентстве по лекарственным средствам обеспечивает определенную безопасность, эффективность и безвредность этих вакцин, распространяемых ЕС.
Подробности в материале: В Хорватии своим гражданам не советуют прививаться в Сербии
В Южной Корее за прошедшие сутки выявили 447 случаев заражения коронавирусом нового типа, сообщает южнокорейский центр по контролю и профилактике заболеваний.
Читайте также: В Южной Корее за сутки выявили более 400 носителей коронавируса
В Эфиопии за прошедшие сутки выявили 1982 случая заражения коронавирусом нового типа, сообщает пресс-служба эфиопского минздрава.
Читайте также: В Эфиопии за сутки выявили почти 2 тысячи носителей коронавируса
В Новой Зеландии за прошедшие сутки выявили двух носителей коронавируса SARS-CoV-2, сообщает пресс-служба новозеландского минздрава.
Читайте также: В Новой Зеландии выявили двух носителей коронавируса за сутки
Лидеры более чем двадцати стран и международных организаций призвали разработать международный договор для борьбы с пандемиями. Своё обращение они опубликовали 29 марта в немецкой газете Frankfurter Allgemeine Zeitung.
Читайте подробнее: На Западе хотят разработать международный договор для борьбы с пандемиями
Президентские выборы пройдут в Перу 11 апреля, несмотря на действие ограничений, введенных из-за пандемии коронавирусной инфекции, заявил глава перуанского избиркома Пьеро Корветто, сообщает Синьхуа.
Подробности в материале: В Перу решили проводить президентские выборы во время пандемии
Российская вакцина от коронавирусной инфекции «ЭпиВакКорона» должна быть одобрена в Венесуэле для включения в прививочную кампанию в стране. Об этом заявила венесуэльский вице-президент Делси Родригес 29 марта в ходе пресс-конференции.
Читайте также: В Венесуэле заявили об интересе к российской вакцине «ЭпиВакКорона»
Вследствие пандемии коронавируса и оттока туристов Париж и регион Иль-де-Франс за 2020 год недосчитались более 15 миллиардов евро в бюджете. Об этом сообщает региональный комитет по туризму.
29 марта пресс-секретарь министерства здравоохранения Ирана Сима Садат Лари заявила, что за последние сутки 81 иранец умер от коронавирусной инфекции (COVID-19), в результате чего общее число смертей достигло 62 478. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.
29 марта в течение дня было невозможно проехать к спортивному залу Чаир в Нише. Повсюду стояли припаркованные машины с северо-македонскими регистрационными номерами, выстроившись в бесконечно длинную очередь, которой не было видно ни начала, ни конца. Об этом сообщает хорватское новостное агентство Index.
Подробности в материале: На границе с Сербией выстроилась огромная очередь из желающих привиться
Почти 146 млн доз вакцины от коронавируса было распределено среди населения США, согласно данным центра по контролю и профилактике заболеваний США, опубликованным 29 марта.
Подробности в материале: В США почти 146 млн человек привились от COVID-19
Использование вакцины британско-шведской фармкомании AstraZeneca приостановлено в Канаде среди населения младше 55 лет. Решение принято в связи с риском возникновения тромбов, сообщает 29 марта Associated Press.
Читайте также: Канада запретила гражданам младше 55 лет использовать вакцину AstraZeneca
Словенцам с 30 марта запрещается отправляться в государства из красного списка. Въезд из этих стран разрешён только при предъявлении отрицательного теста ПЦР или свидетельства о вакцинации, то есть переболевшим коронавирусом, заявил 29 марта министр внутренних дел Словении Алеш Хойс. Об этом сообщает хорватское новостное агентство Dnevnik.
Подробности в материале: В Словении введены новые правила въезда и выезда из страны
Национальный совещательный комитет Канады по иммунизации направил в канадский минздрав рекомендацию не прививать жителей страны возрастом младше 55 лет препаратом против коронавирусной инфекции от британской компании AstraZeneca, сообщает пресс-служба канадского министерства здравоохранения.
Подробности в материале: В Канаде посоветовали не прививать лиц моложе 55 лет вакциной AstraZeneca
В Боснии и Герцеговине 29 марта подтверждено менее 900 новых случаев заражения коронавирусом, но в то же время сообщается о рекордных 93 смертельных случаях, связанных с этим заболеванием, что является самым высоким показателем для этой страны за один день с момента вспышки эпидемии в марте 2020 года. Об этом сообщает боснийское новостное агентство N1.
Об этом: В Боснии и Герцеговине выявлено рекордное число смертей от коронавируса
С критикой своих бывший советников по ситуации с коронавирусной инфекцией — главного инфекциониста США Энтони Фаучи и бывшего координатора Белого дома по вопросам COVID-19 Деборы Беркс — выступил бывший американский президент Дональд Трамп. Его слова на это тему 30 марта приводит Associated Press.
Читайте также: Трамп обвинил своих бывших советников по коронавирусу в самопиаре
Система здравоохранения Украины способна за сутки помочь 24 тыс. носителям коронавируса SARS-CoV-2. Об этом заявил главный санитарный врач страны Виктор Ляшко.
Читайте также: В минздраве Украины назвали условие введения жёсткого карантина
За истекшие сутки на территории Бразилии было выявлено свыше 38,9 тыс. новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом. Об этом 30 марта сообщает минздрав страны.
Об этом: В Бразилии за сутки выявили почти 39 тыс. носителей коронавируса
22 новых случая заражения коронавирусом выявили в Абхазии в течение 29 марта. Сообщение об этом опубликовал оперативный штаб республики по защите населения от SARS-CoV-2.
Читайте также: В Абхазии выявили более 22 носителей коронавируса за сутки
За минувшие сутки в Южной Корее от COVID-19 привились 26 538 человек. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на свои источники.
Об этом: В Южной Корее вакцинацию от COVID-19 прошли более 820 тыс. человек
В Румынии митинги против ужесточения коронавирусных ограничений вылились в стычки с правоохранительными органами.
Национальный совещательный комитет Канады по иммунизации дал рекомендацию минздраву страны приостановить вакцинацию от COVID-19 жителей страны младше 55 лет препаратом британо-шведской компании AstraZeneca. Об этом 30 марта говорится на сайте министерства здравоохранения страны.
Об этом: В Канаде рекомендовали приостановить вакцинацию препаратом AstraZeneca
Президент Пакистана Ариф Алви заразился коронавирусом, несмотря на сделанную ранее прививку первой дозой вакцины от COVID-19.
За сутки на Украине выявили 10 533 случая заражения коронавирусом SARS-CoV-2, зафиксировано 286 летальных исходов, вызванных последствиями COVID-19.
Читайте также: На Украине за сутки выявили более 10 тыс. случаев заражения SARS-CoV-2
В Молдавии в течение суток 29 марта выявили 932 случая заражения коронавирусом в ходе 3106 исследований. Об этом сообщает пресс-служба минздрава республики.
Читайте подробнее: В Молдавии за сутки выявили более 930 носителей коронавируса
Польское правительство изменило правила для въезжающих в страну из-за границы. Нововведения начали действовать с 30 марта. Об этом, как сообщает Polskie Radio, сообщил 29 марта заместитель министра инфраструктуры Польши Марцин Хорала во время пресс-конференции.
Подробности в материале: В Польше изменили правила для въезжающих в страну из-за границы
Президент Сирии Башар Асад и его супруга вылечились от COVID-19, сообщает пресс-служба сирийского президентского дворца.
В вооружённых силах (ВС) Южной Кореи продолжают фиксировать новые случаи заражения коронавирусом. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей министерства обороны страны.
Читайте также: В ВС Южной Кореи выявили трёх носителей коронавируса
Канада приостанавливает вакцинацию людей младше 55 лет препаратом фирмы AstraZeneca на фоне сообщений об образовании тромбов после прививки.
Тест на коронавирусную инфекцию президента Сирии Башара Асада и его супруги Асмы Асад показал отрицательный результат, в связи с чем они возвращаются к своей работе. Об этом 30 марта говорится в заявлении пресс-службы президентского дворца.
Власти Одессы отменили традиционный фестиваль юмора и сатиры 1 апреля. Это связано с внесением региона в «красную зону» распространения коронавируса.
Мэр Ниццы Кристиан Эстрози сделал предварительный заказ на поставку российского препарата «Спутник V» для вакцинации населения города.
Жители Грузии стали гораздо активней записываться на вакцинацию после того, как стало возможно зарегистрироваться для получения прививки, произведённой компанией Pfizer. Об этом, как сообщает пресс-служба грузинского правительства, сообщила замглавы минздрава страны Тамар Габуния, данные на 29 марта.
Читайте подробнее: В минздраве Грузии рассказали о вакцинации от COVID-19
В Грузии в течение последних суток в ходе 30 751 исследования на SARS-CoV-2 выявили 673 случая заражения коронавирусом. Эту информацию 30 марта опубликовали на сайте Stopcov.ge.
Читайте также: В Грузии за сутки выявили более 670 носителей коронавируса
В Южной Корее за сутки было зарегистрировано 138 побочных реакций на вакцину от COVID-19. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на свои источники.
Читайте также: В Южной Корее рассказали о побочных эффектах вакцины от COVID-19
Лидеры Евросоюза и Всемирной организации здравоохранения выступили с предложением выработать по окончании пандемии коронавируса глобальное соглашение по здравоохранению, здоровью животных и защите климата.
Общее количество скончавшихся после прохождения вакцинации за время прививочной кампании от COVID-19 в Австралии на сегодняшний день составляет 55 человек, из которых 52 умерли после использования препарата американо-немецкого концерна Pfizer — BioNTech. Об этом 30 марта сообщает австралийское Федеральное ведомство по безопасности в сфере здравоохранения в докладе за отчетный период с 27 декабря 2020 года по 26 марта 2021 года.
Подробности в материале: В Австралии после вакцинации от COVID-19 скончались уже 55 человек
В ходе 228 исследований в лабораториях Приднестровья за последние сутки медики выявили 118 случаев заражения коронавирусом. Об этом 30 марта сообщает пресс-центр МВД ПМР.
Подробности в материале: В Приднестровье за сутки выявили более 100 случаев заражения коронавирусом
Мэр французской Ниццы Кристиан Эстрози сделал предварительный заказ на поставку российской вакцины от COVID-19 «Спутник V» для вакцинации городского населения.
Об этом: Мэр Ниццы сделал предварительный заказ на «Спутник V»
22 марта в Албанию пришла первая партия китайской вакцины от коронавируса Sinovac объемом 192 тысячи доз, что позволило стране начать массовую вакцинацию населения — до этого на вакцину могли рассчитывать почти исключительно медицинские работники.
Читайте также: Жители Албании смогут подать заявку на вакцинацию от COVID-19 онлайн
Вакцина от COVID-19 голландской фармацевтической компании Janssen начнет поставляться в Швецию в середине апреля. Об этом газете Aftonbladet сообщил Ричард Бергстрём, отвечающий за распределение вакцин в Швеции.
Подробности в материале: Вакцина Janssen поступит в Швецию в середине апреля
На Украине у 70% пациентов, победивших COVID-19, проявляются последствия болезни. Об этом заявил министр здравоохранения Украины Максим Степанов.
Подробности в материале: На Украине разрабатывают программу «постковидной» реабилитации — минздрав
Руководству муниципалитетов следует учитывать уроки пандемии коронавируса при развитии городов, так как в будущем чрезвычайные ситуации в здравоохранении могут повториться. Об этом говорится в докладе Программы ООН по населенным пунктам (ООН-Хабитат), опубликованном 30 марта в Женеве.
Об этом: В ООН призвали развивать города с учётом уроков COVID-19
В нескольких городах Украины из-за пандемии COVID-19 отменили массовые мероприятия.
Об этом: В Одессе отменили ежегодную «Юморину» из-за пандемии
За истекшие сутки в Донецкой Народной Республике (ДНР) было выявлено 253 новых подтвержденных случая заражения коронавирусом. Об этом 30 марта сообщает минздрав ДНР.
Читайте подробнее: В ДНР за сутки выявили более 250 новых носителей коронавируса
Число скончавшихся после прививки от COVID-19 жителей Австрии возросло до 55 человек. При этом, согласно докладу Федерального ведомства по безопасности в сфере здравоохранения страны за период c 27 декабря 2020 по 26 марта 2021 года, связь смертей с вакциной не установлена.
Премьер-министр Италии Марио Драги привился первым компонентом вакцины AstraZeneca.
В случае, если жители США не будут более активно соблюдать необходимые меры предосторожности и также не будут ускорены темпы вакцинации, в стране может начаться четвертая волна пандемии коронавируса. Об этом 30 марта заявила на онлайн-брифинге в Белом доме глава федеральных Центров по контролю и профилактике заболеваний США (ЦКПЗ) Рошель Валенски, слова которой приводит газета The Hill.
Читайте также: В США заявили о возможности начала четвертой волны пандемии в стране
Боливия 30 марта получит 200 тысяч доз китайской вакцины Sinopharm от COVID-19, сообщил президент Луис Арсе, уточнив, что партия прибудет во второй половине дня в аэропорт Кочабамба. Об этом сообщает Prensa Latina.
Самолет уже летит из Пекина, сообщил президент через свой аккаунт в социальной сети Twitter.
Подробности в материале: Боливия получит 200 тысяч доз китайской вакцины Sinopharm
Вакцина «Спутник V» одобрена в Республике Мали, сообщает РФПИ.
В Грузию до конца текущей недели будет доставлена партия вакцины от COVID-19, произведённая в Китае компанией Sinopharm. Об этом, как сообщает пресс-служба грузинского правительства, 30 марта сообщила министр здравоохранения Грузии Екатерина Тикарадзе на брифинге.
Читайте подробнее: В Грузии анонсировали скорое поступление китайской вакцины от COVID-19
Всего с начала пандемии в Греции зафиксировали 255 755 случаев заражения при населении страны в 10 миллионов человек. 738 пациентов подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких, причем 67,2% из них — мужчины. Их средний возраст составляет 67 лет, а 83,6% имеют основное заболевание и/или находятся в возрасте 70 лет и более. 1677 человек были выписаны из отделений интенсивной терапии с начала пандемии: это в пять раз меньше числа скончавшихся в этом же отделении за этот период.
Читайте подробнее: В Греции за сутки выявили более 1700 носителей коронавируса
Власти Эфиопии готовы зарегистрировать в стране российскую антикоронавирусную вакцину «Спутник V» и закупить её, когда будет возможность. Об этом эфиопский посол в Москве Алемайеху Тегену Аргау заявил в опубликованном 30 марта интервью РИА Новости.
Читайте подробнее: Эфиопия ждёт от России документы для регистрации «Спутника V»
Премьер-министр Италии Марио Драги прошел вакцинацию от COVID-19 с использованием препарата британо-шведской компании AstraZeneca. Об этом 30 марта сообщает пресс-служба главы итальянского правительства.
Подробности в материале: Премьер-министр Италии прошел вакцинацию препаратом AstraZeneca
Агентство общественного здравоохранения Швеции рекомендует, чтобы правительство продлило действующие ограничения по коронавирусу еще на несколько недель. Однако в то же время ведомство сообщило новую дату объявления послабления и снятия некоторых ограничений — это произойдет 3 мая. Об этом сообщила новостная служба SVT Nyheter.
Читайте также: В Швеции назвали точную дату послабления карантинных ограничений
Полузащитник сборной Польши по футболу и московского клуба «Локомотив» Гжегож Крыховяк заразился коронавирусной инфекцией. Об этом 30 марта сообщил пресс-секретарь Польского футбольного союза Якуб Квятковский на своей странице в соцсети Twitter.
Об этом: Полузащитник сборной Польши и «Локомотива» Крыховяк заразился коронавирусом
Как сообщает албанское новостное агентство Lapsi, в первый день массой вакцинации, 28 марта, привились 11 тысяч 484 человека. К вечеру 29 марта хотя бы одну дозу вакцины в стране получили уже почти 90 тысяч человек.
Об этом: В Албании намерены вакцинировать от COVID-19 10 тысяч человек в день
Согласно результатам социологических опросов, свыше 60% граждан Косово ожидают ужесточения ограничительных мер в Косово после прихода к власти правительства Альбина Курти и готовы одобрить такие ужесточения.
Об этом: Глава национального института здравоохранения Косово заразился SARS-CoV-2
Власти Австрии планируют в апреле закупить один миллион доз вакцины «Спутник V».
Российская вакцина от COVID-19 «Спутник V» одобрена для применения в Республике Мали. Об этом 30 марта сообщает Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ).
Об этом: В Мали одобрили для применения российскую вакцину «Спутник V»
Власти Марокко решили приостановить полеты с Испанией и Францией из-за серьезной эпидемиологической ситуации в Европе, сообщает марокканская пресса. Данная мера по борьбе с распространением коронавируса в Марокко вступит в силу с 30 марта, пишет La Razón.
По данным нескольких местных СМИ, авиакомпании, выполняющие рейсы в Марокко, уже были проинформированы об этом ограничении. Рейсы будут отменены до дальнейшего уведомления.
Читайте также: Марокко закрывает воздушное пространство с Испанией и Францией
Британо-шведская фармацевтическая компания AstraZeneca изменила название своей вакцины от коронавирусной инфекции. Об этом 30 марта сообщило шведское Агентство медицинских продуктов.
Подробности в материале: AstraZeneca сменила название своей вакцины от COVID-19
Во время столкновений полицейских и участников протестных акций в Румынии, выступающих против ужесточения связанных с пандемией ограничительных мер, было задержано 188 человек. Об этом 30 марта сообщает румынское издание digi24.
Об этом: В ходе протестов в Румынии задержали почти 190 человек
Новая тест-система обнаруживает наличие вируса в первый же день заражения. Если для получения результатов ПЦР-теста требуется 5−6 часов, то для проведения теста по слюне требуется всего 90 минут.
Читайте также: В Монголии разработали тест-систему для выявления COVID-19
Вакцинация с применением китайского препарата «Sinapharm» проводится в киргизской столице, в двух районах Чуйской области и в южной столице республики — городе Оше.
Подробности в материале: За первый день вакцинации в Киргизии привили от коронавируса 100 человек
Эпидемический регулятор США CDC предупредил о возможности четвёртой волны коронавируса в стране.
Клиники Берлина приостановили вакцинацию препаратом AstraZeneca женщин младше 55 лет.
Приезжающие в Италию из стран Европейского союза должны будут иметь при себе результаты теста на коронавирусную инфекцию. Кроме того, по прибытии их обяжут проходить пятидневный карантин по прибытии.
Читайте подробнее: Для приезжающих в Италию из ЕС введут пятидневный карантин
Издание Spiegel сообщает, что Институт Пауля Эрлиха зарегистрировал 31 случай тромбоза после вакцинации препаратом AstraZeneca.
В Грузии начала ухудшаться эпидемиологическая ситуация, поэтому в стране необходимо ужесточить контроль за тем, чтобы население соблюдало карантинные нормы. Об этом, как сообщает пресс-служба правительства, 30 марта заявил глава Национального центра по контролю заболеваний Амиран Гамкрелидзе на брифинге после совещания штаба по противодействую пандемии.
Подробности в материале: В Грузии ужесточат контроль за соблюдением карантинных ограничений — врач
По данным целевой группы по борьбе с коронавирусом, в Индонезии за сутки выявили 4682 случая заражения SARS-CoV-2, сообщает Kompas.
Подробности в материале: В Индонезии за сутки выявили 4682 случая заражения коронавирусом
Планы правительства Австрии о закупке российской вакцины от COVID-19 «Спутник V» разрушают миф об «агрессивной России» и о том, что ее необходимо изолировать. Об этом 30 марта написала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на своей странице в соцсети Facebook.
Подробности в материале: Захарова: планы Австрии по «Спутнику V» рушат миф об «агрессивной России»
Государственные клиники Берлина Charité и Vivantes приостановили проведение вакцинации от COVID-19 препаратом британо-шведской компании AstraZeneca для женщин в возрасте до 55 лет. Об этом 30 марта сообщает издание Tagesspiegel со ссылкой на представительницу сети больниц.
Подробности в материале: В Берлине приостановили вакцинацию женщин до 55 лет препаратом AstraZeneca
В Германии растёт количество случаев возникновения тромбоза после прививок вакциной от коронавирусной инфекции AstraZeneca. На сегодняшний день немецкий институт Пауля Эрлиха зарегистрировал 31 случай тромбозов синусов твёрдой мозговой оболочки. Об этом сообщает телеканал RTL.
Об этом: Свыше 30 случаев тромбоза после вакцины AstraZeneca выявили в Германии
На своей странице в социальной сети Twitter дипломат заявил, что Италия и TeamEurope являются основными финансовыми спонсорами инициативы COVAX в мире.
Об этом: Посол Италии пообещал Косово помощь с вакцинами от COVID-19
Министр образования и науки Северной Македонии Мила Царовска 29 марта сообщила журналистам о ходе образовательного процесса в период пандемии COVID-19.
Читайте подробнее: Минобр Северной Македонии: 91% школьников участвует в онлайн-образовании
Правительству Грузии и представителям бизнес-сектора нужно объединиться, чтобы вывести страну из экономического кризиса, вызванного пандемией. Об этом, как сообщает пресс-служба минэкономики, 30 марта заявил премьер-министр страны Ираклий Гарибашвили на презентации программы «100 инвестиционных предложений бизнесу».
Об этом: Премьер-министр Грузии об экономическом кризисе: «Нужны быстрые решения»
Вакцинация от COVID-19 с использованием российского препарата «Спутник V» началась в Ливане. Об этом 30 марта сообщает местный новостной портал Lebanon Debate.
Об этом: В Ливане началась вакцинация российским препаратом «Спутник V»
Министр промышленности и технологий Мустафа Варанк 30 марта заявил, что Анкара намерена начать выпуск отечественной вакцины в течение 2021 года, ее испытания начнутся в апреле. Об этом сообщает турецкое новостное агентство Hürriyet.
Об этом: Глава минпрома Турции анонсировал начало производства вакцины от COVID-19
Один миллион доз российской вакцины от коронавирусной инфекции «Спутник V» закупят власти Австрии в следующем месяце. По словам австрийского канцлера Себастьяна Курца, геополитика не должна мешать вопросу обеспечения людей вакцинами. Вопрос не в стране-производителе, а в эффективности препарата.
Подробности в материале: Австрия закупит миллион доз «Спутника V»
В Польше могут продлить жесткий локдаун. В настоящее время текущие ограничения действуют там до 9 апреля. Об этом, как сообщает Polskie Radio 24, заявил пресс-секретарь правительства Польши Петр Мюллер во время пресс-конференции.
Об информационной войне с российскими вакцинами от коронавирусной инфекции в ЕС сообщил 30 марта журналистам глава пресс-бюро Службы внешней разведки Сергей Иванов:
Читайте также: Российские спецслужбы заявили, что ЕС ведёт войну против «Спутника V»
Еврокомиссия в ближайшее время начнёт переговоры с «Российским фондом прямых инвестиций» о поставке в ЕС «Спутника V».
Читайте подробнее: Еврокомиссия готова к переговорам с РФПИ о поставках вакцины — Le Monde
Лабораторная версия происхождения коронавируса нового типа нуждается в дополнительной проверке, данная в докладе ВОЗ оценка этой версии недостаточна, заявил гендиректор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус, комментируя доклад экспертов организации с версиями происхождения SARS-CoV-2.
Подробности в материале: Глава ВОЗ оценил лабораторную версию происхождения COVID-19
Пожилым людям лучше всего прививаться вакциной «Спутник V», а не облегчённой версией препарата, заявил 30 марта российский министр здравоохранения Михаил Мурашко: «Лица старшего возраста всё-таки желательно, чтоб получили классический вариант».
Об этом: Минздрав РФ советует пожилым прививаться «Спутником V»
В Великобритании за последние сутки зафиксировано 4040 новых случаев заражения коронавирусом, скончались ещё 56 пациентов с COVID-19, сообщает правительство Соединённого Королевства.
Читайте также: В Великобритании за сутки выявлено более 4 тысяч носителей SARS-CoV-2
Распространению в Испании новых и опасных штаммов вируса SARS-CoV-2, похоже, нет конца. Британский штамм, технически известный как B.1.1.7., уже является доминирующим в большей части Европы и в Израиле, а его распространение в Испании составляет более 50% случаев, последовательно выявленных в 14 автономных сообществах. Однако он не единственный, и, возможно, не самый опасный, пишет издание La Razón.
Читайте подробнее: Испания под ударом: новые штаммы коронавируса шагают по стране
Власти столицы Киргизии вводят ограничения временно. Если ситуация с числом заразившихся коронавирусом улучшится, то детские площадки разрешат открыть через две недели.
Подробности в материале: В торговых центрах столицы Киргизии закроют все детские площадки
На вопрос о том, открыто ли Косово для российских или китайских вакцин, как Албания, Хоти заявил, что в настоящий момент в Приштине ориентируются на приобретение вакцин, одобренных Европейским агентством по лекарственным средством, в будущем будут рассматриваться и другие вакцины, за исключением вакцин из России и Сербии.
Сейчас в Косово готовятся к заключению соглашения о закупке вакцин у американской компании Pfizer.
Подробности в материале: В Косово отказываются принимать вакцины у Сербии и России
В мире за последние сутки зафиксировано 427 964 новых случая заражения коронавирусом, скончались ещё по меньшей мере 8156 пациентов с COVID-19, сообщает Всемирная организация здравоохранения.
Подробности в материале: ВОЗ: в мире за сутки выявлено 427 тысяч новых случаев COVID-19
Гендиректор ВОЗ Тедрос Аданом Гебреисус остался неудовлетворен докладом международной команды об очагах распространения коронавируса. Гебреисус призывает тщательнее изучить версию утечки SARS-CoV-2 из лаборатории в китайском Ухане. Об этом 30 марта сообщает CNN.
Читайте подробнее: Главе ВОЗ нужен доклад об утечке COVID-19 из Уханя — CNN
Посол США поздравил Курти с заступлением на пост и выразил удовлетворение в связи с прибытием в республику первой партии вакцин от COVID-19.
Курти поблагодарил посла за визит и за ту роль, которую США сыграли в поставке в Косово первой c начала пандемии партии вакцин посредством международного механизма COVAX.
Об этом: Премьер-министр Косово назвал США незаменимым партнером края
Курти уже переболел COVID-19 и подчеркнул, что он вакцинировался не потому, что обладает такой привилегией, но чтобы призвать всех граждан принять участие в вакцинации. Глава правительства также призвал косоваров к ношению масок и соблюдению других защитных мер.
Об этом: Премьер-министр Косово призвал граждан участвовать в вакцинации от COVID-19
Обеспокоенность докладом ВОЗ, содержащим анализ версий происхождения коронавируса нового типа, выразил Госдеп США. Это обращение Госдепа поддержали Великобритания, Канада, Австралия, Израиль, Норвегия, Дания, Япония, Южная Корея, Чехия, Словения, а также страны Прибалтики.
Читайте также: Госдеп США заявил о разочаровании докладом ВОЗ по COVID-19
По официальным данным, всего в Косово выявлено 89 507 случаев заражения коронавирусом. 73 983 пациента уже здоровы. 1858 человек скончались от осложнений, вызванных COVID-19. За сутки в Косово умерли 14 пациентов с COVID-19 в возрасте от 57 до 83 лет. Лечение проходят 13 666 человек.
Об этом: В Косово за сутки выявили 752 носителя коронавируса
Во Франции за последние сутки выявлено 30 702 новых случая заражения коронавирусом, скончались ещё 337 пациентов с COVID-19, сообщила санитарная служба страны.
Читайте также: Во Франции за сутки выявлено более 30 тысяч новых случаев COVID-19
На Кубе за минувшие сутки выявили 1008 случаев заражения коронавирусом нового типа, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения республики.
Об этом: На Кубе за сутки выявили свыше тысячи носителей коронавируса
Ограничительные меры, действующие в Ирландии из-за ситуации с коронавирусом, начнут смягчаться с 12 апреля. Об этом заявил ирландский премьер-министр республики Михол Мартин, 30 марта передает национальный телеканал RTE.
Об этом: В Ирландии смягчат карантинные меры
Общее количество подтвержденных случаев излечения от коронавирусной инфекции в Бразилии достигло 11 074 483. Об этом 30 марта сообщает на своем сайте бразильское министерство здравоохранения.
Подробности в материале: В Бразилии число случаев излечения от COVID-19 превысило 11 млн
В Южной Корее за прошедшие сутки выявили 506 зараженных коронавирусом нового типа, сообщает южнокорейский центр по контролю и профилактике заболеваний.
Читайте также: В Южной Корее выявили более 500 зараженных коронавирусом за сутки
Хотя туристический сезон официально начинается 14 мая, греческие границы для сербских туристов будут открыты, скорее всего, уже в середине апреля — два перехода из Северной Македонии и один из Болгарии, заявил 30 марта министр туризма Греции Харрис Теохарис в интервью сербскому новостному агентству RTS. Он добавил, что в 2021 году он надеется принять десятки и сотни тысяч туристов из Сербии.
Читайте также: Глава минтуризма Греции: мы надеемся принять сотни тысяч туристов из Сербии
64-летняя жительница греческой столицы Афин скончалась вскоре после введения вакцины от COVID-19, разработанной британско-шведской компанией AstraZeneca. Об этом 30 марта сообщило издание «Прото тема» со ссылкой на минздрав Греции.
Об этом: В Греции пациентка умерла вскоре после вакцинации препаратом AstraZeneca
В Брунее за прошедшие сутки выявили три случая заражения коронавирусом нового типа, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения страны.
Подробности в материале: В Брунее за сутки выявили трех носителей коронавируса
Предварительное решение о частичном снятии карантинных ограничений, действующих в Болгарии из-за ситуации с коронавирусом, приняли власти страны. Об этом заявил глава болгарского минздрава Костадин Ангелов 30 марта в ходе пресс-конференции.
Читайте подробнее: Болгария начнет смягчать карантин, несмотря на ситуацию с коронавирусом
В Новой Зеландии за прошедшие сутки выявили двух носителей коронавирусной инфекции, сообщает пресс-служба новозеландского минздрава.
Читайте подробнее: В Новой Зеландии за сутки выявили двух носителей коронавируса
В Южно-Африканской Республике вводится запрет на продажу алкогольных напитков на время Пасхальных праздников, заявил президент ЮАР Сирил Рамафоса в ходе пресс-конференции.
Читайте также: В ЮАР запретят продажу алкоголя на Пасху
Ситуация с вакциной британско-шведской компании AstraZeneca, которая представляет повышенный риск для определенной возрастной группы, является «ударом» для Германии. Об этом заявил немецкий министр здравоохранения Йенс Шпан 30 марта в ходе пресс-конференции.
Читайте подробнее: В Германии министр назвал ударом ситуацию с вакциной AstraZeneca
Экспериментальную партию компонента российской вакцины против коронавирусной инфекции «Спутник V» произвело бразильское предприятие Uniao Quimica на фабрике в Бразилиа, сообщает пресс-служба посольства РФ в Бразилии.
Подробности в материале: В Бразилии произвели экспериментальную партию компонента «Спутника V»
Словенские граждане, имеющие недвижимость в Хорватии, инициировали процедуру проверки конституционности и законности решения правительства своей страны, из-за которого они не могут выехать из Словении в Хорватию. Об этом сообщает хорватское новостное агентство Dnevnik.
Читайте подробнее: В Словении требуют проверки конституционности решения о закрытии границы
Президент Республики Сербской Желька Цвиянович 30 марта проинформировала посла США в Боснии и Герцеговине Эрика Нельсона о процессе массовой вакцинации населения Республики Сербской, а также об усилиях местных учреждений, предпринимаемых для защиты жизни и здоровья граждан, а также о восстановлении экономики и сохранении рабочих мест. Об этом сообщает боснийское новостное агентство Dnevni avaz.
Подробности в материале: Глава Республики Сербской обсудила вакцинацию от коронавируса с послом США
Использование вакцины британско-шведской фармкомании AstraZeneca приостановлено в Германии среди населения младше 60 лет. Решение принято в связи с риском возникновения тромбов, сообщает 30 марта BBC.
Подробности в материале: Германия запретила гражданам младше 60 лет использовать вакцину AstraZeneca
Доклад Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) о происхождении коронавируса «полон неправды» и является «продолжением кампании по дезинформации», написал 30 марта бывший госсекретарь США Майк Помпео на своей странице в Twitter.
Подробности в материале: Помпео назвал доклад ВОЗ по коронавирусу «полным неправды»
Договор по поводу совместного производства вакцины от COVID-19 со швейцарской фирмой Celonic заключила немецкая фармацевтическая компания CureVac, которая занимается разработкой своего препарата. Об этом 30 марта сообщается на сайте указанной организации.
Об этом: Компании CureVac и Celonic договорились о выпуске вакцины от COVID-19
30 марта пресс-секретарь министерства здравоохранения Ирана Сима Садат Лари заявила, что за последние сутки 91 иранец скончался от коронавирусной инфекции (COVID-19), в результате чего общее число смертей достигло 62 569. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.
Читайте также: В Иране за последние сутки COVID-19 унёс жизни 91 человека
В Эфиопии за прошедшие сутки выявили 1976 случаев заражения коронавирусом нового типа, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения этой африканской страны.
Читайте также: В Эфиопии за сутки выявили почти 2 тысячи носителей коронавируса
Подготовка доклада Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) о происхождении коронавируса в китайском Ухане проведена на высоком уровне, заявили 31 марта в пресс-службе министерства иностранных дел Китая.
Читайте подробнее: МИД Китая высоко оценил исследование происхождения коронавируса в Ухане
Украина может получить до 1 млн доз вакцины от COVID-19 производства компании Pfizer. Об этом заявил главный санитарный врач страны Виктор Ляшко.
Читайте также: Главный санврач Украины рассказал о поставках вакцин от COVID-19
30 марта чиновник, отвечающий за производство иранских вакцин Мохаммад Реза Салехи заявил, что некоторые соседние страны, как правило, вступают в третью фазу клинических испытаний вакцины под названием «COV-Iran Barakat». Об этом сообщило иранское агентство Mehr News.
Подробности в материале: Ряд государств готовы сотрудничать в испытании иранской вакцины Barakat
Властям Швеции стоит рассмотреть вопрос о возможности приобретения вакцины от коронавирусной инфекции у России или Китая. Соответствующий запрос министру иностранных дел страны Анн Линде направил депутат парламента (риксдага) Швеции Матс Нордберг.
Подробности в материале: В Швеции обсуждают возможность закупки «Спутника V» у России
За истекшие сутки на территории Турции было выявлено свыше 37,3 тыс. новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом. Об этом 31 марта сообщает министерство здравоохранения страны.
Читайте подробнее: В Турции за сутки выявили свыше 37,3 тыс. носителей коронавируса
30 марта официальный представитель иранского правительства заявил, что США не должны каким-либо образом препятствовать или ограничивать экспорт зарубежных вакцин от COVID-19 в Иран. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.
Читайте также: Иран: санкции не должны ограничивать продажи вакцин от COVID-19
В Абхазии планируют в скором времени прививать население от COVID-19 вакциной российского производства и не собираются использовать другие средства. Об этом в администрации главы республики сообщили агентству «Апсныпресс».
Читайте подробнее: В Абхазии отказались от предложения Грузии помочь с вакцинацией от COVID-19
В вооружённых силах (ВС) Южной Кореи продолжают фиксировать новые случаи заражения коронавирусом. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей министерства обороны страны.
Подробности в материале: В ВС Южной Кореи выявили шестерых носителей коронавируса
13 новых случаев заражения коронавирусом выявили в Абхазии в течение 30 марта. Сообщение об этом опубликовал оперативный штаб республики по защите населения от SARS-CoV-2.
Читайте также: В Абхазии выявили 13 носителей коронавируса за сутки
За минувшую неделю на планете Земля было выявлено свыше 3,8 млн новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом, заболеваемость выросла на 14% по сравнению с предыдущей неделей. Об этом 31 марта сообщается в обнародованном в Женеве еженедельном эпидемиологическом бюллетене Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).
Подробности в материале: В ВОЗ сообщили о росте числа носителей коронавируса на 14% за неделю
На Украине установлен очередной суточный рекорд смертности от COVID-19 — скончались 407 человек.
Читайте подробнее: На Украине за сутки выявили более 11 тыс. случаев заражения SARS-CoV-2
Во избежание третьей волны коронавируса необходимо проверить зазывающие российских туристов страны, считает спикер Госдумы Вячеслав Володин.
Подробности в материале: Володин предложил меры по предотвращению третьей волны коронавируса
В Молдавии в течение суток 30 марта выявили 917 случаев заражения коронавирусом в ходе 4469 исследований. Об этом сообщает пресс-служба минздрава республики.
Об этом: В Молдавии за сутки выявили более 900 носителей коронавируса
За истекшие сутки на территории Бразилии от COVID-19 и связанных с ним последствий скончались 3780 пациентов, что стало новым самым большим числом за весь период пандемии. Об этом 31 марта сообщает минздрав страны.
Читайте подробнее: В Бразилии за сутки скончались 3780 пациентов с COVID-19
Предложение минздрава Грузии вакцинировать жителей Южной Осетии от COVID-19 является попыткой вмешаться во внутренние дела республики. Об этом говорится в заявлении югоосетинского МИД, обнародованном на сайте внешнеполитического ведомства.
Подробности в материале: В Южной Осетии отреагировали на предложение Грузии помочь с вакцинацией
К концу лета 2021 года в Польше должны быть вакцинированы все желающие. Об этом, как сообщает Polskie Radio, заявил 30 марта в рамках пресс-конференции премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий.
Подробности в материале: В Польше планируют к концу лета вакцинировать от COVID-19 всех желающих
За минувшие сутки на территории Германии был выявлен 17 051 новый подтвержденный случай заражения коронавирусом. Об этом 31 марта сообщает Институт Роберта Коха, входящий в структуру немецкого минздрава.
Читайте также: В Германии за сутки выявили свыше 17 тыс. носителей коронавируса
На данный момент в Черногории вакцинированы от коронавируса 19 118 человек, то есть 3,1 процента населения, сообщается на сайте covidodgovor.me.
Заявка на использование в Индии российской вакцины от COVID-19 «Спутник V» будет 31 марта рассмотрена экспертным комитетом Центральной организации по контролю за лекарственными стандартами страны (Central Drug Standards Control Organisation). Об этом 31 марта сообщает агентство ANI.
Читайте подробнее: В Индии 31 марта будет рассмотрена заявка на использование «Спутника V»
Пациенты с COVID-19, получавшие умеренно-высокие дозы кортикостероидов на ранней стадии, в течение 48 часов после поступления в отделение интенсивной терапии, имели более низкую смертность (30,3%), чем те, кто никогда не получал кортикостероиды (36,6%)? или те, кто получили позднее лечение (44,2%). Об этом пишет испанское издание La Razón.
Подробности в материале: В Испании рассказали об эффективности кортикостероидов при лечении COVID-19
На Украине до конца 2021 года намерены привить от COVID-19 большую часть взрослого населения страны. Об этом заявил министр здравоохранения Украины Максим Степанов.
Читайте также: Минздрав Украины опубликовал план по вакцинации населения страны
Грузинский фольклорист, основатель вокального ансамбля «Рустави» Анзор Эркомаишвили умер на 81-м году жизни из-за COVID-19, вызываемого новым коронавирусом. Об этом 31 марта сообщается в заявлении председателя парламента Грузии Арчила Талаквадзе.
Подробности в материале: В Грузии от COVID-19 скончался фольклорист Анзор Эркомаишвили
По данным министерства здравоохранения страны, всего в Албании выявили 124 723 случая заражения коронавирусом. 90 617 человек уже излечились от COVID-19. С начала пандемии 2227 пациентов в стране скончались от осложнений, вызванных COVID-19, из них 11 человек — за последние сутки. Наблюдается снижение суточной смертности.
Читайте подробнее: В Албании за сутки выявили более 300 носителей коронавируса
Правительство Эстонии приняло решение продлить введенные для предотвращения распространения коронавируса ограничения до 25 апреля включительно. Об этом говорится в сообщении канцелярии кабинета министров страны. Отмечается, что это не последний срок: в зависимости от эпидемиологической ситуации правительство может продлить ограничения еще.
Подробности в материале: В Эстонии продлили строгие ограничения из-за COVID-19
В Грузии в течение последних суток в ходе 31 947 исследований на SARS-CoV-2 выявили 616 случаев заражения коронавирусом. Эту информацию 31 марта опубликовали на сайте Stopcov.ge.
Подробности в материале: В Грузии за сутки выявили более 600 носителей коронавируса
В ходе 1667 исследований в лабораториях Приднестровья за последние сутки медики выявили 404 случая заражения коронавирусом. Об этом 31 марта сообщает пресс-центр МВД ПМР.
Читайте подробнее: В Приднестровье за сутки выявили более 400 случаев заражения коронавирусом
Филиппинский молекулярный биолог разрабатывает дрожжевую вакцину от COVID-19 и его штаммов, сообщает телеканал ABS-CBN.
Читайте подробнее: Филиппинский учёный рассказал о разработке дрожжевой вакцины от COVID-19
Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) 15 января передал южнокорейской стороне документы, необходимые регистрации в стране вакцины от коронавируса «Спутник V». Об этом пресс-атташе российского посольства Ольга Глотова сообщила 31 марта.
Читайте подробнее: Южной Корее переданы документы для регистрации вакцины «Спутник V»
По словам Филипче, вирус чаще всего распространяется на местном уровне и везде распространен в равной степени, а потому помочь могут лишь сбалансированные меры.
Об этом: Минздрав Северной Македонии: в новых ограничениях нет необходимости
На территории всей Швеции из больниц приходят печальные новости о росте числа молодых пациентов с диагнозом COVID-19, получающих медицинское лечение в реанимационных отделениях. Об этом сообщила газета Aftonbladet.
Читайте подробнее: В Швеции в реанимациях растет число молодых пациентов с COVID-19
Уровень распространение коронавирусной инфекции увеличивается практически во всех регионах Швеции. Об этом 20 марта со ссылкой на данные Агентства общественного здравоохранения в ходе пресс-конференции заявил государственный эпидемиолог Андерс Тегнелл, передает новостное агентство SVT Nyheter.
Читайте подробнее: Уровень распространения SARS-СoV-2 растет почти во всех ленах Швеции — SVT
Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi Maqedoni, четыре тысячи доз вакцины из 24 тысяч доз, доставленных посредством COVAX в воскресенье, 28 марта, было выделено на вакцинацию журналистов, полицейских, преподавателей, работников МВД, работников суда и прокуратуры, шоферов, пожарных, работников детских садов и пунктов выдачи и обмена денежных средств.
Подробности в материале: В Северной Македонии готовятся к вакцинации учителей и журналистов
По данным целевой группы по борьбе с COVID-19, 7 729 582 жителя Индонезии привились от коронавируса, сообщает Antara.
Об этом: В Индонезии прививку от коронавируса сделали 7,7 млн жителей
С декабря 2020 года и как минимум до 25 апреля нынешнего года в Эстонии продолжают действовать строгие ограничения во всех сферах деятельности. Правительство Эстонии напомнило согражданам, в чем они заключаются.
Ограничения касаются сфер бизнеса, оказания услуг, здравоохранения, образования, спорта, молодежной работы и другого, путешествий и пересечения границы.
Об этом: В чем заключаются строгие ограничения по COVID-19 в Эстонии: подробнее
С 5 апреля для приезжающих в Эстонию из Литвы, Латвии и Финляндии начнут действовать те же правила, что и для прибывающих из других европейских стран. Об этом сообщили в правительстве Эстонии, отметив, что теперь путешественники после пересечения границы Эстонии должны будут 10 дней находиться в изоляции.
Читайте также: Эстония вводит изоляцию для приезжих из Латвии, Литвы, Финляндии и Британии
Координатор вакцинации из Национального института общественного здравоохранения Косово Эдита Горанци Хаджиу заявила, что в процессе вакцинации населения участвуют 280 медицинских работников. Все они специально обучены для проведения вакцинации. На вопрос о том, почему вакцинация осуществляется медиками без перчаток, координатор ответила, что такой способ более удобен, при этом медики обрабатывают руки после каждого укола.
Читайте также: В Косово намерены вакцинировать 70% населения к концу года
Ричард Бергстрём, отвечающий за распределение вакцин от COVID-19 в Швеции, рассчитывает на то, что каждый житель в стране получит хотя бы одну дозу вакцины до конца июня текущего года. Однако государственный эпидемиолог Андерс Тегнелл из Агентства общественного здравоохранения настроен скептически. Об этом он рассказал в эфире телеканала SVT Nyheter.
Подробности в материале: Госэпидемиолог Швеции прокомментировал темпы вакцинации в стране
Стокгольмский регион начал вакцинацию от COVID-19 жителей в возрасте 75−79 лет. Однако, когда прививку смогут сделать жители столицы других возрастов, по-прежнему неизвестно. Об этом сообщила газета Svenska Dagbladet.
Подробности в материале: В Стокгольме рассказали о темпах вакцинации от COVID-19
До 20 млн евро поддержки решено выделить торговым центрам Латвии в связи с эпидемией коронавируса. Об этом сообщила пресс-служба министерства финансов республики по итогам заседания рабочей группы по поддержке бизнеса и работников.
Читайте также: Торговым центрам Латвии компенсируют потери от коронавирусного кризиса
Испания и Нидерланды в тестовом режиме провели большие музыкальные концерты для тех, кто сдал отрицательный тест на COVID-19. Однако подобные «тестовые концерты» не для Швеции в условиях пандемии. Об этом со ссылкой на заявление государственного эпидемиолога Швеции Андерса Тегнелла передает государственное новостное агентство TT.
Об этом: Госэпидемиолог Швеции осудил идею проведения крупных концертов
Власти китайского города Жуйли, который расположен около границы с Мьянмой, намерены ввести домашний карантин для городских жителей сроком на одну неделю и провести массовое тестирование на коронавирус после выявления в городе новых носителей SARS-CoV-2. Об этом 31 марта сообщает South China Morning Post.
Читайте подробнее: На границе Китая и Мьянмы зафиксировали всплеск заражений коронавирусом
Вооружённый бензопилой мужчина пытался прорваться в здание парламента Словении и требовал отмены санитарных ограничений. Об этом сообщает национальное агентство STA со ссылкой на МВД страны.
«Хватит с меня локдауна!» — кричал при задержании этот человек.
Подробности в материале: В Словении мужчина с бензопилой потребовал прекратить локдаун
Запрет на экспорт вакцины от COVID-19 производства AstraZeneca за пределы ЕС может привести к эскалации торговой войны, что, в свою очередь, ослабит борьбу с пандемией коронавируса во всем мире. Таковым является мнение министра внешней торговли Швеции Анны Халльберг, которым она поделилась в интервью телеканалу SVT.
Подробности в материале: Министр внешней торговли Швеции осудила запрет на экспорт вакцины из ЕС
Эксперты Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) должны изучить версию о вероятности утечки нового коронавируса из военной лаборатории США в Форт-Детрике и из подобных лабораторий в других странах. Об этом 31 марта заявила на брифинге официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин.
Читайте также: МИД КНР: ВОЗ нужно изучить версию об утечке SARS-CoV-2 из лабораторий в США
Власти Белграда намерены обеспечить вакцинированным гражданам условия для «возвращения к нормальной жизни». Об этом заявил заместитель мэра сербской столицы Горан Весич 31 марта.
В этих целях в ближайшем будущем граждане, прошедшие полный процесс вакцинации, смогут получить скидку на билеты в театр и другие развлекательные мероприятия в размере 30%, обещал Весич.
Читайте также: Привитые от коронавируса белградцы получат скидку на билеты в театр
31 марта в Южную Корею прибыли 250 тыс. доз вакцины американской компании Pfizer. Об этом сообщает YTN со ссылкой на свои источники.
Об этом: Вторую партию вакцины Pfizer доставили в Южную Корею
28 марта посредством COVAX в Косово было доставлено 24 тысячи доз вакцины от коронавируса. 29 марта в Косово началась вакцинация от COVID-19. Первыми привьют медицинских работников, затем — лиц в возрасте старше 80 лет.
Об этом: В Косово ожидают прибытия 100 тысяч доз вакцины от COVID-19 в июне
В нынешней ситуации правительство Латвии не планирует резкой отмены ограничений, вызванных эпидемией коронавируса, рассчитывать на это не стоит. Об этом премьер-министр страны Кришьянис Кариньш заявил на совместной пресс-конференции с президентом страны Эгилом Левитсом.
Читайте подробнее: Премьер-министр Латвии: резкой отмены ограничений не ждите
Президент Молдавии Майя Санду подписала указ об использовании военнослужащих Национальной армии для обеспечения мер профилактики пандемии. Документ был 31 декабря опубликован в официальном государственном издании Молдавии Monitorul Oficial («Официальный вестник»).
Читайте подробнее: В Молдавии разрешили привлекать военных для профилактики пандемии
Расследование свыше 100 выявленных случаев заражения коронавирусной инфекцией у людей, которые прошли полный курс вакцинации от COVID-19, ведет департамент здравоохранения штата Вашингтон. Об этом 31 марта сообщает местная телестанция KOMO News.
Читайте также: Свыше 100 жителей штата Вашингтон заразились SARS-CoV-2 после вакцинации
По данным министерства, с начала эпидемии в стране выявили 128 511 случаев заражения, при этом население страны лишь немногим превышает два миллиона человек. 3749 человек умерли от осложнений, вызванных COVID-19. За последние сутки скончались 33 человека, что в 5−8 раз больше, чем в соседних Косово или Албании. Днем ранее скончался 41 человек. 106 392 пациента выздоровели.
Читайте также: В Северной Македонии за сутки выявили 1272 носителя коронавируса
Смертность от COVID-19 в Греции достигла пика в декабре прошлого года, после чего резко сократилась в январе и снова начала возрастать в конце февраля. В настоящее время число погибших каждый день увеличивается на 10 (за три дня суточная смертность возросла с 50 до 70 человек). 95,8% погибших имели основное заболевание и/или были старше 70 лет. Средний возраст умерших — 79 лет. Еще 72 пациента с COVID-19 умерли, и теперь общее число жертв пандемии в стране составляет 8017.
Подробности в материале: В Греции за сутки выявили 4340 носителей коронавируса
В Грузии с 5 апреля на вакцинацию от COVID-19 смогут записываться граждане старше 55 лет. Об этом, как сообщает пресс-служба правительства, 31 марта заявила министр здравоохранения страны Екатерина Тикарадзе на брифинге после заседания совета по иммунизации населения.
Читайте подробнее: В Грузии анонсировали начало вакцинации от COVID-19 жителей старше 55 лет
Возможность закупки у России вакцины от COVID-19 «Спутник V» намерен обсудить 31 марта канцлер Австрии Себастьян Курц с российским послом в Вене Дмитрием Любинским. Об этом 31 марта сообщает Ведомство федерального канцлера страны.
Подробности в материале: Канцлер Австрии намерен обсудить с послом РФ закупки вакцины «Спутник V»
По данным целевой группы по борьбе с коронавирусом, в Индонезии за сутки выявили 5937 новых случаев заражения SARS-CoV-2, сообщает Kompas.
Читайте подробнее: В Индонезии за сутки выявили 5937 носителей коронавируса
Сербия стала региональным центром вакцинации от коронавируса, так как она располагает избытком вакцин, что вынуждает её предлагать бесплатную вакцинацию иностранцам. Об этом сообщает американское новостное агентство CNN 31 марта.
Читайте подробнее: CNN: Сербия — страна, которая бесплатно вакцинирует иностранцев
В Польше за сутки выявили 32 874 случаев заражения SARS-CoV-2. Об этом 31 марта сообщает Polskie Radio 24 со ссылкой на данные министерства здравоохранения Польши.
Об этом: В Польше за сутки выявили более 32 тыс. случаев заражения SARS-CoV-2
Летучие мыши и панголины не обязательно были источником коронавируса нового типа. У них действительно были выявлены разновидности инфекции, которые сильно напоминают коронавирус, но этого сходства недостаточно для утверждения о том, что речь идёт о первом носителе COVID-19. Об этом 31 марта на пресс-конференции заявил глава китайской делегации в совместной рабочей группе ВОЗ по исследованию источника возникновения COVID-19 Лян Ваньнянь.
Подробности в материале: В Китае назвали летучих мышей маловероятным источником SARS-CoV-2
Первую промышленную партию российской вакцины от COVID-19 «Спутник V» выпустят в Белоруссии в апреле. Об этом 31 марта сообщил белорусский министр здравоохранения Дмитрий Пиневич во время посещения Республиканского научно-практического центра трансфузиологии и медицинских биотехнологий, его слова приводит агентство БелТА.
Читайте подробнее: Первую промышленную партию «Спутника V» выпустят в Белоруссии в апреле
В минздраве Украины не надеются на разработку украинской вакцины от COVID-19. Об этом заявил главный санитарный врач страны Виктор Ляшко.
Читайте также: На Украине не рассчитывают на изобретение собственной вакцины от COVID-19
Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi Maqedoni, президент заявил, что при текущей эпидемиологической обстановке перенос переписи оправдан, и выразил надежду на то, что вакцинация исправит ситуацию.
Читайте подробнее: Глава Северной Македонии одобрил перенос переписи населения
Правительство Грузии заключило договор с компанией Pfizer о поставках 1 млн доз вакцины от COVID-19. Об этом, как передает пресс-служба правительства, заявила министр здравоохранения Грузии Екатерина Тикарадзе.
Об этом: Глава минздрава Грузии анонсировала поставку 1 млн доз вакцины Pfizer
Депутаты парламента Молдавии 31 марта начали рассмотрение предложения правительства республики ввести в стране режим чрезвычайного положения (ЧП). Трансляция заседания ведётся на сайте законодательного органа.
Читайте подробнее: В Молдавии могут ввести режим ЧП из-за пандемии
Глобальный рынок распадется на макрорегионы. Об этом 31 марта заявил экономист, директор Института проблем глобализации Михаил Делягин. Так он прокомментировал прогноз Всемирного банка о том, что в РФ в 2021 году будет снижаться уровень бедности.
«Это какое-то камлание. Да, некоторое восстановление экономики происходит, но совершенно незначительное. Совершенно незначительное. И, кроме того, непонятно, каков механизм восстановления. Понятно, что коронабесие было не почему, а зачем. Оно было не потому, что появилась страшная болезнь, а для того, чтобы переформатировать мир, — сказал Делягин. — А болезнь никуда не денется. Она будет с нами всегда. Западные вакцины работают так, что лучше бы они не работали. Наши вакцины в мир не выпустят, и к ним тоже есть вопросы. Более чем серьезные. Вряд ли они будут помогать от быстро мутирующего вируса».
Подробности: Экономист Делягин объяснил, зачем было организовано «коронабесие»
Правительство Бельгии обязано отменить санитарные ограничения, нарушающие фундаментальные права граждан. В противном случае через 30 дней его начнут штрафовать на €5 тыс. в день, сообщает газета Derniere heure со ссылкой на решение суда Брюсселя.
Читайте подробнее: Брюссельский суд обязал власти Бельгии отменить карантин
Эпидемическая ситуация в Силезском воеводстве Польши стала критической. Об этом, как сообщает Polskie Radio 24, заявил 31 марта во время пресс-конференции министр здравоохранения Польши Адам Недзельский.
«Для зараженных коронавирусной инфекцией, которым полагается госпитализация, в Силезском воеводстве не хватает мест в больницах. Там самая критическая обстановка в республике. С начала пандемии мы впервые сталкиваемся с такой тяжелой ситуацией. К концу текущей недели 170 пациентов с COVID-19 из этого региона будут переведены в больницы других воеводств», — сообщил министр.
Об этом: Эпидемическую ситуацию в Силезском воеводстве Польши признали критической
«Международные партнёры» сделали замечание министерству здравоохранения Грузии за то, что жители страны при регистрации на прививку от COVID-19 могут выбирать вакцину. Об этом, как сообщает пресс-служба правительства, 31 марта заявила глава минздрава Екатерина Тикарадзе на брифинге.
Подробности в материале: Глава минздрава Грузии о вакцинации: «Мы получили замечание»
Мэр Киева Виталий Кличко объявил о начале жёсткого карантина в городе.
Читайте подробнее: В Киеве вводится жёсткий карантин — Кличко
Переговоры России и Австрии по вопросу приобретения вакцины коронавирусной инфекции «Спутник V» вошли в финальную стадию. Об этом 31 марта перед началом встречи с послом РФ в Вене Дмитрием Любинским сообщил канцлер Австрии Себастьян Курц.
Читайте подробнее: Глава Австрии заявил о прогрессе в переговорах с Россией по «Спутнику V»
Дезинформация о пандемии коронавируса способна негативно влиять на эпидемическую обстановку в Польше, поэтому за неё необходимо ввести ответственность. Об этом заявил депутат польского Сейма, глава комитета по здравоохранению Марек Рутка в эфире Polskie Radio 24.
Подробности в материале: В Польше призвали наказывать за дезинформацию о пандемии SARS-CoV-2
В США за последние сутки зафиксировано 61 240 новых случаев заражения коронавирусом, общее число выявленных инфицированных достигло 30 394 810 человек, сообщает Университет Джонса Хопкинса.
Об этом: В США за сутки выявлено более 60 тысяч инфицированных SARS-CoV-2
В США за последние сутки заражение коронавирусной инфекцией было выявлено ещё у более чем 61 тыс. человек, сообщает 31 марта Университет Джонса Хопкинса.
Подробности в материале: В США за сутки выявлено свыше 61 тыс. новых случаев коронавируса
По официальным данным, всего в Косово выявлено 90 430 случаев заражения коронавирусом. 74 754 пациента уже здоровы. 1872 человека скончались от осложнений, вызванных COVID-19. За сутки в Косово умерли 14 пациентов с COVID-19. Лечение проходят 13 804 человека.
Читайте подробнее: В Косово за сутки выявили 923 носителя коронавируса
«Многие страны увидели эффективность вакцины «Спутник V» и заказывают ее, поэтому мы встали в очередь за этим препаратом. Возможно, российская вакцина поступит в республику в конце апреля, мае или июне», — глава минздрава Киргизии Алымкадыр Бейшеналиев.
Об этом: Власти Киргизии хотят купить вакцину «Спутник V» за счет мигрантов в России
Российская вакцина от коронавирусной инфекции «Спутник V» получила разрешение на экстренное применение в Кении, сообщил руководитель национальной целевой группы по борьбе с COVID-19 Альфред Аквала.
Читайте подробнее: В Кении одобрено экстренное применение вакцины «Спутник V»
В мире за последние сутки зафиксировано 509 746 новых случаев заражения коронавирусом, скончались ещё 8855 пациентов с COVID-19, сообщает Всемирная организация здравоохранения.
Читайте подробнее: ВОЗ: в мире за сутки выявлено более полумиллиона случаев COVID-19
По данным министерства, всего в Албании выявили 125 157 случаев заражения коронавирусом. 91 271 человек уже излечился от COVID-19. С начала пандемии 2235 пациентов в стране скончались от осложнений, вызванных COVID-19, из них два человека — за последние сутки. Уже несколько дней наблюдается снижение суточной смертности.
Читайте также: В Албании за сутки выявили 434 носителя коронавируса
Великобритании за последние сутки зафиксировано 4052 новых случая заражения коронавирусом, скончались ещё 43 пациента с COVID-19, сообщает правительство Соединённого Королевства.
Читайте также: В Великобритании за сутки выявлено более 4 тысяч случаев COVID-19
Вакцинировавшиеся от коронавирусной инфекции российскими препаратами могут с 1 апреля въезжать на территорию Хорватии, сообщил 31 марта журналистам хорватский министр внутренних дел Давор Божинович.
Подробности в материале: Хорватия открыла въезд вакцинировавшимся «Спутником V»
Напомним, тысячи граждан Северной Македонии приезжают в Сербию, чтобы бесплатно привиться от COVID-19. Из-за того, что в Скопье слишком долго рассчитывали на помощь Запада в приобретении вакцин, вакцины прибыли в страну гораздо позже, чем в Сербию, и в куда более ограниченных объемах.
Читайте также: Президент Северной Македонии назвал постыдным получение вакцин от Сербии
Европейское агентство лекарственных средств уверено, что нет медицинских данных, доказывающих необходимость ограничений на использование вакцины AstraZeneca для разных возрастных групп. Об этом 31 марта сообщает CNN.
Читайте подробнее: ЕМА не видит смысла в ограничениях на использование вакцины AstraZeneca
В министерстве образования подчеркнули, что в настоящий момент перерыв в работе учебных заведений необходим в связи с высокой нагрузкой учителей, работающих с группами учеников, дезинфекцией школ, а также для улучшения эпидемиологической обстановки в сфере образования в целом.
Читайте также: Косовские школьники получат неделю каникул из-за пандемии
С 3 апреля из-за роста числа выявленных случаев заболевания COVID карантин будет введен на всей территории Франции.
Члены федерации работников сферы здравоохранения Косово потребовали, чтобы премьер-министр Альбин Курти воспользовался предложением Рамы о выделении еще 11 тысяч доз вакцины на проведение вакцинации медицинских работников. Тех медиков, которые уже прошли вакцинацию в Албании, назвали «героями, поправшими конспиративные теории о вакцине и призвавшими других продолжать вакцинацию».
Также в федерации профсоюзов высказали «пожелание», чтобы Косово удалось добиться закупки лицензированных вакцин от COVID-19 и перестать зависеть от внешней помощи.
Об этом: Косовские медики хотят вакцинироваться от COVID-19 в Албании
Премьер-министр Косово Альбин Курти 31 марта провел встречу с послом Швеции в Косово Карин Хернмарк.
Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, темой обсуждения в ходе встречи стали усилия Косово по обеспечению дальнейших поставок вакцины от COVID-19.
Курти обсудил с Хернмарк реализуемые Швецией в Косово проекты и программы, которые нацелены на помощь Косово в интеграции в ЕС, укрепление демократических институтов, соблюдение прав человека и защиту окружающей среды.
Читайте также: Премьер-министр Косово обсудил закупку вакцин от COVID-19 c послом Швеции
В Швеции число зарегистрированных летальных случаев в результате заболевания COVID-19 за сутки увеличилось на 35. Данная информация была опубликована 31 марта на сайте Агентства общественного здравоохранения Швеции, которое отслеживает эпидемиологическую ситуацию в круглосуточном режиме и предоставляет актуальную статистику по распространению коронавируса в стране.
Читайте также: В Швеции за сутки от COVID-19 скончались 35 человек
Экспорт вакцины от COVID-19 производства AstraZeneca из стран ЕС за пределы объединения в настоящее время прекращен. В свою очередь, Ричард Бергстрём, отвечающий за распределение вакцин в Швеции, считает, что риск, связанный с запретом Брюсселя на экспорт вакцины, заключается в том, что такие меры не ограничатся только препаратом AstraZeneca. Об этом он заявил в эфире телеканала SVT.
Читайте также: В Швеции предупредили об угрозе запрета на вывоз вакцины от COVID-19 из ЕС
По данным министерства, с начала эпидемии в стране выявили 130 022 случая заражения, при этом население страны лишь немногим превышает два миллиона человек. 3781 человек умер от осложнений, вызванных COVID-19. За последние сутки скончались 33 человека, что в 3 раза больше, чем в соседних Косово или Албании. Днем ранее скончались 32 человека. 106 979 пациентов выздоровели.
Читайте подробнее: В Северной Македонии за сутки выявили полторы тысячи носителей коронавируса
Ранее часть вакцин планировали использовать для иммунизации ряда категорий государственных служащих — полицейских, педагогов, работников МВД, суда и прокуратуры и т. д., однако после обмена опытом с минздравами Германии и Канады было принято решение не использовать препарат AstraZeneca для вакцинации лиц моложе 60 лет, поскольку были выявлены неоднократные случаи сворачивания крови после вакцинации в этой возрастной группе.
Об этом: В Македонии решили не прививать вакциной AstraZeneca лиц моложе 60 лет
Эпидемиолог института общественного здравоохранения Мария Божович на пресс-конференции 31 марта заявила, что в Черногории не произошло значительного спада числа заражений коронавирусом, из-за чего эксперты отказываются от смягчения мер. Об этом сообщает черногорское новостное агентство RCTG.
Читайте подробнее: Эпидемиолог призвал не снимать коронавирусные ограничения в Черногории
В Ираке за прошедшие сутки выявили 6664 зараженных коронавирусом нового типа, сообщает пресс-служба иракского минздрава.
Читайте также: В Ираке выявили рекордное число носителей коронавируса за сутки
В Швеции партия «Центристов» предлагает компенсировать затраты работодателей на проведение экспресс-тестов на COVID-19. Об этом сообщила газета Svenska Dagbladet.
«Ограничения имеют крайне важную ценность, но правительство также долго нарастить усилия по отслеживанию распространения инфекции», — заявил лидер фракции «Центристов» в Риксдаге Андерс В. Йонссон.
Подробности в материале: В Швеции призвали помочь работодателям проводить тестирование на COVID-19
В Хорватии с 1 апреля вводятся строгие ограничительные меры из-за распространения коронавируса на уровне всей страны. Кризисный штаб Хорватии подтвердил это на пресс-конференции 31 марта. Об этом сообщает хорватское новостное агентство Index.
Подробности в материале: В Хорватии вводятся новые ограничения на пересечение границы
Все категории пассажиров из России, в том числе туристы, смогут посещать Кипр с 1 апреля в соответствии с решением правительства этой страны.
Подробности в материале: Кипр снял ограничения на въезд пассажиров из России
На Кубе за прошедшие сутки выявили 1051 зараженного коронавирусом нового типа, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения республики.
Читайте также: На Кубе за сутки выявили рекордное число носителей SARS-CoV-2
Новый вариант коронавируса SARS-CoV-2, который имеет сходство с его южноафриканским штаммом 501. V2, был выявлен в Бразилии. Об этом 31 марта журналистам заявил президент Института Бутантан в бразильском городе Сан-Паулу Димас Ковас.
Читайте также: В Бразилии выявили новый штамм коронавируса, схожий с южноафриканским
За сутки медслужбы Бразилии зарегистрировали еще 90 638 случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2, и их общее количество с начала пандемии составило 12 748 747. Об этом 31 марта сообщает минздрав страны.
Подробности в материале: В Бразилии выявили более 90,6 тысячи новых случаев заражения коронавирусом
Сотрудники завода американской фармацевтической компании Johnson & Johnson в городе Балтимор (штат Мэриленд) неправильно смешали компоненты вакцины против коронавирусной инфекции и испортили 15 млн доз препарата, сообщает газета The New York Times.
Об этом: На заводе Johnson & Johnson в США испортили партию вакцин против COVID-19
Экстренное применение на бразильской территории вакцины против COVID-19 американской фармкомпании Janssen разрешило Национальное агентство по санитарному надзору Бразилии (Anvisa). Об этом 31 марта сообщается на сайте регулятора.
Об этом: Власти Бразилии разрешили использовать вакцину Janssen
Обстоятельства смерти 71-летнего жителя Латвии, умершего спустя всего несколько дней после введения вакцины британско-шведской компании AstraZeneca, изучает инспекция здравоохранения республики, 31 марта передает телеканал LTV7.
Читайте также: В Латвии начали расследовать смерть мужчины после прививки AstraZeneca
Режим всеобщего карантина, который с 3 апреля охватит всю территорию Франции, приведет к закрытию в стране более 150 тысяч магазинов. Об этом 31 марта сообщается на сайте французского министерства экономики, финансов и восстановления.
Читайте подробнее: Во Франции из-за всеобщего карантина будут закрыты более 150 тыс. магазинов
Вакцинацию от коронавирусной инфекции российским препаратом «Спутник V» следует скорее начать в Австрии, не дожидаясь решения Европейского агентства по лекарственным средствам (EMA). Об этом заявил глава австрийской врачебной палаты Томас Секереш 31 марта в эфире телеканала Puls 24.
Читайте подробнее: В Австрии призвали не ждать решения ЕС о применении «Спутника V»
В Южной Корее за прошедшие сутки выявили 551 случай заражения коронавирусом нового типа, сообщает южнокорейский центр по контролю и профилактике заболеваний.
Читайте подробнее: В Южной Корее за сутки выявили более 550 носителей коронавируса
Действие требования об обязательном ношении защитных масок в общественных местах продлили в Португалии до 13 июня, сообщает пресс-служба португальского правительства.
Об этом: В Португалии продлили масочный режим до середины июня
В Зимбабве издали памятные марки, посвященные борьбе с пандемией коронавирусной инфекции, заявил вице-президент страны Константино Чивенга в эфире телеканала ZBC.
Читайте подробнее: В Зимбабве выпустили марки в честь борьбы с COVID-19
Куба в апреле начнет производство собственных ПЦР-тестов на выявление коронавирусной инфекции, заявил глава фармацевтической компании Biocubafarma Хосе Луис Фернандес Йеро в ходе пресс-конференции.
Читайте также: Куба начнет производить свои ПЦР-тесты на выявление COVID-19
Президент Франции Эммануэль Макрон во время объявления о введении новых ограничительных мер по всей территории Франции признался, что «совершал ошибки» в управлении кризисом в области здравоохранения.
Читайте также: Макрон: «На каждом этапе этой эпидемии мы совершали ошибки»
Совместная группа Китай — ВОЗ по глобальному изучению происхождения COVID-19 обнаружила, что лабораторный инцидент «крайне маловероятно» мог привести к эпидемии.
Читайте также: В Китае назвали «крайне маловероятным» лабораторный генезис COVID-19
В результате обширных исследований продуктов животного происхождения на рынке морепродуктов Хуанань в столице провинции Хубэй городе Ухане ни один из продуктов животного происхождения, отобранных на рынке, не дал положительного результата на новый коронавирус.
Читайте также: Продукты питания на рынке Уханя не дали положительных тестов на COVID-19
Председатель совета министров Боснии и Герцеговины получил письмо из посольства США в Боснии и Герцеговине, в котором ему сообщают, что США и их частный сектор по-прежнему играют ведущую роль в мире в отношении инноваций и способности быстро реагировать на кризис. Об этом сообщает боснийское новостное агентство Slobodna Bosna.
Читайте также: Посольство США разрекламировало свою вакцину главе совета министров Боснии
Южная Корея введет паспорта вакцинированных для привившихся против коронавирусной инфекции, заявил премьер-министр республики Чон Се Гюн в ходе пресс-конференции.
Читайте подробнее: В Южной Корее введут паспорта вакцинированных
31 марта пресс-секретарь министерства здравоохранения Ирана Сима Садат Лари заявила, что за последние сутки 96 иранцев скончались от коронавирусной инфекции (COVID-19), в результате чего общее число смертей достигло 62 665. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.
За минувшие 24 часа на территории Германии было выявлено 24 300 новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом. Об этом 1 апреля сообщает Институт Роберта Коха, входящий в структуру немецкого минздрава.
Подробности в материале: В Германии за сутки выявили более 24 тыс. случаев заражения SARS-CoV-2
За минувшие сутки на территории Мексики от COVID-19 и связанных с ним последствий скончались 577 пациентов, и потому их общее число превысило 203 тыс. Об этом 1 апреля сообщил замглавы минздрава страны Уго Лопес-Гатель на своей странице в соцсети в Twitter.
Подробности в материале: В Мексике число скончавшихся от COVID-19 превысило 203 тыс
Большинство депутатов парламента Молдавии поддержали предложение правительства республики ввести режим чрезвычайного положения (ЧП) в стране. Об этом сообщает пресс-служба законодательного органа.
В США благодаря ускорению процесса вакцинации прививки от COVID-19 получили уже почти 75% граждан старше 65 лет. Об этом президент США Джо Байден заявил в интервью, которое 31 марта вышло в эфир телеканала ESPN.
Подробности в материале: В США от COVID-19 вакцинировали 75% граждан старше 65 лет — Байден
За последние сутки в Колумбии было выявлено свыше 8,6 тыс. новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом. Об этом 1 апреля сообщает министерство здравоохранения и социальной защиты страны на своей странице в соцсети в Twitter.
Подробности в материале: В Колумбии за сутки выявили свыше 8,6 тыс. носителей коронавируса
На данный момент в Иране вакцинировано свыше 80% медицинских работников, имеющих дело с пациентами COVID-19, заявила 31 марта заместитель министра здравоохранения Мариам Хазрати. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.
Подробности в материале: Минздрав Ирана: в стране вакцинировано 80% медицинских работников
За последние 24 часа на территории Италии было выявлено свыше 23,9 тыс. новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом. Об этом 1 апреля сообщает министерство здравоохранения страны.
Читайте подробнее: В Италии за сутки выявили свыше 23,9 тыс. случаев заражения коронавирусом
1 апреля в Южной Корее началась вакцинация от COVID-19 населения в возрасте старше 75 лет. Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей Корейского управления по контролю и профилактике заболеваний.
Читайте также: В Южной Корее началась вакцинация от COVID-19 людей старше 75 лет
За истекшие сутки на территории Бразилии было выявлено свыше 90 тыс. новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом. Об этом 1 апреля сообщает минздрав страны.
Читайте также: В Бразилии за сутки выявили свыше 90 тыс. носителей коронавируса
Главный санврач Украины Виктор Ляшко заверил жителей Украины, что вакцины для повторной прививки хватит на всех.
Читайте также: Жителей Украины призвали не отказываться от вакцинации
В Казахстане за минувшие сутки выявили 1873 новых случая заражения коронавирусом. Об этом 1 апреля сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением инфекции.
Читайте также: В Казахстане выявили более 1,8 тыс. новых носителей коронавируса
За последние 24 часа во Франции было выявлено свыше 59 тыс. новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом. Об этом 1 апреля сообщается на сайте санитарной службы страны Santé publique.
Подробности в материале: Во Франции общее число выявленных носителей коронавируса превысило 4,6 млн
Премьер-министр Абхазии Александр Анкваб закончил лечение от COVID-19 и курс реабилитации в России и вернулся на родину. Об этом 31 марта сообщает пресс-служба правительства республики.
Читайте также: Анкваб вернулся из РФ в Абхазию после лечения от COVID-19
Председатель Союза за лучшее будущее Боснии и Герцеговины Фахрудин Радончич принял 31 март с визитом посла Российской Федерации в Боснии и Герцеговине Игоря Калабухова. В ходе встречи была подчеркнута важность и необходимость сотрудничества между Боснией и Герцеговиной и Российской Федерацией. Об этом сообщает боснийское новостное агентство Slobodna Bosna.
Об этом: Глава Союза за лучшее будущее Боснии принял посла России
С момента начала пандемии коронавирусной инфекции медиками КНДР было проведено в общей сложности более 21,6 тыс. тестов на SARS-CoV-2, которые все оказались отрицательными. Об этом 1 апреля сообщает южнокорейский телеканал YTN, со ссылкой на данные Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).
Подробности в материале: В КНДР не выявили ни одного носителя коронавируса за время пандемии
30 новых случаев заражения коронавирусом выявили в Абхазии в течение 31 марта. Сообщение об этом опубликовал оперативный штаб республики по защите населения от SARS-CoV-2.
Подробности в материале: В Абхазии выявили 30 носителей коронавируса за сутки
На Украине за сутки от последствий COVID-19 скончался 421 человек.
Читайте также: На Украине за сутки выявили более 17 тыс. случаев заражения SARS-CoV-2
Пандемия коронавирусной инфекции повлияла на уровень материнской смертности и количество мертворождений в мире. Их число по сравнению с предыдущими годами существенно возросло. Такой вывод на основе анализа данных 40 исследований в 17 странах сделали учёные из Великобритании и Турции. Результаты их работы опубликованы в медицинском журнале The Lancet.
Читайте также: Коронавирус увеличил материнскую смертность — учёные
Всего с начала пандемии в Греции зафиксировали 263 689 случаев заражения при населении страны в 10 миллионов человек. 739 пациентов подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких, причем 67,2% из них — мужчины. Их средний возраст составляет 67 лет, а 83,6% имеют основное заболевание и/или находятся в возрасте 70 лет и более. 1701 человек был выписан из отделений интенсивной терапии с начала пандемии: это число в пять раз меньше скончавшихся в этом же отделении за этот период.
Об этом: В Греции за сутки выявили 3616 носителей коронавируса
Начавшееся в Сан-Марино с конца февраля нынешнего года применение российской вакцины от COVID-19 «Спутник V» показало надежность данного препарата, который заслуживает абсолютно позитивной оценки. Об этом 1 апреля заявил государственный секретарь (министр) страны по вопросам здравоохранения и социального обеспечения Роберто Чаватта.
Читайте подробнее: В Сан-Марино оценили надежность российской вакцины «Спутник V»
Отказаться от проведения эстафеты олимпийского огня требуют власти японской префектуры Осака. Об этом 1 апреля заявил губернатор префектуры Хирофуми Ёсимура на пресс-конференции.
Читайте также: Власти японского города требуют остановить эстафету олимпийского огня
В вооружённых силах (ВС) Южной Кореи продолжают фиксировать новые случаи заражения коронавирусом. Об этом 31 марта сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей министерства обороны страны.
Об этом: В ВС Южной Кореи выявили трёх носителей коронавируса
В Молдавии в течение суток 31 марта выявили 1871 случай заражения коронавирусом в ходе 6841 исследования. Об этом сообщает пресс-служба минздрава республики.
Подробности в материале: В Молдавии за сутки выявили более 1870 носителей коронавируса
В Германии прививку от COVID-19 российской вакциной «Спутник V», в случае если данный препарат будет одобрен для применения в Евросоюзе, готовы сделать 57% опрошенных и еще 30% респондентов — не готовы.
Читайте также: Свыше 50% жителей Германии готовы пройти вакцинацию «Спутником V» — опрос
Российского телеведущего Владимира Познера, посетившего Грузию, оштрафовали за нарушение правил карантина. Об этом 1 апреля сообщает агентство «ИнтерпрессНьюс» со ссылкой на пресс-службу МВД Грузии.
Читайте также: В Грузии оштрафовали Познера за нарушение правил карантина
В Польше сделано уже более 6 миллионов прививок против коронавирусной инфекции. Об этом 31 марта сообщает министерство здравоохранения Польши на официальной странице в соцсети Twitter.
«На данный момент в Польше было сделано 6 081 824 прививки от COVID-19, в том числе 112 503 дозы вакцины (использованы) за последние 24 часа», — говорится в сообщении.
Читайте также: В Польше более 2 млн человек полностью прошли вакцинацию от COVID-19
В Грузии в течение последних суток в ходе 28 712 исследований на SARS-CoV-2 выявили 499 случаев заражения коронавирусом. Эту информацию 1 апреля опубликовали на сайте Stopcov.ge.
Подробности в материале: В Грузии за сутки выявили почти 500 носителей коронавируса
На данный момент темпы вакцинации от COVID-19 в Европе продолжают быть непозволительно медленными. Об этом 1 апреля говорится в заявлении европейского подразделения Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).
Читайте подробнее: В ВОЗ назвали темпы вакцинации от COVID-19 в Европе слишком медленными
За истекшие сутки в Донецкой Народной Республике (ДНР) было выявлено 129 новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом. Об этом 1 апреля сообщает минздрав ДНР.
Об этом: В ДНР за сутки выявили 129 новых носителей коронавируса
В Индии регулятор в области фармацевтических препаратов и медицинских изделий сегодня, 1 апреля, рассмотрит заявку компании Dr Reddy’s Laboratories о выдаче российской вакцине от COVID-19 «Спутник V» разрешения на экстренное использование. Об этом сообщает издание The Hindu со ссылкой на источники.
Читайте также: В Индии рассмотрят заявку на регистрацию «Спутника V»
В Швеции не состоится послаблений действующего карантинного режима 11 апреля. 31 марта правительство Швеции объявило, что действующие ограничения будут продлены до 3 мая по рекомендации Агентства общественного здравоохранения. Об этом в ходе пресс-конференции сообщил премьер-министр Швеции Стефан Лёвен, передает газета Aftonbladet.
Читайте также: В Швеции продлили карантинные ограничения
В Ташкенте начали массовую вакцинацию населения против коронавируса с использованием препаратов AstraZeneca и ZF-UZ-VAC2001.
Читайте также: В Узбекистане стартовала кампания по вакцинации от коронавируса
Около 44% жителей Узбекистана не планируют вакцинироваться против коронавируса. Об этом сообщили 1 апреля на сайте общественного движения «Юксалиш» («Восхождение»).
Читайте также: В Узбекистане 44% граждан не планируют вакцинироваться от коронавируса
Согласно новому отчету Института исследования будущего, заказанному Агентством общественного здравоохранения, в Швеции ожидаемая продолжительность жизни как для женщин, так и мужчин в 2020 году снизилась по сравнению с предыдущим годом, что стало следствием пандемии коронавируса и уровня смертности в стране. Об этом сообщила новостная служба SVT Nyheter.
Об этом: В Швеции впервые с 1968 года снизилась ожидаемая продолжительность жизни
В ходе 1613 исследований в лабораториях Приднестровья за последние сутки медики выявили 423 случая заражения коронавирусом. Об этом 1 апреля сообщает пресс-центр МВД ПМР.
Читайте также: В Приднестровье за сутки выявили более 420 случаев заражения коронавирусом
В Индонезии вакцину от коронавируса получили 8 095 717 человек, сообщает Antara.
Читайте также: От коронавируса в Индонезии привили более 8 млн жителей
В Мексике один из самых высоких показателей смертности от COVID-19 в мире. Однако президент страны в основном только пожимает плечами. О том, что происходит в Мексике в условиях пандемии коронавируса, в своей статье рассказал журналист шведской газеты Dagens Nyheter Гуннар Йонссон.
«Цифры и lо этого были достаточно плохими: 200 000 мексиканцев умерли от COVID-19. Но в эти выходные правительство пересмотрело статистику, и оказалось, что погибло чуть более 300 000 человек. Переоценка на 60% была проведена незаметно, без дополнительных объяснений.
Об этом: Мексиканский социализм не спасает жизни на фоне пандемии — Dagens Nyheter
Граждане, прошедшие процедуру ревакцинации от COVID-19, не должны жить в условиях ограничений. Им можно пригласить на ужин пожилых родственников, которые тоже полностью прошли процедуру вакцинации. Бывший государственный эпидемиолог Швеции в 1995—2005 гг. Юхан Гизеке считает, что Агентство общественного здравоохранения Швеции должно изменить свои рекомендации. Об этом он заявил в эфире телеканала SVT Nyheter.
Подробности в материале: Вакцинированные могут не соблюдать ограничения — экс-госэпидемиолог Швеции
Вакцинация журналистов и работников СМИ должна проходить в Эстонии в приоритетном порядке. Об этом говорится в заявлении Союза медиапредприятий Эстонии (EML), обращенном в Государственную канцелярию, министерство социальных дел и департамент здоровья.
Об этом: В Эстонии призвали вакцинировать в первую очередь журналистов
По состоянию на утро 1 апреля, в больницах Эстонии находятся 711 пациентов с коронавирусом (днем ранее было 699). Об этом сообщил департамент здоровья Эстонии, отметив, что 76 пациентов находятся в отделениях интенсивной терапии, 48 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.
Подробности в материале: В Эстонии эпидемия коронавируса не отступает
В Полтаве около сотни предпринимателей потребовали отменить запрет на работу непродовольственных рынков.
Читайте также: В украинской Полтаве предприниматели вышли на акцию протеста
Власти Нидерландов могут разрешить присутствие зрителей на международном песенном конкурсе «Евровидение», который в нынешнем году должен пройти в мае в Роттердаме. Данную информацию 1 апреля подтвердили организаторы конкурса на его сайте.
Читайте подробнее: На конкурс «Евровидение» могут допустить зрителей
На американских базах в Южной Корее продолжают фиксировать случаи заражения коронавирусом. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей Командования силами США в Южной Корее (USFK).
Читайте также: На базах США в Южной Корее выявили восьмерых носителей коронавируса
Приехавшего в командировку по рабочим вопросам в Санкт-Петербург работника адвокатского бюро Эстонии Кристиана Тейдера больше всего поразило спокойное отношение россиян к коронавирусу. Об этом он рассказал на странице сообщества «Таллиннцы» на Facebook.
Читайте также: Жителя Эстонии поразили толпы людей на улицах Санкт-Петербурга
Закон Эстонии о профилактике и контроле инфекционных заболеваний передает полиции слишком большие полномочия, что несет угрозу свободе жителей страны. Об этом сообщил портал Uued Uudised со ссылкой на председателя оппозиционной Эстонской консервативной народной партии (EKRE) Мартина Хельме.
Читайте также: Новый закон о профилактике заболеваний ведет Эстонию к тирании — оппозиция
По данным целевой группы по обработке с коронавирусом, в Индонезии за сутки выявили 6142 случая заражения SARS-CoV-2, сообщает Kompas.
Читайте также: В Индонезии за сутки выявили 6142 случая заражения коронавирусом
В Молдавии ряд чиновников использовали своё служебное положение, чтобы получить вакцину от COVID-19 для себя и своих родственников в нарушении установленного порядка. Об этом в эфире телеканала Jurnal TV 1 апреля заявила президент республики Майя Санду.
Об этом: Санду: ряд чиновников в Молдавии получили вакцину от COVID-19 незаконно
200 тысяч доз китайской вакцины Sinopharm должны прибыть в Черногорию к 20 апреля, и тогда в стране начнется массовая вакцинация населения. Об этом 1 апреля сообщила министр здравоохранения Черногории Елена Боровинич-Бойович.
Об этом: В Черногории назвали дату начала массовой вакцинации от коронавируса
30 и 31 марта в Польшу доставили в общей сложности около 1 миллиона доз вакцины от COVID-19 компании AstraZeneca. Об этом, как сообщает Polskie Radio, сообщил глава Правительственного агентства стратегических резервов республики Михал Кучмеровский во время пресс-конференции.
Подробности в материале: В Польшу доставили около 1 млн доз вакцины AstraZeneca
Власти Казахстана вынуждены соглашаться на невыгодные условия поставок вакцин против коронавируса. Об этом 1 апреля заявил президент республики Касым-Жомарт Токаев на совещании по противодействию инфекции.
Читайте также: Президент Казахстана раскритиковал работу по вакцинации населения
Cогласно утвержденному техническому паспорту от минздрава Испании, «возрастное ограничение для лиц моложе 55 лет отменено» для вакцины AstraZeneca в Испании. Таким образом, будет завершена вакцинация групп, приоритетных по своей основной деятельности (группы 3 и 6), для которых возрастное ограничение теперь отменено. Об этом пишет La Razón.
Читайте также: В Испании отменили возрастное ограничение для вакцины AstraZeneca
В правительстве Казахстане возможны кадровые перестановки, если не удастся ускорить темпы вакцинации. Об этом 1 апреля заявил президент республики Касым-Жомарт Токаев на совещании по мерам противодействия коронавирусу.
Читайте также: Президент Казахстана пригрозил увольнениями из-за темпов вакцинации
В Туркмении возобновили работу мечетей, которые были закрыты с 13 июля 2020 года из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщает «Туркменпортал» со ссылкой на муфтият республики.
Читайте также: В Туркмении разрешили посещать мечети
В Молдавии члены либеральной партии «Строим Европу дома» в знак протеста против введения в стране режима чрезвычайного положения (ЧП) принесли к зданию парламента республики гроб. Информация об этом 1 апреля была обнародована на странице партии в соцсети Facebook.
Подробности в материале: В Молдавии протестующие принесли гроб к зданию парламента
Более 100 млн доз российской антикоронавирусной вакцины «Спутник V» будет ежегодно выпускать китайская фармацевтическая компания TopRidge Pharma. К такой договорённости пришли компания и Российский фонд прямых инвестиций, говорится в сообщении РФПИ.
Читайте также: Фармкомпания Китая будет выпускать свыше 100 млн доз «Спутника V»
Текущая эпидемическая ситуация в Польше является самой сложной и опасной с начала пандемии коронавируса. Об этом заявил 31 марта министр здравоохранения Польши Адам Недзельский в эфире телеканала TVN24.
Читайте также: В Польше эпидемическую ситуацию назвали самой сложной с начала пандемии
Заместитель премьер-министра Черногории Дритан Абазович был вакцинирован вакциной AstraZeneсa в Музыкальном центре в Подгорице 1 апреля.
Читайте подробнее: Вице-премьер Черногории привился вакциной AstraZeneca
За минувшие сутки в Южной Корее от COVID-19 привились 22 643 человек. Об этом сообщает DongA Ilbo со ссылкой на свои источники.
Читайте также: В Южной Корее от COVID-19 привили более 870 тыс. человек
Информация о том, что министерство здравоохранения Армении отказалось от использования российской вакцины от COVID-19 «Спутник V» не соответствуют действительности. Об этом 1 апреля заявила журналистам армянский министр здравоохранения Анаит Аванесян.
Подробности в материале: В Армении опровергли данные об отказе использовать «Спутник V»
Глава французской партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен 31 марта раскритиковала в своем Twitter президента Франции Эммануэля Макрона за новые ограничительные меры от COVID-19.
Читайте также: Ле Пен сравнила проблемы вакцинации с Ватерлоо
Президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер прошел вакцинацию от COVID-19 с использованием препарата британо-шведской компании AstraZeneca. Об этом 1 апреля сообщает администрация немецкого президента.
Читайте также: Президент Германии привился препаратом AstraZeneca
Около 355 000 пациентов, имеющих определенные патологии, будут приоритетны при вакцинации, поскольку их болезни представляют больший риск возникновения осложнений в случае заражения коронавирусом. Иммунизация около 10 000 человек с синдромом Дауна в возрасте старше 40 лет также продвигается вперед, что отражено в новом обновлении стратегии вакцинации, представленной Министерством здравоохранения 30 марта, пишет издание El País.
Читайте также: В Испании определились с приоритетными группами больных для вакцинации
Западные страны за год борьбы с пандемией нарушили все 28 положений Всеобщей декларации прав человека. К такому выводу пришли авторы доклада «Новая нормальность. Как Европа отказывается от гражданских прав и политической традиции», подготовленного Экспертным институтом социальных исследований.
Читайте также: Эксперт: За пандемию Запад нарушил все положения Декларации прав человека
Полноценный доступ ко всей необходимой информации о вакцине от COVID-19 «Спутник V» получен Австрией от российской стороны. Об этом 1 апреля рассказал российский посол в Вене Дмитрий Любинский в эфире австрийской радиостанции «О-1».
Читайте подробнее: Австрия получила от РФ доступ ко всем данным о «Спутнике V» — посол России
Президент Молдавии Майя Санду опротестует в Конституционном суде введение чрезвычайного положения (ЧП) в стране, если не увидит его эффективность в борьбе с пандемией. Об этом глава республики 1 апреля заявила в эфире молдавского телеканала Jurnal TV.
Читайте подробнее: Президент Молдавии может обратиться в суд для отмены режима ЧП
Эффективность вакцины от коронавируса от американской компании Pfizer и германской BioNTech составляет 91,3% после шести месяцев её применения. Об этом говорится в опубликованном 1 апреля сообщении BioNTech.
Читайте подробнее: Оценку эффективности вакцины Pfizer понизили до 91,3%
Около 107 млн доз вакцин против коронавируса поступит в 27 стран Евросоюза за период с 27 декабря по 4 апреля. Ранее ожидалось поступление за тот же период 180 млн доз, сообщила 1 апреля еврокомиссар по вопросам здравоохранения Стелла Кириакидес.
Подробности в материале: ЕС недополучил 73 млн доз вакцин в первом квартале
Все люди, которые въезжают в Панаму с 1 апреля 2021 года из любой страны Южной Америки, должны иметь отрицательный результат теста на COVID-19, сделанный за 48 часов до их прибытия на территорию страны. Об этом пишет Prensa Latina.
Об этом: Панама рассказала о правилах въезда туристов из Южной Америки
В Польше за сутки выявили более 35 тыс. случаев заражения SARS-CoV-2. Об этом 1 апреля сообщает Polskie Radio со ссылкой на министерство здравоохранения страны.
Подробности в материале: В Польше за сутки выявили более 35 тыс. случаев заражения SARS-CoV-2
Процесс вакцинации населения в Польше можно назвать «бардаком». Об этом 1 апреля сообщил польский эпидемиолог, профессор медицины Павел Гжесёвский на своей странице в соцсети Twitter.
Об этом: В Польше процесс вакцинации населения назвали «бардаком»
Комитет по чрезвычайным ситуациям Медицинского союза Уругвая (SMU) выступил за ограничение передвижения населения среди других мер по улучшению текущей ситуации с пандемией COVID-19 в стране. Об этом пишет Prensa Latina.
Специальный орган SMU заявил, что основной задачей медицинских коллективов является, с одной стороны, информирование населения в целом, чтобы они защищали себя, а с другой стороны, содействие медицинским бригадам, которые «работают с экстремально эмоционально напряженной работой».
Читайте также: Уругвайские врачи выступают за ограничение передвижения
Интересами здоровья людей следовало бы руководствоваться европейским деятелям, прежде чем делать лживые заявления насчёт российской вакцины от коронавирусной инфекции «Спутник V», сообщила 1 апреля журналистам официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Читайте также: МИД РФ призвал ЕС одуматься и не очернять «Спутник V»
Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) подсчитало, что из-за пандемии коронавируса расходы на проекты колоссально превысили запланированные бюджеты, что привело к убыткам в $3 млрд.
Читайте подробнее: NASA потеряло миллиарды из-за пандемии и рискует не закончить свои проекты
Границы Чили закроют с 5 по 30 апреля из-за ситуации с COVID-19, сообщает 1 апреля чилийский минздрав.
Подробности в материале: Чили скоро закроет границы
По официальным данным, всего в Косово выявлено 91 405 случаев заражения коронавирусом. 75 647 пациентов уже здоровы. 1884 человека скончались от осложнений, вызванных COVID-19. За сутки в Косово умерли 12 пациентов с COVID-19. Лечение проходят 13 874 человека.
Об этом: В Косово за сутки выявили 975 носителей коронавируса
Египет получил 854 400 доз вакцины от COVID-19 компании AstraZeneca, сообщило 1 апреля министерство здравоохранения и социальной защиты страны и ВОЗ.
Об этом: Египет получил партию вакцины от COVID-19 AstraZeneca через COVAX
По данным министерства, с начала эпидемии в стране выявили 131 424 случая заражения, при этом население страны лишь немногим превышает два миллиона человек. 3810 человек умерли от осложнений, вызванных COVID-19. За последние сутки скончались 29 человек, что в 3 раза больше, чем в соседних Косово или Албании. Днем ранее скончались 32 человека. 107 740 пациентов выздоровели.
Читайте подробнее: В Северной Македонии за сутки выявили 1402 носителя коронавируса
В мире за последние сутки зафиксировано 650 765 новых случаев заражения коронавирусом, скончались ещё 11 608 пациентов с COVID-19, сообщает Всемирная организация здравоохранения.
Подробности в материале: ВОЗ: в мире за сутки выявлено 650 тысяч случаев COVID-19
Генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус повторно обратился к международному сообществу с призывом выделить 10 миллионов доз вакцины от коронавируса для международного механизма распределения вакцин COVAX.
Об этом: ВОЗ призывает выделить 10 млн доз вакцин от COVID-19 для нуждающихся стран
Американские ученые выяснили, что вакцина Pfizer/BioNTech эффективна против южноафриканского штамма. Об этом 1 апреля сообщает NBC.
Об этом: Ученые доказали эффективность вакцины Pfizer против штамма COVID-19 из ЮАР
В Великобритании за последние сутки зафиксировано 4479 новых случаев заражения коронавирусом, скончался ещё 51 пациент с COVID-19, сообщает правительство Соединённого Королевства.
Об этом: В Великобритании за сутки выявлено 4,5 тысячи носителей SRAS CoV-2
Проверку на COVID-19 американский президент Джо Байден проходит два раза в месяц, сообщила 1 апреля журналистам пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.
Подробности в материале: Псаки рассказала, как часто Байдена тестируют на COVID-19
Несмотря на ухудшение эпидемиологической ситуации, власти Киргизии пока не планируют вводить серьезные ограничения, аналогичные тем, что применялись в 2020 году.
Читайте также: Экономика Киргизии не переживет еще одного локдауна
Пандемия коронавируса полностью уничтожила прошлогодний туристический сезон. Повторится ли то же самое и в текущем году — этот вопрос волнует туристических работников во всём мире, в том числе в Черногории, чья экономика в большой степени зависит от потока иностранных туристов. До пандемии 30% иностранных туристов в Черногории составляли как раз гости из России. Но с марта 2020 года прямое авиасообщение с Российской Федерацией было остановлено. И хотя в настоящее время границы Черногории открыты для въезда российских граждан, они туда могут попасть только через Стамбул или Белград. Официальная Подгорица заинтересована в возобновлении прямого авиасообщения с Россией, о чём недавно заявила государственный секретарь по туризму министерства экономического развития Черногории Ивана Джурович.
Аналитический материалПродолжение антироссийской политики для Черногории — это самоубийство
По данным министерства, всего в Албании выявили 125 506 случаев заражения коронавирусом. 91 875 человек уже излечились от COVID-19. С начала пандемии 2241 пациент в стране скончался от осложнений, вызванных COVID-19, из них шесть человек — за последние сутки. Уже несколько дней наблюдается снижение суточной смертности.
Читайте также: В Албании за сутки выявили 349 носителей коронавируса
Турция рассчитывает завершить подготовку к производству собственной вакцины от COVID-19 до конца лета 2021 года. В Анкаре намерены сделать свою вакцину доступной для всего мира и не планируют распространять на неё права интеллектуальной собственности, сообщил министр здравоохранения страны Фахреттин Коджа.
Читайте также: Турция до конца лета подготовит к производству свою вакцину от COVID-19
Глава Франции подчеркнул, что борьба с пандемией должна быть первоочередным приоритетом в то время, когда Косово находится в тяжелой эпидемиологической ситуации, а Европейский союз мобилизуется, чтобы помочь странам региона преодолеть кризис в сфере здравоохранения и его последствия.
Подробности в материале: Президент Франции пригласил нового премьер-министра Косово в Париж
Республика Панама стала 59-й страной, одобрившей для применения российскую вакцину от коронавируса «Спутник V», сообщили в Российском фонде прямых инвестиций.
Об этом: Панама одобрила использование российской вакцины «Спутник V»
Напомним, ранее Албания предоставила 500 косовским медикам возможность пройти вакцинацию от COVID-19. При этом Эди Рама обещал выделить 11 тысяч доз вакцины от COVID-19 на вакцинацию косовских медиков.
После прибытия в Косово 24 тысяч доз вакцины от коронавируса производства компании AstraZeneca и начала вакцинации медицинского персонала в самом Косово Курти попросил у Рамы возможность использовать его прежнее предложение и провакцинировать косовских педагогов вместо медиков.
Об этом: Премьер-министр Албании пригласил косовских учителей на вакцинацию
Во Франции за последние сутки выявлено 50 659 новых случаев заражения коронавирусом, скончались ещё 314 пациентов с COVID-19, сообщила санитарная служба страны.
Подробности в материале: Во Франции за сутки выявлено более 50 тысяч новых случаев COVID-19
Правительство Японии поручило главам трех префектур страны ужесточить ограничения из-за роста заболеваемости коронавирусной инфекцией. Об этом объявил японский премьер-министр Ёсихидэ Суга в ходе пресс-конференции.
Читайте также: Три префектуры Японии призвали ужесточить ограничения по COVID-19
В Ливане за прошедшие сутки выявил 3562 случая заражения коронавирусом нового типа, сообщает пресс-служба минздрава республики.
Читайте подробнее: В Ливане за сутки выявили свыше 3,5 тысяч носителей коронавируса
Предприятия отрасли туризма во Франции получили за весь период пандемии от государства €26 млрд в качестве помощи для восполнения финансовых потерь. Об этом заявил государственный секретарь при французском министерстве иностранных дел Жан-Батист Лемуан 1 апреля в ходе пресс-конференции
Подробности в материале: Власти Франция выделили €26 млрд в качестве помощи туристической отрасли
Черногория рассчитывает на поддержку Европейского союза в устранении экономических последствий пандемии, поскольку Подгорица привержена европейской интеграции, заявил премьер-министр этой страны Здравко Кривокапич 1 апреля в телефонной беседе с комиссаром по расширению Оливером Вархелли.
Подробности в материале: Премьер-министр Черногории обратился в ЕС за помощью против коронавируса
В штате Калифорния (США) 1 апреля открылись для посетителей парки аттракционов Six Flags, которые были закрыты с начала пандемии COVID-19. Об этом руководство одного из парков сообщает на своей странице в социальной сети Twitter.
Читайте подробнее: В Калифорнии открылись парки аттракционов Six Flags
Южноафриканский регулятор по медицинским препаратам (SAHPRA) одобрил препарат от американской компании Johnson & Johnson для вакцинации против коронавирусной инфекции, сообщает Синьхуа.
По меньшей мере 12 839 844 случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2 было выявлено за весь период наблюдений в Бразилии, в том числе 91 097 за последние сутки. Об этом 1 апреля сообщается на сайте бразильского минздрава.
Подробности в материале: В Бразилии за сутки выявили более 91 тысячи случаев заражения коронавирусом
Британское управление по контролю лекарственных средств зафиксировало 30 случаев возникновения тромбоза после прививок вакциной AstraZeneca. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Читайте подробнее: В Британии подтвердили 30 случаев тромбоза после прививки AstraZeneca
В Южной Корее за прошедшие сутки выявили 558 случаев заражения коронавирусом нового типа, сообщает южнокорейский центр по контролю и профилактике заболеваний.
Читайте подробнее: В Южной Корее выявили за сутки более 500 носителей коронавируса
Предложение французского правительство о введении во Франции общенационального карантина из-за распространения коронавируса поддержал Сенат республики. Об этом 1 апреля сообщается на сайте законодательного органа.
Читайте подробнее: Парламент Франции одобрил введение общенационального карантина
Генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус на пресс-конференции 1 апреля высоко оценил инициативу Турции объявить 2021 год международным годом медицинских работников. Об этом сообщает турецкое новостное агентство Sabah.
Читайте подробнее: Глава ВОЗ одобрил инициативу Турции объявить 2021-й годом медработников
Главный инфекционный врач США Энтони Фаучи допустил, что США смогут обойтись без использования на своей территории вакцины от COVID-19 британско-шведской компании AstraZeneca, даже если та получит одобрение американского регулятора. Об этом 1 апреля сообщает агентство Reuters.
Читайте подробнее: Фаучи допустил, что США смогут обойтись без вакцины AstraZeneca
Решение французского правительства ожидать согласования российской вакцины «Спутнику V» со стороны регулятора ЕС, а не одобрить ее использование самостоятельно, осудил лидер партии «Непокорившаяся Франция» Жан-Люк Меланшон. Об этом он заявил 1 апреля в эфире радио RTL.
Подробности в материале: Лидер французской партии осудил правительство за позицию по «Спутнику V»
Парламент Ботсваны продлил действие ограничительных мер, введенных из-за пандемии коронавирусной инфекции, заявил президент страны Мокветси Масиси в ходе обращения к народу.
Об этом: В Ботсване продлили ограничительные меры по COVID-19
Хорватия получит 747 тысяч доз вакцины против коронавируса компании Pfizer. Это было объявлено 1 апреля в ходе переговоров в комитете постоянных представителей государст — членов Европейского союза. Вакцина будет доставлена к концу июня 2021 года. Об этом сообщает хорватское новостное агентство Večernji list.
Читайте подробнее: Хорватия закупила 747 тысяч доз вакцины от коронавируса компании Pfizer
Кубок мира по прыжкам в воду, проведение которого было запланировано в Токио в середине апреля, могут отменить из-за ситуации с COVID-19. Об этом со ссылкой на Международную федерацию плавания 2 апреля сообщает агентство Kyodo.
Читайте также: В Токио из-за коронавируса могут отменить Кубок мира по прыжкам в воду
Третья линия по производству вакцины от COVID-19, запущенная китайской фармацевтической компанией Sinovac Biotech, позволяет ей увеличить выпуск препарата до двух млрд доз в год. Об этом 2 апреля сообщает газета Global Times.
Об этом: Sinovac Biotech нарастила производство вакцины до двух млрд доз в год
Германия 1 апреля внесла в список регионов с высоким риском заражения коронавирусом Истрию и Беловарско-Билогорский округ Хорватии, поэтому теперь вся Хорватия стала опасной территорией для посещения. Об этом сообщает хорватское новостное агентство Index.
Об этом: Германия объявила Хорватию страной с высоким риском заражения коронавирусом
Султан Брунея Хассанал Болкиах привился первой дозой вакцины против коронавирусной инфекции, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения королевства.
В Японии от COVID-19 к настоящему времени привили менее одного процента населения. Об этом со ссылкой на статистику vинистерства здравоохранения, труда и благосостояния 2 апреля сообщает газета Nikkei.
Читайте подробнее: В Японии от COVID-19 привили менее 1% населения
На Ямайке из-за коронавируса ввели ограничения на въезд для прибывающих из ряда стран Латинской Америки. Об этом 1 апреля сообщает радиостанция Radio Jamaica.
Об этом: Ямайка ограничила въезд из ряда стран Латинской Америки
1 апреля пресс-секретарь министерства здравоохранения Ирана Сима Садат Лари заявила, что за последние сутки 94 иранца скончались от коронавирусной инфекции (COVID-19), в результате чего общее число смертей достигло 62 759. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.
Подробности в материале: В Иране за сутки COVID-19 унес жизни 94 человек
За последние сутки в Колумбии было выявлено свыше 11,4 тыс. новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом. Об этом 2 апреля сообщает министерство здравоохранения и социальной защиты страны на своей странице в соцсети в Twitter.
Читайте также: В Колумбии за сутки выявили около 11,5 тыс. случаев заражения SARS-CoV-2
За истекшие сутки в Аргентине было выявлено свыше 14,4 тыс. новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом. Об этом 2 апреля сообщает минздрав страны.
Читайте подробнее: В Аргентине за сутки выявили свыше 14,4 тыс. носителей коронавируса
30 новых случаев заражения коронавирусом выявили в Абхазии в течение 1 апреля. Сообщение об этом опубликовал оперативный штаб республики по защите населения от SARS-CoV-2.
Об этом: В Абхазии выявили 30 носителей коронавируса за сутки
Россия и Китай используют вакцины от коронавирусной инфекции для «укрепления своего положения на международной арене». В этом уверены в Исследовательской службе Конгресса США.
Читайте подробнее: Россия использует «Спутник V» в геополитических целях, уверены в США
За минувшие 24 часа на территории Германии было выявлено 21 888 новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом. Об этом 2 апреля сообщает Институт Роберта Коха, входящий в структуру немецкого минздрава.
Подробности в материале: В Германии за сутки выявили свыше 21,8 тыс. носителей коронавируса
Глава Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) Вадим Красносельский в ходе рабочей поездки в Москву договорился о поставках в республику вакцины от COVID-19 «Спутник V». Об этом он 1 апреля сообщил в своём телеграм-канале.
Подробности в материале: Глава Приднестровья анонсировал поставку вакцины «Спутник V» в республику
В Молдавии в течение суток 1 апреля выявили 1515 случаев заражения коронавирусом в ходе 5988 исследований. Об этом сообщает пресс-служба минздрава республики.
Читайте также: В Молдавии за сутки выявили более 1500 носителей коронавируса
Руководитель Центра математического и вычислительного моделирования Варшавского университета профессор Францишек Раковский заявил в интервью Polskie Radio 24, что, по подсчетам его организации, реальная цифра перенесших SARS-CoV-2 в Польше может составлять до трети населения республики.
Читайте подробнее: В Польше считают, что SARS-CoV-2 могли перенести до трети населения страны
В Австралии мужчина попал в больницу из-за того, что у него через несколько дней после прививки от COVID-19 препаратом британо-шведской компании AstraZeneca, развился тромбоз, местный регулятор расследует данный случай. Об этом 2 апреля сообщает телеканал ABC.
Читайте также: Мужчина в Австралии госпитализирован после прививки AstraZeneca
Украина вновь обновила суточный рекорд заболеваемости COVID-19 — почти 20 тыс. заразившихся и 433 летальных случая.
Подробности в материале: На Украине за сутки выявили почти 20 тыс. носителей коронавируса
Число граждан Индонезии, которые подвергаются воздействию коронавируса за границей, продолжает расти, сообщает Kompas.
Подробности в материале: Более 4000 граждан Индонезии заразились коронавирусом за границей
В Грузии в ходе вакцинации от COVID-19 врачи выявили 27 случаев серьёзных осложнений. Об этом, как сообщает пресс-служба министерства здравоохранения страны, 1 апреля сообщила завотделением инфекционных болезней Национального центра по контролю заболеваний Хатуна Захашвили на брифинге.
Читайте также: В Грузии выявили 27 случаев осложнений после вакцинации от COVID-19
Варминско-Мазурский университет (Польша) направит 26 студентов-добровольцев лечебного факультета в инфекционные отделения больниц Варминско-Мазурского воеводства республики для оказания помощи врачам в работе с пациентами с COVID-19. Об этом, как сообщает Polskie Radio, заявил 2 апреля ректор Варминско-Мазурского университета профессор Лешек Громадзиньский.
Об этом: В больницах Польши пациентам с COVID-19 будут помогать студенты
Экс-президент Молдавии, председатель «Партии социалистов» Игорь Додон в ходе рабочей поездки в Москву обсудил с заместителем главы администрации президента России Дмитрием Козаком возможность поставки в Молдавию вакцины «Спутник V». Об этом лидер «социалистов» 1 апреля сообщил в своём телеграм-канале.
Об этом: Молдавия готова закупить полмиллиона доз вакцины «Спутник V» — Додон
Японский автопроизводитель Toyota создал специальный автомобиль для перевозки вакцины от COVID-19. Спецавто, созданное для транспортировки вакцины, собрано на основе внедорожника Toyota Land Cruiser 78 Troop Carrier.
В Грузии в течение последних суток в ходе 28 712 исследований на SARS-CoV-2 выявили 529 случаев заражения коронавирусом. Эту информацию 2 апреля опубликовали на сайте Stopcov.ge.
Подробности в материале: В Грузии за сутки выявили почти 500 носителей коронавируса
Министр образования и культуры Индонезии Надием Макарим заявил, что количество вакцинированных учителей в стране составляет около 550 тысяч, сообщает Detik.
Читайте также: В Индонезии от коронавируса привили около 550 тысяч учителей
В ходе 1534 исследований в лабораториях Приднестровья за последние сутки медики выявили 474 случая заражения коронавирусом. Об этом 2 апреля сообщает пресс-центр МВД ПМР.
Подробности в материале: В Приднестровье за сутки выявили более 470 случаев заражения коронавирусом
За истекшие сутки в Донецкой Народной Республике (ДНР) было выявлено 145 новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом. Об этом 2 апреля сообщает минздрав ДНР.
Читайте также: В ДНР за сутки выявили 145 новых носителей коронавируса
Председатель парламента Молдавии Зинаида Гречаная направила благодарность руководству России за решение предоставить республике в качестве гуманитарной помощи 180 тыс. доз вакцины от коронавируса «Спутник V». Об этом она написала на своей странице в Facebook после состоявшейся 2 апреля встречи с послом РФ в Молдавии Олегом Васнецовым.
«И в этот раз, как не раз было в различных сложных ситуациях, с которыми сталкивался молдавский народ, РФ проявила истинно братский дух. Этот факт по достоинству оценен властями и гражданами Республики Молдова. Уверена, что вакцины из Российской Федерации спасут множество жизней и позволят Молдове как можно скорее вернуться к нормальной жизни. Передала Олегу Владимировичу благодарственное письмо на имя президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина», — отметила глава парламента Молдавии Зинаида Гречаная.
В Молдавии в рамках борьбы с пандемией ужесточаются карантинные меры. Об этом сообщает пресс-служба правительства республики.
Читайте подробнее: В Молдавии объявили об ужесточении карантина
Председатель молдавского парламента Зинаида Гречаная поблагодарила российское руководство за то, что оно приняло решение предоставить республике в качестве гуманитарной помощи 180 тыс. доз вакцины от COVID-19 «Спутник V». Она написала об этом 2 апреля на своей странице в соцсети Facebook после прошедшей ранее встречи с послом РФ в Молдавии Олегом Васнецовым.
Об этом: Спикер парламента Молдавии поблагодарила Россию за вакцину от COVID-19
По словам бывшего государственного эпидемиолога Швеции в 1995—2005 гг. Юхана Гизеке, вакцинированные от COVID-19 люди не должны жить в условиях ограничений. В Агентстве общественного здравоохранения Швеции не считают его точку зрения правильной или ошибочной. Однако в ведомстве предупредили о недопустимости таких заявлений перед Пасхой. Об этом сообщила новостная служба SVT Nyheter.
Читайте подробнее: В Швеции осудили предложение для привившихся не соблюдать ограничения
Существовавшие до недавнего времени целевые показатели по вакцинации всех взрослых жителей Швеции до конца первого полугодия не будут достигнуты. Об этом 1 апреля в ходе пресс-конференции заявила министр здравоохранения и социальных дел Швеции Лена Халленгрен, которая представила новый график иммунизации от COVID-19.
Читайте подробнее: В Швеции представили новый прогноз по вакцинации от COVID-19
Лидер «Умеренных» Ульф Кристерссон крайне критически относится к новому графику вакцинации населения Швеции от COVID-19. Политик считает, что правительство реагировало с опозданием, когда дело дошло до обеспечения поставок вакцины. Центральным властям Швеции, отметил Кристерссон, не следовало полностью полагаться в этом вопросе на ЕС. Об этом он заявил в интервью новостной службе SVT Nyheter.
Читайте также: В Швеции лидер оппозиции раскритиковал темпы вакцинации от COVID-19
В настоящее время в Швеции от COVID-19 умирает меньше людей, чем прошлой осенью, однако распространение коронавирусной инфекции в стране продолжает расти, а количество смертей от COVID-19 снова перестало снижаться. Об этом в ходе очередной пресс-конференции сообщила представитель Агентства общественного здравоохранения, передает новостная служба SVT Nyheter.
Об этом: В Швеции остановилось снижение уровня смертности от COVID-19
В связи с кризисом, вызванным пандемией коронавируса, культурная отрасль Швеции получит 1,3 миллиарда крон (€130 млн) в виде стимулирующего пакета помощи от правительства, о чем было объявлено министром культуры Швеции Амандой Линд. Об этом сообщила новостная служба SVT Nyheter.
Читайте также: Власти Швеции выделили на поддержку культуры еще €130 млн
Более чем у 10 000 человек в лене Стокгольм был диагностирован постковидный синдром. Об этом сообщила газета Aftonbladet.
Подробности в материале: В Стокгольме назвали число жителей, страдающих от постковидного синдрома
В Швеции регионы получат возможность самостоятельно решать, в каком порядке прививать граждан в ходе четвертой фазы кампании по вакцинации населения от COVID-19. На последнем этапе иммунизации прививку получат люди в возрасте от 18 до 59 лет, которым не было уделено первоочередного внимания на предыдущих этапах. Об этом сообщила газета Dagens Nyheter.
Подробности в материале: В Швеции рассказали о порядке проведения последней фазы вакцинации
На Украине не планируют вводить комендантский час в связи с пандемией коронавируса, а также убеждены в эффективности «адаптивного карантина». Об этом заявил министр здравоохранения страны Максим Степанов.
Об этом: На Украине не планируют вводить комендантский час из-за пандемии
В повторных пробах сточных вод, взятых сотрудниками Тартуского университета в Эстонии, вновь обнаружен коронавирус COVID-19. Об этом сообщил ERR со ссылкой на заявления ученых.
Читайте подробнее: В сточных водах в Эстонии вновь обнаружен коронавирус
Власти Австралии ведут расследование возникновения у одного из жителей страны тромбоза после прививки от COVID-19 с использованием препарата британо-шведской компании AstraZeneca. Об этом 2 апреля сообщает телеканал ABC со ссылкой на исполняющего обязанности главного санитарного врача Австралии Майкла Кидда.
Об этом: В Австралии расследуют случай тромбоза после вакцинации AstraZeneca