Коронавирус продолжает шествие по планете. К 23 марта 2021 года число зараженных превысило 123,8 млн человек. Более 2,7 млн заболевших умерли. В тройке лидеров по числу зараженных — США (29,8 млн), Бразилия (12 млн), Индия (11 млн). По числу погибших лидируют США (543 тысячи), Бразилия (295 тысяч), Мексика (198 тысяч). Снижение темпов заражения, начавшееся в середине января, спустя месяц вновь сменилось ростом. В 20-х числах марта ежедневно в мире выявляется по 500 000 новых случаев заражения. Эпидемиологическая ситуация в мире неустойчива, ужесточение ограничений сменяется их ослаблением и вновь ужесточением. В борьбе с пандемией главную надежду специалисты возлагают на массовую вакцинацию. Лидерами по числу введенных доз препаратов на 23 марта являются США, Китай и Индия (суммарно — 250 млн). В России хотя бы одну дозу вакцины против COVID получили 8,4 млн человек. В ЕС поставки вакцины AstraZeneca сопровождаются скандалами, производитель срывает ранее оговоренные сроки. Значительное число небогатых стран в Африке и Азии вакцинацию еще не начинали. Все новости о борьбе с пандемией COVID читайте в трансляции ИА REGNUM.

Коронавирус. Иван Шилов ИА REGNUM

19:47 23.03.2021 «В настоящий момент во Франции разрешены три вакцины: Pfizer-BioNTech, Moderna (РНК-вакцины) и AstraZeneca (вирусная). Через несколько дней список должна пополнить еще одна вирусная вакцина, на этот раз от Johnson & Johnson» — Le Point.

19:54 23.03.2021 Во всём мире за сутки зафиксирован 393 531 новый случай заражения коронавирусом, скончался ещё 7151 пациент с COVID-19, сообщает Всемирная организация здравоохранения. Читайте также: ВОЗ: в мире за сутки выявлено 393 тысячи новых случаев COVID-19

20:25 23.03.2021 150 тысяч доз китайской вакцины «Синофарм» (BBIBP-CorV), подаренной КНР Киргизии, будут использованы для вакцинации медиков, педагогов, социальных работников и сотрудников силовых ведомств, а также граждан с хроническими заболеваниями. Читайте также: Врачей и педагогов в Киргизии привьют не самой эффективной вакциной

20:38 23.03.2021 По данным на23 марта, в Италии умерли 105 879человек с подтвержденным диагнозом «коронавирусная пневмония», за последние сутки этот показатель увеличился на551 (днем ранее— на 386). Это самый высокий показатель за последние два месяца. Число подтвержденных носителей выросло на18 765(днем ранее — на13 846). С учетом выздоровевших и погибших общее число носителей коронавируса за всё время эпидемии составляет3 419 616 — более 5,5% населения страны. В настоящее время заражены 560 654человека — на2413 меньше, чем днем ранее. Читайте подробнее: Коронавирус в Италии: вновь более 500 погибших за день

20:55 23.03.2021 Невозможно выполнить поставленную задачу по вакцинации полумиллиона жителей Италии ежедневно, если в стране просто нет полмиллиона «ежедневных» доз вакцины, заявил губернатор Лигурии (Генуя) Джованни Тоти.Вопрос о количестве доступной вакцины должен быть для правительства страны задачей номер один, сказал губернатор на встрече представителей регионов с министрами. Читайте подробнее: Губернаторы Италии отказываются вести прививочную кампанию без вакцины

21:12 23.03.2021 По данным министерства, с начала эпидемии в стране выявили 120 882 случая заражения, при этом население страны лишь немногим превышает два миллиона человек. 3528 человек умерли от осложнений, вызванных COVID-19. За последние сутки скончались 25 человек в возрасте от 29 до 87 лет. 102 201 пациент выздоровел. Об этом: В Северной Македонии за сутки выявили свыше тысячи носителей коронавируса

21:13 23.03.2021 В североитальянском регионе Лигурия (Генуя) снимать коронавирусные ограничения нужно сразу после Пасхи (4 апреля), заявил глава региона Джованни Тоти. Начать отмену ограничений нужно со школ и вузов, обучение должно вновь стать очным, это самый насущный вопрос, отметил губернатор. Читайте подробнее: Губернатор Генуи предложил снять ковид-ограничения сразу после Пасхи

21:17 23.03.2021 Католическая епархия Милана готова предоставить властям региона помещения для проведения вакцинации, сообщили в курии 23 марта.Если есть потребность, прививать граждан можно в приходских помещениях, отметили в курии. Подробности в материале: Католическая епархия Милана готова предоставить помещения для вакцинации

21:20 23.03.2021 Правительство Италии пока не принимало никаких решений относительно временного отстранения от работы преподавателей и медиков, не привившихся от коронавируса, заявил министр труда Андреа Орландо. Этот вопрос будут изучаться и обсуждаться, определённая логика в словах тех, кто требует прививок от лиц, столь часто контактирующих с другими людьми, есть, но нужно помнить и об общих конституционных правах, отметил министр. Читайте также: Власти Италии не исключают отстранения от работы непривитых врачей

21:25 23.03.2021 Группа продавцов туринского рынка Porta Palazzo 23 марта провела акцию протеста против очередного продления антикоронавирусных ограничений. Участники акции приковали себя цепями в той части площади, где обычно располагаются их прилавки. «Нас просто убивают ограничениями. Мы с этого места не сдвинемся», — цитируют туринские СМИ одного из лидеров протестующих. Подробности в материале: Туринские продавцы приковали себя цепями в знак протеста против карантина

21:30 23.03.2021 Месса навечерия Пасхи в римской базилике Святого Петра в 2021 году начнется раньше обычного — в 19:30, передают итальянские СМИ. Литургия начнется в 19:30, чтобы верующие смогли вернуться домой до начала комендантского часа (22:00).В 2020 году месса навечерия начиналась, как обычно, в 21:00, поскольку в условиях карантина в любом случае должна была пройти для верующих в режиме онлайн. Читайте также: Пасхальная служба в Ватикане начнется раньше обычного

22:17 23.03.2021 Протест против коронавируса в Берлине. (сс) Leonhard Lenz

22:48 23.03.2021 Во всём мире сделано уже 459 миллионов прививок от коронавируса, однако более 75% из них приходится на десять стран, заявил генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус. Читайте подробнее: ВОЗ: более 75% всех прививок от COVID-19 приходится на десять стран

22:56 23.03.2021 Полицейский получает вакцину против коронавируса. США. (сс) Marc A. Hermann. MTA New York City Transit

22:59 23.03.2021 Продолжительность комендантского часа в Нидерландах будет сокращена на один час с 31 марта, сообщил исполняющий обязанности премьер-министра страны Марк Рютте. Об этом: Нидерланды сократят действие комендантского часа, введённого из-за COVID-19

23:20 23.03.2021 С 19 марта число зарегистрированных летальных исходов от COVID-19 в Швеции увеличилось на 53. Такие данные 23 марта обнародовали представители Агентства общественного здравоохранения Швеции, которые отслеживают эпидемиологическую ситуацию в стране в круглосуточном режиме и предоставляют актуальную статистику. Читайте подробнее: В Швеции от COVID-19 скончались еще 53 человека

00:27 24.03.2021 Сербия пожертвовала Республике Сербской медицинское оборудование, которое 23 марта президент Сербии Александр Вучич вручил председателю президиума Боснии и Герцеговины Милораду Додику. Вучич во время передачи пожертвования заявил, что в Сербии достаточно медицинского оборудования для борьбы с коронавирусом, и что она готова всегда помочь дружественным странам, в то время как Додик отметил, что это выражение братской заботы и помощи. Об этом сообщает сербское новостное агентство RTS. Об этом: Сербия пожертвовала Республике Сербской медицинское оборудование

00:56 24.03.2021 В Хорватии к июню 2021 года ожидают принятия законопроекта и завершения технической подготовки к цифровому зеленому сертификату, который станет доказательством того, что человек был вакцинирован против коронавируса, что он переболел им или имел отрицательный результат теста, заявила на пресс-конференции 23 марта хорватский государственный секретарь по делам Европы Андрея Метелько-Згомбич. Об этом сообщает хорватское новостное агентство Večernji list. Читайте подробнее: В Хорватии ожидают переход к сертификату вакцинации от коронавируса

00:57 24.03.2021 Военнослужащая вооруженных сил Украины, сделавшая прививку от коронавирусной инфекции, скончалась в Одесской области спустя два дня после получения вакцины. Об этом 23 марта сообщается на странице в Facebook командования медицинских сил страны. Читайте подробнее: На Украине после прививки от COVID-19 скончалась военнослужащая

01:08 24.03.2021 Премьер-министр Хорватии Андрей Пленкович на пресс-конференции 23 марта заявил, что он работает над тем, чтобы переоформить доставку определённой партии вакцины с четвертого квартала на второй квартал, чтобы повысить динамику вакцинации от коронавируса к лету. Он добавил, что делает выбор в пользу американской вакцины Pfizer. Подробности в материале: Премьер-министр Хорватии заявил о ведении переговоров о поставках с Pfizer

01:32 24.03.2021 Контракт на закупку более 500 000 доз российской вакцины против коронавируса Спутник V для энтитета Федерации Боснии и Герцеговины еще не подписан с российским поставщиком. Об этом сообщает боснийское новостное агентство Slobodna Bosna 23 марта. Читайте также: Истекает срок подписания договора Боснии и России о поставках «Спутник V»

01:36 24.03.2021 Ограничительные меры, введенные из-за пандемии коронавирусной инфекции, продлили в Нидерландах до 20 апреля, заявил премьер-министр страны Марк Рютте в ходе пресс-конференции. Читайте также: В Нидерландах продлили карантин по COVID-19

01:38 24.03.2021 Посол США в Боснии и Герцеговине Эрик Нельсон написал в социальной сети 23 марта о продолжении процесса интеграции Боснии и Герцеговины в НАТО. Он также напомнил о поддержке партнеров по НАТО в борьбе с распространением коронавируса. Об этом сообщает боснийское новостное агентство Dnevni avaz. Читайте подробнее: Посол США напомнил Боснии и Герцеговине о поддержке во время пандемии

02:12 24.03.2021 В Чили за прошедшие сутки выявили 4948 случаев заражения коронавирусом нового типа, сообщает пресс-служба чилийского минздрава. Читайте подробнее: В Чили за сутки выявили почти 5 тыс. носителей коронавируса

02:17 24.03.2021 Вакцинацию всего населения США от коронавирусной инфекции смогут провести в ближайшие месяцы американские власти. Об этом заявил глава Белого дома Джо Байден 23 марта в ходе выступления в штате Огайо. Подробности в материале: Байден пообещал, что к концу мая у США будут 600 млн доз вакцин от COVID-19

02:31 24.03.2021 За последние сутки в Бразилии было выявлено 82 493 случая заражения коронавирусом SARS-CoV-2, а за весь период пандемии — 12 130 019 фактов инфицирования указанным вирусом. Об этом 23 марта сообщается на сайте бразильского минздрава. Читайте подробнее: В Бразилии за сутки выявили почти 82,5 тыс. случаев заражения коронавирусом

02:53 24.03.2021 Иск президента Бразилии Жаира Болсонару, потребовавшего отменить карантинные ограничения, действующие в ряде бразильских регионов из-за ситуации с коронавирусом, отклонен Федеральным верховным судом страны. Об этом 23 марта сообщается на сайте судебного органа. Читайте подробнее: В Бразилии отклонили иск президента страны об отмене карантина в регионах

03:04 24.03.2021 В Италии не склонны к предубеждениям относительно тех или иных вакцин от коронавируса — это же касается российского препарата «Спутник V», заявил 23 марта итальянский министр здравоохранения Роберто Сперанца в эфире государственного телеканала Rai 3. Читайте также: Минздрав Италии подтвердил интерес к вакцине «Спутник V»

03:20 24.03.2021 Немецкий автопроизводитель Mercedes-Benz приостановил работу в Бразилии из-за роста заболеваемости коронавирусной инфекцией в стране, передает телеканал Globo. Подробности в материале: Mercedes-Benz приостановил заводы в Бразилии из-за коронавируса

04:36 24.03.2021 В Южной Корее за прошедшие сутки выявили 428 случаев заражения коронавирусом нового типа, сообщает южнокорейский центр по контролю и профилактике заболеваний. Об этом: В Южной Корее число зараженных коронавирусом приблизилось к 100 тысячам

06:04 24.03.2021 В Эфиопии общее количество подтвержденных случаев заражения коронавирусом нового типа превысило 190 тысяч, сообщает пресс-служба минздрава этой африканской страны. Читайте подробнее: В Эфиопии число зараженных коронавирусом превысило 190 тысяч

06:25 24.03.2021 В Гонконге 24 марта приостановили вакцинацию против COVID-19 препаратом немецкой компании BioNTech из-за обнаруженных в одной из последних партий дефектов упаковки. Об этом сообщила радиостанция RTHK. Об этом: Гонконг из-за дефектов упаковки приостановил использование вакцины BioNTech

07:07 24.03.2021 Планы британских властей начать штрафовать своих граждан и иностранцев за выезд с территории Великобритании без уважительной причины назвала платой за «дисфункцию системы» официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Об этом она написала 23 марта на своей странице в Facebook. Читайте также: В МИД России оценили планы Британии штрафовать за выезд за рубеж

07:13 24.03.2021 Власти японского столичного региона Большой Токио, в который входит четыре префектуры, намерены продлить рекомендацию по ограничения часов работы заведений общественного питания из-за COVID-19, сообщает газета Nikkei со ссылкой на осведомленные источники. Читайте также: В Токио общепиту заплатят за самостоятельное ограничение часов работы

07:18 24.03.2021 Власти Зимбабве намерены ужесточить ограничительные меры, введенные из-за пандемии коронавирусной инфекции, на время Пасхальных праздников, заявила министр информации страны Моника Мутсвангва в ходе пресс-конференции. Читайте также: В Зимбабве ужесточат ограничения по COVID-19 на Пасху

08:04 24.03.2021 Представитель министерства здравоохранения Индонезии по вакцинации против COVID-19 Сити Надия Тармизи заявила, что вакцины от различных производителей поступят в страну во второй половине 2021 года, сообщает Detik. Об этом: Вакцины Novavax и Pfizer поступят в Индонезию

08:10 24.03.2021 Власти Кубы намерены в июне начать кампанию по вакцинации населения от COVID-19 одной из собственных вакцин. Об этом сообщил представитель минздрава страны Илиан Моралес Суарес. Об этом: Власти Кубы намерены начать вакцинацию населения от COVID-19 в июне

08:38 24.03.2021 19 новых случаев заражения коронавирусом выявили в Абхазии в течение 23 марта. Сообщение об этом опубликовал оперативный штаб республики по защите населения от SARS-CoV-2. Об этом: В Абхазии выявили 19 носителей коронавируса за сутки

08:44 24.03.2021 Заболеваемость коронавирусной инфекцией за неделю выросла в мире на 8%, смертность — на 3%, сообщает 24 марта Всемирная организация здравоохранения. По данным ВОЗ, опубликованным по итогам недели, по всему миру с 15 по 21 марта зарегистрировано 3 291 060 новых случаев COVID-19, причем летальных исходов — 60 414. Читайте также: ВОЗ: заболеваемость COVID-19 в мире выросла на 8% за неделю

08:48 24.03.2021 Вакцина AstraZeneca прибывает в Белград. predsednik. rs

09:04 24.03.2021 Венесуэла получит вакцину от COVID-19 компании AstraZeneca через механизм COVAX, заявил руководитель департамента Панамериканской организации здравоохранения Сиро Угарте. Подробности в материале: Венесуэла получит вакцину от COVID-19 AstraZeneca через COVAX

09:13 24.03.2021 В Молдавии в течение суток 22 марта выявили 1621 случай заражения коронавирусом в ходе 4822 исследований. Об этом сообщает пресс-служба минздрава республики. Подробности в материале: В Молдавии за сутки выявили более 1600 носителей коронавируса

09:28 24.03.2021 Премьер-министр Южной Кореи Чон Сэ Гюн призвал граждан страны в возрасте старше 75 лет «довериться правительству и принять участие в вакцинации». Об этом сообщает MAeil Business Newspaper со ссылкой на премьер-министра. Читайте подробнее: В Южной Корее призвали людей старше 75 лет пройти вакцинацию

09:36 24.03.2021 Штамм коронавируса VOC 202 012/01, который отличается большей заразностью и был впервые выявлен на территории Великобритании, за минувшую неделю обнаружен еще в семи странах, и теперь их общее число достигло 125. Об этом 24 марта сообщается в обнародованном в Женеве еженедельном эпидемиологическом бюллетене Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Читайте также: За неделю «британский» штамм коронавируса выявили еще в семи странах — ВОЗ

09:37 24.03.2021 В Бразилии зарегистрировано рекордное число летальных случаев от последствий COVID-19. По данным регионального министерства здравоохранения на 24 марта, за последние 24 часа в стране скончался 3251 пациент, у которого ранее диагностировали коронавирусную инфекцию. Читайте подробнее: Рекордное число смертей от COVID-19 зафиксировано в Бразилии

09:58 24.03.2021 Более строгие правила, которые будут регулировать экспорт вакцин от COVID-19 из стран — участниц Европейского союза, представят 24 марта власти сообщества. Об этом 24 марта сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на представителя ЕС. Подробности в материале: ЕС намерен ужесточить контроль за экспортом вакцин от COVID-19 — Bloomberg

09:59 24.03.2021 На Украине обновили рекорд по числу жертв COVID-19 — за сутки скончались 342 пциента. Читайте подробнее: На Украине за сутки выявили более 14 тыс. случаев заражения коронавирусом

10:00 24.03.2021 Сотрудники следственной службы министерства финансов Грузии задержали мужчину по подозрению в изготовлении и продаже отрицательных результатов лабораторных ПЦР-тестов на коронавирус. Об этом 24 марта сообщает пресс-служба ведомства. Читайте подробнее: В Грузии задержали подозреваемого в подделке результатов ПЦР-тестов

10:12 24.03.2021 В Грузии в течение последних суток в ходе 23 293 исследований на SARS-CoV-2 выявили 450 случаев заражения коронавирусом. Эту информацию 24 марта опубликовали на сайте Stopcov.ge. Читайте также: В Грузии за сутки выявили 450 носителей коронавируса

10:26 24.03.2021 В ходе 1798 исследований в лабораториях Приднестровья за последние сутки медики выявили 445 случаев заражения коронавирусом. Об этом 24 марта сообщает пресс-центр МВД ПМР. Об этом: В Приднестровье за сутки выявили более 440 случаев заражения коронавирусом

10:34 24.03.2021 Правительство Польши приняло решение ввести новые ограничения в связи с пандемией коронавируса. Об этом, как сообщает Polskie Radio, заявил 23 марта премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий во время пресс-конференции. Читайте также: В Польше ввели новые ограничения из-за пандемии

10:35 24.03.2021 По данным министерства здравоохранения страны, всего в Албании выявили 121 847 случаев заражения коронавирусом. 86 497 человек уже излечились от COVID-19. С начала пандемии 2156 пациентов скончались от осложнений, вызванных COVID-19, из них 11, в возрасте от 48 до 91 года — за последние сутки. В стране продолжает действовать комендантский час (с 20:00 до 05:00). При этом наблюдается острая нехватка вакцин от COVID-19. Читайте также: В Албании за сутки выявили 303 носителя коронавируса

10:36 24.03.2021 Во Франции более четверти граждан (26%) заявили о готовности вакцинироваться от коронавирусной инфекции российским препаратом «Спутник V», если у них будет доступ к этой вакцине. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведённого компанией по изучению общественного мнения IFop. Об этом: Опрос выявил число желающих во Франции привиться «Спутником V»

10:54 24.03.2021 За истекшие сутки в Донецкой Народной Республике (ДНР) было выявлено 130 новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом. Об этом 24 марта сообщает минздрав ДНР. Об этом: В ДНР за сутки выявили 130 новых носителей коронавируса

11:20 24.03.2021 В Республике Конго 24 марта стартовала общенациональная кампания вакцинации от COVID-19, при проведении которой используется российский препарат «Спутник V». Об этом 24 марта рассказал посол России в стране Георгий Чепик. Читайте также: В Республике Конго стартовала вакцинация от COVID-19 препаратом «Спутник V»

11:27 24.03.2021 Пресс-секретарь целевой группы по борьбе с COVID-9 в Индонезии Вику Адисасмито заявил, что число победивших коронавирус пациентов в стране снизилось в марте 2021 года, сообщает Kompas. Об этом: В Индонезии снизилось число выздоровевших от коронавируса

11:28 24.03.2021 Минздрав Украины призвал не делать поспешных выводов после смерти военнослужащей, привившейся индийской вакциной от COVID-19. Читайте подробнее: В минздраве Украины отреагировали на гибель военного после вакцинации

11:47 24.03.2021 Правительство Латвии рассчитывает с начала апреля ослабить жёсткий режим ограничений, вызванных эпидемией коронавируса. Об этом сообщил портал tvnet.lv Подробности в материале: В Латвии надеются до Пасхи отменить режим чрезвычайной ситуации

11:52 24.03.2021 В Индонезии зарегистрировали российский антикоронавирусный препарат «Авифавир», сообщили в Российском фонде прямых инвестиций (РФПИ). Подробности в материале: Индонезия зарегистрировала российский препарат против COVID-19 «Авифавир»

11:57 24.03.2021 В индонезийскую провинцию Северный Сулавеси доставили около 50 000 доз вакцины AstraZeneca, сообщает Antara. Читайте также: В индонезийскую провинцию доставили 50 тысяч доз вакцины AstraZeneca

12:25 24.03.2021 Президент Сербии Александр Вучич встречает самолёт с российской вакциной от коронавируса «Спутник V» predsednik. rs

12:27 24.03.2021 Национальная академия наук Украины зафиксировала рост смертности от последствий COVID-19 в стране по сравнению с осенней волной пандемии. Читайте подробнее: Смертность от COVID-19 на Украине выросла на 30% — НАНУ

12:30 24.03.2021 В среду, 24 марта, в 13 часов по местному времени столица Эстонии примет участие в акции «Минута молчания» в память о жертвах эпидемии коронавируса. Об этом сообщила пресс-служба Таллинского стратегического центра, отметив, что акция проводится во всех столицах Европы. Об этом: Таллин участвует в общеевропейской Минуте молчания

12:32 24.03.2021 Лица, которые отказываются пройти вакцинацию, не должны допускаться в учреждения по уходу за пожилыми людьми. Об этом заявил вице-канцлер министерства социальных дел Эстонии Райт Куузе в интервью эстонскому гостелевидению ETV. Подробности в материале: Минсоцдел Эстонии: ковид-диссидентам не место в домах престарелых

12:36 24.03.2021 Всемирно известный сербский кинорежиссёр Эмир Кустурица 24 марта в беседе с RT назвал несколько поводов для того, чтобы пройти вакцинацию от COVID-19. Об этом: Кустурица рассказал, для чего нужно пройти вакцинацию от COVID-19

12:44 24.03.2021 Сирийский президент Башар Асад и его жена Асма продолжают выздоравливать после заболевания COVID-19. Они чувствуют себя хорошо, сообщил 24 марта посол Сирии в Москве Рияд Хаддад. Читайте также: Посол Сирии в Москве рассказал о самочувствии супругов Асад

12:44 24.03.2021 Национальные вооружённые силы Латвии не располагают достаточными людскими и материальными ресурсами, чтобы активно участвовать в деятельности государства, связанной с эпидемией коронавируса COVID-19. Об этом: Минобороны Латвии: армия не станет заменять государство при вакцинации

12:48 24.03.2021 Новый штамм коронавируса SARS-CoV-2 с двойной мутацией выявлен на территории Индии. Об этом 24 марта сообщает пресс-служба индийского министерства здравоохранения и семейного благополучия. Читайте подробнее: В Индии выявили штамм коронавируса с двойной мутацией

12:50 24.03.2021 В Грузии из-за низкого спроса среди населения на прививку от COVID-19 будут открывать доступ к вакцинации для новых групп населения. Об этом, как сообщает пресс-служба правительства, 24 марта заявила заместитель министра здравоохранения Тамар Габуния на брифинге. Об этом: В Грузии могут начать вакцинацию от COVID-19 лиц старше 55 лет

13:21 24.03.2021 Война вакцин между бывшими супругами ЕС и Великобританией становится все более токсичной. Ситуация усугубляется тяжелым разводом. Борис Джонсон использует успех вакцинации, чтобы продемонстрировать преимущества Brexit. Но ЕС так просто отдавать ему эту победу не хочет. Об этом в своей авторской статье написал журналист шведской газеты Aftonbladet Вольфганг Ханссон. Подробности в материале: Тяжелый «развод» Британии с ЕС усугубляет «войну вакцин» — Aftonbladet

13:22 24.03.2021 Новая партия российской вакцины от COVID-19 «Спутник V» может быть поставлена в Сирию уже в апреле нынешнего года. Об этом 24 марта сообщил посол арабской республики в Москве Рияд Хаддад. Читайте подробнее: В Сирии ожидают новую партию вакцины от COVID-19 «Спутник V» в апреле

13:31 24.03.2021 По данным целевой группы по борьбе с COVID-19, в Индонезии за сутки выявили 5227 случаев заражения коронавирусом, сообщает Kompas. Подробности в материале: В Индонезии за сутки выявили 5227 случаев заражения коронавирусом

13:41 24.03.2021 Граждане Швеции крайне охотно вакцинируются в принципе, о чем было известно и раньше. Согласно новому опросу, проведенному Novus по заказу Sveriges Radio, 94% респондентов заявили, что они хотят сделать прививку от COVID-19. Об этом сообщила новостная служба SVT Nyheter. Подробности в материале: 94% жителей Швеции намерены привиться от COVID-19 — опрос

13:43 24.03.2021 В столице Украины пообещали развернуть резервные места для пациентов с COVID-19, поскольку больницы Киева и области заняты на 100%. Читайте также: В Киеве заявили о 100% заполненности больниц пациентами с COVID-19

13:45 24.03.2021 Около 70% населения Кубы будут вакцинированы против SARS-Cov-2 в период с июля по август 2021 года в рамках стратегии поэтапной вакцинации, которая сегодня охватывает различные группы населения в возрасте от 19 до 80 лет. Об этом пишет Prensa Latina. Первый шаг представляет собой два клинических испытания третьей фазы, которые проводятся с вакцинами Soberana 02 и Abdala. Путь, намеченный учеными и органами здравоохранения, включает два интервенционных исследования для оценки эффективности в группах риска, одно из которых продолжается с 22 марта в Гаване с привлечением 150 тысяч добровольцев, к которым вскоре будут добавлены еще 120 тысяч в Сантьяго-де-Куба, Гранма и Гуантанамо. Подробности в материале: На Кубе рассказали о ходе массовой вакцинации против COVID-19

13:45 24.03.2021 Правительство Швеции снимает запрет на въезд из Норвегии и Дании с 31 марта. Однако отрицательный тест на COVID-19 все равно потребуется. Об этом сообщила новостная служба SVT Nyheter. Ранее запрет на въезд в Швецию для граждан двух стран был установлен из-за боязни шведских властей распространения различных мутаций коронавируса. Однако теперь запрет смягчается. Читайте подробнее: Правительство Швеции с 31 марта снимет запрет на въезд из Норвегии и Дании

13:48 24.03.2021 Неудачи с доставкой вакцины от COVID-19 в ЕС вызвала раздражение во многих странах объединения. В то же время миллионы доз уходят в другие страны. Поэтому вечером 23 марта Европейская комиссия подготовила законопроект, согласно которому экспорт может быть приостановлен на шесть недель. Однако Швеция в лице своего министра по делам ЕС Ханса Дальгрена предостерегает Брюссель от развязывания открытой торговой войны. Об этом сообщила газета Aftonbladet. Читайте подробнее: Швеция предостерегла Брюссель от развязывания торговой войны из-за вакцины

13:53 24.03.2021 Жители Германии выразили своё отношение к российской вакцине от коронавирусной инфекции «Спутник V», разработанной Центром имени Гамалеи. Одни выразили готовность вакцинироваться российским препаратом, другие признались, что пока не намерены этого делать. Опрос на улицах Бонна провела телерадиокомпания Deutsche Welle. Подробности в материале: Жители Германии высказались о российской вакцине «Спутник V»

13:55 24.03.2021 За минувшие сутки в Эстонии проведено 7265 тестов на коронавирус COVID-19, положительными оказались1553 из них, то есть 21,4%. Об этом: Число позитивных тестов на коронавирус в Эстонии вновь превысило 20%

14:01 24.03.2021 Вечером 24 марта в польском городе Люблин пройдет отборочный матч Чемпионата мира 2022 года по футболу между командами Эстонии и Чехии. Об этом сообщает tribuna. ee, отметив, что Эстония и Чехия входят в топ стран континента по заболеваемости своего населения коронавирусом. Читайте также: Самые «заразные» в Европе Эстония и Чехия проведут футбольный матч в Польше

14:16 24.03.2021 Федеральный канцлер ФРГ Ангела Меркель пригласила всех премьер-министров федеральных земель на экстренный саммит. Дополнительный раунд переговоров, который не был запланирован, был назначен на 11:00 по берлинскому времени (13:00 мск) 24 марта, сообщает Spiegel online. Читайте также: Меркель собирает экстренный саммит из-за критики карантинных мер

14:25 24.03.2021 Правительство Индонезии отметило, что количество людей, прошедших вакцинацию, достигло 2 709 545 человек, сообщает Kompas. Об этом: В Индонезии прививку от коронавируса сделали почти шесть млн человек

14:43 24.03.2021 Семь из десяти граждан Южной Кореи хотят получить прививку от COVID-19. Об этом сообщает Maeil Business Newspaper со ссылкой на представителей министерства здравоохранения и министерства культуры, спорта и туризма страны. Подробности в материале: 68% жителей Южной Кореи намерены вакцинироваться от COVID-19 — опрос

14:59 24.03.2021 Лидер «Шведских демократов» Джимми Окессон и лидер «Левых» Нуши Дадгостар представляют собой странную пару, в политическом смысле. Но сегодня их позиции по крайне мере по одному из вопросов совпадают — партии будут голосовать против выделения средств в фонд восстановления экономик стран ЕС после пандемии. Об этом сообщила газета Aftonbladet. Читайте подробнее: В Швеции оппозиция выступила против создания фонда ЕС — Aftonbladet

15:13 24.03.2021 Власти Норвегии могут закупить российскую вакцину от COVID-19 «Спутник V» в случае одобрения препарата в Евросоюзе. Об этом 24 марта сообщила премьер-министр Норвегии Эрна Сульберг. Читайте подробнее: В Норвегии оценили возможность закупки вакцины «Спутник V»

15:14 24.03.2021 За последние пять недель в Стокгольмском регионе резко увеличилось число детей с установленным заболеванием COVID-19. Об этом сообщила новостная служба SVT Nyheter. «Больше всего уровень распространения вырос среди школьников», — заявила главный инфекционист столицы Мария Остлунд. Об этом: В Стокгольме резко увеличилось число детей с COVID-19

15:16 24.03.2021 Французский министр культуры Розлин Башло, тест на коронавирус которой на минувшей неделе показал положительный результат, госпитализирована. Об этом 24 марта сообщает Agence France-Presse со ссылкой на окружение главы ведомства. Читайте также: Министр культуры Франции госпитализирована с COVID-19 — AFP

15:19 24.03.2021 В Грузии скоро может начаться третья волна пандемии. Об этом, как сообщает пресс-служба минздрава страны, 24 марта заявил директор Тбилисской инфекционной больницы, курирующий работу ковидных госпиталей в стране, Тенгиз Церцвадзе на брифинге. Подробности в материале: В Грузии может начаться третья волна пандемии — врач

15:29 24.03.2021 Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, в период с 15 по 21 марта в стране было проведено 24 517 тестов на коронавирус. При этом выявили 6899 случаев заражения коронавирусом, что на 26,4% выше, чем на прошлой неделе. Об этом: В Северной Македонии за неделю от COVID-19 скончались 158 пациентов

15:37 24.03.2021 Глава правительства Украины назвал размер выплат предпринимателями и их работникам, пострадавшим из-за карантина. Читайте подробнее: Бизнесменам на Украине пообещали выплаты из-за карантина

16:13 24.03.2021 Термометрия и дезинфекция в Индии. (сс) ChocolateLr18

16:23 24.03.2021 Совет принимать не более двух гостей в частных домах, остановка занятий спортом в закрытых помещениях и полный запрет на продажу алкоголя в кафе, барах и ресторанах — вот некоторые из мер, с помощью которых правительство Норвегии надеется замедлить распространение коронавирусной инфекции перед Пасхой. Об этом сообщила новостная служба SVT Nyheter. Читайте также: В Норвегии ввели полный запрет на продажу алкоголя перед Пасхой

16:26 24.03.2021 Число случаев заболевания COVID-19 за последние две недели в Швеции увеличилось на 18%. Однако, несмотря на такое ухудшение эпидемиологической обстановки, в Агентстве общественного здравоохранения посчитали, что новые ужесточения карантина «неактуальны». Об этом сообщила новостная служба SVT Nyheter. Читайте подробнее: В Швеции не намерены ужесточать ограничения перед Пасхой

16:32 24.03.2021 Несмотря на то, что уровень распространения коронавируса растет во многих частях Швеции, Агентство общественного здравоохранения не советует воздерживаться от поездок на Пасху. Однако в Сконе граждан уведомили, что все ограничения по-прежнему сохраняются. Им также посоветовали не встречаться с незнакомыми людьми на Пасху и не заводить новых контактов, чтобы сдержать распространение коронавируса. Об этом сообщила новостная служба SVT Nyheter. Читайте подробнее: Жителей шведского Сконе призвали не заводить «новых контактов» на Пасху

16:35 24.03.2021 Еврокомиссия рассматривает возможность моратория на 1,5 месяца на вывоз из ЕС произведённых там вакцин.

17:01 24.03.2021 Большинство перевозчиков Киева могут обанкротиться через неделю работы в условиях карантинных ограничений. Об этом заявил глава Ассоциации перевозчиков Киева и Киевской области Игорь Моисеенко. Об этом: Водители маршруток попросят власти Киева официально запретить им работать

17:14 24.03.2021 Министерство здравоохранения Польши обнародовало данные о новых случаях заражения коронавирусом в стране. Цифра по числу новых заражений оказалась рекордной за все время с начала пандемии. Об этом 24 марта сообщает Polskie Radio. Так, число новых выявленных случаев заражения коронавирусом в стране за последние 24 часа составило 29 978. Подробности в материале: В Польше за сутки выявили почти 30 тыс. случаев заражения SARS-CoV-2

17:16 24.03.2021 Британские ученые признали российскую вакцину «Спутник V» самой узнаваемой в мире.

17:48 24.03.2021 Вакцина от коронавируса Moderna South Carolina National Guard

18:05 24.03.2021 Кипр подтвердил, что уже с 1 апреля в страну пустят российских туристов. Однако доступ откроют не всем, а лишь тем, кто пройдёт тестирование на коронавирус и не вступал в контакт с заболевшими COVID-19.

18:56 24.03.2021 После одобрения Европейским агентством лекарственных средств (EMA) вакцины AstraZeneca ее применение в Испании будет возобновлено 24 марта. Она по-прежнему будет применяться среди ключевых профессий, а вскоре и среди людей в возрасте от 55 до 65 лет, пишет издание La Razón. По данным министерства здравоохранения, первую дозу получили 989 545 человек. Всего 33 человека получили вторую, и заставить всех иммунизироваться в полной мере будет сложно, поскольку этот препарат вызывает споры с момента появления: во-первых, из-за отсутствия доказательств его эффективности у пожилых людей, а во-вторых — из-за появления случаев тромбоза. Читайте подробнее: Первая — AstraZeneca, вторая — Pfizer? Испанцы обсуждают комбинацию вакцин

19:05 24.03.2021 После 29 марта должны начаться испытания комбинации «Спутника V» и вакцины AstraZenaca в ОAЭ.

19:25 24.03.2021 Вакцина против коронавируса в Иране. (сс) Mohammad Mehdi Pourarab. Fars News Agency

20:08 24.03.2021 По данным на24 марта в Италии умерли 106 339человек с подтвержденным диагнозом «коронавирусная пневмония», за последние сутки этот показатель увеличился на460 (днем ранее— на 551). Число подтвержденных носителей выросло на21 267(днем ранее — на18 765). С учетом выздоровевших и погибших общее число носителей коронавируса за всё время эпидемии составляет3 440 862 — более 5,5% населения страны. В настоящее время заражены 561 308человек — на654 больше, чем днем ранее. Подробности в материале: Коронавирус в Италии: за сутки зафиксировано более 20 тысяч случаев

07:05 25.03.2021 В Чили приступили к вакцинации взрослого населения страны против коронавирусной инфекции, сообщает пресс-служба чилийского правительства. Об этом: В Чили начался новый этап вакцинации населения против COVID-19

07:14 25.03.2021 Вакцинация против коронавируса в Чили. (сс) Vocería de Gobierno

07:29 25.03.2021 В Парагвае так называемый бразильский штамм коронавируса выявили у двух человек. Об этом министр здравоохранения страны Хулио Борба 25 марта сообщил в эфире государственного телевидения. Подробности в материале: Бразильский штамм SARS-CoV-2 выявили в Парагвае

07:50 25.03.2021 За последние сутки в Бразилии впервые зафиксировали более 3 тыс. летальных исходов от осложнений при COVID-19, сообщает 24 марта BBC. Читайте также: В Бразилии зафиксирован еще один «рекорд» по числу умерших от COVID-19

07:52 25.03.2021 В Аргентине за прошедшие сутки выявили 8300 случаев заражения коронавирусом нового типа, сообщает пресс-служба минздрава этой латиноамериканской страны. Об этом: В Аргентине за сутки выявили 8,3 тыс. носителей коронавируса

07:56 25.03.2021 24 марта посольство Ирана в Москве получило четвёртую партию вакцины «Спутник V» против коронавирусной инфекции, включающую 100 000 доз. Об этом сообщило иранское агентство IRNA. Об этом: Посольство Ирана получило четвёртую партию вакцины «Спутник V»

08:02 25.03.2021 Управление по контролю за продуктами и лекарствами Индонезии зарегистрировало российскую вакцину против коронавируса «Авифавир», сообщает Sindonews. Об этом: В Индонезии зарегистрирован российский препарат от коронавируса «Авифавир»

08:07 25.03.2021 За истекшие сутки на территории Китая был выявлен 21 новый подтвержденный случай заражения коронавирусной инфекцией. Об этом 25 марта говорится в заявлении госкомитета КНР по вопросам здравоохранения. Об этом: В Китае за сутки выявили более 20 носителей коронавируса

08:09 25.03.2021 Пресс-секретарь министерства здравоохранения Ирана Сима Садат Лари заявила, что за последние сутки 94 иранцев скончались от коронавирусной инфекции (COVID-19), в результате чего общее число смертей достигло 62 045. Об этом 24 марта сообщило иранское агентство IRNA. Об этом: В Иране за сутки COVID-19 унес жизни 94 человек

08:10 25.03.2021 Вопрос о доверии к правительству Германии, связанный с решением об отмене «пасхального» карантина в ФРГ, не собирается поднимать немецкий Ангела Меркель. Об этом она заявила 24 марта в интервью телеканалу Das Erste. Об этом: Меркель ответила на вопрос по поводу доверия правительству Германии

08:13 25.03.2021 На сегодняшний день общее количество выявленных на территории США подтверждённых случаев заражения коронавирусом превысило 30 млн. Это 25 марта следует из данных американского университета Джонса Хопкинса, занимающегося сбором медицинской статистики в стране и в мире. Читайте подробнее: Общее число заразившихся коронавирусом в США превысило 30 млн

08:17 25.03.2021 За минувшие сутки на территории Мексики от COVID-19 и связанных с ним последствий скончались 579 пациентов и потому их общее число превысило 199,6 тыс. Об этом 25 марта сообщил замглавы минздрава страны Уго Лопес-Гатель на своей странице в соцсети в Twitter. Подробности в материале: В Мексике число скончавшихся от COVID-19 превысило 199,6 тыс

08:25 25.03.2021 В Грузии не получается проводить массовою вакцинацию, так как население не проявляет к ней интереса. С таким заявлением, как сообщает пресс-служба минздрава, 24 марта выступил директор Тбилисской инфекционной больницы профессор Тенгиз Церцвадзе на брифинге. Об этом: Жители Грузии проявляют к вакцинации «беспрецедентную пассивность» — врач

08:35 25.03.2021 За последние сутки на территории Италии было выявлено свыше 21,2 тыс. новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом. Об этом 25 марта сообщает министерство здравоохранения страны. Читайте также: В Италии за сутки выявили свыше 21,2 тыс. случаев заражения коронавирусом

08:35 25.03.2021 26 новых случаев заражения коронавирусом выявили в Абхазии в течение 24 марта. Сообщение об этом опубликовал оперативный штаб республики по защите населения от SARS-CoV-2. Подробности в материале: В Абхазии выявили более 20 носителей коронавируса за сутки

08:39 25.03.2021 За истекшие сутки на территории Бразилии было выявлено почти 90 тыс. новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом. Об этом 25 марта сообщает минздрав страны. Читайте также: В Бразилии за сутки выявили почти 90 тыс. носителей коронавируса

08:43 25.03.2021 За последние сутки в Колумбии было выявлено почти шесть тыс. новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом. Об этом 25 марта сообщает министерство здравоохранения и социальной защиты страны на своей странице в соцсети в Twitter. Подробности в материале: В Колумбии за сутки выявили почти шесть тысяч случаев заражения SARS-CoV-2

08:58 25.03.2021 В ответ на рост числа случаев заражения коронавирусом Бразилия создаст специальный комитет по борьбе с COVID-19. Об этом 24 марта сообщил журналистам президент страны Жаир Болсонару. Читайте подробнее: Лучше поздно, чем никогда: Бразилия создала комитет по борьбе с COVID-19

09:01 25.03.2021 Власти Индии временно приостановили поставки на экспорт вакцины против COVID-19 компании AstraZeneca, которую производит Индийский институт сыворотки (SII). Об этом сообщает телеканал NDTV. Об этом: Индия приостановила поставки на экспорт вакцины AstraZeneca

09:01 25.03.2021 Лаборатории Казахстана выявили за минувшие сутки 1105 случаев заражения коронавирусом, сообщили 25 марта в оперативном штабе по борьбе с распространением инфекции. Читайте также: В Казахстане выявили 1,1 тыс. новых случаев заражения коронавирусом

09:02 25.03.2021 Гибель служащей ВСУ, произошедшая после прививки от COVID-19, никак не связана с вакцинацией. Об этом заявил министр здравоохранения Украины Максим Степанов 25 марта в интервью «Радио Свобода» (СМИ — иностранный агент). Читайте подробнее: На Украине раскрыли подробности о гибели женщины после вакцинации

09:03 25.03.2021 Власти Катара приняли решение об ужесточении связанных с пандемией коронавирусной инфекции ограничений из-за обнаружения на территории страны британского штамма коронавируса. Об этом 25 марта сообщает катарская газета Gulf Times со ссылкой на правительство страны. Подробности в материале: В Катаре ужесточили связанные с пандемией коронавируса ограничения

09:07 25.03.2021 Начиная с 1 апреля в столице Южной Кореи вернутся к обычному режиму работы государственные и частные детские сады. Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей мэрии Сеула. Об этом: Детские сады в Сеуле вернутся к обычному режиму работы с 1 апреля

09:19 25.03.2021 Министр здравоохранения Польши Адам Недзельский и генеральный секретарь Объединения польских епископов Артур Мизиньский по итогам своей встречи выпустили совместное заявление, в котором призвали всех жителей республики ответственно отнестись к третьей волне пандемии и соблюдать все предписанные ограничения. Ссылка на документ была опубликована 24 марта на официальной странице Объединения польских епископов в соцсети Twitter. Читайте подробнее: Жителей Польши призвали ответственно отнестись к третьей волне пандемии

09:21 25.03.2021 В Молдавии в течение суток 24 марта выявили 2273 случая заражения коронавирусом в ходе 6070 исследований. Об этом сообщает пресс-служба минздрава республики. Читайте подробнее: В Молдавии за сутки выявили более 2200 носителей коронавируса

09:24 25.03.2021 В министерстве здравоохранения Индонезии подтвердили, что в страну прибыло 16 млн доз китайской вакцины Sinovac, сообщает CNN Indonesia. Читайте также: В Индонезию доставили 16 млн доз китайской вакцины от коронавируса

09:25 25.03.2021 Доставка китайской вакцины от COVID-19. xinhuanet.com

09:28 25.03.2021 За минувшие 24 часа на территории Германии было выявлено 22 657 новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом. Об этом 25 марта сообщает Институт Роберта Коха, входящий в структуру немецкого минздрава. Читайте также: В Германии за сутки выявили свыше 22,6 тыс. новых носителей коронавируса

09:44 25.03.2021 За минувшие сутки в Индии было выявлено свыше 53,4 тыс. новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом. Об этом 25 марта сообщает телеканал NDTV со ссылкой на данные индийского министерства здравоохранения и семейного благополучия. Читайте также: В Индии за сутки выявили свыше 53,4 тыс. новых носителей коронавируса

09:56 25.03.2021 На Украине вновь побили рекорд по суточному числу смертей от последствий COVID-19. Скончались 362 человека. Читайте также: На Украине за сутки выявили более 16 тыс. носителей коронавируса

09:57 25.03.2021 В Грузии в течение последних суток в ходе 25 638 исследований на SARS-CoV-2 выявили 399 случаев заражения коронавирусом. Эту информацию 25 марта опубликовали на сайте Stopcov.ge. Читайте подробнее: В Грузии за сутки выявили почти 400 носителей коронавируса

09:59 25.03.2021 Министерство здравоохранения Канады добавило информацию о случаях образования тромбов в инструкцию по применению антикоронавирусной вакцины от компании AstraZeneca. Об этом говорится в опубликованном 24 марта заявлении ведомства. При этом подчёркивается, что вакцина AstraZeneca — безопасное и эффективное средство защиты от коронавируса, и жителям страны следует её использовать. Читайте подробнее: Минздрав Канады предупредил о тромбах в инструкции к вакцине AstraZeneca

10:05 25.03.2021 Массовая вакцинация населения Киргизии начнется с 29 марта, сообщили в пресс-центре министерства здравоохранения и социального развития республики. Читайте также: В Киргизии назвали дату начала массовой вакцинации против COVID-19

10:38 25.03.2021 В ходе 1832 исследований в лабораториях Приднестровья за последние сутки медики выявили 547 случаев заражения коронавирусом. Об этом 25 марта сообщает пресс-центр МВД ПМР. Читайте подробнее: В Приднестровье за сутки выявили более 540 случаев заражения коронавирусом

10:59 25.03.2021 В Грузию 25 марта из США доставили первую партию вакцины от COVID-19, разработанную компанией Pfizer. Об этом сообщает пресс-служба правительства Грузии. Об этом: В Грузию доставили первую партию вакцины Pfizer

11:14 25.03.2021 За истекшие сутки в Донецкой Народной Республике (ДНР) было выявлено 162 новых подтвержденных случая заражения коронавирусом. Об этом 25 марта сообщает минздрав ДНР. Об этом: В ДНР за сутки выявили более 160 носителей коронавируса

11:21 25.03.2021 Национальное собрание (парламент) Южной Кореи утвердило законопроект о четвёртом дополнительном бюджете, направленном на оказание помощи пострадавшим от пандемии коронавируса. Об этом сообщает KBS со ссылкой на свои источники. Читайте подробнее: В Южной Корее утвердили законопроект о дополнительном бюджете

11:29 25.03.2021 Распространение коронавирусной инфекции в Вестерноррланде (центральная часть Швеции) ускоряется, о чем говорится в пресс-релизе региональной администрации. В промежутке между 10-й и 11-й неделями количество новых случаев заражения коронавирусом увеличилось примерно на 28%, в связи с чем власти прямо заявили о наступлении третьей волны в регионе. Об этом сообщила газета Aftonbladet. Подробности в материале: В шведском Вестерноррланде объявили о начале третьей волны пандемии

11:30 25.03.2021 Государственное фармацевтическое управление Швеции считает, что преимущества вакцины от COVID-19 производства AstraZeneca перевешивают недостатки. По данным газеты Aftonbladet, решение об использовании препарата на территории Швеции будет объявлено через несколько часов в ходе очередной пресс-конференции по коронавирусу 25 марта. Читайте также: Швеция скоро объявит решение насчет вакцины AstraZeneca — Aftonbladet

11:33 25.03.2021 Согласно данным Статистического управления Швеции, число взрослых жителей в стране, которым были предоставлены социальный вычет или различные пособия, увеличилось на 6,0 процента в 2020 году. Об этом сообщила газета Fria Tider. Читайте также: Названо число жителей Швеции, получающих помощь от государства

11:36 25.03.2021 Рекомендация Агентства общественного здравоохранения Швеции в отношении дистанционного образования для старших классов средней школы не будет продлеваться. Срок ее действия истекает 1 апреля, а это значит, что ученики гимназий через неделю вернутся за школьные парты. «Радостной новостью» 25 марта поделилась министр образования Швеции Анна Экстрём в ходе пресс-конференции, сообщает новостная служба SVT Nyheter. Об этом: Министр образования Швеции сообщила «радостную новость»

11:46 25.03.2021 В первые дни пандемии коронавирусной инфекции губернатор Нью-Йорка Эндрю Куомо предоставил членам своей семьи, включая своего брата, ведущего CNN Криса Куомо, приоритетный доступ к тестированию на COVID-19. Об этом сообщила газета The Washington Post со ссылкой на три источника, знакомых с ситуацией. Читайте подробнее: Губернатора Нью-Йорка подозревают в злоупотреблении служебным положением

11:48 25.03.2021 24 марта правительство Финляндии представило законопроект об ограничении свободы передвижения в отдельных частях страны. Об этом сообщила газета Yle. Читайте также: В Финляндии могут ужесточить ограничения из-за пандемии

11:49 25.03.2021 В настоящее время в больницах Черногории проходят лечение 528 больных COVID-19, сообщает национальное телевидение RTCG. Читайте также: В Черногории растет число госпитализированных с COVID-19

11:50 25.03.2021 Правительство Швеции критически относится к предложению о том, чтобы ЕС имел возможность прекратить экспорт вакцины от COVID-19 в некоторые страны. Министр Швеции по делам ЕС Ханс Дальгрен опасается, что это может привести к возникновению торговой войны, которую нельзя допустить, объединив все усилия. Об этом он заявил в эфире телеканала SVT Nyheter. Подробности в материале: В правительстве Швеции заявили о риске торговой войны из-за вакцин

11:53 25.03.2021 Действительно ли правительство управляло Швецией во время пандемии коронавируса или оно пассивно делегировало всю ответственность Агентству общественного здравоохранения? Конституционный комитет Риксдага намерен получить ответ на этот вопрос, когда 25 марта в парламенте начнется длинная череда слушаний по стратегии Швеции по борьбе с коронавирусом. Об этом сообщила газета Aftonbladet. Об этом: В Риксдаге намерены узнать, кто управлял Швецией в период пандемии

12:04 25.03.2021 На американских базах в Южной Корее продолжают фиксировать случаи заражения коронавирусом. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей Командования силами США в Южной Корее (USFK). Читайте также: На базах США в Южной Корее выявили еще семь носителей коронавируса

12:08 25.03.2021 Промышленный выпуск российской вакцины от COVID-19 «Спутник V» начался на территории Белоруссии. Об этом 25 марта сообщает пресс-служба белорусского минздрава в своем телеграмм-канале. Читайте также: В Белоруссии начался выпуск российской вакцины «Спутник V»

12:26 25.03.2021 Бывший президент Украины Леонид Кравчук в прямом эфире сделал прививку от COVID-19. Об этом: Кравчук привился от COVID-19 в прямом эфире

12:28 25.03.2021 В министерстве здравоохранения Индонезии заявили, что шесть миллионов индонезийцев получили первую инъекцию вакцины от коронавируса, сообщает CNN Indonesia. Об этом: В Индонезии сделали девять млн инъекций вакцины от коронавируса

12:33 25.03.2021 Граждан Ливана уже в ближайшее время начнут вакцинировать российской вакциной от коронавирусной инфекции «Спутник V». Читайте также: Ливан ждёт поставки первой партии «Спутника V»

12:40 25.03.2021 Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) достиг договоренности с Институтом «Торлак» о производстве российской вакцины от COVID-19 «Спутник V» на территории Сербии. Об этом 25 марта сообщает пресс-служба РФПИ. Подробности в материале: Производство российской вакцины «Спутник V» начнется в Сербии — РФПИ

12:55 25.03.2021 Мир должен вернуться в нормальной жизни после пандемии коронавирусной инфекции к концу 2022 года. Такое мнение 25 марта высказал основатель американской компании Microsoft Билл Гейтс в интервью польскому телеканалу ТВН24. Читайте подробнее: Билл Гейтс рассказал, когда мир вернется к нормальной жизни

13:06 25.03.2021 Менее трети опрошенных жителей Украины согласны прививаться индийской вакциной CoviShield. Об этом: 71% жителей Украины считают, что коронавирус создан искусственно — опрос

13:11 25.03.2021 Из-за большого числа пациентов с COVID-19 больницы Варшавы сталкиваются с нехваткой койко-мест и медицинского персонала. Об этом сообщила вице-мэр Варшавы Рената Казновская в интервью Onet.pl. «Перед началом третьей волны мы использовали опыт первых двух волн пандемии и обеспечили город необходимым количеством мест в больницах для пациентов с COVID-19. Но третья волна принесла гораздо больший процент заразившихся, нуждающихся в госпитализации. Власть регулярно отдает приказ обеспечивать всё больше мест для людей с коронавирусом практически каждые несколько дней. Такие приказы идут раз в несколько дней», — заявила Казновская. Читайте подробнее: В Варшаве сообщили о нехватке койко-мест в больницах

13:18 25.03.2021 Российскую вакцину от COVID-19 «Спутник V» не получается поставить в Приднестровье из-за противодействия Молдавии. Об этом 25 марта заявил в своем телеграм-канале глава ПМР Вадим Красносельский. Об этом: Красносельский объяснил, почему «Спутник V» не доставили в Приднестровье

13:27 25.03.2021 Вооруженные силы Индонезии получили 130 000 доз вакцины AstraZeneca, сообщает Kompas. Читайте также: Индонезийских солдат привьют вакциной AstraZeneca

13:37 25.03.2021 В начале пандемии коронавирусной инфекции Евросоюз и США допустили несколько фатальных ошибок. Такое мнение 25 марта высказал основатель американской компании Microsoft Билл Гейтс в интервью польскому телеканалу ТВН24 и газете Wyborcza. Читайте подробнее: Билл Гейтс рассказал о фатальных ошибках ЕС и США в начале пандемии

13:49 25.03.2021 В Индонезии за сутки выявили 6107 случаев заражения коронавирусом, сообщает Detik. Читайте подробнее: В Индонезии за сутки выявили 6107 носителей коронавируса

14:10 25.03.2021 Малайзия ведёт переговоры с российской стороной о возможности производства российской вакцины от коронавирусной инфекции «Спутник V». Об этом 25 марта сообщил малайзийский посол в Москве Бала Чандран. Подробности в материале: В Малайзии заявили о желании производить «Спутник V»

14:11 25.03.2021 Вакцина от коронавируса Спутник V Дарья Драй © ИА REGNUM

14:22 25.03.2021 За время вакцинации на Украине зафиксировали почти 600 случаев лёгких побочных реакций на вакцину от COVID-19. Читайте также: На Украине рассказали о ходе вакцинации от COVID-19

14:25 25.03.2021 Всеобщую вакцинацию от COVID-19 в Грузии планируется начать в апреле. Об этом, как сообщает пресс-служба правительства, 25 марта сказала заместитель министра здравоохранения страны Тамар Габуния на брифинге. Читайте также: В Грузии анонсировали всеобщую вакцинацию от COVID-19

14:34 25.03.2021 Власти Алма-Аты планируют разместить прививочные пункты в торговых домах и на рынках. Об этом 25 марта заявила представитель управления общественного здоровья города Лаура Мырзагали на брифинге. Читайте также: В торговых центрах Алма-Аты откроют прививочные пункты

14:53 25.03.2021 В настоящее время ведутся переговоры по регистрации российской вакцины от коронавирусной инфекции «Спутник V» в странах Африки. Об этом в видеообращении к участникам международной межпартийной конференции «Россия — Африка: возрождая традиции» сообщил министр иностранных дел России Сергей Лавров. Подробности в материале: Россия ведёт переговоры о регистрации «Спутника v» в странах Африки

14:56 25.03.2021 Доставка китайской вакцины от COVID-19 в одну из стран Африки. xinhuanet.com

15:04 25.03.2021 Ранее выявленные на территории Индии мутации коронавируса на данный момент не обнаружены в России. Об этом 25 марта сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора. Подробности в материале: Роспотребнадзор: выявленные в Индии мутации коронавируса не обнаружены в РФ

15:41 25.03.2021 Вакцина от коронавируса Moderna. South Carolina, National Guard

15:49 25.03.2021 За минувшие сутки на территории США было выявлено около 87 тыс. новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом. Об этом 25 марта сообщает университет Джонса Хопкинса, занимающийся сбором медицинской статистики в стране и в мире. Об этом: В США за сутки выявили около 87 тыс. новых случаев заражения коронавирусом

15:53 25.03.2021 Глава Киргизии не планирует получать вакцину от коронавируса — у Садыра Жапарова и так достаточно высокий показатель уровня антител к COVID-19. Подробности в материале: Президент Киргизии не получит вакцину от коронавируса

15:54 25.03.2021 Правительство Польши приняло постановление об ужесточении локдауна. Помимо прочего, в республике будут введены ограничения для посетителей католических храмов. Об этом, как сообщает Onet. pl, заявил 25 марта во время пресс-конференции премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий. Читайте подробнее: В Польше из-за пандемии введут ограничения для посетителей храмов

15:55 25.03.2021 Власти Южной Финляндии продлили до конца апреля медицинскую проверку пересекающих границу. Тест на ковид будут делать всем, кто не имеет при себе отрицательного результата анализа, полученного в стране из которой въезжающие прибыли. Подробности в материале: В Южной Финляндии продлили порядок проверки пересекающих границу

15:55 25.03.2021 Общее количество выявленных на территории Белоруссии подтвержденных случаев заражения коронавирусной инфекцией за последние сутки возросло на 1141 и достигло 314 993. Об этом 25 марта сообщает пресс-служба белорусского минздрава. Об этом: В Белоруссии за сутки выявили более 1,1 тыс. носителей коронавируса

15:59 25.03.2021 Вакцина Pfizer может вызвать осложнения у тех, кто регулярно использует косметические филеры. Об этом, как передает пресс-служба минздрава Грузии, 25 марта сообщил глава Национального центра контроля заболеваний Грузии Амиран Гамкрелидзе на брифинге. Подробности в материале: Врач в Грузии рассказал о возможных осложнениях от вакцины Pfizer

16:14 25.03.2021 Более 3,8 млн жителей Пекина, что составляет 38% населения китайской столицы, частично или полностью привились от COVID-19, сообщает Центральное телевидение страны.

16:16 25.03.2021 В Польше могут ввести чрезвычайное положение из-за сложной эпидемической ситуации. Об этом, как передает Onet. pl, заявил 25 марта премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий в ходе пресс-конференции. Подробности в материале: Моравецкий не исключил введение чрезвычайного положения в Польше

16:19 25.03.2021 Правительство Польши приняло постановление об ужесточении ограничительных мер из-за пандемии коронавируса. Новые правила были объявлены премьер-министром страны Матеушем Моравецким во время его пресс-конференции 25 марта. Об этом: В Польше ввели новые ограничения из-за пандемии

16:23 25.03.2021 В Польше за сутки выявили более 34 тыс. случаев заражения SARS-CoV-2. Об этом 25 марта сообщает Polskie Radio со ссылкой на данные министерства здравоохранения Польши. Подробности в материале: В Польше за сутки выявили более 34 тыс. случаев заражения SARS-CoV-2

16:49 25.03.2021 Сотрудники одной из британских команд «Формулы-1» помещены на карантин в Бахрейне из-за положительного результата теста на коронавирус. Об этом 25 марта сообщает Sun. Читайте подробнее: Сотрудники команды «Формулы-1» помещены на карантин

17:17 25.03.2021 Министерство здравоохранения Испании и автономные сообщества не будут ужесточать ограничения на Страстную неделю. Об этом пишет La Razón. Несмотря на то, что 25 марта на Межтерриториальном совете было предложено закрыть второстепенные мероприятия в 8:00, чтобы ограничить передвижение внутри территорий, дело не пошло. Таким образом, сохраняются меры, которые уже были предусмотрены в соглашении, принятом в Межтерриториальном совете от 10 марта: закрытие населенных пунктов по периметру, комендантский час в 23:00 и встречи максимум шести человек на открытых площадках, и четырёх — на закрытых. Читайте также: Минздрав Испании не будет ужесточать ограничения на Пасху

17:24 25.03.2021 Издание Financial Times сообщает, что компания AstraZeneca готовится к испытаниям вакцины от коронавируса в форме спрея для носа.

17:27 25.03.2021 В Испании насчитывается 2,27 миллиона челове, иммунизированных двумя дозами AstraZeneca, но до коллективного иммунитета еще далеко. Об этом пишет издание La Razón. Автономные сообщества воспользовались одобрением Европейского агентства лекарственных средств и министерства здравоохранения Испании, которые предоставили вакцины AstraZeneca для ускорения процесса иммунизации. За последние часы они ввели 210 897 вакцин против COVID-19, из которых количество введенных доз с момента начала этого процесса, то есть с 27 декабря, составляет 6 миллионов 620 тысяч. Об этом: La Razón: до коллективного иммунитета в Испании пока далеко

17:39 25.03.2021 Национальное агентство по надзору за здоровьем Бразилии ввело более строгие правила, которые вступают в силу 25 марта, в отношении использования масок в аэропортах и самолетах в связи с обострением пандемии COVID-19 в Бразилии. Об этом пишет Prensa Latina. С 25 марта такие защитные средства, как акриловые или пластиковые маски для лица, маски FFP2 (известные как N95 и с клапанами), а также шарфы и платки запрещены в самолетах, зонах посадки и в местах ожидания багажа. Читайте подробнее: Бразилия установила строгие правила масочного режима в аэропортах

17:42 25.03.2021 Куба 25 марта представит свою стратегию по борьбе с COVID-19 на виртуальной встрече, созванной Форумом Сан-Паулу (FSP), на которой также будет проанализировано усиление блокады со стороны США в разгар пандемии. Согласно запланированной программе, участники проанализируют биотехнологическое развитие карибской страны и прогресс в проектах вакцин. Читайте также: Куба представит стратегию против COVID-19 на форуме в Сан-Паулу

17:45 25.03.2021 Минздрав Ирака заключил контракты на поставку российской вакцины от COVID-19 «Спутник V», а также препаратов Sinopharm и Pfizer.

17:50 25.03.2021 Российскую вакцину от коронавирусной инфекции «Спутник V» решили закупать власти Ирака, сообщает 25 марта INA. Читайте также: Ирак купит партию вакцины «Спутник V»

18:05 25.03.2021 Швеция частично возобновляет вакцинацию препаратом фирмы AstraZeneca.

18:52 25.03.2021 Число новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Швеции за последние недели увеличилось. 23 марта государственный эпидемиолог Андерс Тегнелл заявил, что за последние две недели заболеваемость по стране составила чуть более 600 случаев на 100 000 жителей. В ряде регионов этот показатель еще выше. Об этом сообщила газета Svenska Dagbladet. Об этом: В Швеции растет число случаев заражения коронавирусом

18:52 25.03.2021 Издание El Observador сообщает о том, что вертолет ВВС Уругвая с вакциной компании Pfizer от COVID-19 загорелся при аварийной посадке. В результате инцидента уничтожено около 180 доз вакцины.

18:55 25.03.2021 24 марта в Риксдаге «Шведские демократы» и «Левые» проголосовали против выделения средств на создание фонда восстановления экономики ЕС после пандемии коронавируса. «Умеренные» и «Христианские демократы» при голосовании воздержались. Однако четыре партии, подписавшие «Январское соглашение», дали зеленый свет на финансирование фонда ЕС, предназначенного для исправления последствий пандемии коронавируса в экономике. Об этом: Швеция одобрила создание фонда по восстановлению экономики ЕС

19:01 25.03.2021 Президент Молдавии Майя Санду обратилась к России за помощью в поставках вакцины «Спутник V». «Сейчас приоритетной задачей является обеспечение доступа наших граждан к эффективным вакцинам всех типов, насколько это возможно. Я еще раз подчеркнула, как и во время предыдущих дискуссий, что мы хотели бы получить помощь от РФ для более быстрого доступа к вакцине «Спутник V», учитывая необходимость ускорения процесса вакцинации», — написала Санду в своём телеграм-канале.

19:32 25.03.2021 Официальный представитель Всемирной организации здравоохранения Мелита Вуйнович заявила, что в ВОЗ пока не получили полный пакет документов по вакцине «Спутник V» для преквалификации.

19:44 25.03.2021 Россия c 1 апреля возобновляет авиасообщение с Венесуэлой, Германией, Сирией, Таджикистаном, Узбекистаном и Шри-Ланкой, ранее приостановленное из-за пандемии, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса. Подробности в материале: Россия с апреля возобновит авиасообщение с шестью странами

20:13 25.03.2021 Уровень бедности в Киргизии вырос с 20,1% в 2019 году до 31,1% в 2020 году. За чертой бедности оказались еще 700 тысяч граждан, что является значительной цифрой для страны с населением в 6,6 млн человек. Подробности в материале: Из-за пандемии за чертой бедности оказались еще 700 тысяч жителей Киргизии

20:23 25.03.2021 Агентство Reuters со ссылкой на источники в ЕС сообщает, что американская компания Novavax на несколько недель отложила подписание договора о поставках вакцины против COVID-19 на территорию Евросоюза.

20:37 25.03.2021 По данным на25 марта, в Италии умерли 106 799человек с подтвержденным диагнозом «коронавирусная пневмония», за последние сутки этот показатель увеличился на460 (как и днем ранее). Число подтвержденных носителей выросло на23 696(днем ранее — на21 267). С учетом выздоровевших и погибших общее число носителей коронавируса за всё время эпидемии составляет3 464 543 — более 5,5% населения страны. В настоящее время заражены 562 856человек — на1548 больше, чем днем ранее. Читайте подробнее: От коронавируса в Италии привито 4,5% населения

20:38 25.03.2021 Президент США Джо Байден планирует объявить о намерении создать условия для того, чтобы в течение 100 дней после его инаугурации в стране было сделано не менее 200 млн прививок от COVID-19. Об этом сообщает CNN.

20:41 25.03.2021 Европейский союз должен заставить фармацевтические компании уважать и соблюдать заключенные соглашения о поставках вакцин от коронавируса, заявил спикер Европарламента Давид Сассоли.Власти ЕС не могут позволять фармкомпаниям новых отклонений от графика, подчеркнул он. Читайте также: Спикер Европарламента: нужно заставить фармкомпании выполнять контракты

20:44 25.03.2021 Китайская вакцина от коронавируса Sinopharm (cc) Ministerio de Defensa del Perú

20:49 25.03.2021 10-летний венецианский кот Морфей полностью излечился от коронавируса, передают местные СМИ. Животное заразилось от собственных хозяев в конце 2020 года, Морфей был первым котом в Италии, в отношении которого этот диагноз был подтвержден официально. Читайте подробнее: Заразившийся коронавирусом кот из Венеции выздоровел

20:50 25.03.2021 Компания Pfizer начала испытывать вакцину от COVID-19 на детях до 11 лет. Об этом 25 марта сообщает CNN. Читайте подробнее: Компания Pfizer начала испытания вакцины от COVID-19 на пятилетних детях

20:54 25.03.2021 Врачей и санитаров следует обязать прививаться от коронавируса, заявил губернатор Лигурии (Генуя) Джованни Тоти.Местные власти сделать этого не могут, зато правительству страны для принятия такого решения хватило бы двух часов, отметил он.Заявление было сделано Тоти после выявления очередной вспышки коронавируса в одной из больниц региона, «источником» которой предположительно был один из санитаров. Читайте также: Губернатор Генуи: нужно обязать врачей делать прививки от коронавируса

20:57 25.03.2021 После месяца непрерывного роста числа новых случаев коронавируса в Италии показатели начали снижаться, заявил в четверг, 25 марта, глава экспертной группы Gimbe Нино Картабеллотта. Пик третьей волны эпидемии преодолен, однако это не значит, что нужно немедленно снимать ограничения и, в частности, отменять дистанционное обучение (о чем ранее говорили в правительстве страны), добавил он. Подробности в материале: Эксперты: Италия преодолела пик третьей волны эпидемии

21:00 25.03.2021 Все прибывающие на остров Сардиния должны будут сдавать экспресс-тесты на коронавирус как минимум до 6 апреля 2021 года, такое решение приняли местные власти. Ранее трибунал региона подтвердил их право обязывать прибывающих граждан сдавать такие тесты ради недопущения новых вспышек коронавируса на острове, где эпидемиологическая ситуация существенно лучше, чем в континентальной Италии. Подробности в материале: Власти Сардинии продлили правило обязательных тестов в аэропортах

21:12 25.03.2021 Спровоцированный эпидемией экономический кризис привел к усилению социального неравенства в Италии, с таким заявлением выступили в национальной конференции католических епископов. Разрыв между богатыми и бедными продолжает увеличиваться, отметили епископы.Решить эту проблему можно только в том случае, если гражданские, религиозные и властные институты ведут себя ответственно и ставят своей целью заботу о самых уязвимых, сказано также в заявлении. Подробности в материале: Епископы Италии: коронакризис усилил социальное неравенство

21:19 25.03.2021 Правительство Италии не будет устанавливать никакого ограничения по времени работы прививочных пунктов, где проводится вакцинация от коронавируса. Черновик декрета правительства предполагает лишь постановку задачи — не менее 800 прививок в день в каждом из крупных прививочных пунктов. Читайте подробнее: Власти Италии разрешат прививочным пунктам работать дольше

21:48 25.03.2021 Министр здравоохранения Турции заявил о начале переговоров с Россией по возможности поставок вакцины «Спутник V». По его словам, вакцина будет готова для широкого использования после окончания тестирования.

22:05 25.03.2021 Вице-президент США Камала Харрис прививается от коронавируса вакциной Moderna (cc) Lawrence Jackson

22:16 25.03.2021 Парламент Албании 24 марта 95 голосами из 120 одобрил нормативный акт совета министров, который позволяет правительству вести переговоры о закупке вакцины от коронавируса с другими поставщиками, кроме Pfizer и AstraZeneca. Незадолго до этого министр здравоохранения Албании Огерта Манастирлиу отметила, что такие страны, как Германия и Италия, не исключают возможности закупки вакцины у Китая и России из-за сбоя поставок американской и британской вакцин. Подробности в материале: Парламент Албании одобрил переговоры о закупках вакцин у России

22:34 25.03.2021 Как сообщает албанское новостное агентство Lapsi, ожидается, что уже на следующей неделе в Албанию прибудут китайские вакцины от коронавируса производства компании Sinopharm. 24 марта Албания заключила соглашение с Турцией о транспортировке вакцин. Читайте подробнее: В Албании ожидают начала массовой вакцинации китайскими вакцинами

22:41 25.03.2021 В мире за последние сутки зафиксирован 575 191 новый случай заражения коронавирусом, скончался ещё 10 421 пациент с COVID-19, сообщает Всемирная организация здравоохранения. Читайте подробнее: ВОЗ: в мире за сутки более 10 тысяч человек скончались COVID-19

00:37 26.03.2021 В Марокко за прошедшие сутки выявили 511 случаев заражения коронавирусом нового типа, сообщает пресс-служба минздрава королевства. Об этом: В Марокко за сутки выявили свыше 500 носителей коронавируса

01:05 26.03.2021 Евросоюз оказался в начале третьей волны пандемии коронавирусной инфекции, заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в ходе пресс-конференции. Подробности в материале: В Еврокомиссии заявили о третьей волне COVID-19 в ЕС

01:24 26.03.2021 ЕС собирается занять лидирующую позицию в мире по объему выпуска вакцин от коронавирусной инфекции к лету 2021 года. Об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон 25 марта на пресс-конференции. Читайте подробнее: Макрон заявил о планах ЕС стать лидером в производстве вакцин от COVID-19

02:00 26.03.2021 Палата общин британского парламента 25 марта проголосовала за продление закона, расширяющего полномочия правительства и полиции в связи с пандемией коронавируса, ещё на полгода — до сентября. Поддержали продление специальных полномочий власти 484 парламентария, против этого шага проголосовали 76 депутатов. Об этом: Правительству Великобритании из-за COVID-19 продлили спецполномочия

02:14 26.03.2021 В Канаде общее количество подтвержденных случаев заражения коронавирусом нового типа превысило 950 тысяч, передает телеканал CTV. Об этом: В Канаде число зараженных коронавирусом превысило 950 тысяч

02:22 26.03.2021 Власти Португалии решили продлить режим чрезвычайной ситуации из-за роста заболеваемости коронавирусной инфекцией, заявил президент страны Марселу Ребелу ди Соза в ходе пресс-конференции. Читайте подробнее: В Португалии продлили режим ЧС до середины апреля

02:47 26.03.2021 Страны ЕС заинтересованы в том, чтобы производители вакцин от коронавирусной инфекции выполнили свои договорные обязательства по их выпуску. Об этом заявила канцлер Германии Ангела Меркель 25 марта в ходе пресс-конференции. Об этом: Меркель: ЕС надеется, что производители вакцин выполнят свои обязательства

03:37 26.03.2021 Полиция Бразилии проверяет факты незаконной подпольной вакцинации против коронавирусной инфекции, в которой принимали участие политики и представители бизнес-сообщества штата Минас-Жерайс, сообщает портал G1. Подробности в материале: Полиция Бразилии расследует подпольную вакцинацию для чиновников

03:59 26.03.2021 Вакцинацию от коронавирусной инфекции должны пройти к концу апреля 200 млн жителей США. Об этом заявил глава Белого дома Джо Байден 25 марта на пресс-конференции. Об этом: Байден объявил о новой цели по вакцинации в США

04:27 26.03.2021 Аргентина из-за угрозы коронавируса с 27 марта приостанавливает пассажирское авиасообщение со своими соседями по континенту — Бразилией и Чили, а также Мексикой. Об этом 25 марта сообщает пресс-служба правительства страны. Об этом: Аргентина приостанавливает авиасообщение с Бразилией, Чили и Мексикой

04:27 26.03.2021 25 марта вечером в международный аэропорт Сараево рейсом из Стамбула прибыла вакцина от коронавируса компании AstraZeneca, купленная через механизм COVAX. Об этом сообщает боснийское новостное агентство Dnevni avaz. Читайте подробнее: В Боснию и Герцеговину прибыли вакцины от коронавируса по программе COVAX

04:27 26.03.2021 Власти Южной Кореи продлят ограничения, введенные из-за пандемии коронавирусной инфекции, еще на две недели, заявил премьер-министр страны Чон Се Гюн в ходе оперативного совещания. Читайте подробнее: В Южной Корее продлили ограничения по COVID-19

04:38 26.03.2021 В Мексике с начала пандемии скончались более 200 тысяч пациентов с коронавирусной инфекцией, заявил главный эпидемиолог республики Хосе Луис Аломия в ходе пресс-конференции. Читайте подробнее: В Мексике число умерших пациентов с COVID-19 превысило 200 тысяч

05:03 26.03.2021 В Южной Корее за прошедшие сутки выявили 494 случая заражения коронавирусом нового типа, сообщает южнокорейский центр по контролю и профилактике заболеваний. Читайте подробнее: В Южной Корее число зараженных коронавирусом превысило 100 тысяч

05:52 26.03.2021 В Новой Зеландии за прошедшие сутки выявили трех носителей коронавируса SARS-CoV-2, сообщает пресс-служба новозеландского минздрава. Читайте подробнее: В Новой Зеландии за сутки выявили трех носителей коронавируса

05:56 26.03.2021 Национальный институт по надзору за продуктами питания и лекарствами Колумбии выдал разрешение на экстренное применение в стране вакцины от коронавируса SARS-CoV-2 компании Janssen (принадлежащей американской Johnson & Johnson). Об этом глава регулятора Хулио Сесар Алдана 25 марта заявил в ходе выступления, которое транслировалось на странице администрации президента Колумбии в социальной сети Twitter. Читайте также: В Колумбии одобрили использование вакцины от COVID-19 Janssen

06:08 26.03.2021 Евросоюз столкнулся с «мировой войной нового типа» из-за вакцин от коронавируса, и Россия, наряду с Китаем, якобы является стороной в этом противостоянии. Об этом 25 марта заявил президент Франции Эммануэль Макрон после первого дня виртуального саммита Евросоюза. Читайте подробнее: Макрон причислил Россию к стороне, воюющей из-за вакцин

06:30 26.03.2021 Франция одобрила прибытие в Боснию и Герцеговину первых партий вакцин от коронавируса, доставленных в рамках механизма COVAX, в который она вложила более миллиарда евро. Об этом сообщает боснийское новостное агентство N1. Читайте подробнее: Франция одобрила прибытие вакцины от коронавируса в Боснию и Герцеговину

07:15 26.03.2021 Вакцина от коронавируса Moderna (сс) Airman 1st Class Anna Nolte Post-production Zacharie Grossen

07:48 26.03.2021 В Аргентине общее число умерших пациентов с коронавирусной инфекцией превысило 55 тысяч человек, сообщает пресс-служба аргентинского минздрава. Читайте также: В Аргентине число умерших пациентов с COVID-19 превысило 55 тысяч

08:04 26.03.2021 В Швеции число зарегистрированных летальных случаев в результате заболевания COVID-19 за сутки увеличилось на 16. Данная информация была опубликована 25 марта на сайте Агентства общественного здравоохранения Швеции, которое отслеживает эпидемиологическую ситуацию в круглосуточном режиме и предоставляет актуальную статистику по распространению коронавируса в стране. Читайте также: В Швеции за сутки от COVID-19 скончались 16 человек

08:07 26.03.2021 За минувшие сутки на территории Мексики от COVID-19 и связанных с ним последствий скончались 584 пациента и потому их общее число превысило 200 тыс. Об этом 26 марта сообщил замглавы минздрава страны Уго Лопес-Гатель на своей странице в соцсети в Twitter. Подробности в материале: В Мексике число скончавшихся от COVID-19 превысило 200 тыс

08:08 26.03.2021 Власти Швейцарии и Исландии продолжат вакцинацию своих жителей от COVID-19 препаратом британско-шведской фармкомпании AstraZeneca. Решение принято в связи с тем, что Европейское агентство лекарственных средств (EMA) настояло, что «преимущества вакцины перевешивают все риски». Об этом 25 марта сообщает CNN. Читайте подробнее: Швейцария и Исландия продолжат использовать вакцину AstraZeneca от COVID-19

08:12 26.03.2021 Общее количество подтвержденных летальных исходов при заболевании COVID-19 в Мексике возросло на 584 и составило 200 211. Об этом 25 марта сообщила пресс-служба мексиканского минздрава. Читайте подробнее: В Мексике число умерших от COVID-19 превысило 200 тысяч

08:15 26.03.2021 Новый локдаун был объявлен властями Чили в связи с ростом случаев заражения коронавирусом. Об этом 25 марта сообщает пресс-служба чилийского минздрава. Об этом: В Чили объявлен новый локдаун из-за распространения коронавируса

08:15 26.03.2021 В Евросоюзе необходимо сохранить ограничения на несущественные поездки в связи с продолжающимся распространением коронавируса. К такому решению пришли европейские лидеры на онлайн-саммите ЕС. Читайте также: Саммит Евросоюза решил сохранить ограничения на несущественные поездки

08:16 26.03.2021 За последние сутки во Франции было выявлено свыше 45,6 тыс. новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом. Об этом 26 марта сообщается на сайте санитарной службы страны Santé publique. Читайте подробнее: Во Франции за сутки выявили свыше 45,6 тыс. носителей коронавируса

08:18 26.03.2021 Статистика по COVID в Киргизии на 26 марта 2021 года: выявлено 100 новых случаев, 62 человека выздоровели. С начала марта 2021 года число заболевших выросло более чем в 2 раза. Всего с начала пандемии в стране коронавирусом заболело 87 758 человек, 1494 умерли.

08:18 26.03.2021 Власти Малайзии из-за пандемии коронавируса как минимум до 2022 года отложили ранее запланированное снижение минимального возраста для граждан, имеющих право участвовать в выборах. Об этом со ссылкой на председателя избиркома Абдулу Гани Саллэха 26 марта сообщает газета The Straits Times. Об этом: В Малайзии отложили снижение возрастного ценза для участия в выборах

08:19 26.03.2021 25 марта пресс-секретарь министерства здравоохранения Ирана Сима Садат Лари заявила, что за последние сутки 97 иранцев скончались от коронавирусной инфекции (COVID-19), в результате чего общее число смертей достигло 62 142. Об этом сообщило иранское агентство IRNA. Подробности в материале: В Иране за сутки COVID-19 унес жизни 97 человек

08:19 26.03.2021 За истекшие сутки на территории Бразилии было выявлено свыше 100 тыс. новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом, что стало новым самым большим числом за весь период пандемии. Об этом 26 марта сообщает минздрав страны. Читайте подробнее: В Бразилии за сутки выявили свыше 100 тыс. случаев заражения SARS-CoV-2

08:22 26.03.2021 Президент Ирана Хасан Рухани заявил, что экспорт большей части сырой нефти будет осуществляться с терминалов Персидского и Оманского заливов в текущем иранском году, начавшемся 20 марта 2021 года. Об этом 25 марта сообщило иранское агентство IRNA. Читайте подробнее: Президент Ирана обрисовал перспективы экспорта сырой нефти из южных районов

08:24 26.03.2021 Наличие справки об отрицательного теста на коронавирус станет обязательным условием с 28 марта для всех, кто прибывает в Германию на самолетах. Об этом 25 марта сообщило агентство DPA со ссылкой на проект распоряжения немецкого минздрава. Подробности в материале: Германия объявила новые правила для прилета в страну из-за коронавируса

08:25 26.03.2021 Общее количество выявленных на территории Канады подтвержденных случаев заражения коронавирусной инфекцией за последние сутки возросло на 5192 и превысило 951,5 тыс. Об этом 26 марта сообщает канадский минздрав. Об этом: В Канаде число выявленных носителей коронавируса превысило 951,5 тыс

08:36 26.03.2021 За последние сутки в Колумбии было выявлено свыше 6,7 тыс. новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом. Об этом 26 марта сообщает министерство здравоохранения и социальной защиты страны на своей странице в соцсети в Twitter. Читайте подробнее: В Колумбии за сутки выявили свыше 6,7 тыс. новых носителей коронавируса

08:37 26.03.2021 12 новых случаев заражения коронавирусом выявили в Абхазии в течение 25 марта. Сообщение об этом опубликовал оперативный штаб республики по защите населения от SARS-CoV-2. Читайте также: В Абхазии выявили 12 носителей коронавируса за сутки

09:07 26.03.2021 В Госдуме считают опасными заявления президента Франции Эммануэля Макрона о том, что Европа столкнулась с мировой войной нового типа, связанной с вакцинацией, передает корреспондент ИА REGNUM 26 марта. Подробности в материале: В Госдуме ответили Макрону на обвинения в войне нового типа из-за вакцин

09:11 26.03.2021 Вакцинация от COVID-19 с использованием российского препарата «Спутник V» начнется в Ливане 30 марта. Об этом 26 марта рассказал председатель Ливано-российского делового совета, почетный консул РФ в Триполи (Северный Ливан) Жак Сарраф. Читайте также: Вакцинация российским препаратом «Спутник V» в Ливане начнется 30 марта

09:23 26.03.2021 В Молдавии в течение суток 25 марта выявили 2132 случая заражения коронавирусом в ходе 6704 исследований. Об этом сообщает пресс-служба минздрава республики. Подробности в материале: В Молдавии за сутки выявили более 2100 носителей коронавируса

09:26 26.03.2021 На Украине постараются замедлить вакцинацию от COVID-19 в надежде на возобновление поставок вакцины из Индии. Об этом заявил министр здравоохранения Украины Максим Степанов. Читайте также: На Украине надеются на продолжение поставок индийской вакцины от COVID-19

09:26 26.03.2021 Дезинфекция автомобиля скорой помощи. (сс) 軍聞社莊家宏

09:31 26.03.2021 Власти США намерены усиленными темпами производить и распространять по стране вакцины против коронавирусной инфекции, чтобы выполнить план президента Джо Байдена на первые 100 дней работы новой администрации. Об этом пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки сообщила 25 марта в интервью телекомпании MSNBC. Байден ранее пообещал, что в США по меньшей мере 200 млн прививок от COVID-19 будут сделаны за первые 100 дней его президентства. Об этом: В США усиленно займутся распространением вакцин от COVID-19

09:43 26.03.2021 Политизация и навешивание ярлыков на вакцины от коронавируса будут мешать борьбе с пандемией COVID-19, этим явлениям нужно сопротивляться. Об этом главы МИД Китая и Турции Ван И и Мевлют Чавушоглу заявили на встрече в Анкаре, сообщает 25 марта Центральное телевидение Китая. «Необходимо, чтобы страны мира оказывали сопротивление этому», — подчеркнул Ван. Читайте подробнее: Главы дипломатий Турции и КНР призвали бороться с политизацией вакцин

10:09 26.03.2021 В Грузии в течение последних суток в ходе 29 341 исследования на SARS-CoV-2 выявили 419 случаев заражения коронавирусом. Эту информацию 26 марта опубликовали на сайте Stopcov.ge. Об этом: В Грузии за сутки выявили более 400 носителей коронавируса

10:12 26.03.2021 На Украине в очередной раз обновили рекорд по количеству новых случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2 — 18 132 выявленных случая. Подробности в материале: На Украине за сутки выявили свыше 18 тыс. случаев заражения коронавирусом

10:19 26.03.2021 В Европейском союзе к настоящему моменту было произведено 165 млн доз вакцин от коронавируса, из которых 88 млн доз (53%) были поставлены в государства — члены ЕС, а остальные 77 млн (47%) — вывезены за рубеж. Подробности в материале: Евросоюз отправил на экспорт почти половину своих вакцин от коронавируса

10:24 26.03.2021 За истекшие сутки в Донецкой Народной Республике (ДНР) было выявлено 86 новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом. Об этом 26 марта сообщает минздрав ДНР. Читайте подробнее: В ДНР за сутки выявили 86 новых носителей коронавируса

10:29 26.03.2021 Разработчики российской вакцины «Спутник V» стремятся деполитизировать процесс вакцинации планеты от COVID-19, что связано с надеждой на мир, а не на войну. Об этом говорится в официальном аккаунте «Спутника V» в Twitter в ответ на заявление президента Франции Эммануэля Макрона о «мировой войне нового типа», связанной с процессом вакцинации во всём мире. «Дорогой Эммануэль Макрон, мы стараемся, чтобы вакцины оставались вне политики — это наша лучшая надежда на мир во всем мире, не на войну. Мы признательны за то, что Вы отправили команду французских ученых во главе с [директором по науке Национального института здравоохранения и медицинских исследований (Inserm)) Мари-Поль Кьени и за наше партнерство с Францией, которое очень помогло нам и внесло вклад в нашу общую борьбу с COVID», — говорится в сообщении. Читайте подробнее: Создатели «Спутника V» ответили Макрону на слова о «войне вакцин»

10:39 26.03.2021 В ходе 1460 исследований в лабораториях Приднестровья за последние сутки медики выявили 437 случаев заражения коронавирусом. Об этом 26 марта сообщает пресс-центр МВД ПМР. Читайте подробнее: В Приднестровье за сутки выявили более 430 случаев заражения коронавирусом

10:43 26.03.2021 Создатели российского препарата от COVID-19 «Спутник V» ответили на заявления президента Франции Эммануэля Макрона о «мировой войне нового типа» из-за вакцин. Об этом 26 марта говорится на официальной странице российской вакцины в соцсети Twitter. Подробности в материале: Создатели «Спутника V» ответили на слова Макрона о войне из-за вакцин

10:49 26.03.2021 Запад разжигает фармацевтическую войну, считает депутат Госдумы Алексей Журавлёв («Родина»). Читайте также: В Госдуме винят Запад в разжигании фармацевтической войны

10:55 26.03.2021 За период пандемии коронавирусной инфекции мировая экономика потеряла свыше $3,5 трлн, что в два раза больше по сравнению с нанесенным кризисом 2008 года ущербом. Об этом 26 марта заявил замглавы МИД РФ Сергей Вершинин. Подробности в материале: В МИД России оценили потери мировой экономики от пандемии коронавируса

11:16 26.03.2021 Компания из США Pfizer, являющаяся вместе со своим немецким партнером BioNTech разработчиком вакцины от COVID-19, объявила о начале проведения клинических испытаний препарата на детях младшего возраста. Об этом 26 марта сообщает телеканал N-tv со ссылкой на представителя Pfizer. Читайте также: Pfizer начала испытания вакцины от COVID-19 на детях

11:41 26.03.2021 После доставки в Грузию вакцины от COVID-19, произведённой компанией Pfizer, население гораздо активней стало записываться на вакцинацию. Об этом, как сообщает пресс-служба правительства, 26 марта рассказала министра здравоохранения Екатерина Тикарадзе на брифинге. Читайте также: Глава минздрава Грузии рассказала о ходе вакцинации от COVID-19

11:51 26.03.2021 Пресс-секретарь целевой группы по борьбе с COVID-19 Вику Адисасмито заявил, что число случаев смерти из-за коронавируса в Индонезии за последние три месяца неуклонно снижалось, сообщает CNN Indonesia. Читайте также: В Индонезии число случаев смерти от COVID-19 снижается

11:52 26.03.2021 Министр здравоохранения Украины Максим Степанов уверен, что до середины апреля в стране будет сохраняться тяжёлая ситуация с распространением COVID-19. Читайте также: Глава минздрава Украины оценил ситуацию с распространением SARS-CoV-2

11:54 26.03.2021 В Молдавию скором времени доставят российскую вакцину от COVID-19 «Спутник V». Об этом 26 марта заявил экс-президент Молдавии, председатель «Партии социалистов» Игорь Додон на своем YouTube-канале. Читайте подробнее: В Молдавию скоро доставят вакцину «Спутник V» — Додон

11:56 26.03.2021 Группа бразильских ученых впервые обнаружила присутствие коронавируса в деснах некоторых пациентов, умерших в результате заражения COVID-19. Об этом пишет издание La Última Hora. Открытие является результатом исследования, проведенного медицинским факультетом Университета Сан-Паулу (USP), и было опубликовано в «Журнале микробиологии полости рта». Об этом: Штамм коронавируса обнаружен в Бразилии в деснах пациентов

12:07 26.03.2021 В Белоруссии должна быть в кратчайшие сроки создана самая лучшая вакцина от COVID-19. Такое поручение 26 марта дал белорусский президент Александр Лукашенко в ходе встречи с министром здравоохранения республики Дмитрием Пиневичем, его слова приводит агентство БелТА. Читайте подробнее: Лукашенко поручил создать «самую лучшую вакцину от COVID-19»

12:21 26.03.2021 Члены ряда общественных движений и партии «Гирчи — больше свободы» объявили о проведении 3 апреля протестной акции против комендантского часа. Об этом говорится на созданной для мероприятия странице в соцсети Facebook. Читайте подробнее: В Тбилиси анонсировали акцию протеста

12:22 26.03.2021 Положение делв области борьбы с COVID-19 в России и Китае гораздо лучше, чемв ЕС, и уводить внимание от этого факта разговорами о«стратегии свободного мира» — значит заниматься безответственной болтовнёй, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин, комментируя высказывания президента Франции Эммануэля Макрона. Читайте также: Макрон занят безответственной болтовнёй: о «мировой войне вакцин»

12:29 26.03.2021 Собор Святого Петра. Рим (cc) Alvesgaspar

12:31 26.03.2021 За минувший год появилось больше знаний о COVID-19, однако даже специалисты все еще очень многого о нем не знают, сообщил советник президента Чехии по вопросам здравоохранения Роман Примула. Читайте подробнее: В Чехии рассказали об ошибках в борьбе с COVID-19

12:40 26.03.2021 Вакцина от COVID-19 производства AstraZeneca снова будет применяться в Швеции для вакцинации населения в возрасте 65 лет и старше. Однако для более молодых людей рекомендуется продолжительный перерыв. Об этом сообщила новостная служба SVT Nyheter. Читайте также: Швеция возобновила применение вакцины AstraZeneca

12:42 26.03.2021 Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что критика в адрес индийской вакцины от COVID-19 под названием Covishield является необоснованной. Читайте подробнее: В МИД Украины заявили об информационной атаке против вакцины Covishield

12:45 26.03.2021 Россия не намерена вступать в некую «мировую войну» из-за вакцины, о которой заявляет президент Франции Эммануэль Макрон. Как передает корреспондент ИА REGNUM 26 марта, об этом заявил член комитета Госдумы по международным делам Сергей Железняк («Единая Россия»). Читайте также: Депутат Госдумы: Россия не виновата в отставании Европы по вакцинации

12:50 26.03.2021 Дания продлевает приостановку вакцинации от COVID-19 препаратом производства AstraZeneca. Об этом было объявлено вечером 25 марта в ходе пресс-конференции с участием представителей Национального совета по вопросам здравоохранения Дании, передает новостная служба SVT Nyheter. Читайте подробнее: В Дании продлили запрет на использование вакцины AstraZeneca на три недели

12:50 26.03.2021 Так называемый вакцинный национализм возник из-за стран, чьи запасы вакцин намного превышают потребности населения. Такое поведение ошибочно, заявила официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин 26 марта на брифинге. Позиция Китая, подчеркнула Хуа, предельно ясна: вакцины должны быть глобальным общественным благом. Читайте также: В МИД Китая объяснили появление «вакцинного национализма»

12:54 26.03.2021 Швеция отправила в Германию около полумиллиона тестов на коронавирус для проведения анализа. Критики отмечают, что степень готовности Швеции для борьбы с пандемией должна быть выше, а мощности для обработки образцов должны находиться в пределах страны. Об этом сообщила новостная служба SVT Nyheter. Читайте подробнее: SVT: Швеция отправила в Германию 500 тыс. тестов на SARS-CoV-2 для анализа

13:03 26.03.2021 В Кремле не согласны с заявлением президента Франции Эммануэля Макрона о том, что Китай и Россия ведут с помощью вакцин «новую войну мирового типа». Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «Никаких устремлений по политизации вакцинной тематики и никаких устремлений по использованию вакцины в качестве инструмента влияния у России не было, нет и никогда не будет», — сказал Песков. Читайте подробнее: Песков не согласился со словами Макрона о «войне вакцин»

13:13 26.03.2021 Тем гражданам Швеции, которые хотят отказаться от вакцинирования от COVID-19 препаратом AstraZeneca, придется подождать, поскольку выбирать вакцину для своей иммунизации в настоящее время недопустимо. Об этом сообщил государственный эпидемиолог Швеции Андерс Тегнелл в эфире телеканала SVT. Читайте также: В Швеции не все вакцины могут быть доступны одномоментно — эпидемиолог

13:16 26.03.2021 Российская вакцина от COVID-19 «Спутник V» одобрена для применения на территории Антигуа и Барбуды. Об этом 26 марта сообщает пресс-служба Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ). Подробности в материале: Российскую вакцину «Спутник V» одобрили в Антигуа и Барбуде

13:27 26.03.2021 В праздничные дни Пасхи над Балеарскими островами будут летать четыре беспилотника службы экстренной помощи, вертолет гражданской гвардии и еще один вертолет национальной полиции. Их цель — быть «глазами» полицейских и дополнить с высоты работу по контролю ограничений, чтобы остановить распространение COVID-19, пишет издание La Última Hora. Подробности в материале: Дроны и вертолеты проследят за соблюдением ограничений на Майорке

13:39 26.03.2021 Командующий Вооруженными силами Индонезии Хади Тьяхджанто проинспектировал вакцинацию солдат ВМС Индонезии препаратом AstraZeneca, сообщает Kompas. Читайте также: В Индонезии от коронавируса привили 130 тысяч солдат

13:41 26.03.2021 Власти итальянского региона Кампания (Неаполь) договорились о закупках российской вакцины от коронавируса «Спутник V», сообщили в администрации региона 26 марта. Закупки начнутся сразу после того, как фармацевтический регулятор ЕС разрешит использование вакцины в Евросоюзе. Читайте также: Власти Неаполя договорились о закупках вакцины «Спутник V»

13:46 26.03.2021 Из-за сложившейся в Венгрии непростой эпидемиологической ситуации с пандемией коронавирусной инфекции, власти страны не намерены ослаблять карантинные меры и собираются начать прививать от COVID-19 беременных женщин. Об этом 26 марта заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, его слова приводит агентство Reuters. Читайте также: В Венгрии намерены начать прививать от COVID-19 беременных

13:47 26.03.2021 В Молдавии нельзя проводить в 2021 году досрочные выборы в парламент республики, так как в стране высокие темпы распространения коронавируса, кроме того, в бюджете на этот год не заложены расходы на выборы. Об этом 26 марта заявил экс-президент Молдавии, председатель «Партии социалистов» Игорь Додон на своем YouTube-канале. Об этом: Досрочные выборы в парламент Молдавии в 2021 году не состоятся — Додон

14:08 26.03.2021 Не прошло и года с тех пор, как Александр Лукашенкозаверял, что в Белоруссии от коронавируса никто не умрёт. Он принял 26 марта министра здравоохранения Дмитрия Пиневича, сообщив, что вакцину гражданам постсоветской республики будут продавать. Читайте также: Белорусская вакцина от коронавируса — «дело чести» подчинённых Лукашенко

14:18 26.03.2021 По данным целевой группы по борьбе с COVID-19, в Индонезии за сутки выявили 4982 случая заражения коронавирусом, сообщает Detik. Читайте также: В Индонезии за сутки выявили 4982 случая заражения коронавирусом

14:20 26.03.2021 В Швеции вакцину AstraZeneca снова можно использовать для людей старше 65 лет. Об этом Агентство общественного здравоохранения объявило вечером 25 марта. Однако для более молодых возрастов запрет продлевается. В эфире телеканала SVT о дальнейшем судьбе вакцины AstraZeneca рассказал государственный эпидемиолог Швеции Андерс Тегнелл. Подробности в материале: В Швеции продлили запрет на введение вакцины AstraZeneca лицам до 65 лет

14:24 26.03.2021 Эстония входит в тройку лидеров стран-членов Европейского Союза по доле вакцинированных к общему числу населения. Об этом сообщается в пресс-службе правительства Эстонии со ссылкой на премьер-министра Каю Каллас. Читайте подробнее: Эстония вошла в тройку лучших стран Евросоюза по доле вакцинированных

14:25 26.03.2021 Вакцина от COVID-19 производства AstraZeneca вновь рекомендована на территории Швеции. Однако применять ее будут только на пожилых людях старше 65 лет. В эфире SVT научный сотрудник Каролинского института Али Миразими дал свое объяснение, почему вакцина AstraZeneca по-прежнему недоступна для лиц молодых возрастов в Швеции. Читайте подробнее: В Швеции объяснили, почему вакцина AstraZeneca недоступна для молодых

14:30 26.03.2021 В 14 ленах Швеции распространенность «британского» штамма коронавируса превышает 70% от общего числа случаев заражения, как показывают пресс-релизы региональных администраций регионов. Так, в Йёнчёпинге, например, на «британский» вариант приходится 92% проанализированных случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщила новостная служба SVT Nyheter. Читайте подробнее: В 14 ленах Швеции «британский» штамм коронавируса стал доминирующим

14:38 26.03.2021 За минувшие сутки в Эстонии проанализировано 5876 тестов на коронавирусную инфекцию, из которых положительными оказались 1151 или 20%. Об этом: Коронавирус не отступает: за день в Эстонии от COVID-19 скончались 11 челов

14:48 26.03.2021 Министр здравоохранения Индонезии Буди Гунади Садикин заявил, что в стране сделали 10 миллионов инъекций вакцины от коронавируса, сообщает CNN Indonesia. Читайте подробнее: В Индонезии сделали 10 млн инъекций вакцины от коронавируса

14:50 26.03.2021 На территории Швейцарии с начала прививочной кампании от COVID-19 было зарегистрировано в общей сложности 37 летальных случаев после прохождения вакцинации. Об этом 26 марта говорится в сообщении швейцарского агентства по терапевтической продукции Swissmedic, обнародованном на сайте правительства страны. Читайте подробнее: В Швейцарии сообщили о 37 скончавшихся после вакцинации от COVID-19

14:51 26.03.2021 В Южной Корее выявили более 360 случаев заражения новыми штаммами коронавируса. Об этом сообщает MBC News со ссылкой на представителей Корейского управления по контролю и профилактике заболеваний. Читайте подробнее: В Южной Корее выявили свыше 360 носителей новых штаммов коронавируса

14:55 26.03.2021 Правительство Китая направит в Молдавию партию вакцины от COVID-19. Об этом, как передает 26 марта пресс-служба молдавского правительства, сообщил посол КНР в Кишиневе Чжан Инхун на встрече с и. о. премьер-министра Молдавии Аурелиу Чокой. Об этом: В Молдавию доставят «внушительную партию» вакцины из Китая

15:02 26.03.2021 Приостановка вакцинации от COVID-19 с использованием препарата британо-шведской компании AstraZeneca в Норвегии продлена до 15 апреля. Об этом 26 марта сообщает телекомпания NRK со ссылкой на норвежский институт здравоохранения. Читайте также: В Норвегии продлили приостановку вакцинации препаратом AstraZeneca

15:03 26.03.2021 Главной причиной медленной вакцинации населения Латвии является острая нехватка самой вакцины, вызванная ошибочной ставкой на продукцию фармакологического концерна AstraZeneca. Подробности в материале: Минздрав Латвии: допущены серьезные просчеты при выборе вакцины AstraZeneca

15:14 26.03.2021 Вакцина от коронавируса Oxford-AstraZeneca (cc) Gencat

15:21 26.03.2021 Процесс вакцинации от COVID-19 в Турции будет облегчен при использовании российского препарата «Спутник V». Об этом 26 марта заявил после пятничной молитвы турецкий президент Тайип Эрдоган в эфире телеканала TRT. Читайте подробнее: Использование «Спутника V» в Турции облегчит процесс вакцинации — Эрдоган

15:24 26.03.2021 Глава минздрава Украины Максим Степанов рассказал, чем опасна «британская» разновидность SARS-CoV-2. Об этом: На Украине распространился «британский» штамм коронавируса — минздрав

15:41 26.03.2021 AstraZeneca запросила сведения о случае смерти в Грузии медсестры, которой была сделана прививка от COVID-19, произведенной этой компанией. Об этом, как передаёт грузинский «Первый канал», 26 марта рассказал журналистам адвокат семьи погибшей Вахо Барамашвили. Читайте также: AstraZeneca заинтересовалась смертью медсестры в Грузии после прививки

15:54 26.03.2021 Общее количество выявленных на территории Белоруссии подтвержденных случаев заражения коронавирусной инфекцией за последние сутки возросло на 1425 и достигло 316 418. Об этом 26 марта сообщает пресс-служба белорусского минздрава. Об этом: В Белоруссии за сутки выявили 1425 новых случаев заражения коронавирусом

16:11 26.03.2021 В Грузии 100 знаменитостей получат вакцину от COVID-19 вне очереди в рамках популяризации прививочной кампании. Об этом, как сообщает пресс-служба правительства, 26 марта заявила министр здравоохранения Грузии Екатерина Тикарадзе. Читайте также: Глава минздрава Грузии анонсировал вакцинацию «100 известных людей»

16:28 26.03.2021 В Польше готовится ряд организационных изменений в план вакцинации населения от COVID-19. Об этом, как сообщает Polskie Radio, заявил 25 марта глава канцелярии премьер-министра Польши, председатель правительственной группы по реализации Национальной программы вакцинации от COVID-19 Михал Дворчик во время брифинга. Читайте также: В Польше могут внести изменения в план вакцинации населения от COVID-19

16:41 26.03.2021 Владимир Путин на заседании наблюдательного совета «Россия — страна возможностей» 26 февраля затронул тему борьбы с пандемией, сравнив результаты с другими странами, которые претендуют на то, чтобы называться странами с развитыми системами здравоохранения. И рассказал про своего очень хорошего знакомого в Латвии, который не смог справиться с ковидом:"Он жил в Латвии практически всю жизнь, заболел ковидом и выяснилось, что в главном латвийском инфекционном центре МРТ даже нет, только старый рентген. Он не может показать реальный уровень поражения лёгких. Лекарств нет. Предложили вывезти его в Москву, сделали все, но вывезти его не смогли. Человек умер. Вот это уровень организации в том числе».

16:42 26.03.2021 Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий gov. pl

16:44 26.03.2021 Прокурор Федерации футбола Италии (FIGC) Джузеппе Кине на процессе по делу римского «Лацио» о нарушении медпротоколов запросил для президента футбольного клуба Клаудио Лотито дисквалификацию на 13 месяцев. Об этом 26 марта передает Sky Sport. Подробности в материале: Президента «Лацио» могут отстранить из-за нарушения протоколов COVID

16:49 26.03.2021 Министр здравоохранения Польши Адам Недзельский во время пресс-конференции сообщил, при каких условиях в республике возможно ослабление некоторых социальных и экономических ограничений, введенных из-за пандемии коронавируса. Об этом 26 марта сообщает Polskie Radio 24. «В настоящее время мы фиксируем рост среднего количества новых заражений SARS-CoV-2 в сутки примерно на 25% в неделю. И пока мы не достигнем апогея заражений, плато, ни о каком ослаблении локдауна речи быть не может. То есть, среднее число суточных заражений должно устояться в течение хотя бы нескольких недель, тогда мы начнем обсуждать снятие ограничений», — заявил Недзельский. Читайте подробнее: Глава минздрава Польши сообщил, когда начнут ослаблять ограничения

16:55 26.03.2021 По официальным данным, всего в Косово выявлено 85 334 случая заражения коронавирусом. 70 587 пациентов уже здоровы. 1813 человек скончались от осложнений, вызванных COVID-19. За сутки в Косово умерли 10 пациентов с COVID-19. Лечение проходят 12 934 человека. Уже два месяца наблюдается медленный, но неуклонный рост числа активных случаев заражения. Читайте подробнее: В Косово за сутки выявили 836 носителей коронавируса

16:59 26.03.2021 По данным министерства здравоохранения страны, всего в Албании выявили 122 767 случаев заражения коронавирусом. 87 760 человек уже излечились от COVID-19. С начала пандемии 2184 пациента скончались от осложнений, вызванных COVID-19, из них 13 человек в возрасте от 67 до 78 лет — за последние сутки. В стране продолжает действовать комендантский час (с 20:00 до 05:00). При этом наблюдается острая нехватка вакцин от COVID-19. Читайте также: В Албании за сутки выявили 472 носителя коронавируса

17:31 26.03.2021 Компания по вакцинации против коронавируса в Чили. (сс) Ciberprofe

17:36 26.03.2021 В США за последние сутки зафиксировано около 70 тысяч новых случаев заражения коронавирусом, сообщает Университет Джонса Хопкинса. Подробности в материале: Число инфицированных коронавирусом в США превысило 30 миллионов

17:40 26.03.2021 По данным министерства, с начала эпидемии в стране выявили 123 421 случай заражения, при этом население страны лишь немногим превышает два миллиона человек. 3574 человека умерли от осложнений, вызванных COVID-19. За последние сутки скончались 29 человек, что в два раза выше, чем в соседних Косово или Албании. 103 374 пациента выздоровели. Об этом: В Северной Македонии за сутки умерли 29 пациентов c COVID-19

18:35 26.03.2021 Целевая группа Всемирной метеорологической организации выпустила свой первый доклад о метеорологических факторах и факторах качества воздуха, влияющих на пандемию COVID‑19. В нем содержится предостережение о том, что погодные и климатические условия, в том числе повышение температуры весной в Северном полушарии, не должны служить поводом для ослабления мер по остановке распространения вируса. По мнению группы экспертов в области наук о Земле, медицины и общественного здравоохранения, состоящей из 16 человек, динамика распространения COVID‑19 в 2020 году и в начале 2021 года, судя по всему, была обусловлена в первую очередь правительственными мерами, такими, как обязательное ношение масок и ограничение поездок, а не метеорологическими факторами. К другим значимым движущим факторам относятся изменения в поведении и демографических характеристиках пострадавшего населения, а в последнее время — мутации вируса, сообщается на сайте Гидрометцентра России.

18:35 26.03.2021 Тест на антитела к коронавирусу. © Raimond Spekking. Wikimedia Commons

19:25 26.03.2021 Представители Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) считали невероятным создание вакцины от коронавируса по той технологии, которую применили разработчики российской вакцины «Ковивак». Об этом сообщил заместитель министра науки и высшего образования РФ Алексей Медведев на технофоруме «От винта!» 26 марта. Он отметил, что год назад, когда обсуждалась возможность создания вакцины с руководителем Центра Чумакова, он выразил сомнение в возможности реализации этого проекта. Однако пошел на риск и дал группе молодых людей осуществить этот проект, который в итоге состоялся. «И сейчас Россия имеет третью вакцину от коронавируса, что само по себе беспрецедентно, и эта вакцина спасет миллионы людей», — цитирует ТАСС Медведева.

19:34 26.03.2021 Глава правительства Албании выразил убежденность в том, что Косово и Албания обладают возможностями и потенциалом для реализации многих смелых проектов в различных секторах, в том числе в сфере борьбы с COVID-19. По словам Рамы, это будет способствовать дальнейшей интеграции албанцев. Об этом: Премьер-министр Албании пригласил нового косовского коллегу Курти в Тирану

19:49 26.03.2021 Замерший в анабиозе российский рынок въездного туризма начинает подавать признаки жизни. Туроператоры сообщают о заездах немногочисленных туристических групп из Египта, ОАЭ, отмечают бронирования из Индии, сообщает АТОР. Так, в компании «Тари тур«встречают группу туристов из Египта уже в эту субботу, 27 марта. «Приедет небольшая группа из 12 человек. Туристы из Египта поедут по классическому для иностранцев маршруту: три дня в Москве, затем переезд в Санкт-Петербург», — рассказал управляющий директор туроператора компании Игорь Кузьмин. По его словам, в начале апреля компания также ожидает заезд группы из Индии. Однако пока неясно, сможет ли состояться эта поездка. Недавно стало известно, что Индия продлила до 30 апреля запрет на международные рейсы. Тем не менее, как сообщают туроператоры, туристы из Индии сейчас могут получить российскую визу.

19:50 26.03.2021 Вакцина от коронавируса Moderna U.S. Navy

19:53 26.03.2021 В Великобритании за последние сутки зафиксировано 6187 новых случаев заражения коронавирусом, скончались ещё 70 пациентов с COVID-19, сообщает правительство Соединённого Королевства. Подробности в материале: В Великобритании за сутки выявлено более 6,1 тысячи случаев COVID-19

20:06 26.03.2021 В мире за последние сутки зафиксировано 614 570 новых случаев заражения коронавирусом, скончались ещё по меньшей мере 9396 пациентов с COVID-19, сообщаетВсемирная организация здравоохранения. Читайте также: ВОЗ: в мире за сутки выявлено 614 тысяч носителей коронавируса

20:10 26.03.2021 По состоянию на 26 марта в Черногории вакцинированы от коронавируса 14 850 человек, то есть 2,4 процента населения, об этом сообщается на сайте covidodgovor.me. Сообщается, что 1601 человек получил вторую дозу вакцины. Об этом: Число вакцинированных от коронавируса в Черногории приближается к 2,5%

20:51 26.03.2021 По данным на26 марта в Италии умерли 107 256человек с подтвержденным диагнозом «коронавирусная пневмония», за последние сутки этот показатель увеличился на457 (днем ранее — на 460). Число подтвержденных носителей выросло на23 987(днем ранее — на23 696). С учетом выздоровевших и погибших общее число носителей коронавируса за всё время эпидемии составляет3 488 619 — более 5,5% населения страны. В настоящее время заражены 566 711человек — на3753 больше, чем днем ранее. Подробности в материале: За сутки в Италии выявлено более 20 тысяч носителей коронавируса

20:55 26.03.2021 54% итальянцев готовы вакцинироваться от коронавируса, таковы данные исследования Ipsos. 28% граждан предпочитают подождать, как скажутся прививки на других гражданах и, возможно, выбрать конкретную вакцину. 11% респондентов заявили, что не хотели бы прививаться. Об этом: Почти половина итальянцев не готова привиться от коронавируса

21:03 26.03.2021 С учетом динамики эпидемии в Италии на возвращение к прежней («нормальной») жизни уйдет еще от 7 до 13 месяцев, заявил вирусолог Миланского университета Фабрицио Прельяско.Но и такой сценарий может оказаться слишком оптимистическим, если будут повторяться имевшие место ранее массовые нарушения ограничений в тех регионах, где ограничения начинают смягчать, добавил эксперт. Читайте также: Врачи Италии о коронавирусе: на возвращение к прежней жизни уйдёт еще год

21:09 26.03.2021 Вакцина от коронавируса, разработанная американским концерном Johnson & Johnson. (сс) U.S. Army National Guard. Sgt. Sebastian Rothwyn

21:12 26.03.2021 Сразу после Пасхи (4 апреля) сотрудники итальянского национального инфекционного госпиталя «Спалландзани» начнут эксперименты с вакциной «Спутник V». Участие в экспериментах примут также сотрудники Института Гамалеи. Предполагается проверить эффективность «русской вакцины» против штаммов коронавируса, распространенных в Италии (британского, бразильского и южноамериканского), а также проверить, как реагирует организм на вторую прививку «Спутником», если первая была сделана вакциной AstraZeneca. Ранее 26 марта в администрации региона Кампанья (Неаполь) сообщили о достижении договоренности о закупках «Спутника V», контракт актуализируется в тот же момент, когда регулятор ЕС выдаст разрешение на использование «русской вакцины» в Евросоюзе. Подробности в материале: Врачи Италии готовят эксперименты со «Спутником V»

21:20 26.03.2021 Лишь 23,5% граждан Италии старше 80 лет уже привиты от коронавируса, сообщили в правительстве страны. Обе прививки получили чуть менее миллиона человек, относящихся к этой категории. При этом первую прививку получили почти 2,2 миллиона человек старше 80 лет, то есть чуть менее 49% граждан от общего числа. Об этом: В Италии привили от коронавируса менее четверти пожилых граждан

21:23 26.03.2021 Распространение эпидемии в Италии начинает замедляться, с таким заявлением выступил глава национального Высшего института здравоохранения Сильвио Брузаферро.Можно говорить о «первых сигналах стабилизации ситуации», добавил он. Читайте также: Эпидемия в Италии стабилизируется — врачи

21:33 26.03.2021 В ближайшее время правительство Италии должно обсудить проблему врачей и санитаров, отказывающихся прививаться от коронавируса, заявил премьер-министр Марио Драги.Ранее ряд политиков выступил с инициативой сделать вакцинацию для этой категории граждан обязательной. В 2021 году стало известно о нескольких вспышках коронавируса в больницах, «источником» которых, предположительно, являлись непривитые и заразившиеся врачи и санитары. Читайте также: Премьер Италии пообещал решить проблему непривитых врачей

21:36 26.03.2021 В США за последние 24 часа зафиксировано более 67 443 новых случаев заражения коронавирусом, сообщает 26 марта Университет Джонса Хопкинса. Об этом: В США за сутки выявлено свыше 67 тыс. новых случаев коронавируса

21:37 26.03.2021 До 30 апреля 2021 года все регионы Италии будут относиться к «красной» или «оранжевой» зонам со строгими антикоронавирусными ограничениями, передают национальные СМИ со ссылкой на источники в оперативном штабе по противодействию эпидемии. В стране не останется ни одного «желтого» региона (с меньшим числом запретов), власти и врачи рассчитывают, что ограничения в сочетании с прививочной кампанией позволят укрепить наметившуюся тенденцию к сокращению масштабов эпидемии в Италии. Подробности в материале: В Италии на месяц усилят антикоронавирусные ограничения

21:38 26.03.2021 Высокий спрос на вакцины от коронавируса в мире используют в своих интересах преступные группировки, заявил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус. Читайте подробнее: ВОЗ обеспокоена фальсификацией вакцин от COVID-19

21:55 26.03.2021 Предоставить Молдавии вакцину от коронавирусной инфекции попросила президент республики Майя Санду у лидеров ряда стран, в том числе президента России Владимира Путина. Об этом: Президент Молдавии попросила Путина помочь с вакциной от COVID-19

22:38 26.03.2021 Президент Молдавии Майя Санду presedinte. md

22:48 26.03.2021 Режим чрезвычайной ситуации в Чехии, объявленный из-за пандемии коронавируса, продлён до 11 апреля. Соответствующее решение одобрила большинством голосов нижняя палата парламента страны. Подробности в материале: В Чехии продлён режим чрезвычайной ситуации из-за пандемии

22:49 26.03.2021 По данным ВОЗ, на 26 марта число подтвержденных случаев заражения новым коронавирусом в мире превысило 125,16 млн, увеличившись за сутки более чем на 614 тыс., что является самым высоким показателем суточного роста заболеваемости с 24 января. Число летальных исходов возросло более чем на 9,3 тыс., превысив 2,74 млн.

22:49 26.03.2021 Вакцина от коронавируса Pfizer U.S. Secretary of Defense

00:51 27.03.2021 В Ираке за минувшие сутки выявили рекордное с начала пандемии число зараженных коронавирусом нового типа — 6490 человек, сообщает пресс-служба минздрава республики. Подробности в материале: В Ираке обновили рекорд по числу зараженных коронавирусом за сутки

01:35 27.03.2021 Новую вакцину от коронавирусной инфекции Versomune разработали специалисты Университета Сан-Паулу в бразильском городе Рибейран-Прету. Об этом заявил министр науки, технологий и инноваций Бразилии Маркус Понтес 26 марта на пресс-конференции. Читайте подробнее: В Бразилии разработали еще одну вакцину от COVID-19

01:47 27.03.2021 За сутки в Бразилии было зарегистрировано 84 245 новых случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2, а с начала пандемии — 12 404 414. Об этом 26 марта сообщается на сайте бразильского минздрава. Читайте подробнее: В Бразилии число случаев заражения коронавирусом превысило 12,4 млн

01:49 27.03.2021 На Кубе общее число подтвержденных случаев заражения коронавирусом нового типа превысило 70 тысяч, сообщает пресс-служба кубинского минздрава. Читайте также: На Кубе число зараженных коронавирусом превысило 70 тысяч

02:02 27.03.2021 22 тысячи доз вакцины будет использовано для вакцинации медицинского персонала из Косово. Читайте подробнее: Албания закупит у Китая миллион доз вакцины от коронавируса

02:17 27.03.2021 В Чили за прошедшие сутки выявили рекордное с начала пандемии количество случаев заражения коронавирусом нового типа — 7626, сообщает пресс-служба чилийского министерства здравоохранения. Читайте также: В Чили за сутки выявили рекордное число носителей коронавируса

03:35 27.03.2021 Власти Японии рассчитывают из-за ситуации с COVID-19 вдвое сократить число официальных гостей Олимпиады в Токио, непосредственно не связанных с участием в состязаниях. Об этом 27 марта сообщает агентство Kyodo. Читайте подробнее: Япония рассчитывает вдвое сократить состав делегаций на Олимпиаде в Токио

03:38 27.03.2021 На чемпионате мира (ЧМ) по фигурному катанию, проходящем в Стокгольме, 26 марта выявили третий случай заражения коронавирусом SARS-CoV-2. Об этом сообщает пресс-служба Международного союза конькобежцев (ISU). Читайте подробнее: На ЧМ по фигурному катанию выявили третий случай COVID-19

03:39 27.03.2021 В Швеции число зарегистрированных летальных случаев в результате заболевания COVID-19 за сутки увеличилось на 29. Данная информация была опубликована 26 марта на сайте Агентства общественного здравоохранения Швеции, которое отслеживает эпидемиологическую ситуацию в круглосуточном режиме и предоставляет актуальную статистику по распространению коронавируса в стране. Читайте также: В Швеции за сутки от COVID-19 скончались 29 человек

03:40 27.03.2021 Прогноз по количеству доз вакцины от COVID-19, которое Швеция получит в первой половине 2021 года, снова был сокращен, в связи с чем министр здравоохранения и социальных дел Швеции Лена Халлегрен заявила, что «расстроена» такой новостью. Об этом сообщила новостная служба SVT Nyheter. Подробности в материале: В минздраве Швеции прокомментировали сокращение объемов поставок вакцины

03:57 27.03.2021 Антипаразитарный препарат Ивермектин, который используется в ветеринарной практике, начали применять для самолечения при коронавирусной инфекции жители Украины. Об этом 26 марта сообщила ведущий инфекционист украинского минздрава Ольга Голубовская в эфире телеканала «Украина 24». Подробности в материале: Жители Украины стали использовать препарат для скота при лечении COVID-19

04:20 27.03.2021 В Южной Корее впервые за последний месяц выявили более 500 носителей коронавируса нового типа за одни сутки, сообщает южнокорейский центр по контролю и профилактике заболеваний. Читайте подробнее: В Южной Корее выявили рекордное за месяц число носителей коронавируса

05:38 27.03.2021 Официальный представитель правительства Кипра Кириакос Кушос заболел коронавирусной инфекцией после прививки препаратом AstraZeneca. Об этом политик сообщил в письменном заявлении. Читайте также: Представитель Кипра заболел COVID-19 после прививки AstraZeneca

06:07 27.03.2021 Собственные гипотезы по поводу происхождения коронавируса SARS-CoV-2 имеет глава Белого дома Джо Байден. Об этом он 26 марта заявил в ходе пресс-конференции. Читайте далее: Байден заявил о собственных гипотезах по поводу происхождения коронавируса

06:10 27.03.2021 В последние дни распространение коронавирусной инфекция в столице Швеции вступило в фазу плато. Однако число «тяжелых» пациентов в Стокгольме по-прежнему растет. Об этом со ссылкой на заявления директор столичного депзрава Йохана Братта сообщила новостная служба SVT Nyheter. Читайте подробнее: В Стокгольме растет число тяжелобольных пациентов с COVID-19

07:00 27.03.2021 В Эфиопии за прошедшие сутки выявили 2097 случаев заражения коронавирусом нового типа, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения этой африканской страны. Читайте подробнее: В Эфиопии за сутки выявили свыше 2 тыс. носителей коронавируса

07:24 27.03.2021 Бывший президент Украины, глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по урегулированию в Донбассе Леонид Кравчук рассказал о своем самочувствии после вакцинации от коронавируса, а также заявил, что качество той или иной вакцины от SARS-CoV-2 должны оценивать профессионалы. Об этом он рассказал вечером 26 марта в программе «Свобода слова с Савиком Шустером». Подробности в материале: Кравчук: оценивать качество вакцин от COVID-19 должны профессионалы

07:29 27.03.2021 Один гражданин Боснии и Герцеговины 26 марта получил положительный результат ПЦР-теста одновременно на британский и южноафриканский штаммы коронавируса, сообщили в Институте клинической микробиологии университетского клинического центра Республики Сербской. Об этом сообщает боснийское новостное агентство Slobodna Bosna. Подробности в материале: В Боснии и Герцеговине выявлен заражённый сразу двумя штаммами коронавируса

07:32 27.03.2021 8600 доз вакцины компании AstraZeneca 26 марта были доставлены в Республику Сербскую. Эта партия вакцины были приобретена посредством механизма COVAX. Об этом сообщает боснийское новостное агентство N1. Читайте подробнее: В Республику Сербскую доставлено 8600 доз вакцины AstraZeneca

07:32 27.03.2021 За последние две недели в Словении растет число заражённых и госпитализированных пациентов, инфицированных коронавирусом, поэтому правительство рассматривает возможность введения нового карантина с начала апреля, было подтверждено на пресс-конференции правительства страны 26 марта. Об этом сообщает хорватское новостное агентство Dnevnik. Подробности в материале: В Словении планируется снова ввести карантин для борьбы с коронавирусом

07:33 27.03.2021 Президент Белоруссии Александр Лукашенко, говоря о планах создать «лучшую в мире» вакцину против коронавирусной инфекции, хочет удивить публику, заявил глава отдела микробиологии латентных инфекций Центра имени Гамалеи Виктор Зуев в эфире НСН. Читайте подробнее: Эксперт оценил планы Лукашенко создать «лучшую в мире» вакцину

07:34 27.03.2021 Если переговоры на уровне постоянных представителей государств — членов Европейского союза в COREPER будут успешными, Хорватия сможет до 30 июня одной дозой вакцины от коронавируса привить чуть более половины взрослого населения, тем самым приблизившись к среднему показателю по ЕС. Об этом сообщает хорватское новостное агентство Index. Об этом: Хорватия надеется на свою долю в распределении вакцин от коронавируса в ЕС

07:47 27.03.2021 26 марта пресс-секретарь Управления по контролю за продуктами и лекарствами Ирана Киануш Джаханпур заявил, что в стране используются такие вакцины, как Sputnik, CoVaccine и Sinophram, отвергая применение кубинской вакцины на данном этапе. Об этом сообщило иранское агентство IRNA. Об этом: Иранский чиновник отрицает применение кубинской вакцины от COVID-19

07:49 27.03.2021 26 марта пресс-секретарь министерства здравоохранения Ирана Сима Садат Лари заявила, что за последние сутки 81 иранец скончался от коронавирусной инфекции (COVID-19), в результате чего общее число погибших достигло 62 232 человек. Об этом сообщило иранское агентство IRNA. Читайте подробнее: В Иране суточная смертность от COVID-19 снизилась до 81 человека

07:51 27.03.2021 В США за сутки распространили более 3 млн доз вакцины от COVID-19, согласно данным, опубликованным 26 марта Центром по контролю и профилактике заболеваний США. Читайте подробнее: В США за сутки распределили более 3,38 млн доз вакцины от COVID-19

07:52 27.03.2021 В Новой Зеландии за прошедшие сутки выявили один случай заражения коронавирусом SARS-CoV-2, сообщает пресс-служба новозеландского минздрава. Читайте также: В Новой Зеландии за сутки выявили одного носителя коронавируса

07:58 27.03.2021 ВОЗ завершила работу над всеми ожидаемым докладом о первых местах заражений COVID-19. Об этом 26 марта сообщил глава международной группы экспертов ВОЗ Питер Бен Эмбарек. Читайте подробнее: ВОЗ закончила работу над докладом об очагах формирования COVID-19

08:06 27.03.2021 Новые ограничительные меры решили ввести с 27 марта до 9 апреля власти Польши из-за ситуации с распространением коронавируса. Об этом 26 марта сообщили в пресс-службе польского правительства. Подробности в материале: В Польше ввели дополнительные меры по борьбе с коронавирусом

08:14 27.03.2021 В Киргизии за сутки выявили 88 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, сообщили 27 марта в пресс-службе республиканского штаба по борьбе с распространением COVID-19. Читайте также: В Киргизии за сутки выявили 88 случаев инфицирования SARS-CoV-2

08:21 27.03.2021 В Испании число умерших пациентов с COVID-19 превысило 75 тысяч человек. Об этом 27 марта сообщает американский Университет Джонса Хопкинса, ведущий статистику по заболеванию на основе официальных данных. Подробности в материале: В Испании умерло уже более 75 тысяч пациентов с COVID-19

08:44 27.03.2021 В Казахстане 1 апреля появится счетчик вакцинации от коронавируса, сообщил министр здравоохранения Казахстана Алексей Цой в ходе заседания штаба по борьбе с коронавирусом, которое состоялось 26 марта в Алма-Ате. Читайте подробнее: В Казахстане появится счетчик вакцинации от SARS-CoV-2

09:10 27.03.2021 В Узбекистане за сутки зарегистрировали 186 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, сообщили 27 марта в пресс-службе министерства здравоохранения. Читайте также: В Узбекистане с начала пандемии выявили более 82 тыс. заражений SARS-CoV-2

09:41 27.03.2021 Письмо президента Молдавии Майи Санду главе Российской Федерации Владимиру Путину с просьбой прислать вакцину от коронавируса «Спутник V» вызвало бурное обсуждение в интернет-сообществе. Граждане выразили своё отношение 27 марта в социальной сети Facebook. Читайте также: «Извиниться сперва не желает?» — Санду попросила у Путина «Спутник V»

09:58 27.03.2021 На Украине за сутки зарегистрировали 17 424 новых случая заражения коронавирусной инфекцией, сообщил 27 марта министр здравоохранения Максим Степанов. Подробности в материале: На Украине за сутки выявили более 17,4 тыс. случаев заражения SARS-CoV-2

10:16 27.03.2021 За сутки на Украине от коронавируса были привиты 17 939 человек, сообщил 27 марта министр здравоохранения страны Максим Степанов. Об этом он написал на своей странице в социальной сети Facebook. Об этом: На Украине с начала вакцинации от COVID-19 привились более 192 тыс. человек

11:31 27.03.2021 В Донецкой Народной Республике в результате проведенных лабораторных исследований подтвердили 152 случая инфицирования коронавирусом, сообщили 27 марта в пресс-службе министерства здравоохранения. Подробности в материале: В ДНР за сутки выявили 199 носителей SARS-CoV-2

13:43 27.03.2021 В Белоруссии за сутки подтвердили 1213 случаев заражения коронавирусной инфекцией, сообщили 27 марта в пресс-службе министерства здравоохранения. Читайте подробнее: В Белоруссии за сутки выявили 1213 случаев заражения коронавирусом

14:36 27.03.2021 В Армении за сутки подтвердили 1094 новых случая заражения SARS-CoV-2, сообщили 27 марта в пресс-службе министерства здравоохранения республики. Подробности в материале: В Армении за сутки выявили 1094 случая заражения коронавирусной инфекцией

15:33 27.03.2021 Голкипер сборной Польши по футболу и клуба «Болонья» Лукаш Скорупский заразился коронавирусной инфекцией. Об этом 27 марта сообщил пресс-секретарь Польского футбольного союза Якуб Квятковский. Читайте подробнее: В сборной Польши по футболу выявили второго заразившегося коронавирусом

16:01 27.03.2021 На территории США за минувшие сутки выявили более 80 тыс. новых подтвержденных случаев заражения SARS-CoV-2. Об этом 27 марта сообщает университет Джонса Хопкинса, занимающийся сбором медицинской статистики в стране и в мире. Читайте подробнее: В США за сутки выявили свыше 80 тыс. случаев заражения SARS-CoV-2

16:04 27.03.2021 За прошедшие сутки в США выявили 80 176 новых случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2. Подробности в материале: В США за сутки выявили 80 тысяч случаев заражения SARS-CoV-2

16:31 27.03.2021 Власти Эстонии обратились к Европейскому союзу с просьбой предоставить дополнительные дозы вакцины от COVID-19. Об этом, как передает Рostimees. ee, сообщила 26 марта премьер-министр Эстонии Кая Каллас после состоявшейся видеовстречи глав правительств и государств ЕС. Читайте также: Премьер-министр Эстонии о вакцинации в ЕС: «Все там каждый за себя»

17:38 27.03.2021 По официальным данным, всего в Косово выявлено 87 067 случаев заражения коронавирусом. 71 813 пациентов уже здоровы. 1830 человек скончались от осложнений, вызванных COVID-19. За сутки в Косово умерли 11 пациентов с COVID-19. Лечение проходят 13 424 человека. Уже два месяца наблюдается медленный, но неуклонный рост числа активных случаев заражения. Читайте также: В Косово за сутки выявили 873 носителя коронавируса

17:41 27.03.2021 Выявленный Центробанком во второй половине 2020 года рост объема переводов из-за рубежа по сравнению с 2019 годом отчасти объясняется перекрытием неформальных каналов поступления средств мигрантов из-за рубежа: передача из рук в руки, через друзей и т.д., из-за которого отправка средств в Албанию стала возможна почти исключительно через лицензированных посредников. Читайте также: Мигранты перевели в Албанию в 2020 году более 670 млн евро

18:53 27.03.2021 В Австрии на следующий день после прививки вакциной Pfizer/BioNTech скончался 88-летний пенсионер. Об этом 27 марта сообщает издание Kronen Zeitung со ссылкой на свои источники. Читайте подробнее: В Австрии после вакцинации от COVID-19 скончался пенсионер

19:03 27.03.2021 Власти Гайаны планируют закупить партию российской вакцины от COVID-19 «Спутник V». Об этом 27 марта сообщается на сайте правительства республики. Об этом: Власти Гайаны планируют закупить «Спутник V»

21:22 27.03.2021 За минувшие сутки в Молдавии выявили 1674 случая заражения SARS-CoV-2. Об этом 27 марта сообщает пресс-служба минздрава республики. Читайте также: В Молдавии за сутки выявили более 1,6 тыс. носителей SARS-CoV-2

21:54 27.03.2021 В Великобритании за минувшие сутки выявили 4715 новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом. Об этом 27 марта свидетельствуют обнародованные данные британского правительства. Читайте подробнее: В Великобритании за сутки выявили более 4 тыс. носителей SARS-CoV-2

22:13 27.03.2021 Правительству Германии необходимо уже сейчас начать диалог с Россией о покупке вакцины от COVID-19 «Спутник V». Об этом заявил премьер-министр федеральной земли Тюрингия Бодо Рамелов. Об этом: В Германии призвали начать переговоры с Россией по «Спутнику V»

22:35 27.03.2021 Сотрудник аэропорта прививается от COVID-19 в медицинском центре. Китай. russian.news.cn

22:40 27.03.2021 Северная Македония начала вакцинацию от коронавируса позже, чем другие страны региона, поскольку положилась на Брюссель в вопросе о поставках вакцин. Когда неэффективность этой тактики стала очевидна, македонцы закупили крупные объемы вакцин у России и Китая. Вакцинация от коронавируса началась в стране 14 февраля благодаря поставкам 8 тысяч доз вакцины Pfizer из Сербии. Подробности в материале: Премьер-министр Северной Македонии нашел плюсы в задержках поставок вакцин

22:50 27.03.2021 В центре столицы Чехии Праге в ходе акции протеста против «коронавирусных» ограничений ранение получил сотрудник полиции, сообщила 27 марта представитель полиции республики Виолета Сиржиштова. Подробности в материале: В Чехии участники акции протеста ранили полицейского

22:51 27.03.2021 За минувшие сутки в Греции выявили 3133 новых случая заражения SARS-CoV-2. Об этом 27 марта сообщает Национальная организация общественного здравоохранения. Подробности в материале: В Греции за сутки выявили более 3,1 тыс. носителей SARS-CoV-2

22:55 27.03.2021 По данным министерства, с начала эпидемии в стране выявили 126 230 случаев заражения, при этом население страны лишь немногим превышает два миллиона человек. 3642 человека умерли от осложнений, вызванных COVID-19. За последние сутки скончались 35 человек, что в три раза выше, чем в соседних Косово или Албании. Днем ранее скончались 29 пациентов с COVID-19. 104 235 пациентов выздоровели. Читайте подробнее: В Северной Македонии за сутки выявили 1320 носителей коронавируса

23:27 27.03.2021 За последние сутки на планете Земля зафиксировано 612 369 новых случаев заражения коронавирусом, общее число выявленных инфицированных в мире превысило 125,78 млн человек. Такие данные приводит 27 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ). Подробности в материале: ВОЗ: в мире за сутки выявили более 612 тыс. случаев заражения SARS-CoV-2

23:39 27.03.2021 Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi Maqedoni, Болгария обещала Скопье помощь в приобретении вакцин еще в феврале, однако только Сербия выполнила свои обещания, бесплатно предоставив стране 8 тысяч доз вакцины, что позволило начать вакцинацию медицинского персонала. Подробности в материале: Болгария намерена предложить Скопье 5 тыс. доз вакцины от COVID-19

23:46 27.03.2021 Во Франции за минувшие сутки выявили более 42 тыс. новых подтвержденных случаев заражения SARS-CoV-2. Об этом 27 марта сообщила санитарная служба страны Santé publique. Читайте подробнее: Во Франции за сутки выявили свыше 42 тыс. случаев заражения SARS-CoV-2

01:04 28.03.2021 По данным министерства здравоохранения страны, всего в Албании выявили 123 641 случай заражения коронавирусом. 88 899 человек уже излечились от COVID-19. С начала пандемии 2204 пациента скончались от осложнений, вызванных COVID-19, из них 12 человек в возрасте от 64 до 83 лет — за последние сутки. В стране продолжает действовать комендантский час (с 20:00 до 05:00). Несмотря на то, что острый недостаток вакцин от COVID-19 в стране уже преодолен, массовая вакцинация в стране еще не началась. Читайте подробнее: В Албании за сутки выявили 425 новых носителей коронавируса

01:37 28.03.2021 Участие в программе электронного сертифицирования добровольное, граждане смогут применять наряду с электронными сертификатами другие свидетельства о прохождении вакцинации, либо тестирования на коронавирус. Читайте подробнее: В штате Нью-Йорк начали применять электронные сертификаты о вакцинации

06:47 28.03.2021 Хуан Гуайдо сообщил о положительном результате тестирования на коронавирусную инфекцию. Об этом: Лидер оппозиции Венесуэлы Гуайдо сообщил о заражении коронавирусом

08:12 28.03.2021 В «золотую зону» войдут Вади-Рам, Петра и Мёртвое море, доступ на эти территории будет разрешён только прошедшим вакцинацию туристам и сотрудникам сферы туризма, а также других смежных сфер. Об этом: Власти Иордании планируют создать свободную от вирусов «золотую зону»

08:19 28.03.2021 Министр здравоохранения Украины Максим Степанов заявил, что на Украине вакцинация от коронавирусной инфекции происходит медленнее, чем было запланировано. Об этом он рассказал в интервью «Радио Свобода» (СМИ-иностранный агент), опубликованном 27 марта. Об этом: Министр здравоохранения: Украина почти в 2 раза отстает от плана вакцинации

08:40 28.03.2021 Норвежское издание Resett пишет, что евробюрократы совершенно зря пытаются принизить достижения российской науки и, в частности, вакцину «Спутник V» — Евросоюзу все равно придется обратиться к России с просьбой продать эту вакцину странам-членам. Об этом: В Норвегии осуждают ЕС за принижение российской вакцины «Спутник V»

08:40 28.03.2021 В Киргизии за сутки выявили 146 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, сообщили 28 марта в пресс-службе республиканского штаба по борьбе с распространением коронавирусной инфекции. Подробности в материале: В Киргизии с начала пандемии выявили более 88 тыс. заражений SARS-CoV-2

15:35 30.03.2021 Министр образования и науки Северной Македонии Мила Царовска 29 марта сообщила журналистам о ходе образовательного процесса в период пандемии COVID-19. [[[quote-4]]]

Читайте подробнее: Минобр Северной Македонии: 91% школьников участвует в онлайн-образовании