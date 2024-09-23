Коронавирус продолжает шествие по планете. К 23 марта 2021 года число зараженных превысило 123,8 млн человек. Более 2,7 млн заболевших умерли.

В тройке лидеров по числу зараженных — США (29,8 млн), Бразилия (12 млн), Индия (11 млн). По числу погибших лидируют США (543 тысячи), Бразилия (295 тысяч), Мексика (198 тысяч).

Снижение темпов заражения, начавшееся в середине января, спустя месяц вновь сменилось ростом. В 20-х числах марта ежедневно в мире выявляется по 500 000 новых случаев заражения.

Эпидемиологическая ситуация в мире неустойчива, ужесточение ограничений сменяется их ослаблением и вновь ужесточением. В борьбе с пандемией главную надежду специалисты возлагают на массовую вакцинацию.

Лидерами по числу введенных доз препаратов на 23 марта являются США, Китай и Индия (суммарно — 250 млн). В России хотя бы одну дозу вакцины против COVID получили 8,4 млн человек.

В ЕС поставки вакцины AstraZeneca сопровождаются скандалами, производитель срывает ранее оговоренные сроки. Значительное число небогатых стран в Африке и Азии вакцинацию еще не начинали. Все новости о борьбе с пандемией COVID читайте в трансляции ИА REGNUM.

Коронавирус. Иван Шилов ИА REGNUM
19:47 23.03.2021

«В настоящий момент во Франции разрешены три вакцины: Pfizer-BioNTech, Moderna (РНК-вакцины) и AstraZeneca (вирусная). Через несколько дней список должна пополнить еще одна вирусная вакцина, на этот раз от Johnson & Johnson» — Le Point.

19:54 23.03.2021

Во всём мире за сутки зафиксирован 393 531 новый случай заражения коронавирусом, скончался ещё 7151 пациент с COVID-19, сообщает Всемирная организация здравоохранения.

Читайте также: ВОЗ: в мире за сутки выявлено 393 тысячи новых случаев COVID-19

20:25 23.03.2021

150 тысяч доз китайской вакцины «Синофарм» (BBIBP-CorV), подаренной КНР Киргизии, будут использованы для вакцинации медиков, педагогов, социальных работников и сотрудников силовых ведомств, а также граждан с хроническими заболеваниями.

Читайте также: Врачей и педагогов в Киргизии привьют не самой эффективной вакциной

20:38 23.03.2021

По данным на23 марта, в Италии умерли 105 879человек с подтвержденным диагнозом «коронавирусная пневмония», за последние сутки этот показатель увеличился на551 (днем ранее— на 386).

Это самый высокий показатель за последние два месяца.

Число подтвержденных носителей выросло на18 765(днем ранее — на13 846).

С учетом выздоровевших и погибших общее число носителей коронавируса за всё время эпидемии составляет3 419 616 — более 5,5% населения страны. В настоящее время заражены 560 654человека — на2413 меньше, чем днем ранее.

Читайте подробнее: Коронавирус в Италии: вновь более 500 погибших за день

20:55 23.03.2021

Невозможно выполнить поставленную задачу по вакцинации полумиллиона жителей Италии ежедневно, если в стране просто нет полмиллиона «ежедневных» доз вакцины, заявил губернатор Лигурии (Генуя) Джованни Тоти.Вопрос о количестве доступной вакцины должен быть для правительства страны задачей номер один, сказал губернатор на встрече представителей регионов с министрами.

Читайте подробнее: Губернаторы Италии отказываются вести прививочную кампанию без вакцины

21:12 23.03.2021

По данным министерства, с начала эпидемии в стране выявили 120 882 случая заражения, при этом население страны лишь немногим превышает два миллиона человек. 3528 человек умерли от осложнений, вызванных COVID-19. За последние сутки скончались 25 человек в возрасте от 29 до 87 лет. 102 201 пациент выздоровел.

Об этом: В Северной Македонии за сутки выявили свыше тысячи носителей коронавируса

21:13 23.03.2021

В североитальянском регионе Лигурия (Генуя) снимать коронавирусные ограничения нужно сразу после Пасхи (4 апреля), заявил глава региона Джованни Тоти. Начать отмену ограничений нужно со школ и вузов, обучение должно вновь стать очным, это самый насущный вопрос, отметил губернатор.

Читайте подробнее: Губернатор Генуи предложил снять ковид-ограничения сразу после Пасхи

21:17 23.03.2021

Католическая епархия Милана готова предоставить властям региона помещения для проведения вакцинации, сообщили в курии 23 марта.Если есть потребность, прививать граждан можно в приходских помещениях, отметили в курии.

Подробности в материале: Католическая епархия Милана готова предоставить помещения для вакцинации

21:20 23.03.2021

Правительство Италии пока не принимало никаких решений относительно временного отстранения от работы преподавателей и медиков, не привившихся от коронавируса, заявил министр труда Андреа Орландо.

Этот вопрос будут изучаться и обсуждаться, определённая логика в словах тех, кто требует прививок от лиц, столь часто контактирующих с другими людьми, есть, но нужно помнить и об общих конституционных правах, отметил министр.

Читайте также: Власти Италии не исключают отстранения от работы непривитых врачей

21:25 23.03.2021

Группа продавцов туринского рынка Porta Palazzo 23 марта провела акцию протеста против очередного продления антикоронавирусных ограничений.

Участники акции приковали себя цепями в той части площади, где обычно располагаются их прилавки.

«Нас просто убивают ограничениями. Мы с этого места не сдвинемся», — цитируют туринские СМИ одного из лидеров протестующих.

Подробности в материале: Туринские продавцы приковали себя цепями в знак протеста против карантина

21:30 23.03.2021

Месса навечерия Пасхи в римской базилике Святого Петра в 2021 году начнется раньше обычного — в 19:30, передают итальянские СМИ. Литургия начнется в 19:30, чтобы верующие смогли вернуться домой до начала комендантского часа (22:00).В 2020 году месса навечерия начиналась, как обычно, в 21:00, поскольку в условиях карантина в любом случае должна была пройти для верующих в режиме онлайн.

Читайте также: Пасхальная служба в Ватикане начнется раньше обычного

22:17 23.03.2021

Протест против коронавируса в Берлине. (сс) Leonhard Lenz

22:48 23.03.2021

Во всём мире сделано уже 459 миллионов прививок от коронавируса, однако более 75% из них приходится на десять стран, заявил генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус.

Читайте подробнее: ВОЗ: более 75% всех прививок от COVID-19 приходится на десять стран

22:56 23.03.2021

Полицейский получает вакцину против коронавируса. США. (сс) Marc A. Hermann. MTA New York City Transit

22:59 23.03.2021

Продолжительность комендантского часа в Нидерландах будет сокращена на один час с 31 марта, сообщил исполняющий обязанности премьер-министра страны Марк Рютте.

Об этом: Нидерланды сократят действие комендантского часа, введённого из-за COVID-19

23:20 23.03.2021

С 19 марта число зарегистрированных летальных исходов от COVID-19 в Швеции увеличилось на 53. Такие данные 23 марта обнародовали представители Агентства общественного здравоохранения Швеции, которые отслеживают эпидемиологическую ситуацию в стране в круглосуточном режиме и предоставляют актуальную статистику.

Читайте подробнее: В Швеции от COVID-19 скончались еще 53 человека

00:27 24.03.2021

Сербия пожертвовала Республике Сербской медицинское оборудование, которое 23 марта президент Сербии Александр Вучич вручил председателю президиума Боснии и Герцеговины Милораду Додику. Вучич во время передачи пожертвования заявил, что в Сербии достаточно медицинского оборудования для борьбы с коронавирусом, и что она готова всегда помочь дружественным странам, в то время как Додик отметил, что это выражение братской заботы и помощи. Об этом сообщает сербское новостное агентство RTS.

Об этом: Сербия пожертвовала Республике Сербской медицинское оборудование

00:56 24.03.2021

В Хорватии к июню 2021 года ожидают принятия законопроекта и завершения технической подготовки к цифровому зеленому сертификату, который станет доказательством того, что человек был вакцинирован против коронавируса, что он переболел им или имел отрицательный результат теста, заявила на пресс-конференции 23 марта хорватский государственный секретарь по делам Европы Андрея Метелько-Згомбич. Об этом сообщает хорватское новостное агентство Večernji list.

Читайте подробнее: В Хорватии ожидают переход к сертификату вакцинации от коронавируса

00:57 24.03.2021

Военнослужащая вооруженных сил Украины, сделавшая прививку от коронавирусной инфекции, скончалась в Одесской области спустя два дня после получения вакцины. Об этом 23 марта сообщается на странице в Facebook командования медицинских сил страны.

Читайте подробнее: На Украине после прививки от COVID-19 скончалась военнослужащая

01:08 24.03.2021

Премьер-министр Хорватии Андрей Пленкович на пресс-конференции 23 марта заявил, что он работает над тем, чтобы переоформить доставку определённой партии вакцины с четвертого квартала на второй квартал, чтобы повысить динамику вакцинации от коронавируса к лету. Он добавил, что делает выбор в пользу американской вакцины Pfizer.

Подробности в материале: Премьер-министр Хорватии заявил о ведении переговоров о поставках с Pfizer

01:32 24.03.2021

Контракт на закупку более 500 000 доз российской вакцины против коронавируса Спутник V для энтитета Федерации Боснии и Герцеговины еще не подписан с российским поставщиком. Об этом сообщает боснийское новостное агентство Slobodna Bosna 23 марта.

Читайте также: Истекает срок подписания договора Боснии и России о поставках «Спутник V»

01:36 24.03.2021

Ограничительные меры, введенные из-за пандемии коронавирусной инфекции, продлили в Нидерландах до 20 апреля, заявил премьер-министр страны Марк Рютте в ходе пресс-конференции.

Читайте также: В Нидерландах продлили карантин по COVID-19

01:38 24.03.2021

Посол США в Боснии и Герцеговине Эрик Нельсон написал в социальной сети 23 марта о продолжении процесса интеграции Боснии и Герцеговины в НАТО. Он также напомнил о поддержке партнеров по НАТО в борьбе с распространением коронавируса. Об этом сообщает боснийское новостное агентство Dnevni avaz.

Читайте подробнее: Посол США напомнил Боснии и Герцеговине о поддержке во время пандемии

02:12 24.03.2021

В Чили за прошедшие сутки выявили 4948 случаев заражения коронавирусом нового типа, сообщает пресс-служба чилийского минздрава.

Читайте подробнее: В Чили за сутки выявили почти 5 тыс. носителей коронавируса

02:17 24.03.2021

Вакцинацию всего населения США от коронавирусной инфекции смогут провести в ближайшие месяцы американские власти. Об этом заявил глава Белого дома Джо Байден 23 марта в ходе выступления в штате Огайо.

Подробности в материале: Байден пообещал, что к концу мая у США будут 600 млн доз вакцин от COVID-19

02:31 24.03.2021

За последние сутки в Бразилии было выявлено 82 493 случая заражения коронавирусом SARS-CoV-2, а за весь период пандемии — 12 130 019 фактов инфицирования указанным вирусом. Об этом 23 марта сообщается на сайте бразильского минздрава.

Читайте подробнее: В Бразилии за сутки выявили почти 82,5 тыс. случаев заражения коронавирусом

02:53 24.03.2021

Иск президента Бразилии Жаира Болсонару, потребовавшего отменить карантинные ограничения, действующие в ряде бразильских регионов из-за ситуации с коронавирусом, отклонен Федеральным верховным судом страны. Об этом 23 марта сообщается на сайте судебного органа.

Читайте подробнее: В Бразилии отклонили иск президента страны об отмене карантина в регионах

03:04 24.03.2021

В Италии не склонны к предубеждениям относительно тех или иных вакцин от коронавируса — это же касается российского препарата «Спутник V», заявил 23 марта итальянский министр здравоохранения Роберто Сперанца в эфире государственного телеканала Rai 3.

Читайте также: Минздрав Италии подтвердил интерес к вакцине «Спутник V»

03:20 24.03.2021

Немецкий автопроизводитель Mercedes-Benz приостановил работу в Бразилии из-за роста заболеваемости коронавирусной инфекцией в стране, передает телеканал Globo.

Подробности в материале: Mercedes-Benz приостановил заводы в Бразилии из-за коронавируса

04:36 24.03.2021

В Южной Корее за прошедшие сутки выявили 428 случаев заражения коронавирусом нового типа, сообщает южнокорейский центр по контролю и профилактике заболеваний.

Об этом: В Южной Корее число зараженных коронавирусом приблизилось к 100 тысячам

06:04 24.03.2021

В Эфиопии общее количество подтвержденных случаев заражения коронавирусом нового типа превысило 190 тысяч, сообщает пресс-служба минздрава этой африканской страны.

Читайте подробнее: В Эфиопии число зараженных коронавирусом превысило 190 тысяч

06:25 24.03.2021

В Гонконге 24 марта приостановили вакцинацию против COVID-19 препаратом немецкой компании BioNTech из-за обнаруженных в одной из последних партий дефектов упаковки. Об этом сообщила радиостанция RTHK.

Об этом: Гонконг из-за дефектов упаковки приостановил использование вакцины BioNTech

07:07 24.03.2021

Планы британских властей начать штрафовать своих граждан и иностранцев за выезд с территории Великобритании без уважительной причины назвала платой за «дисфункцию системы» официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Об этом она написала 23 марта на своей странице в Facebook.

Читайте также: В МИД России оценили планы Британии штрафовать за выезд за рубеж

07:13 24.03.2021

Власти японского столичного региона Большой Токио, в который входит четыре префектуры, намерены продлить рекомендацию по ограничения часов работы заведений общественного питания из-за COVID-19, сообщает газета Nikkei со ссылкой на осведомленные источники.

Читайте также: В Токио общепиту заплатят за самостоятельное ограничение часов работы

07:18 24.03.2021

Власти Зимбабве намерены ужесточить ограничительные меры, введенные из-за пандемии коронавирусной инфекции, на время Пасхальных праздников, заявила министр информации страны Моника Мутсвангва в ходе пресс-конференции.

Читайте также: В Зимбабве ужесточат ограничения по COVID-19 на Пасху

08:04 24.03.2021

Представитель министерства здравоохранения Индонезии по вакцинации против COVID-19 Сити Надия Тармизи заявила, что вакцины от различных производителей поступят в страну во второй половине 2021 года, сообщает Detik.

Об этом: Вакцины Novavax и Pfizer поступят в Индонезию

08:10 24.03.2021

Власти Кубы намерены в июне начать кампанию по вакцинации населения от COVID-19 одной из собственных вакцин. Об этом сообщил представитель минздрава страны Илиан Моралес Суарес.

Об этом: Власти Кубы намерены начать вакцинацию населения от COVID-19 в июне

08:38 24.03.2021

19 новых случаев заражения коронавирусом выявили в Абхазии в течение 23 марта. Сообщение об этом опубликовал оперативный штаб республики по защите населения от SARS-CoV-2.

Об этом: В Абхазии выявили 19 носителей коронавируса за сутки

08:44 24.03.2021

Заболеваемость коронавирусной инфекцией за неделю выросла в мире на 8%, смертность — на 3%, сообщает 24 марта Всемирная организация здравоохранения.

По данным ВОЗ, опубликованным по итогам недели, по всему миру с 15 по 21 марта зарегистрировано 3 291 060 новых случаев COVID-19, причем летальных исходов — 60 414.

Читайте также: ВОЗ: заболеваемость COVID-19 в мире выросла на 8% за неделю

08:48 24.03.2021

Вакцина AstraZeneca прибывает в Белград. predsednik. rs

09:04 24.03.2021

Венесуэла получит вакцину от COVID-19 компании AstraZeneca через механизм COVAX, заявил руководитель департамента Панамериканской организации здравоохранения Сиро Угарте.

Подробности в материале: Венесуэла получит вакцину от COVID-19 AstraZeneca через COVAX

09:13 24.03.2021

В Молдавии в течение суток 22 марта выявили 1621 случай заражения коронавирусом в ходе 4822 исследований. Об этом сообщает пресс-служба минздрава республики.

Подробности в материале: В Молдавии за сутки выявили более 1600 носителей коронавируса

09:28 24.03.2021

Премьер-министр Южной Кореи Чон Сэ Гюн призвал граждан страны в возрасте старше 75 лет «довериться правительству и принять участие в вакцинации». Об этом сообщает MAeil Business Newspaper со ссылкой на премьер-министра.

Читайте подробнее: В Южной Корее призвали людей старше 75 лет пройти вакцинацию

09:36 24.03.2021

Штамм коронавируса VOC 202 012/01, который отличается большей заразностью и был впервые выявлен на территории Великобритании, за минувшую неделю обнаружен еще в семи странах, и теперь их общее число достигло 125. Об этом 24 марта сообщается в обнародованном в Женеве еженедельном эпидемиологическом бюллетене Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

Читайте также: За неделю «британский» штамм коронавируса выявили еще в семи странах — ВОЗ

09:37 24.03.2021

В Бразилии зарегистрировано рекордное число летальных случаев от последствий COVID-19. По данным регионального министерства здравоохранения на 24 марта, за последние 24 часа в стране скончался 3251 пациент, у которого ранее диагностировали коронавирусную инфекцию.

Читайте подробнее: Рекордное число смертей от COVID-19 зафиксировано в Бразилии

09:58 24.03.2021

Более строгие правила, которые будут регулировать экспорт вакцин от COVID-19 из стран — участниц Европейского союза, представят 24 марта власти сообщества. Об этом 24 марта сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на представителя ЕС.

Подробности в материале: ЕС намерен ужесточить контроль за экспортом вакцин от COVID-19 — Bloomberg

09:59 24.03.2021

На Украине обновили рекорд по числу жертв COVID-19 — за сутки скончались 342 пциента.

Читайте подробнее: На Украине за сутки выявили более 14 тыс. случаев заражения коронавирусом

10:00 24.03.2021

Сотрудники следственной службы министерства финансов Грузии задержали мужчину по подозрению в изготовлении и продаже отрицательных результатов лабораторных ПЦР-тестов на коронавирус. Об этом 24 марта сообщает пресс-служба ведомства.

Читайте подробнее: В Грузии задержали подозреваемого в подделке результатов ПЦР-тестов

10:12 24.03.2021

В Грузии в течение последних суток в ходе 23 293 исследований на SARS-CoV-2 выявили 450 случаев заражения коронавирусом. Эту информацию 24 марта опубликовали на сайте Stopcov.ge.

Читайте также: В Грузии за сутки выявили 450 носителей коронавируса

10:26 24.03.2021

В ходе 1798 исследований в лабораториях Приднестровья за последние сутки медики выявили 445 случаев заражения коронавирусом. Об этом 24 марта сообщает пресс-центр МВД ПМР.

Об этом: В Приднестровье за сутки выявили более 440 случаев заражения коронавирусом

10:34 24.03.2021

Правительство Польши приняло решение ввести новые ограничения в связи с пандемией коронавируса. Об этом, как сообщает Polskie Radio, заявил 23 марта премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий во время пресс-конференции.

Читайте также: В Польше ввели новые ограничения из-за пандемии

10:35 24.03.2021

По данным министерства здравоохранения страны, всего в Албании выявили 121 847 случаев заражения коронавирусом. 86 497 человек уже излечились от COVID-19. С начала пандемии 2156 пациентов скончались от осложнений, вызванных COVID-19, из них 11, в возрасте от 48 до 91 года — за последние сутки. В стране продолжает действовать комендантский час (с 20:00 до 05:00). При этом наблюдается острая нехватка вакцин от COVID-19.

Читайте также: В Албании за сутки выявили 303 носителя коронавируса

10:36 24.03.2021

Во Франции более четверти граждан (26%) заявили о готовности вакцинироваться от коронавирусной инфекции российским препаратом «Спутник V», если у них будет доступ к этой вакцине. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведённого компанией по изучению общественного мнения IFop.

Об этом: Опрос выявил число желающих во Франции привиться «Спутником V»

10:54 24.03.2021

За истекшие сутки в Донецкой Народной Республике (ДНР) было выявлено 130 новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом. Об этом 24 марта сообщает минздрав ДНР.

Об этом: В ДНР за сутки выявили 130 новых носителей коронавируса

11:20 24.03.2021

В Республике Конго 24 марта стартовала общенациональная кампания вакцинации от COVID-19, при проведении которой используется российский препарат «Спутник V». Об этом 24 марта рассказал посол России в стране Георгий Чепик.

Читайте также: В Республике Конго стартовала вакцинация от COVID-19 препаратом «Спутник V»

11:27 24.03.2021

Пресс-секретарь целевой группы по борьбе с COVID-9 в Индонезии Вику Адисасмито заявил, что число победивших коронавирус пациентов в стране снизилось в марте 2021 года, сообщает Kompas.

Об этом: В Индонезии снизилось число выздоровевших от коронавируса

11:28 24.03.2021

Минздрав Украины призвал не делать поспешных выводов после смерти военнослужащей, привившейся индийской вакциной от COVID-19.

Читайте подробнее: В минздраве Украины отреагировали на гибель военного после вакцинации

11:47 24.03.2021

Правительство Латвии рассчитывает с начала апреля ослабить жёсткий режим ограничений, вызванных эпидемией коронавируса. Об этом сообщил портал tvnet.lv

Подробности в материале: В Латвии надеются до Пасхи отменить режим чрезвычайной ситуации

11:52 24.03.2021

В Индонезии зарегистрировали российский антикоронавирусный препарат «Авифавир», сообщили в Российском фонде прямых инвестиций (РФПИ).

Подробности в материале: Индонезия зарегистрировала российский препарат против COVID-19 «Авифавир»

11:57 24.03.2021

В индонезийскую провинцию Северный Сулавеси доставили около 50 000 доз вакцины AstraZeneca, сообщает Antara.

Читайте также: В индонезийскую провинцию доставили 50 тысяч доз вакцины AstraZeneca

12:25 24.03.2021

Президент Сербии Александр Вучич встречает самолёт с российской вакциной от коронавируса «Спутник V» predsednik. rs

12:27 24.03.2021

Национальная академия наук Украины зафиксировала рост смертности от последствий COVID-19 в стране по сравнению с осенней волной пандемии.

Читайте подробнее: Смертность от COVID-19 на Украине выросла на 30% — НАНУ

12:30 24.03.2021

В среду, 24 марта, в 13 часов по местному времени столица Эстонии примет участие в акции «Минута молчания» в память о жертвах эпидемии коронавируса. Об этом сообщила пресс-служба Таллинского стратегического центра, отметив, что акция проводится во всех столицах Европы.

Об этом: Таллин участвует в общеевропейской Минуте молчания

12:32 24.03.2021

Лица, которые отказываются пройти вакцинацию, не должны допускаться в учреждения по уходу за пожилыми людьми. Об этом заявил вице-канцлер министерства социальных дел Эстонии Райт Куузе в интервью эстонскому гостелевидению ETV.

Подробности в материале: Минсоцдел Эстонии: ковид-диссидентам не место в домах престарелых

12:36 24.03.2021

Всемирно известный сербский кинорежиссёр Эмир Кустурица 24 марта в беседе с RT назвал несколько поводов для того, чтобы пройти вакцинацию от COVID-19.

Об этом: Кустурица рассказал, для чего нужно пройти вакцинацию от COVID-19

12:44 24.03.2021

Сирийский президент Башар Асад и его жена Асма продолжают выздоравливать после заболевания COVID-19. Они чувствуют себя хорошо, сообщил 24 марта посол Сирии в Москве Рияд Хаддад.

Читайте также: Посол Сирии в Москве рассказал о самочувствии супругов Асад

12:44 24.03.2021

Национальные вооружённые силы Латвии не располагают достаточными людскими и материальными ресурсами, чтобы активно участвовать в деятельности государства, связанной с эпидемией коронавируса COVID-19.

Об этом: Минобороны Латвии: армия не станет заменять государство при вакцинации

12:48 24.03.2021

Новый штамм коронавируса SARS-CoV-2 с двойной мутацией выявлен на территории Индии. Об этом 24 марта сообщает пресс-служба индийского министерства здравоохранения и семейного благополучия.

Читайте подробнее: В Индии выявили штамм коронавируса с двойной мутацией

12:50 24.03.2021

В Грузии из-за низкого спроса среди населения на прививку от COVID-19 будут открывать доступ к вакцинации для новых групп населения. Об этом, как сообщает пресс-служба правительства, 24 марта заявила заместитель министра здравоохранения Тамар Габуния на брифинге.

Об этом: В Грузии могут начать вакцинацию от COVID-19 лиц старше 55 лет

13:21 24.03.2021

Война вакцин между бывшими супругами ЕС и Великобританией становится все более токсичной. Ситуация усугубляется тяжелым разводом. Борис Джонсон использует успех вакцинации, чтобы продемонстрировать преимущества Brexit. Но ЕС так просто отдавать ему эту победу не хочет. Об этом в своей авторской статье написал журналист шведской газеты Aftonbladet Вольфганг Ханссон.

Подробности в материале: Тяжелый «развод» Британии с ЕС усугубляет «войну вакцин» — Aftonbladet

13:22 24.03.2021

Новая партия российской вакцины от COVID-19 «Спутник V» может быть поставлена в Сирию уже в апреле нынешнего года. Об этом 24 марта сообщил посол арабской республики в Москве Рияд Хаддад.

Читайте подробнее: В Сирии ожидают новую партию вакцины от COVID-19 «Спутник V» в апреле

13:31 24.03.2021

По данным целевой группы по борьбе с COVID-19, в Индонезии за сутки выявили 5227 случаев заражения коронавирусом, сообщает Kompas.

Подробности в материале: В Индонезии за сутки выявили 5227 случаев заражения коронавирусом

13:41 24.03.2021

Граждане Швеции крайне охотно вакцинируются в принципе, о чем было известно и раньше. Согласно новому опросу, проведенному Novus по заказу Sveriges Radio, 94% респондентов заявили, что они хотят сделать прививку от COVID-19. Об этом сообщила новостная служба SVT Nyheter.

Подробности в материале: 94% жителей Швеции намерены привиться от COVID-19 — опрос

13:43 24.03.2021

В столице Украины пообещали развернуть резервные места для пациентов с COVID-19, поскольку больницы Киева и области заняты на 100%.

Читайте также: В Киеве заявили о 100% заполненности больниц пациентами с COVID-19

13:45 24.03.2021

Около 70% населения Кубы будут вакцинированы против SARS-Cov-2 в период с июля по август 2021 года в рамках стратегии поэтапной вакцинации, которая сегодня охватывает различные группы населения в возрасте от 19 до 80 лет. Об этом пишет Prensa Latina.

Первый шаг представляет собой два клинических испытания третьей фазы, которые проводятся с вакцинами Soberana 02 и Abdala. Путь, намеченный учеными и органами здравоохранения, включает два интервенционных исследования для оценки эффективности в группах риска, одно из которых продолжается с 22 марта в Гаване с привлечением 150 тысяч добровольцев, к которым вскоре будут добавлены еще 120 тысяч в Сантьяго-де-Куба, Гранма и Гуантанамо.

Подробности в материале: На Кубе рассказали о ходе массовой вакцинации против COVID-19

13:45 24.03.2021

Правительство Швеции снимает запрет на въезд из Норвегии и Дании с 31 марта. Однако отрицательный тест на COVID-19 все равно потребуется. Об этом сообщила новостная служба SVT Nyheter.

Ранее запрет на въезд в Швецию для граждан двух стран был установлен из-за боязни шведских властей распространения различных мутаций коронавируса. Однако теперь запрет смягчается.

Читайте подробнее: Правительство Швеции с 31 марта снимет запрет на въезд из Норвегии и Дании

13:48 24.03.2021

Неудачи с доставкой вакцины от COVID-19 в ЕС вызвала раздражение во многих странах объединения. В то же время миллионы доз уходят в другие страны. Поэтому вечером 23 марта Европейская комиссия подготовила законопроект, согласно которому экспорт может быть приостановлен на шесть недель. Однако Швеция в лице своего министра по делам ЕС Ханса Дальгрена предостерегает Брюссель от развязывания открытой торговой войны. Об этом сообщила газета Aftonbladet.

Читайте подробнее: Швеция предостерегла Брюссель от развязывания торговой войны из-за вакцины

13:53 24.03.2021

Жители Германии выразили своё отношение к российской вакцине от коронавирусной инфекции «Спутник V», разработанной Центром имени Гамалеи. Одни выразили готовность вакцинироваться российским препаратом, другие признались, что пока не намерены этого делать. Опрос на улицах Бонна провела телерадиокомпания Deutsche Welle.

Подробности в материале: Жители Германии высказались о российской вакцине «Спутник V»

13:55 24.03.2021

За минувшие сутки в Эстонии проведено 7265 тестов на коронавирус COVID-19, положительными оказались1553 из них, то есть 21,4%.

Об этом: Число позитивных тестов на коронавирус в Эстонии вновь превысило 20%

14:01 24.03.2021

Вечером 24 марта в польском городе Люблин пройдет отборочный матч Чемпионата мира 2022 года по футболу между командами Эстонии и Чехии. Об этом сообщает tribuna. ee, отметив, что Эстония и Чехия входят в топ стран континента по заболеваемости своего населения коронавирусом.

Читайте также: Самые «заразные» в Европе Эстония и Чехия проведут футбольный матч в Польше

14:16 24.03.2021

Федеральный канцлер ФРГ Ангела Меркель пригласила всех премьер-министров федеральных земель на экстренный саммит. Дополнительный раунд переговоров, который не был запланирован, был назначен на 11:00 по берлинскому времени (13:00 мск) 24 марта, сообщает Spiegel online.

Читайте также: Меркель собирает экстренный саммит из-за критики карантинных мер

14:25 24.03.2021

Правительство Индонезии отметило, что количество людей, прошедших вакцинацию, достигло 2 709 545 человек, сообщает Kompas.

Об этом: В Индонезии прививку от коронавируса сделали почти шесть млн человек

14:43 24.03.2021

Семь из десяти граждан Южной Кореи хотят получить прививку от COVID-19. Об этом сообщает Maeil Business Newspaper со ссылкой на представителей министерства здравоохранения и министерства культуры, спорта и туризма страны.

Подробности в материале: 68% жителей Южной Кореи намерены вакцинироваться от COVID-19 — опрос

14:59 24.03.2021

Лидер «Шведских демократов» Джимми Окессон и лидер «Левых» Нуши Дадгостар представляют собой странную пару, в политическом смысле. Но сегодня их позиции по крайне мере по одному из вопросов совпадают — партии будут голосовать против выделения средств в фонд восстановления экономик стран ЕС после пандемии. Об этом сообщила газета Aftonbladet.

Читайте подробнее: В Швеции оппозиция выступила против создания фонда ЕС — Aftonbladet

15:13 24.03.2021

Власти Норвегии могут закупить российскую вакцину от COVID-19 «Спутник V» в случае одобрения препарата в Евросоюзе. Об этом 24 марта сообщила премьер-министр Норвегии Эрна Сульберг.

Читайте подробнее: В Норвегии оценили возможность закупки вакцины «Спутник V»

15:14 24.03.2021

За последние пять недель в Стокгольмском регионе резко увеличилось число детей с установленным заболеванием COVID-19. Об этом сообщила новостная служба SVT Nyheter.

«Больше всего уровень распространения вырос среди школьников», — заявила главный инфекционист столицы Мария Остлунд.

Об этом: В Стокгольме резко увеличилось число детей с COVID-19

15:16 24.03.2021

Французский министр культуры Розлин Башло, тест на коронавирус которой на минувшей неделе показал положительный результат, госпитализирована. Об этом 24 марта сообщает Agence France-Presse со ссылкой на окружение главы ведомства.

Читайте также: Министр культуры Франции госпитализирована с COVID-19 — AFP

15:19 24.03.2021

В Грузии скоро может начаться третья волна пандемии. Об этом, как сообщает пресс-служба минздрава страны, 24 марта заявил директор Тбилисской инфекционной больницы, курирующий работу ковидных госпиталей в стране, Тенгиз Церцвадзе на брифинге.

Подробности в материале: В Грузии может начаться третья волна пандемии — врач

15:29 24.03.2021

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, в период с 15 по 21 марта в стране было проведено 24 517 тестов на коронавирус. При этом выявили 6899 случаев заражения коронавирусом, что на 26,4% выше, чем на прошлой неделе.

Об этом: В Северной Македонии за неделю от COVID-19 скончались 158 пациентов

15:37 24.03.2021

Глава правительства Украины назвал размер выплат предпринимателями и их работникам, пострадавшим из-за карантина.

Читайте подробнее: Бизнесменам на Украине пообещали выплаты из-за карантина

16:13 24.03.2021

Термометрия и дезинфекция в Индии. (сс) ChocolateLr18

16:23 24.03.2021

Совет принимать не более двух гостей в частных домах, остановка занятий спортом в закрытых помещениях и полный запрет на продажу алкоголя в кафе, барах и ресторанах — вот некоторые из мер, с помощью которых правительство Норвегии надеется замедлить распространение коронавирусной инфекции перед Пасхой. Об этом сообщила новостная служба SVT Nyheter.

Читайте также: В Норвегии ввели полный запрет на продажу алкоголя перед Пасхой

16:26 24.03.2021

Число случаев заболевания COVID-19 за последние две недели в Швеции увеличилось на 18%. Однако, несмотря на такое ухудшение эпидемиологической обстановки, в Агентстве общественного здравоохранения посчитали, что новые ужесточения карантина «неактуальны». Об этом сообщила новостная служба SVT Nyheter.

Читайте подробнее: В Швеции не намерены ужесточать ограничения перед Пасхой

16:32 24.03.2021

Несмотря на то, что уровень распространения коронавируса растет во многих частях Швеции, Агентство общественного здравоохранения не советует воздерживаться от поездок на Пасху. Однако в Сконе граждан уведомили, что все ограничения по-прежнему сохраняются. Им также посоветовали не встречаться с незнакомыми людьми на Пасху и не заводить новых контактов, чтобы сдержать распространение коронавируса. Об этом сообщила новостная служба SVT Nyheter.

Читайте подробнее: Жителей шведского Сконе призвали не заводить «новых контактов» на Пасху

16:35 24.03.2021

Еврокомиссия рассматривает возможность моратория на 1,5 месяца на вывоз из ЕС произведённых там вакцин.

17:01 24.03.2021

Большинство перевозчиков Киева могут обанкротиться через неделю работы в условиях карантинных ограничений. Об этом заявил глава Ассоциации перевозчиков Киева и Киевской области Игорь Моисеенко.

Об этом: Водители маршруток попросят власти Киева официально запретить им работать

17:14 24.03.2021

Министерство здравоохранения Польши обнародовало данные о новых случаях заражения коронавирусом в стране. Цифра по числу новых заражений оказалась рекордной за все время с начала пандемии. Об этом 24 марта сообщает Polskie Radio.

Так, число новых выявленных случаев заражения коронавирусом в стране за последние 24 часа составило 29 978.

Подробности в материале: В Польше за сутки выявили почти 30 тыс. случаев заражения SARS-CoV-2

17:16 24.03.2021

Британские ученые признали российскую вакцину «Спутник V» самой узнаваемой в мире.

17:48 24.03.2021

Вакцина от коронавируса Moderna South Carolina National Guard

18:05 24.03.2021

Кипр подтвердил, что уже с 1 апреля в страну пустят российских туристов. Однако доступ откроют не всем, а лишь тем, кто пройдёт тестирование на коронавирус и не вступал в контакт с заболевшими COVID-19.

18:56 24.03.2021

После одобрения Европейским агентством лекарственных средств (EMA) вакцины AstraZeneca ее применение в Испании будет возобновлено 24 марта. Она по-прежнему будет применяться среди ключевых профессий, а вскоре и среди людей в возрасте от 55 до 65 лет, пишет издание La Razón.

По данным министерства здравоохранения, первую дозу получили 989 545 человек. Всего 33 человека получили вторую, и заставить всех иммунизироваться в полной мере будет сложно, поскольку этот препарат вызывает споры с момента появления: во-первых, из-за отсутствия доказательств его эффективности у пожилых людей, а во-вторых — из-за появления случаев тромбоза.

Читайте подробнее: Первая — AstraZeneca, вторая — Pfizer? Испанцы обсуждают комбинацию вакцин

19:05 24.03.2021

После 29 марта должны начаться испытания комбинации «Спутника V» и вакцины AstraZenaca в ОAЭ.

19:25 24.03.2021

Вакцина против коронавируса в Иране. (сс) Mohammad Mehdi Pourarab. Fars News Agency

20:08 24.03.2021

По данным на24 марта в Италии умерли 106 339человек с подтвержденным диагнозом «коронавирусная пневмония», за последние сутки этот показатель увеличился на460 (днем ранее— на 551).

Число подтвержденных носителей выросло на21 267(днем ранее — на18 765).

С учетом выздоровевших и погибших общее число носителей коронавируса за всё время эпидемии составляет3 440 862 — более 5,5% населения страны. В настоящее время заражены 561 308человекна654 больше, чем днем ранее.

Подробности в материале: Коронавирус в Италии: за сутки зафиксировано более 20 тысяч случаев

20:08 24.03.2021

Первую российскую вакцину от коронавирусной инфекции «Спутник V» следует начать производить в Кении, чтобы обеспечить должный объём вакцинации, заявила член комитета по окружающей среде и природным ресурсам парламента Кении Черити Катамби Чепквони в ходе конференции «Россия — Африка: возрождая традиции»:

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Подробности в материале: В Кении предложили открыть производство вакцины «Спутник V»

20:12 24.03.2021

Более половины сотрудников образовательных учреждений Италии уже привились от коронавируса, заявил министр образования Патрицио Бьянки.В школах продолжают проводить регулярное тестирование, добавил он.

Об этом: Более половины учителей Италии привились от коронавируса

20:14 24.03.2021

В Черногории к 24 марта вакцинированы от коронавируса 11 857 человек, то есть 1,91 процента населения, об этом сообщается на сайте covidodgovor.me.

Читайте подробнее: Число вакцинированных в Черногории приближается к 2% населения

20:40 24.03.2021

Североитальянский регион Ломбардия (Милан) будет находиться в «красной зоне» как минимум до Пасхи (4 апреля), сообщили в администрации региона. Индекс распространяемости эпидемии в Ломбардии стабильно высок, оснований для снятия хотя бы части ограничений пока нет, сказано в заявлении.

Подробности в материале: Милан встретит Пасху на карантине

20:41 24.03.2021

На Украине новый печальный рекорд: число умерших от COVID-19 за сутки составило 342 человека.

20:43 24.03.2021

В Индии впервые с октября 2020 года зарегистрировали более 50 тысяч случаев заражения коронавирусом за сутки: 50 157 заболевших.

20:44 24.03.2021

В итальянском регионе Марке (Анкона) зафиксированы два случая заражения «нью-йоркским» штаммом коронавируса.Речь идет о штамме, который был впервые идентифицирован в Нью-Йорке в ноябре 2020 года и распространен в первую очередь в США, в Италии он фиксируется впервые.

Об этом: В Италии зафиксированы случаи заражения «нью-йоркским» штаммом COVID-19

20:47 24.03.2021

Во время второй волны эпидемии коронавируса, в декабре 2020 — январе 2021 года, 93,2% граждан Италии, по их собственным словам, непрерывно носили маски на открытых пространствах, таковы результаты исследования национальной службы статистики Istat.5,9% граждан в этот период отметили, что носят маски «часто». 84% респондентов использовали маски при любом контакте с посторонними.

Об этом: При второй волне коронавируса 93% итальянцев носили маски постоянно

20:51 24.03.2021

Властям Италии следует уже начинать планировать постепенное снятие антикоронавирусных ограничений, заявил премьер-министр Марио Драги.По его словам, смягчение ограничений должно быть увязано как с данными статистики, так и с прививочной кампанией, а начать послабления нужно с возвращения очного режима обучения, по крайней мере в детских садах и начальных школах. Можно надеяться, что это станет возможным сразу после Пасхи (4 апреля), сказал Драги.

Об этом: Премьер Италии: снятие ограничений начнётся со школ и детских садов

20:56 24.03.2021

Власти Италии по-прежнему рассчитывают выйти на показатель в полмиллиона прививок от коронавируса в день, заявил премьер-министр Марио Драги.Нужно «компенсировать» отставание от графика, которое имело место в январе-марте, отметил он. Темпы вакцинации увеличиваются, если в январе-феврале прививали около 80 тысяч граждан в день, то в марте — уже 170 тысяч человек, добавил он. Население Италии — 60 миллионов человек.

Об этом: Темпы вакцинации в Италии нужно увеличить втрое — премьер-министр

21:05 24.03.2021

В мире за сутки зафиксировано 461 606 новых случаев заражения коронавирусом, скончались ещё 8363 пациента с COVID-19, сообщает Всемирная организация здравоохранения.

Читайте также: ВОЗ: в мире за сутки выявлено более 460 тысяч случаев COVID-19

21:13 24.03.2021

На итальянской площадке компании AstraZeneca в Ананьи было обнаружено 29 миллионов «неучтенных» доз вакцины от коронавируса, заявил премьер-министр Марио Драги.

По его словам, он получил «сигнал» от руководства ЕС о вероятности нахождения на этой площадке партий вакцины, о которых ЕС не был официально поставлен в известность. Партии были заблокированы до проведения проверок.

В самой компании объяснили «неучтенность» этих партий тем, что произвели вакцину за пределами ЕС, а в Италию доставили для формирования доз.

Часть продукции предназначается для стран ЕС и будет отправлена в конце марта — начале апреля, другая часть произведена в рамках программы помощи бедным странам, сообщили также в AstraZeneca.

Странные манипуляции с вакциной (которой не хватает в том числе и в Италии) вызвали шквал критики со стороны местных политиков. Драги также признал, что ситуация с производством и распределением вакцин в ЕС вызывает «разочарование» у граждан.

Читайте также: На итальянском заводе AstraZeneca нашли «лишнюю» вакцину

21:33 24.03.2021

На Украине уже два человека умерли после вакцинации препаратом AstraZeneca, сообщают СМИ.

21:44 24.03.2021

В Великобритании за последние сутки зафиксировано 5605 новых случаев заражения коронавирусом, скончались ещё 98 пациентов с COVID-19, сообщает правительство Соединённого Королевства.

Читайте подробнее: В Великобритании за сутки выявлено 5,6 тысячи носителей SARS-CoV-2

21:58 24.03.2021

«Из-за продолжительного карантина у большинства организаций не осталось никакой возможности для восстановления деятельности. Власти Монголии предложили кредиты под 3%, но выставили такие строгие требования, которые бизнес не сможет выполнить», — президент Монгольской национальной Торгово-промышленной палаты Отгондаваагийн Амартувшин.

Читайте также: В случае введения карантина Монголия ежедневно будет терять по $21 млн

22:33 24.03.2021

Вакцина от коронавируса SinoPfarm. Киргизия [med.kg]

22:59 24.03.2021

В Австрии с 7 апреля вводится требование об обязательном предъявлении отрицательного теста на коронавирусную инфекцию для посещения гражданами магазинов, сообщил министр здравоохранения страны Рудольф Аншобер.

Подробности в материале: В Австрии запретят посещать магазины без теста на коронавирус

00:36 25.03.2021

В Ираке за прошедшие сутки выявили рекордное с начала пандемии число зараженных коронавирусом нового типа — 6051 человека, сообщает пресс-служба иракского министерства здравоохранения.

Подробности в материале: В Ираке за сутки выявили рекордное число носителей коронавируса

00:40 25.03.2021

AstraZeneca предоставит только треть обещанных вакцин Европейскому союзу, что, по словам премьер-министра Хорватии Андрея Пленковича, Хорватия будет стремиться компенсировать дополнительными дозами вакцины Pfizer и к концу лета планирует догнать по числу вакцинированных большинство членов Европейского союза. Об этом сообщает хорватское новостное агентство Večernji list 24 марта.

Подробности в материале: Премьер-министр Хорватии: нехватку вакцин AstraZeneca компенсируем Pfizer

00:56 25.03.2021

Ситуация с распространением коронавируса вынудила власти Марокко приостановить авиасообщение с еще с пятью странами. Об этом 24 марта сообщило на своем сайте Национальное управление аэропортов королевства.

Подробности в материале: Власти Марокко приостановили авиасообщение еще с пятью странами

01:06 25.03.2021

В Словении изменят стратегию вакцинации от коронавируса, поэтому для пожилого населения также будет использована вакцина AstraZeneca, объявил на пресс-конференции 24 марта Елко Кацин, государственный секретарь по вакцинации в правительстве Словении. Об этом сообщает хорватское новостное агентство Dnevnik.

Об этом: В Словении изменят стратегию вакцинации от коронавируса

01:08 25.03.2021

В Словении 24 марта выявлено 1288 новых заражений коронавирусом за последние 24 часа, что значительно выше по сравнению показателем, зафиксированным днём ранее (981 случай инфицирования), и на 16% больше по сравнению с показателями за неделю до этого.

Подробности в материале: В Словении произошёл всплеск новых заражений коронавирусом

01:27 25.03.2021

Правительство Китайской Народной Республики 24 марта выделило 50 000 доз вакцин от коронавируса Боснии и Герцеговине, заявил 24 марта утром в беседе с министром иностранных дел Бисерой Туркович посол Китайской Народной Республики в Боснии и Герцеговине Цзи Пин. Об этом сообщает боснийское новостное агентство Slobodna Bosna.

Читайте подробнее: Китай выделил Боснии и Герцеговине 50000 доз вакцин от коронавируса

01:44 25.03.2021

Продолжительность ночного комендантского часа в Словении, введенного для борьбы с распространением коронавируса, решили сократить власти республики. Об этом 24 марта сообщается на сайте словенского правительства.

Читайте подробнее: В Словении сократили комендантский час

01:59 25.03.2021

На чемпионате мира по фигурному катанию, проходящем в Стокгольме, выявили второй случай заражения коронавирусом. Об этом 25 марта сообщает пресс-служба Международного союза конькобежцев (ISU).

Читайте также: На ЧМ по фигурному катанию выявили второй случай COVID-19

02:10 25.03.2021

Запрет собираться группами более шести человек за пределами помещений объявило министерство внутренних дел Франции из-за ситуации с распространением коронавируса. Об этом 24 марта сообщило Agence France-Presse со ссылкой на главу ведомства Жеральда Дарманена.

Подробности в материале: Во Франции запретили собираться группами более шести человек

02:14 25.03.2021

Общее количество подтвержденных летальных исходов при заболевании COVID-19 в Бразилии возросло на 1999 и составило 300 675. Об этом 24 марта сообщила пресс-служба бразильского минздрава.

Об этом: В Бразилии число умерших от COVID-19 превысило 300 тысяч

02:24 25.03.2021

В столичном регионе Японии Токио выявили за сутки рекордное за последний месяц число зараженных коронавирусом нового типа — 420 человек, передает телеканал NHK.

Читайте подробнее: В Японии зафиксировали новую вспышку COVID-19

03:04 25.03.2021

На Кубе за прошедшие сутки выявили 736 случаев заражения коронавирусом нового типа, сообщает пресс-служба республиканского минздрава.

Подробности в материале: На Кубе за сутки выявили свыше 700 носителей коронавируса

03:29 25.03.2021

Заступивший на пост 23 марта премьер-министр Косово Альбин Курти на первом заседании правительства края заявил, что он ожидает, что в ближайшее время на его столе появится план по урегулированию эпидемиологической ситуации и план экономического восстановления.

В ходе торжественного заседания правительства Курти подчеркнул, что кризис в сфере здравоохранения должен решаться в срочном порядке, чтобы снизить смертность от COVID-19 и число новых случаев заражения.

Об этом: Новый премьер-министр Косово ожидает план экономического восстановления

03:30 25.03.2021

В США число заразившихся коронавирусом SARS-CoV-2 превысило 30 миллионов человек. Это следует из опубликованных 25 марта данных американского Университета Джонса Хопкинса, ведущего статистику заболевания в стране и мире.

Подробности в материале: В США число случаев заражения коронавирусом превысило 30 млн

03:31 25.03.2021

Термометрия в США. (сс) Navy Medicine

04:36 25.03.2021

По официальным данным, всего в Косово выявлено 84 498 случаев заражения коронавирусом. 69 887 пациентов уже здоровы. 1803 человека скончались от осложнений, вызванных COVID-19. За сутки в Косово умерли 17 пациентов с COVID-19. Лечение проходят 12 808 человек. Наблюдается медленный, но неуклонный рост числа активных случаев заражения.

Подробности в материале: В Косово за сутки выявили 781 носителя коронавируса

04:36 25.03.2021

Власти Парагвая приняли решение до наступления католической Пасхи ввести временные ограничения (комендантский час) на перемещения граждан в связи с угрозой распространения коронавируса. Об этом 24 марта сообщает пресс-служба министерства здравоохранения республики.

Читайте также: В Парагвае до 4 апреля усилили карантинные ограничения

04:37 25.03.2021

Компания Janssen (принадлежащая американской Johnson & Johnson) 24 марта направила в Национальное агентство по санитарному надзору Бразилии (Anvisa) запрос о регистрации вакцины от коронавируса SARS-CoV-2 для временного применения в условиях чрезвычайной ситуации. Об этом сообщает пресс-служба Anvisa.

Подробности в материале: Бразильский регулятор принял заявку на регистрацию вакцины от Janssen

04:40 25.03.2021

В Южной Корее за прошедшие сутки выявили 430 случаев заражения коронавирусом нового типа, сообщает южнокорейский центр по контролю и профилактике заболеваний.

Подробности в материале: В Южной Корее число зараженных коронавирусом превысило 100 тысяч

05:11 25.03.2021

По данным министерства, с начала эпидемии в стране выявили 122 227 случаев заражения, при этом население страны лишь немногим превышает два миллиона человек. 3545 человек умерли от осложнений, вызванных COVID-19. За последние сутки скончались 17 человек в возрасте от 23 до 90 лет. 102 652 пациента выздоровели.

Читайте также: В Северной Македонии за сутки выявили свыше 1300 носителей коронавируса

05:34 25.03.2021

В Африке общее количество подтвержденных случаев заражения коронавирусом нового типа превысило 4,15 млн, сообщает африканский центр по контролю и профилактике заболеваний.

Читайте также: В Африке число зараженных коронавирусом превысило 4,15 млн

05:35 25.03.2021

Шестая партия китайской вакцины от COVID-19 доставлена в Чили. xinhuanet.com

05:50 25.03.2021

После долгого периода роста число активных случаев заражения в Албании достигло 35 тысяч и стало сокращаться. Сейчас число активных случаев заражения составляет 32 931. На стационарном лечении находятся 357 пациентов, из них семь подключены к аппаратам ИВЛ.

Подробности в материале: В Албании за сутки выявили 457 носителей коронавируса

06:12 25.03.2021

В Новой Зеландии за прошедшие сутки выявили шесть случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2, сообщает пресс-служба новозеландского минздрава.

Читайте также: В Новой Зеландии за сутки выявили шесть носителей коронавируса

07:02 25.03.2021

Во Вьетнаме на протяжении последней недели не выявили ни одного случая локального распространения коронавирусной инфекции, сообщает Вьетнамское новостное агентство (VNA).

Читайте подробнее: Во Вьетнаме уже неделю не выявляли зараженных коронавирусом

07:04 25.03.2021

На своей странице в социальной сети Twitter дипломат опубликовал следующую запись:

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Подробности в материале: В США пообещали сотрудничать с новым правительством Косово

07:05 25.03.2021

В Чили приступили к вакцинации взрослого населения страны против коронавирусной инфекции, сообщает пресс-служба чилийского правительства.

Об этом: В Чили начался новый этап вакцинации населения против COVID-19

07:14 25.03.2021

Вакцинация против коронавируса в Чили. (сс) Vocería de Gobierno

07:29 25.03.2021

В Парагвае так называемый бразильский штамм коронавируса выявили у двух человек. Об этом министр здравоохранения страны Хулио Борба 25 марта сообщил в эфире государственного телевидения.

Подробности в материале: Бразильский штамм SARS-CoV-2 выявили в Парагвае

07:50 25.03.2021

За последние сутки в Бразилии впервые зафиксировали более 3 тыс. летальных исходов от осложнений при COVID-19, сообщает 24 марта BBC.

Читайте также: В Бразилии зафиксирован еще один «рекорд» по числу умерших от COVID-19

07:52 25.03.2021

В Аргентине за прошедшие сутки выявили 8300 случаев заражения коронавирусом нового типа, сообщает пресс-служба минздрава этой латиноамериканской страны.

Об этом: В Аргентине за сутки выявили 8,3 тыс. носителей коронавируса

07:56 25.03.2021

24 марта посольство Ирана в Москве получило четвёртую партию вакцины «Спутник V» против коронавирусной инфекции, включающую 100 000 доз. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Об этом: Посольство Ирана получило четвёртую партию вакцины «Спутник V»

08:02 25.03.2021

Управление по контролю за продуктами и лекарствами Индонезии зарегистрировало российскую вакцину против коронавируса «Авифавир», сообщает Sindonews.

Об этом: В Индонезии зарегистрирован российский препарат от коронавируса «Авифавир»

08:07 25.03.2021

За истекшие сутки на территории Китая был выявлен 21 новый подтвержденный случай заражения коронавирусной инфекцией. Об этом 25 марта говорится в заявлении госкомитета КНР по вопросам здравоохранения.

Об этом: В Китае за сутки выявили более 20 носителей коронавируса

08:09 25.03.2021

Пресс-секретарь министерства здравоохранения Ирана Сима Садат Лари заявила, что за последние сутки 94 иранцев скончались от коронавирусной инфекции (COVID-19), в результате чего общее число смертей достигло 62 045. Об этом 24 марта сообщило иранское агентство IRNA.

Об этом: В Иране за сутки COVID-19 унес жизни 94 человек

08:10 25.03.2021

Вопрос о доверии к правительству Германии, связанный с решением об отмене «пасхального» карантина в ФРГ, не собирается поднимать немецкий Ангела Меркель. Об этом она заявила 24 марта в интервью телеканалу Das Erste.

Об этом: Меркель ответила на вопрос по поводу доверия правительству Германии

08:13 25.03.2021

На сегодняшний день общее количество выявленных на территории США подтверждённых случаев заражения коронавирусом превысило 30 млн. Это 25 марта следует из данных американского университета Джонса Хопкинса, занимающегося сбором медицинской статистики в стране и в мире.

Читайте подробнее: Общее число заразившихся коронавирусом в США превысило 30 млн

08:17 25.03.2021

За минувшие сутки на территории Мексики от COVID-19 и связанных с ним последствий скончались 579 пациентов и потому их общее число превысило 199,6 тыс. Об этом 25 марта сообщил замглавы минздрава страны Уго Лопес-Гатель на своей странице в соцсети в Twitter.

Подробности в материале: В Мексике число скончавшихся от COVID-19 превысило 199,6 тыс

08:25 25.03.2021

В Грузии не получается проводить массовою вакцинацию, так как население не проявляет к ней интереса. С таким заявлением, как сообщает пресс-служба минздрава, 24 марта выступил директор Тбилисской инфекционной больницы профессор Тенгиз Церцвадзе на брифинге.

Об этом: Жители Грузии проявляют к вакцинации «беспрецедентную пассивность» — врач

08:35 25.03.2021

За последние сутки на территории Италии было выявлено свыше 21,2 тыс. новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом. Об этом 25 марта сообщает министерство здравоохранения страны.

Читайте также: В Италии за сутки выявили свыше 21,2 тыс. случаев заражения коронавирусом

08:35 25.03.2021

26 новых случаев заражения коронавирусом выявили в Абхазии в течение 24 марта. Сообщение об этом опубликовал оперативный штаб республики по защите населения от SARS-CoV-2.

Подробности в материале: В Абхазии выявили более 20 носителей коронавируса за сутки

08:39 25.03.2021

За истекшие сутки на территории Бразилии было выявлено почти 90 тыс. новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом. Об этом 25 марта сообщает минздрав страны.

Читайте также: В Бразилии за сутки выявили почти 90 тыс. носителей коронавируса

08:43 25.03.2021

За последние сутки в Колумбии было выявлено почти шесть тыс. новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом. Об этом 25 марта сообщает министерство здравоохранения и социальной защиты страны на своей странице в соцсети в Twitter.

Подробности в материале: В Колумбии за сутки выявили почти шесть тысяч случаев заражения SARS-CoV-2

08:58 25.03.2021

В ответ на рост числа случаев заражения коронавирусом Бразилия создаст специальный комитет по борьбе с COVID-19. Об этом 24 марта сообщил журналистам президент страны Жаир Болсонару.

Читайте подробнее: Лучше поздно, чем никогда: Бразилия создала комитет по борьбе с COVID-19

09:01 25.03.2021

Власти Индии временно приостановили поставки на экспорт вакцины против COVID-19 компании AstraZeneca, которую производит Индийский институт сыворотки (SII). Об этом сообщает телеканал NDTV.

Об этом: Индия приостановила поставки на экспорт вакцины AstraZeneca

09:01 25.03.2021

Лаборатории Казахстана выявили за минувшие сутки 1105 случаев заражения коронавирусом, сообщили 25 марта в оперативном штабе по борьбе с распространением инфекции.

Читайте также: В Казахстане выявили 1,1 тыс. новых случаев заражения коронавирусом

09:02 25.03.2021

Гибель служащей ВСУ, произошедшая после прививки от COVID-19, никак не связана с вакцинацией. Об этом заявил министр здравоохранения Украины Максим Степанов 25 марта в интервью «Радио Свобода» (СМИ — иностранный агент).

Читайте подробнее: На Украине раскрыли подробности о гибели женщины после вакцинации

09:03 25.03.2021

Власти Катара приняли решение об ужесточении связанных с пандемией коронавирусной инфекции ограничений из-за обнаружения на территории страны британского штамма коронавируса. Об этом 25 марта сообщает катарская газета Gulf Times со ссылкой на правительство страны.

Подробности в материале: В Катаре ужесточили связанные с пандемией коронавируса ограничения

09:07 25.03.2021

Начиная с 1 апреля в столице Южной Кореи вернутся к обычному режиму работы государственные и частные детские сады. Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей мэрии Сеула.

Об этом: Детские сады в Сеуле вернутся к обычному режиму работы с 1 апреля

09:19 25.03.2021

Министр здравоохранения Польши Адам Недзельский и генеральный секретарь Объединения польских епископов Артур Мизиньский по итогам своей встречи выпустили совместное заявление, в котором призвали всех жителей республики ответственно отнестись к третьей волне пандемии и соблюдать все предписанные ограничения. Ссылка на документ была опубликована 24 марта на официальной странице Объединения польских епископов в соцсети Twitter.

Читайте подробнее: Жителей Польши призвали ответственно отнестись к третьей волне пандемии

09:21 25.03.2021

В Молдавии в течение суток 24 марта выявили 2273 случая заражения коронавирусом в ходе 6070 исследований. Об этом сообщает пресс-служба минздрава республики.

Читайте подробнее: В Молдавии за сутки выявили более 2200 носителей коронавируса

09:24 25.03.2021

В министерстве здравоохранения Индонезии подтвердили, что в страну прибыло 16 млн доз китайской вакцины Sinovac, сообщает CNN Indonesia.

Читайте также: В Индонезию доставили 16 млн доз китайской вакцины от коронавируса

09:25 25.03.2021

Доставка китайской вакцины от COVID-19. xinhuanet.com

09:28 25.03.2021

За минувшие 24 часа на территории Германии было выявлено 22 657 новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом. Об этом 25 марта сообщает Институт Роберта Коха, входящий в структуру немецкого минздрава.

Читайте также: В Германии за сутки выявили свыше 22,6 тыс. новых носителей коронавируса

09:44 25.03.2021

За минувшие сутки в Индии было выявлено свыше 53,4 тыс. новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом. Об этом 25 марта сообщает телеканал NDTV со ссылкой на данные индийского министерства здравоохранения и семейного благополучия.

Читайте также: В Индии за сутки выявили свыше 53,4 тыс. новых носителей коронавируса

09:56 25.03.2021

На Украине вновь побили рекорд по суточному числу смертей от последствий COVID-19. Скончались 362 человека.

Читайте также: На Украине за сутки выявили более 16 тыс. носителей коронавируса

09:57 25.03.2021

В Грузии в течение последних суток в ходе 25 638 исследований на SARS-CoV-2 выявили 399 случаев заражения коронавирусом. Эту информацию 25 марта опубликовали на сайте Stopcov.ge.

Читайте подробнее: В Грузии за сутки выявили почти 400 носителей коронавируса

09:59 25.03.2021

Министерство здравоохранения Канады добавило информацию о случаях образования тромбов в инструкцию по применению антикоронавирусной вакцины от компании AstraZeneca. Об этом говорится в опубликованном 24 марта заявлении ведомства.

При этом подчёркивается, что вакцина AstraZeneca — безопасное и эффективное средство защиты от коронавируса, и жителям страны следует её использовать.

Читайте подробнее: Минздрав Канады предупредил о тромбах в инструкции к вакцине AstraZeneca

10:05 25.03.2021

Массовая вакцинация населения Киргизии начнется с 29 марта, сообщили в пресс-центре министерства здравоохранения и социального развития республики.

Читайте также: В Киргизии назвали дату начала массовой вакцинации против COVID-19

10:38 25.03.2021

В ходе 1832 исследований в лабораториях Приднестровья за последние сутки медики выявили 547 случаев заражения коронавирусом. Об этом 25 марта сообщает пресс-центр МВД ПМР.

Читайте подробнее: В Приднестровье за сутки выявили более 540 случаев заражения коронавирусом

10:59 25.03.2021

В Грузию 25 марта из США доставили первую партию вакцины от COVID-19, разработанную компанией Pfizer. Об этом сообщает пресс-служба правительства Грузии.

Об этом: В Грузию доставили первую партию вакцины Pfizer

11:14 25.03.2021

За истекшие сутки в Донецкой Народной Республике (ДНР) было выявлено 162 новых подтвержденных случая заражения коронавирусом. Об этом 25 марта сообщает минздрав ДНР.

Об этом: В ДНР за сутки выявили более 160 носителей коронавируса

11:21 25.03.2021

Национальное собрание (парламент) Южной Кореи утвердило законопроект о четвёртом дополнительном бюджете, направленном на оказание помощи пострадавшим от пандемии коронавируса. Об этом сообщает KBS со ссылкой на свои источники.

Читайте подробнее: В Южной Корее утвердили законопроект о дополнительном бюджете

11:29 25.03.2021

Распространение коронавирусной инфекции в Вестерноррланде (центральная часть Швеции) ускоряется, о чем говорится в пресс-релизе региональной администрации. В промежутке между 10-й и 11-й неделями количество новых случаев заражения коронавирусом увеличилось примерно на 28%, в связи с чем власти прямо заявили о наступлении третьей волны в регионе. Об этом сообщила газета Aftonbladet.

Подробности в материале: В шведском Вестерноррланде объявили о начале третьей волны пандемии

11:30 25.03.2021

Государственное фармацевтическое управление Швеции считает, что преимущества вакцины от COVID-19 производства AstraZeneca перевешивают недостатки. По данным газеты Aftonbladet, решение об использовании препарата на территории Швеции будет объявлено через несколько часов в ходе очередной пресс-конференции по коронавирусу 25 марта.

Читайте также: Швеция скоро объявит решение насчет вакцины AstraZeneca — Aftonbladet

11:33 25.03.2021

Согласно данным Статистического управления Швеции, число взрослых жителей в стране, которым были предоставлены социальный вычет или различные пособия, увеличилось на 6,0 процента в 2020 году. Об этом сообщила газета Fria Tider.

Читайте также: Названо число жителей Швеции, получающих помощь от государства

11:36 25.03.2021

Рекомендация Агентства общественного здравоохранения Швеции в отношении дистанционного образования для старших классов средней школы не будет продлеваться. Срок ее действия истекает 1 апреля, а это значит, что ученики гимназий через неделю вернутся за школьные парты. «Радостной новостью» 25 марта поделилась министр образования Швеции Анна Экстрём в ходе пресс-конференции, сообщает новостная служба SVT Nyheter.

Об этом: Министр образования Швеции сообщила «радостную новость»

11:46 25.03.2021

В первые дни пандемии коронавирусной инфекции губернатор Нью-Йорка Эндрю Куомо предоставил членам своей семьи, включая своего брата, ведущего CNN Криса Куомо, приоритетный доступ к тестированию на COVID-19. Об этом сообщила газета The Washington Post со ссылкой на три источника, знакомых с ситуацией.

Читайте подробнее: Губернатора Нью-Йорка подозревают в злоупотреблении служебным положением

11:48 25.03.2021

24 марта правительство Финляндии представило законопроект об ограничении свободы передвижения в отдельных частях страны. Об этом сообщила газета Yle.

Читайте также: В Финляндии могут ужесточить ограничения из-за пандемии

11:49 25.03.2021

В настоящее время в больницах Черногории проходят лечение 528 больных COVID-19, сообщает национальное телевидение RTCG.

Читайте также: В Черногории растет число госпитализированных с COVID-19

11:50 25.03.2021

Правительство Швеции критически относится к предложению о том, чтобы ЕС имел возможность прекратить экспорт вакцины от COVID-19 в некоторые страны. Министр Швеции по делам ЕС Ханс Дальгрен опасается, что это может привести к возникновению торговой войны, которую нельзя допустить, объединив все усилия. Об этом он заявил в эфире телеканала SVT Nyheter.

Подробности в материале: В правительстве Швеции заявили о риске торговой войны из-за вакцин

11:53 25.03.2021

Действительно ли правительство управляло Швецией во время пандемии коронавируса или оно пассивно делегировало всю ответственность Агентству общественного здравоохранения? Конституционный комитет Риксдага намерен получить ответ на этот вопрос, когда 25 марта в парламенте начнется длинная череда слушаний по стратегии Швеции по борьбе с коронавирусом. Об этом сообщила газета Aftonbladet.

Об этом: В Риксдаге намерены узнать, кто управлял Швецией в период пандемии

12:04 25.03.2021

На американских базах в Южной Корее продолжают фиксировать случаи заражения коронавирусом. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей Командования силами США в Южной Корее (USFK).

Читайте также: На базах США в Южной Корее выявили еще семь носителей коронавируса

12:08 25.03.2021

Промышленный выпуск российской вакцины от COVID-19 «Спутник V» начался на территории Белоруссии. Об этом 25 марта сообщает пресс-служба белорусского минздрава в своем телеграмм-канале.

Читайте также: В Белоруссии начался выпуск российской вакцины «Спутник V»

12:26 25.03.2021

Бывший президент Украины Леонид Кравчук в прямом эфире сделал прививку от COVID-19.

Об этом: Кравчук привился от COVID-19 в прямом эфире

12:28 25.03.2021

В министерстве здравоохранения Индонезии заявили, что шесть миллионов индонезийцев получили первую инъекцию вакцины от коронавируса, сообщает CNN Indonesia.

Об этом: В Индонезии сделали девять млн инъекций вакцины от коронавируса

12:33 25.03.2021

Граждан Ливана уже в ближайшее время начнут вакцинировать российской вакциной от коронавирусной инфекции «Спутник V».

Читайте также: Ливан ждёт поставки первой партии «Спутника V»

12:40 25.03.2021

Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) достиг договоренности с Институтом «Торлак» о производстве российской вакцины от COVID-19 «Спутник V» на территории Сербии. Об этом 25 марта сообщает пресс-служба РФПИ.

Подробности в материале: Производство российской вакцины «Спутник V» начнется в Сербии — РФПИ

12:55 25.03.2021

Мир должен вернуться в нормальной жизни после пандемии коронавирусной инфекции к концу 2022 года. Такое мнение 25 марта высказал основатель американской компании Microsoft Билл Гейтс в интервью польскому телеканалу ТВН24.

Читайте подробнее: Билл Гейтс рассказал, когда мир вернется к нормальной жизни

13:06 25.03.2021

Менее трети опрошенных жителей Украины согласны прививаться индийской вакциной CoviShield.

Об этом: 71% жителей Украины считают, что коронавирус создан искусственно — опрос

13:11 25.03.2021

Из-за большого числа пациентов с COVID-19 больницы Варшавы сталкиваются с нехваткой койко-мест и медицинского персонала. Об этом сообщила вице-мэр Варшавы Рената Казновская в интервью Onet.pl.

«Перед началом третьей волны мы использовали опыт первых двух волн пандемии и обеспечили город необходимым количеством мест в больницах для пациентов с COVID-19. Но третья волна принесла гораздо больший процент заразившихся, нуждающихся в госпитализации. Власть регулярно отдает приказ обеспечивать всё больше мест для людей с коронавирусом практически каждые несколько дней. Такие приказы идут раз в несколько дней», — заявила Казновская.

Читайте подробнее: В Варшаве сообщили о нехватке койко-мест в больницах

13:18 25.03.2021

Российскую вакцину от COVID-19 «Спутник V» не получается поставить в Приднестровье из-за противодействия Молдавии. Об этом 25 марта заявил в своем телеграм-канале глава ПМР Вадим Красносельский.

Об этом: Красносельский объяснил, почему «Спутник V» не доставили в Приднестровье

13:27 25.03.2021

Вооруженные силы Индонезии получили 130 000 доз вакцины AstraZeneca, сообщает Kompas.

Читайте также: Индонезийских солдат привьют вакциной AstraZeneca

13:37 25.03.2021

В начале пандемии коронавирусной инфекции Евросоюз и США допустили несколько фатальных ошибок. Такое мнение 25 марта высказал основатель американской компании Microsoft Билл Гейтс в интервью польскому телеканалу ТВН24 и газете Wyborcza.

Читайте подробнее: Билл Гейтс рассказал о фатальных ошибках ЕС и США в начале пандемии

13:49 25.03.2021

В Индонезии за сутки выявили 6107 случаев заражения коронавирусом, сообщает Detik.

Читайте подробнее: В Индонезии за сутки выявили 6107 носителей коронавируса

14:10 25.03.2021

Малайзия ведёт переговоры с российской стороной о возможности производства российской вакцины от коронавирусной инфекции «Спутник V». Об этом 25 марта сообщил малайзийский посол в Москве Бала Чандран.

Подробности в материале: В Малайзии заявили о желании производить «Спутник V»

14:11 25.03.2021

Вакцина от коронавируса Спутник V Дарья Драй © ИА REGNUM

14:22 25.03.2021

За время вакцинации на Украине зафиксировали почти 600 случаев лёгких побочных реакций на вакцину от COVID-19.

Читайте также: На Украине рассказали о ходе вакцинации от COVID-19

14:25 25.03.2021

Всеобщую вакцинацию от COVID-19 в Грузии планируется начать в апреле. Об этом, как сообщает пресс-служба правительства, 25 марта сказала заместитель министра здравоохранения страны Тамар Габуния на брифинге.

Читайте также: В Грузии анонсировали всеобщую вакцинацию от COVID-19

14:34 25.03.2021

Власти Алма-Аты планируют разместить прививочные пункты в торговых домах и на рынках. Об этом 25 марта заявила представитель управления общественного здоровья города Лаура Мырзагали на брифинге.

Читайте также: В торговых центрах Алма-Аты откроют прививочные пункты

14:53 25.03.2021

В настоящее время ведутся переговоры по регистрации российской вакцины от коронавирусной инфекции «Спутник V» в странах Африки. Об этом в видеообращении к участникам международной межпартийной конференции «Россия — Африка: возрождая традиции» сообщил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

Подробности в материале: Россия ведёт переговоры о регистрации «Спутника v» в странах Африки

14:56 25.03.2021

Доставка китайской вакцины от COVID-19 в одну из стран Африки. xinhuanet.com

15:04 25.03.2021

Ранее выявленные на территории Индии мутации коронавируса на данный момент не обнаружены в России. Об этом 25 марта сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.

Подробности в материале: Роспотребнадзор: выявленные в Индии мутации коронавируса не обнаружены в РФ

15:41 25.03.2021

Вакцина от коронавируса Moderna. South Carolina, National Guard

15:49 25.03.2021

За минувшие сутки на территории США было выявлено около 87 тыс. новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом. Об этом 25 марта сообщает университет Джонса Хопкинса, занимающийся сбором медицинской статистики в стране и в мире.

Об этом: В США за сутки выявили около 87 тыс. новых случаев заражения коронавирусом

15:53 25.03.2021

Глава Киргизии не планирует получать вакцину от коронавируса — у Садыра Жапарова и так достаточно высокий показатель уровня антител к COVID-19.

Подробности в материале: Президент Киргизии не получит вакцину от коронавируса

15:54 25.03.2021

Правительство Польши приняло постановление об ужесточении локдауна. Помимо прочего, в республике будут введены ограничения для посетителей католических храмов. Об этом, как сообщает Onet. pl, заявил 25 марта во время пресс-конференции премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий.

Читайте подробнее: В Польше из-за пандемии введут ограничения для посетителей храмов

15:55 25.03.2021

Власти Южной Финляндии продлили до конца апреля медицинскую проверку пересекающих границу. Тест на ковид будут делать всем, кто не имеет при себе отрицательного результата анализа, полученного в стране из которой въезжающие прибыли.

Подробности в материале: В Южной Финляндии продлили порядок проверки пересекающих границу

15:55 25.03.2021

Общее количество выявленных на территории Белоруссии подтвержденных случаев заражения коронавирусной инфекцией за последние сутки возросло на 1141 и достигло 314 993. Об этом 25 марта сообщает пресс-служба белорусского минздрава.

Об этом: В Белоруссии за сутки выявили более 1,1 тыс. носителей коронавируса

15:59 25.03.2021

Вакцина Pfizer может вызвать осложнения у тех, кто регулярно использует косметические филеры. Об этом, как передает пресс-служба минздрава Грузии, 25 марта сообщил глава Национального центра контроля заболеваний Грузии Амиран Гамкрелидзе на брифинге.

Подробности в материале: Врач в Грузии рассказал о возможных осложнениях от вакцины Pfizer

16:14 25.03.2021

Более 3,8 млн жителей Пекина, что составляет 38% населения китайской столицы, частично или полностью привились от COVID-19, сообщает Центральное телевидение страны.

16:16 25.03.2021

В Польше могут ввести чрезвычайное положение из-за сложной эпидемической ситуации. Об этом, как передает Onet. pl, заявил 25 марта премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий в ходе пресс-конференции.

Подробности в материале: Моравецкий не исключил введение чрезвычайного положения в Польше

16:19 25.03.2021

Правительство Польши приняло постановление об ужесточении ограничительных мер из-за пандемии коронавируса. Новые правила были объявлены премьер-министром страны Матеушем Моравецким во время его пресс-конференции 25 марта.

Об этом: В Польше ввели новые ограничения из-за пандемии

16:23 25.03.2021

В Польше за сутки выявили более 34 тыс. случаев заражения SARS-CoV-2. Об этом 25 марта сообщает Polskie Radio со ссылкой на данные министерства здравоохранения Польши.

Подробности в материале: В Польше за сутки выявили более 34 тыс. случаев заражения SARS-CoV-2

16:49 25.03.2021

Сотрудники одной из британских команд «Формулы-1» помещены на карантин в Бахрейне из-за положительного результата теста на коронавирус. Об этом 25 марта сообщает Sun.

Читайте подробнее: Сотрудники команды «Формулы-1» помещены на карантин

17:17 25.03.2021

Министерство здравоохранения Испании и автономные сообщества не будут ужесточать ограничения на Страстную неделю. Об этом пишет La Razón.

Несмотря на то, что 25 марта на Межтерриториальном совете было предложено закрыть второстепенные мероприятия в 8:00, чтобы ограничить передвижение внутри территорий, дело не пошло. Таким образом, сохраняются меры, которые уже были предусмотрены в соглашении, принятом в Межтерриториальном совете от 10 марта: закрытие населенных пунктов по периметру, комендантский час в 23:00 и встречи максимум шести человек на открытых площадках, и четырёх — на закрытых.

Читайте также: Минздрав Испании не будет ужесточать ограничения на Пасху

17:24 25.03.2021

Издание Financial Times сообщает, что компания AstraZeneca готовится к испытаниям вакцины от коронавируса в форме спрея для носа.

17:27 25.03.2021

В Испании насчитывается 2,27 миллиона челове, иммунизированных двумя дозами AstraZeneca, но до коллективного иммунитета еще далеко. Об этом пишет издание La Razón.

Автономные сообщества воспользовались одобрением Европейского агентства лекарственных средств и министерства здравоохранения Испании, которые предоставили вакцины AstraZeneca для ускорения процесса иммунизации. За последние часы они ввели 210 897 вакцин против COVID-19, из которых количество введенных доз с момента начала этого процесса, то есть с 27 декабря, составляет 6 миллионов 620 тысяч.

Об этом: La Razón: до коллективного иммунитета в Испании пока далеко

17:39 25.03.2021

Национальное агентство по надзору за здоровьем Бразилии ввело более строгие правила, которые вступают в силу 25 марта, в отношении использования масок в аэропортах и самолетах в связи с обострением пандемии COVID-19 в Бразилии. Об этом пишет Prensa Latina.

С 25 марта такие защитные средства, как акриловые или пластиковые маски для лица, маски FFP2 (известные как N95 и с клапанами), а также шарфы и платки запрещены в самолетах, зонах посадки и в местах ожидания багажа.

Читайте подробнее: Бразилия установила строгие правила масочного режима в аэропортах

17:42 25.03.2021

Куба 25 марта представит свою стратегию по борьбе с COVID-19 на виртуальной встрече, созванной Форумом Сан-Паулу (FSP), на которой также будет проанализировано усиление блокады со стороны США в разгар пандемии.

Согласно запланированной программе, участники проанализируют биотехнологическое развитие карибской страны и прогресс в проектах вакцин.

Читайте также: Куба представит стратегию против COVID-19 на форуме в Сан-Паулу

17:45 25.03.2021

Минздрав Ирака заключил контракты на поставку российской вакцины от COVID-19 «Спутник V», а также препаратов Sinopharm и Pfizer.

17:50 25.03.2021

Российскую вакцину от коронавирусной инфекции «Спутник V» решили закупать власти Ирака, сообщает 25 марта INA.

Читайте также: Ирак купит партию вакцины «Спутник V»

18:05 25.03.2021

Швеция частично возобновляет вакцинацию препаратом фирмы AstraZeneca.

18:52 25.03.2021

Число новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Швеции за последние недели увеличилось. 23 марта государственный эпидемиолог Андерс Тегнелл заявил, что за последние две недели заболеваемость по стране составила чуть более 600 случаев на 100 000 жителей. В ряде регионов этот показатель еще выше. Об этом сообщила газета Svenska Dagbladet.

Об этом: В Швеции растет число случаев заражения коронавирусом

18:52 25.03.2021

Издание El Observador сообщает о том, что вертолет ВВС Уругвая с вакциной компании Pfizer от COVID-19 загорелся при аварийной посадке. В результате инцидента уничтожено около 180 доз вакцины.

18:55 25.03.2021

24 марта в Риксдаге «Шведские демократы» и «Левые» проголосовали против выделения средств на создание фонда восстановления экономики ЕС после пандемии коронавируса. «Умеренные» и «Христианские демократы» при голосовании воздержались. Однако четыре партии, подписавшие «Январское соглашение», дали зеленый свет на финансирование фонда ЕС, предназначенного для исправления последствий пандемии коронавируса в экономике.

Об этом: Швеция одобрила создание фонда по восстановлению экономики ЕС

19:01 25.03.2021

Президент Молдавии Майя Санду обратилась к России за помощью в поставках вакцины «Спутник V».

«Сейчас приоритетной задачей является обеспечение доступа наших граждан к эффективным вакцинам всех типов, насколько это возможно. Я еще раз подчеркнула, как и во время предыдущих дискуссий, что мы хотели бы получить помощь от РФ для более быстрого доступа к вакцине «Спутник V», учитывая необходимость ускорения процесса вакцинации», — написала Санду в своём телеграм-канале.

19:32 25.03.2021

Официальный представитель Всемирной организации здравоохранения Мелита Вуйнович заявила, что в ВОЗ пока не получили полный пакет документов по вакцине «Спутник V» для преквалификации.

19:44 25.03.2021

Россия c 1 апреля возобновляет авиасообщение с Венесуэлой, Германией, Сирией, Таджикистаном, Узбекистаном и Шри-Ланкой, ранее приостановленное из-за пандемии, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.

Подробности в материале: Россия с апреля возобновит авиасообщение с шестью странами

20:13 25.03.2021

Уровень бедности в Киргизии вырос с 20,1% в 2019 году до 31,1% в 2020 году. За чертой бедности оказались еще 700 тысяч граждан, что является значительной цифрой для страны с населением в 6,6 млн человек.

Подробности в материале: Из-за пандемии за чертой бедности оказались еще 700 тысяч жителей Киргизии

20:23 25.03.2021

Агентство Reuters со ссылкой на источники в ЕС сообщает, что американская компания Novavax на несколько недель отложила подписание договора о поставках вакцины против COVID-19 на территорию Евросоюза.

20:37 25.03.2021

По данным на25 марта, в Италии умерли 106 799человек с подтвержденным диагнозом «коронавирусная пневмония», за последние сутки этот показатель увеличился на460 (как и днем ранее).

Число подтвержденных носителей выросло на23 696(днем ранее — на21 267).

С учетом выздоровевших и погибших общее число носителей коронавируса за всё время эпидемии составляет3 464 543 — более 5,5% населения страны. В настоящее время заражены 562 856человекна1548 больше, чем днем ранее.

Читайте подробнее: От коронавируса в Италии привито 4,5% населения

20:38 25.03.2021

Президент США Джо Байден планирует объявить о намерении создать условия для того, чтобы в течение 100 дней после его инаугурации в стране было сделано не менее 200 млн прививок от COVID-19. Об этом сообщает CNN.

20:41 25.03.2021

Европейский союз должен заставить фармацевтические компании уважать и соблюдать заключенные соглашения о поставках вакцин от коронавируса, заявил спикер Европарламента Давид Сассоли.Власти ЕС не могут позволять фармкомпаниям новых отклонений от графика, подчеркнул он.

Читайте также: Спикер Европарламента: нужно заставить фармкомпании выполнять контракты

20:44 25.03.2021

Китайская вакцина от коронавируса Sinopharm (cc) Ministerio de Defensa del Perú

20:49 25.03.2021

10-летний венецианский кот Морфей полностью излечился от коронавируса, передают местные СМИ. Животное заразилось от собственных хозяев в конце 2020 года, Морфей был первым котом в Италии, в отношении которого этот диагноз был подтвержден официально.

Читайте подробнее: Заразившийся коронавирусом кот из Венеции выздоровел

20:50 25.03.2021

Компания Pfizer начала испытывать вакцину от COVID-19 на детях до 11 лет. Об этом 25 марта сообщает CNN.

Читайте подробнее: Компания Pfizer начала испытания вакцины от COVID-19 на пятилетних детях

20:54 25.03.2021

Врачей и санитаров следует обязать прививаться от коронавируса, заявил губернатор Лигурии (Генуя) Джованни Тоти.Местные власти сделать этого не могут, зато правительству страны для принятия такого решения хватило бы двух часов, отметил он.Заявление было сделано Тоти после выявления очередной вспышки коронавируса в одной из больниц региона, «источником» которой предположительно был один из санитаров.

Читайте также: Губернатор Генуи: нужно обязать врачей делать прививки от коронавируса

20:57 25.03.2021

После месяца непрерывного роста числа новых случаев коронавируса в Италии показатели начали снижаться, заявил в четверг, 25 марта, глава экспертной группы Gimbe Нино Картабеллотта.

Пик третьей волны эпидемии преодолен, однако это не значит, что нужно немедленно снимать ограничения и, в частности, отменять дистанционное обучение (о чем ранее говорили в правительстве страны), добавил он.

Подробности в материале: Эксперты: Италия преодолела пик третьей волны эпидемии

21:00 25.03.2021

Все прибывающие на остров Сардиния должны будут сдавать экспресс-тесты на коронавирус как минимум до 6 апреля 2021 года, такое решение приняли местные власти. Ранее трибунал региона подтвердил их право обязывать прибывающих граждан сдавать такие тесты ради недопущения новых вспышек коронавируса на острове, где эпидемиологическая ситуация существенно лучше, чем в континентальной Италии.

Подробности в материале: Власти Сардинии продлили правило обязательных тестов в аэропортах

21:12 25.03.2021

Спровоцированный эпидемией экономический кризис привел к усилению социального неравенства в Италии, с таким заявлением выступили в национальной конференции католических епископов. Разрыв между богатыми и бедными продолжает увеличиваться, отметили епископы.Решить эту проблему можно только в том случае, если гражданские, религиозные и властные институты ведут себя ответственно и ставят своей целью заботу о самых уязвимых, сказано также в заявлении.

Подробности в материале: Епископы Италии: коронакризис усилил социальное неравенство

21:19 25.03.2021

Правительство Италии не будет устанавливать никакого ограничения по времени работы прививочных пунктов, где проводится вакцинация от коронавируса. Черновик декрета правительства предполагает лишь постановку задачи — не менее 800 прививок в день в каждом из крупных прививочных пунктов.

Читайте подробнее: Власти Италии разрешат прививочным пунктам работать дольше

21:48 25.03.2021

Министр здравоохранения Турции заявил о начале переговоров с Россией по возможности поставок вакцины «Спутник V». По его словам, вакцина будет готова для широкого использования после окончания тестирования.

22:05 25.03.2021

Вице-президент США Камала Харрис прививается от коронавируса вакциной Moderna (cc) Lawrence Jackson

22:16 25.03.2021

Парламент Албании 24 марта 95 голосами из 120 одобрил нормативный акт совета министров, который позволяет правительству вести переговоры о закупке вакцины от коронавируса с другими поставщиками, кроме Pfizer и AstraZeneca. Незадолго до этого министр здравоохранения Албании Огерта Манастирлиу отметила, что такие страны, как Германия и Италия, не исключают возможности закупки вакцины у Китая и России из-за сбоя поставок американской и британской вакцин.

Подробности в материале: Парламент Албании одобрил переговоры о закупках вакцин у России

22:34 25.03.2021

Как сообщает албанское новостное агентство Lapsi, ожидается, что уже на следующей неделе в Албанию прибудут китайские вакцины от коронавируса производства компании Sinopharm. 24 марта Албания заключила соглашение с Турцией о транспортировке вакцин.

Читайте подробнее: В Албании ожидают начала массовой вакцинации китайскими вакцинами

22:41 25.03.2021

В мире за последние сутки зафиксирован 575 191 новый случай заражения коронавирусом, скончался ещё 10 421 пациент с COVID-19, сообщает Всемирная организация здравоохранения.

Читайте подробнее: ВОЗ: в мире за сутки более 10 тысяч человек скончались COVID-19

00:37 26.03.2021

В Марокко за прошедшие сутки выявили 511 случаев заражения коронавирусом нового типа, сообщает пресс-служба минздрава королевства.

Об этом: В Марокко за сутки выявили свыше 500 носителей коронавируса

01:05 26.03.2021

Евросоюз оказался в начале третьей волны пандемии коронавирусной инфекции, заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в ходе пресс-конференции.

Подробности в материале: В Еврокомиссии заявили о третьей волне COVID-19 в ЕС

01:24 26.03.2021

ЕС собирается занять лидирующую позицию в мире по объему выпуска вакцин от коронавирусной инфекции к лету 2021 года. Об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон 25 марта на пресс-конференции.

Читайте подробнее: Макрон заявил о планах ЕС стать лидером в производстве вакцин от COVID-19

02:00 26.03.2021

Палата общин британского парламента 25 марта проголосовала за продление закона, расширяющего полномочия правительства и полиции в связи с пандемией коронавируса, ещё на полгода — до сентября. Поддержали продление специальных полномочий власти 484 парламентария, против этого шага проголосовали 76 депутатов.

Об этом: Правительству Великобритании из-за COVID-19 продлили спецполномочия

02:14 26.03.2021

В Канаде общее количество подтвержденных случаев заражения коронавирусом нового типа превысило 950 тысяч, передает телеканал CTV.

Об этом: В Канаде число зараженных коронавирусом превысило 950 тысяч

02:22 26.03.2021

Власти Португалии решили продлить режим чрезвычайной ситуации из-за роста заболеваемости коронавирусной инфекцией, заявил президент страны Марселу Ребелу ди Соза в ходе пресс-конференции.

Читайте подробнее: В Португалии продлили режим ЧС до середины апреля

02:47 26.03.2021

Страны ЕС заинтересованы в том, чтобы производители вакцин от коронавирусной инфекции выполнили свои договорные обязательства по их выпуску. Об этом заявила канцлер Германии Ангела Меркель 25 марта в ходе пресс-конференции.

Об этом: Меркель: ЕС надеется, что производители вакцин выполнят свои обязательства

03:37 26.03.2021

Полиция Бразилии проверяет факты незаконной подпольной вакцинации против коронавирусной инфекции, в которой принимали участие политики и представители бизнес-сообщества штата Минас-Жерайс, сообщает портал G1.

Подробности в материале: Полиция Бразилии расследует подпольную вакцинацию для чиновников

03:59 26.03.2021

Вакцинацию от коронавирусной инфекции должны пройти к концу апреля 200 млн жителей США. Об этом заявил глава Белого дома Джо Байден 25 марта на пресс-конференции.

Об этом: Байден объявил о новой цели по вакцинации в США

04:27 26.03.2021

Аргентина из-за угрозы коронавируса с 27 марта приостанавливает пассажирское авиасообщение со своими соседями по континенту — Бразилией и Чили, а также Мексикой. Об этом 25 марта сообщает пресс-служба правительства страны.

Об этом: Аргентина приостанавливает авиасообщение с Бразилией, Чили и Мексикой

04:27 26.03.2021

25 марта вечером в международный аэропорт Сараево рейсом из Стамбула прибыла вакцина от коронавируса компании AstraZeneca, купленная через механизм COVAX. Об этом сообщает боснийское новостное агентство Dnevni avaz.

Читайте подробнее: В Боснию и Герцеговину прибыли вакцины от коронавируса по программе COVAX

04:27 26.03.2021

Власти Южной Кореи продлят ограничения, введенные из-за пандемии коронавирусной инфекции, еще на две недели, заявил премьер-министр страны Чон Се Гюн в ходе оперативного совещания.

Читайте подробнее: В Южной Корее продлили ограничения по COVID-19

04:38 26.03.2021

В Мексике с начала пандемии скончались более 200 тысяч пациентов с коронавирусной инфекцией, заявил главный эпидемиолог республики Хосе Луис Аломия в ходе пресс-конференции.

Читайте подробнее: В Мексике число умерших пациентов с COVID-19 превысило 200 тысяч

05:03 26.03.2021

В Южной Корее за прошедшие сутки выявили 494 случая заражения коронавирусом нового типа, сообщает южнокорейский центр по контролю и профилактике заболеваний.

Читайте подробнее: В Южной Корее число зараженных коронавирусом превысило 100 тысяч

05:52 26.03.2021

В Новой Зеландии за прошедшие сутки выявили трех носителей коронавируса SARS-CoV-2, сообщает пресс-служба новозеландского минздрава.

Читайте подробнее: В Новой Зеландии за сутки выявили трех носителей коронавируса

05:56 26.03.2021

Национальный институт по надзору за продуктами питания и лекарствами Колумбии выдал разрешение на экстренное применение в стране вакцины от коронавируса SARS-CoV-2 компании Janssen (принадлежащей американской Johnson & Johnson). Об этом глава регулятора Хулио Сесар Алдана 25 марта заявил в ходе выступления, которое транслировалось на странице администрации президента Колумбии в социальной сети Twitter.

Читайте также: В Колумбии одобрили использование вакцины от COVID-19 Janssen

06:08 26.03.2021

Евросоюз столкнулся с «мировой войной нового типа» из-за вакцин от коронавируса, и Россия, наряду с Китаем, якобы является стороной в этом противостоянии. Об этом 25 марта заявил президент Франции Эммануэль Макрон после первого дня виртуального саммита Евросоюза.

Читайте подробнее: Макрон причислил Россию к стороне, воюющей из-за вакцин

06:30 26.03.2021

Франция одобрила прибытие в Боснию и Герцеговину первых партий вакцин от коронавируса, доставленных в рамках механизма COVAX, в который она вложила более миллиарда евро. Об этом сообщает боснийское новостное агентство N1.

Читайте подробнее: Франция одобрила прибытие вакцины от коронавируса в Боснию и Герцеговину

07:15 26.03.2021

Вакцина от коронавируса Moderna (сс) Airman 1st Class Anna Nolte Post-production Zacharie Grossen

07:48 26.03.2021

В Аргентине общее число умерших пациентов с коронавирусной инфекцией превысило 55 тысяч человек, сообщает пресс-служба аргентинского минздрава.

Читайте также: В Аргентине число умерших пациентов с COVID-19 превысило 55 тысяч

08:04 26.03.2021

В Швеции число зарегистрированных летальных случаев в результате заболевания COVID-19 за сутки увеличилось на 16. Данная информация была опубликована 25 марта на сайте Агентства общественного здравоохранения Швеции, которое отслеживает эпидемиологическую ситуацию в круглосуточном режиме и предоставляет актуальную статистику по распространению коронавируса в стране.

Читайте также: В Швеции за сутки от COVID-19 скончались 16 человек

08:07 26.03.2021

За минувшие сутки на территории Мексики от COVID-19 и связанных с ним последствий скончались 584 пациента и потому их общее число превысило 200 тыс. Об этом 26 марта сообщил замглавы минздрава страны Уго Лопес-Гатель на своей странице в соцсети в Twitter.

Подробности в материале: В Мексике число скончавшихся от COVID-19 превысило 200 тыс

08:08 26.03.2021

Власти Швейцарии и Исландии продолжат вакцинацию своих жителей от COVID-19 препаратом британско-шведской фармкомпании AstraZeneca. Решение принято в связи с тем, что Европейское агентство лекарственных средств (EMA) настояло, что «преимущества вакцины перевешивают все риски». Об этом 25 марта сообщает CNN.

Читайте подробнее: Швейцария и Исландия продолжат использовать вакцину AstraZeneca от COVID-19

08:12 26.03.2021

Общее количество подтвержденных летальных исходов при заболевании COVID-19 в Мексике возросло на 584 и составило 200 211. Об этом 25 марта сообщила пресс-служба мексиканского минздрава.

Читайте подробнее: В Мексике число умерших от COVID-19 превысило 200 тысяч

08:15 26.03.2021

Новый локдаун был объявлен властями Чили в связи с ростом случаев заражения коронавирусом. Об этом 25 марта сообщает пресс-служба чилийского минздрава.

Об этом: В Чили объявлен новый локдаун из-за распространения коронавируса

08:15 26.03.2021

В Евросоюзе необходимо сохранить ограничения на несущественные поездки в связи с продолжающимся распространением коронавируса. К такому решению пришли европейские лидеры на онлайн-саммите ЕС.

Читайте также: Саммит Евросоюза решил сохранить ограничения на несущественные поездки

08:16 26.03.2021

За последние сутки во Франции было выявлено свыше 45,6 тыс. новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом. Об этом 26 марта сообщается на сайте санитарной службы страны Santé publique.

Читайте подробнее: Во Франции за сутки выявили свыше 45,6 тыс. носителей коронавируса

08:18 26.03.2021

Статистика по COVID в Киргизии на 26 марта 2021 года: выявлено 100 новых случаев, 62 человека выздоровели.

С начала марта 2021 года число заболевших выросло более чем в 2 раза.

Всего с начала пандемии в стране коронавирусом заболело 87 758 человек, 1494 умерли.

08:18 26.03.2021

Власти Малайзии из-за пандемии коронавируса как минимум до 2022 года отложили ранее запланированное снижение минимального возраста для граждан, имеющих право участвовать в выборах. Об этом со ссылкой на председателя избиркома Абдулу Гани Саллэха 26 марта сообщает газета The Straits Times.

Об этом: В Малайзии отложили снижение возрастного ценза для участия в выборах

08:19 26.03.2021

25 марта пресс-секретарь министерства здравоохранения Ирана Сима Садат Лари заявила, что за последние сутки 97 иранцев скончались от коронавирусной инфекции (COVID-19), в результате чего общее число смертей достигло 62 142. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Подробности в материале: В Иране за сутки COVID-19 унес жизни 97 человек

08:19 26.03.2021

За истекшие сутки на территории Бразилии было выявлено свыше 100 тыс. новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом, что стало новым самым большим числом за весь период пандемии. Об этом 26 марта сообщает минздрав страны.

Читайте подробнее: В Бразилии за сутки выявили свыше 100 тыс. случаев заражения SARS-CoV-2

08:22 26.03.2021

Президент Ирана Хасан Рухани заявил, что экспорт большей части сырой нефти будет осуществляться с терминалов Персидского и Оманского заливов в текущем иранском году, начавшемся 20 марта 2021 года. Об этом 25 марта сообщило иранское агентство IRNA.

Читайте подробнее: Президент Ирана обрисовал перспективы экспорта сырой нефти из южных районов

08:24 26.03.2021

Наличие справки об отрицательного теста на коронавирус станет обязательным условием с 28 марта для всех, кто прибывает в Германию на самолетах. Об этом 25 марта сообщило агентство DPA со ссылкой на проект распоряжения немецкого минздрава.

Подробности в материале: Германия объявила новые правила для прилета в страну из-за коронавируса

08:25 26.03.2021

Общее количество выявленных на территории Канады подтвержденных случаев заражения коронавирусной инфекцией за последние сутки возросло на 5192 и превысило 951,5 тыс. Об этом 26 марта сообщает канадский минздрав.

Об этом: В Канаде число выявленных носителей коронавируса превысило 951,5 тыс

08:36 26.03.2021

За последние сутки в Колумбии было выявлено свыше 6,7 тыс. новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом. Об этом 26 марта сообщает министерство здравоохранения и социальной защиты страны на своей странице в соцсети в Twitter.

Читайте подробнее: В Колумбии за сутки выявили свыше 6,7 тыс. новых носителей коронавируса

08:37 26.03.2021

12 новых случаев заражения коронавирусом выявили в Абхазии в течение 25 марта. Сообщение об этом опубликовал оперативный штаб республики по защите населения от SARS-CoV-2.

Читайте также: В Абхазии выявили 12 носителей коронавируса за сутки

09:07 26.03.2021

В Госдуме считают опасными заявления президента Франции Эммануэля Макрона о том, что Европа столкнулась с мировой войной нового типа, связанной с вакцинацией, передает корреспондент ИА REGNUM 26 марта.

Подробности в материале: В Госдуме ответили Макрону на обвинения в войне нового типа из-за вакцин

09:11 26.03.2021

Вакцинация от COVID-19 с использованием российского препарата «Спутник V» начнется в Ливане 30 марта. Об этом 26 марта рассказал председатель Ливано-российского делового совета, почетный консул РФ в Триполи (Северный Ливан) Жак Сарраф.

Читайте также: Вакцинация российским препаратом «Спутник V» в Ливане начнется 30 марта

09:23 26.03.2021

В Молдавии в течение суток 25 марта выявили 2132 случая заражения коронавирусом в ходе 6704 исследований. Об этом сообщает пресс-служба минздрава республики.

Подробности в материале: В Молдавии за сутки выявили более 2100 носителей коронавируса

09:26 26.03.2021

На Украине постараются замедлить вакцинацию от COVID-19 в надежде на возобновление поставок вакцины из Индии. Об этом заявил министр здравоохранения Украины Максим Степанов.

Читайте также: На Украине надеются на продолжение поставок индийской вакцины от COVID-19

09:26 26.03.2021

Дезинфекция автомобиля скорой помощи. (сс) 軍聞社莊家宏

09:31 26.03.2021

Власти США намерены усиленными темпами производить и распространять по стране вакцины против коронавирусной инфекции, чтобы выполнить план президента Джо Байдена на первые 100 дней работы новой администрации. Об этом пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки сообщила 25 марта в интервью телекомпании MSNBC.

Байден ранее пообещал, что в США по меньшей мере 200 млн прививок от COVID-19 будут сделаны за первые 100 дней его президентства.

Об этом: В США усиленно займутся распространением вакцин от COVID-19

09:43 26.03.2021

Политизация и навешивание ярлыков на вакцины от коронавируса будут мешать борьбе с пандемией COVID-19, этим явлениям нужно сопротивляться. Об этом главы МИД Китая и Турции Ван И и Мевлют Чавушоглу заявили на встрече в Анкаре, сообщает 25 марта Центральное телевидение Китая.

«Необходимо, чтобы страны мира оказывали сопротивление этому», — подчеркнул Ван.

Читайте подробнее: Главы дипломатий Турции и КНР призвали бороться с политизацией вакцин

10:09 26.03.2021

В Грузии в течение последних суток в ходе 29 341 исследования на SARS-CoV-2 выявили 419 случаев заражения коронавирусом. Эту информацию 26 марта опубликовали на сайте Stopcov.ge.

Об этом: В Грузии за сутки выявили более 400 носителей коронавируса

10:12 26.03.2021

На Украине в очередной раз обновили рекорд по количеству новых случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2 — 18 132 выявленных случая.

Подробности в материале: На Украине за сутки выявили свыше 18 тыс. случаев заражения коронавирусом

10:19 26.03.2021

В Европейском союзе к настоящему моменту было произведено 165 млн доз вакцин от коронавируса, из которых 88 млн доз (53%) были поставлены в государства — члены ЕС, а остальные 77 млн (47%) — вывезены за рубеж.

Подробности в материале: Евросоюз отправил на экспорт почти половину своих вакцин от коронавируса

10:24 26.03.2021

За истекшие сутки в Донецкой Народной Республике (ДНР) было выявлено 86 новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом. Об этом 26 марта сообщает минздрав ДНР.

Читайте подробнее: В ДНР за сутки выявили 86 новых носителей коронавируса

10:29 26.03.2021

Разработчики российской вакцины «Спутник V» стремятся деполитизировать процесс вакцинации планеты от COVID-19, что связано с надеждой на мир, а не на войну. Об этом говорится в официальном аккаунте «Спутника V» в Twitter в ответ на заявление президента Франции Эммануэля Макрона о «мировой войне нового типа», связанной с процессом вакцинации во всём мире.

«Дорогой Эммануэль Макрон, мы стараемся, чтобы вакцины оставались вне политики — это наша лучшая надежда на мир во всем мире, не на войну. Мы признательны за то, что Вы отправили команду французских ученых во главе с [директором по науке Национального института здравоохранения и медицинских исследований (Inserm)) Мари-Поль Кьени и за наше партнерство с Францией, которое очень помогло нам и внесло вклад в нашу общую борьбу с COVID», — говорится в сообщении.

Читайте подробнее: Создатели «Спутника V» ответили Макрону на слова о «войне вакцин»

10:39 26.03.2021

В ходе 1460 исследований в лабораториях Приднестровья за последние сутки медики выявили 437 случаев заражения коронавирусом. Об этом 26 марта сообщает пресс-центр МВД ПМР.

Читайте подробнее: В Приднестровье за сутки выявили более 430 случаев заражения коронавирусом

10:43 26.03.2021

Создатели российского препарата от COVID-19 «Спутник V» ответили на заявления президента Франции Эммануэля Макрона о «мировой войне нового типа» из-за вакцин. Об этом 26 марта говорится на официальной странице российской вакцины в соцсети Twitter.

Подробности в материале: Создатели «Спутника V» ответили на слова Макрона о войне из-за вакцин

10:49 26.03.2021

Запад разжигает фармацевтическую войну, считает депутат Госдумы Алексей Журавлёв («Родина»).

Читайте также: В Госдуме винят Запад в разжигании фармацевтической войны

10:55 26.03.2021

За период пандемии коронавирусной инфекции мировая экономика потеряла свыше $3,5 трлн, что в два раза больше по сравнению с нанесенным кризисом 2008 года ущербом. Об этом 26 марта заявил замглавы МИД РФ Сергей Вершинин.

Подробности в материале: В МИД России оценили потери мировой экономики от пандемии коронавируса

11:16 26.03.2021

Компания из США Pfizer, являющаяся вместе со своим немецким партнером BioNTech разработчиком вакцины от COVID-19, объявила о начале проведения клинических испытаний препарата на детях младшего возраста. Об этом 26 марта сообщает телеканал N-tv со ссылкой на представителя Pfizer.

Читайте также: Pfizer начала испытания вакцины от COVID-19 на детях

11:41 26.03.2021

После доставки в Грузию вакцины от COVID-19, произведённой компанией Pfizer, население гораздо активней стало записываться на вакцинацию. Об этом, как сообщает пресс-служба правительства, 26 марта рассказала министра здравоохранения Екатерина Тикарадзе на брифинге.

Читайте также: Глава минздрава Грузии рассказала о ходе вакцинации от COVID-19

11:51 26.03.2021

Пресс-секретарь целевой группы по борьбе с COVID-19 Вику Адисасмито заявил, что число случаев смерти из-за коронавируса в Индонезии за последние три месяца неуклонно снижалось, сообщает CNN Indonesia.

Читайте также: В Индонезии число случаев смерти от COVID-19 снижается

11:52 26.03.2021

Министр здравоохранения Украины Максим Степанов уверен, что до середины апреля в стране будет сохраняться тяжёлая ситуация с распространением COVID-19.

Читайте также: Глава минздрава Украины оценил ситуацию с распространением SARS-CoV-2

11:54 26.03.2021

В Молдавию скором времени доставят российскую вакцину от COVID-19 «Спутник V». Об этом 26 марта заявил экс-президент Молдавии, председатель «Партии социалистов» Игорь Додон на своем YouTube-канале.

Читайте подробнее: В Молдавию скоро доставят вакцину «Спутник V» — Додон

11:56 26.03.2021

Группа бразильских ученых впервые обнаружила присутствие коронавируса в деснах некоторых пациентов, умерших в результате заражения COVID-19. Об этом пишет издание La Última Hora.

Открытие является результатом исследования, проведенного медицинским факультетом Университета Сан-Паулу (USP), и было опубликовано в «Журнале микробиологии полости рта».

Об этом: Штамм коронавируса обнаружен в Бразилии в деснах пациентов

12:07 26.03.2021

В Белоруссии должна быть в кратчайшие сроки создана самая лучшая вакцина от COVID-19. Такое поручение 26 марта дал белорусский президент Александр Лукашенко в ходе встречи с министром здравоохранения республики Дмитрием Пиневичем, его слова приводит агентство БелТА.

Читайте подробнее: Лукашенко поручил создать «самую лучшую вакцину от COVID-19»

12:21 26.03.2021

Члены ряда общественных движений и партии «Гирчи — больше свободы» объявили о проведении 3 апреля протестной акции против комендантского часа. Об этом говорится на созданной для мероприятия странице в соцсети Facebook.

Читайте подробнее: В Тбилиси анонсировали акцию протеста

12:22 26.03.2021

Положение делв области борьбы с COVID-19 в России и Китае гораздо лучше, чемв ЕС, и уводить внимание от этого факта разговорами о«стратегии свободного мира» — значит заниматься безответственной болтовнёй, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин, комментируя высказывания президента Франции Эммануэля Макрона.

Читайте также: Макрон занят безответственной болтовнёй: о «мировой войне вакцин»

12:29 26.03.2021

Собор Святого Петра. Рим (cc) Alvesgaspar

12:31 26.03.2021

За минувший год появилось больше знаний о COVID-19, однако даже специалисты все еще очень многого о нем не знают, сообщил советник президента Чехии по вопросам здравоохранения Роман Примула.

Читайте подробнее: В Чехии рассказали об ошибках в борьбе с COVID-19

12:40 26.03.2021

Вакцина от COVID-19 производства AstraZeneca снова будет применяться в Швеции для вакцинации населения в возрасте 65 лет и старше. Однако для более молодых людей рекомендуется продолжительный перерыв. Об этом сообщила новостная служба SVT Nyheter.

Читайте также: Швеция возобновила применение вакцины AstraZeneca

12:42 26.03.2021

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что критика в адрес индийской вакцины от COVID-19 под названием Covishield является необоснованной.

Читайте подробнее: В МИД Украины заявили об информационной атаке против вакцины Covishield

12:45 26.03.2021

Россия не намерена вступать в некую «мировую войну» из-за вакцины, о которой заявляет президент Франции Эммануэль Макрон. Как передает корреспондент ИА REGNUM 26 марта, об этом заявил член комитета Госдумы по международным делам Сергей Железняк («Единая Россия»).

Читайте также: Депутат Госдумы: Россия не виновата в отставании Европы по вакцинации

12:50 26.03.2021

Дания продлевает приостановку вакцинации от COVID-19 препаратом производства AstraZeneca. Об этом было объявлено вечером 25 марта в ходе пресс-конференции с участием представителей Национального совета по вопросам здравоохранения Дании, передает новостная служба SVT Nyheter.

Читайте подробнее: В Дании продлили запрет на использование вакцины AstraZeneca на три недели

12:50 26.03.2021

Так называемый вакцинный национализм возник из-за стран, чьи запасы вакцин намного превышают потребности населения. Такое поведение ошибочно, заявила официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин 26 марта на брифинге.

Позиция Китая, подчеркнула Хуа, предельно ясна: вакцины должны быть глобальным общественным благом.

Читайте также: В МИД Китая объяснили появление «вакцинного национализма»

12:54 26.03.2021

Швеция отправила в Германию около полумиллиона тестов на коронавирус для проведения анализа. Критики отмечают, что степень готовности Швеции для борьбы с пандемией должна быть выше, а мощности для обработки образцов должны находиться в пределах страны. Об этом сообщила новостная служба SVT Nyheter.

Читайте подробнее: SVT: Швеция отправила в Германию 500 тыс. тестов на SARS-CoV-2 для анализа

13:03 26.03.2021

В Кремле не согласны с заявлением президента Франции Эммануэля Макрона о том, что Китай и Россия ведут с помощью вакцин «новую войну мирового типа». Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Никаких устремлений по политизации вакцинной тематики и никаких устремлений по использованию вакцины в качестве инструмента влияния у России не было, нет и никогда не будет», — сказал Песков.

Читайте подробнее: Песков не согласился со словами Макрона о «войне вакцин»

13:13 26.03.2021

Тем гражданам Швеции, которые хотят отказаться от вакцинирования от COVID-19 препаратом AstraZeneca, придется подождать, поскольку выбирать вакцину для своей иммунизации в настоящее время недопустимо. Об этом сообщил государственный эпидемиолог Швеции Андерс Тегнелл в эфире телеканала SVT.

Читайте также: В Швеции не все вакцины могут быть доступны одномоментно — эпидемиолог

13:16 26.03.2021

Российская вакцина от COVID-19 «Спутник V» одобрена для применения на территории Антигуа и Барбуды. Об этом 26 марта сообщает пресс-служба Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ).

Подробности в материале: Российскую вакцину «Спутник V» одобрили в Антигуа и Барбуде

13:27 26.03.2021

В праздничные дни Пасхи над Балеарскими островами будут летать четыре беспилотника службы экстренной помощи, вертолет гражданской гвардии и еще один вертолет национальной полиции. Их цель — быть «глазами» полицейских и дополнить с высоты работу по контролю ограничений, чтобы остановить распространение COVID-19, пишет издание La Última Hora.

Подробности в материале: Дроны и вертолеты проследят за соблюдением ограничений на Майорке

13:39 26.03.2021

Командующий Вооруженными силами Индонезии Хади Тьяхджанто проинспектировал вакцинацию солдат ВМС Индонезии препаратом AstraZeneca, сообщает Kompas.

Читайте также: В Индонезии от коронавируса привили 130 тысяч солдат

13:41 26.03.2021

Власти итальянского региона Кампания (Неаполь) договорились о закупках российской вакцины от коронавируса «Спутник V», сообщили в администрации региона 26 марта. Закупки начнутся сразу после того, как фармацевтический регулятор ЕС разрешит использование вакцины в Евросоюзе.

Читайте также: Власти Неаполя договорились о закупках вакцины «Спутник V»

13:46 26.03.2021

Из-за сложившейся в Венгрии непростой эпидемиологической ситуации с пандемией коронавирусной инфекции, власти страны не намерены ослаблять карантинные меры и собираются начать прививать от COVID-19 беременных женщин. Об этом 26 марта заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, его слова приводит агентство Reuters.

Читайте также: В Венгрии намерены начать прививать от COVID-19 беременных

13:47 26.03.2021

В Молдавии нельзя проводить в 2021 году досрочные выборы в парламент республики, так как в стране высокие темпы распространения коронавируса, кроме того, в бюджете на этот год не заложены расходы на выборы. Об этом 26 марта заявил экс-президент Молдавии, председатель «Партии социалистов» Игорь Додон на своем YouTube-канале.

Об этом: Досрочные выборы в парламент Молдавии в 2021 году не состоятся — Додон

14:08 26.03.2021

Не прошло и года с тех пор, как Александр Лукашенкозаверял, что в Белоруссии от коронавируса никто не умрёт. Он принял 26 марта министра здравоохранения Дмитрия Пиневича, сообщив, что вакцину гражданам постсоветской республики будут продавать.

Читайте также: Белорусская вакцина от коронавируса — «дело чести» подчинённых Лукашенко

14:18 26.03.2021

По данным целевой группы по борьбе с COVID-19, в Индонезии за сутки выявили 4982 случая заражения коронавирусом, сообщает Detik.

Читайте также: В Индонезии за сутки выявили 4982 случая заражения коронавирусом

14:20 26.03.2021

В Швеции вакцину AstraZeneca снова можно использовать для людей старше 65 лет. Об этом Агентство общественного здравоохранения объявило вечером 25 марта. Однако для более молодых возрастов запрет продлевается. В эфире телеканала SVT о дальнейшем судьбе вакцины AstraZeneca рассказал государственный эпидемиолог Швеции Андерс Тегнелл.

Подробности в материале: В Швеции продлили запрет на введение вакцины AstraZeneca лицам до 65 лет

14:24 26.03.2021

Эстония входит в тройку лидеров стран-членов Европейского Союза по доле вакцинированных к общему числу населения. Об этом сообщается в пресс-службе правительства Эстонии со ссылкой на премьер-министра Каю Каллас.

Читайте подробнее: Эстония вошла в тройку лучших стран Евросоюза по доле вакцинированных

14:25 26.03.2021

Вакцина от COVID-19 производства AstraZeneca вновь рекомендована на территории Швеции. Однако применять ее будут только на пожилых людях старше 65 лет. В эфире SVT научный сотрудник Каролинского института Али Миразими дал свое объяснение, почему вакцина AstraZeneca по-прежнему недоступна для лиц молодых возрастов в Швеции.

Читайте подробнее: В Швеции объяснили, почему вакцина AstraZeneca недоступна для молодых

14:30 26.03.2021

В 14 ленах Швеции распространенность «британского» штамма коронавируса превышает 70% от общего числа случаев заражения, как показывают пресс-релизы региональных администраций регионов. Так, в Йёнчёпинге, например, на «британский» вариант приходится 92% проанализированных случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщила новостная служба SVT Nyheter.

Читайте подробнее: В 14 ленах Швеции «британский» штамм коронавируса стал доминирующим

14:38 26.03.2021

За минувшие сутки в Эстонии проанализировано 5876 тестов на коронавирусную инфекцию, из которых положительными оказались 1151 или 20%.

Об этом: Коронавирус не отступает: за день в Эстонии от COVID-19 скончались 11 челов

14:48 26.03.2021

Министр здравоохранения Индонезии Буди Гунади Садикин заявил, что в стране сделали 10 миллионов инъекций вакцины от коронавируса, сообщает CNN Indonesia.

Читайте подробнее: В Индонезии сделали 10 млн инъекций вакцины от коронавируса

14:50 26.03.2021

На территории Швейцарии с начала прививочной кампании от COVID-19 было зарегистрировано в общей сложности 37 летальных случаев после прохождения вакцинации. Об этом 26 марта говорится в сообщении швейцарского агентства по терапевтической продукции Swissmedic, обнародованном на сайте правительства страны.

Читайте подробнее: В Швейцарии сообщили о 37 скончавшихся после вакцинации от COVID-19

14:51 26.03.2021

В Южной Корее выявили более 360 случаев заражения новыми штаммами коронавируса. Об этом сообщает MBC News со ссылкой на представителей Корейского управления по контролю и профилактике заболеваний.

Читайте подробнее: В Южной Корее выявили свыше 360 носителей новых штаммов коронавируса

14:55 26.03.2021

Правительство Китая направит в Молдавию партию вакцины от COVID-19. Об этом, как передает 26 марта пресс-служба молдавского правительства, сообщил посол КНР в Кишиневе Чжан Инхун на встрече с и. о. премьер-министра Молдавии Аурелиу Чокой.

Об этом: В Молдавию доставят «внушительную партию» вакцины из Китая

15:02 26.03.2021

Приостановка вакцинации от COVID-19 с использованием препарата британо-шведской компании AstraZeneca в Норвегии продлена до 15 апреля. Об этом 26 марта сообщает телекомпания NRK со ссылкой на норвежский институт здравоохранения.

Читайте также: В Норвегии продлили приостановку вакцинации препаратом AstraZeneca

15:03 26.03.2021

Главной причиной медленной вакцинации населения Латвии является острая нехватка самой вакцины, вызванная ошибочной ставкой на продукцию фармакологического концерна AstraZeneca.

Подробности в материале: Минздрав Латвии: допущены серьезные просчеты при выборе вакцины AstraZeneca

15:14 26.03.2021

Вакцина от коронавируса Oxford-AstraZeneca (cc) Gencat

15:21 26.03.2021

Процесс вакцинации от COVID-19 в Турции будет облегчен при использовании российского препарата «Спутник V». Об этом 26 марта заявил после пятничной молитвы турецкий президент Тайип Эрдоган в эфире телеканала TRT.

Читайте подробнее: Использование «Спутника V» в Турции облегчит процесс вакцинации — Эрдоган

15:24 26.03.2021

Глава минздрава Украины Максим Степанов рассказал, чем опасна «британская» разновидность SARS-CoV-2.

Об этом: На Украине распространился «британский» штамм коронавируса — минздрав

15:41 26.03.2021

AstraZeneca запросила сведения о случае смерти в Грузии медсестры, которой была сделана прививка от COVID-19, произведенной этой компанией. Об этом, как передаёт грузинский «Первый канал», 26 марта рассказал журналистам адвокат семьи погибшей Вахо Барамашвили.

Читайте также: AstraZeneca заинтересовалась смертью медсестры в Грузии после прививки

15:54 26.03.2021

Общее количество выявленных на территории Белоруссии подтвержденных случаев заражения коронавирусной инфекцией за последние сутки возросло на 1425 и достигло 316 418. Об этом 26 марта сообщает пресс-служба белорусского минздрава.

Об этом: В Белоруссии за сутки выявили 1425 новых случаев заражения коронавирусом

16:11 26.03.2021

В Грузии 100 знаменитостей получат вакцину от COVID-19 вне очереди в рамках популяризации прививочной кампании. Об этом, как сообщает пресс-служба правительства, 26 марта заявила министр здравоохранения Грузии Екатерина Тикарадзе.

Читайте также: Глава минздрава Грузии анонсировал вакцинацию «100 известных людей»

16:28 26.03.2021

В Польше готовится ряд организационных изменений в план вакцинации населения от COVID-19. Об этом, как сообщает Polskie Radio, заявил 25 марта глава канцелярии премьер-министра Польши, председатель правительственной группы по реализации Национальной программы вакцинации от COVID-19 Михал Дворчик во время брифинга.

Читайте также: В Польше могут внести изменения в план вакцинации населения от COVID-19

16:41 26.03.2021

Владимир Путин на заседании наблюдательного совета «Россия — страна возможностей» 26 февраля затронул тему борьбы с пандемией, сравнив результаты с другими странами, которые претендуют на то, чтобы называться странами с развитыми системами здравоохранения.

И рассказал про своего очень хорошего знакомого в Латвии, который не смог справиться с ковидом:"Он жил в Латвии практически всю жизнь, заболел ковидом и выяснилось, что в главном латвийском инфекционном центре МРТ даже нет, только старый рентген. Он не может показать реальный уровень поражения лёгких. Лекарств нет. Предложили вывезти его в Москву, сделали все, но вывезти его не смогли. Человек умер. Вот это уровень организации в том числе».

16:42 26.03.2021

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий gov. pl

16:44 26.03.2021

Прокурор Федерации футбола Италии (FIGC) Джузеппе Кине на процессе по делу римского «Лацио» о нарушении медпротоколов запросил для президента футбольного клуба Клаудио Лотито дисквалификацию на 13 месяцев. Об этом 26 марта передает Sky Sport.

Подробности в материале: Президента «Лацио» могут отстранить из-за нарушения протоколов COVID

16:49 26.03.2021

Министр здравоохранения Польши Адам Недзельский во время пресс-конференции сообщил, при каких условиях в республике возможно ослабление некоторых социальных и экономических ограничений, введенных из-за пандемии коронавируса. Об этом 26 марта сообщает Polskie Radio 24.

«В настоящее время мы фиксируем рост среднего количества новых заражений SARS-CoV-2 в сутки примерно на 25% в неделю. И пока мы не достигнем апогея заражений, плато, ни о каком ослаблении локдауна речи быть не может. То есть, среднее число суточных заражений должно устояться в течение хотя бы нескольких недель, тогда мы начнем обсуждать снятие ограничений», — заявил Недзельский.

Читайте подробнее: Глава минздрава Польши сообщил, когда начнут ослаблять ограничения

16:55 26.03.2021

По официальным данным, всего в Косово выявлено 85 334 случая заражения коронавирусом. 70 587 пациентов уже здоровы. 1813 человек скончались от осложнений, вызванных COVID-19. За сутки в Косово умерли 10 пациентов с COVID-19. Лечение проходят 12 934 человека. Уже два месяца наблюдается медленный, но неуклонный рост числа активных случаев заражения.

Читайте подробнее: В Косово за сутки выявили 836 носителей коронавируса

16:59 26.03.2021

По данным министерства здравоохранения страны, всего в Албании выявили 122 767 случаев заражения коронавирусом. 87 760 человек уже излечились от COVID-19. С начала пандемии 2184 пациента скончались от осложнений, вызванных COVID-19, из них 13 человек в возрасте от 67 до 78 лет — за последние сутки. В стране продолжает действовать комендантский час (с 20:00 до 05:00). При этом наблюдается острая нехватка вакцин от COVID-19.

Читайте также: В Албании за сутки выявили 472 носителя коронавируса

17:31 26.03.2021

Компания по вакцинации против коронавируса в Чили. (сс) Ciberprofe

17:36 26.03.2021

В США за последние сутки зафиксировано около 70 тысяч новых случаев заражения коронавирусом, сообщает Университет Джонса Хопкинса.

Подробности в материале: Число инфицированных коронавирусом в США превысило 30 миллионов

17:40 26.03.2021

По данным министерства, с начала эпидемии в стране выявили 123 421 случай заражения, при этом население страны лишь немногим превышает два миллиона человек. 3574 человека умерли от осложнений, вызванных COVID-19. За последние сутки скончались 29 человек, что в два раза выше, чем в соседних Косово или Албании. 103 374 пациента выздоровели.

Об этом: В Северной Македонии за сутки умерли 29 пациентов c COVID-19

18:35 26.03.2021

Целевая группа Всемирной метеорологической организации выпустила свой первый доклад о метеорологических факторах и факторах качества воздуха, влияющих на пандемию COVID‑19. В нем содержится предостережение о том, что погодные и климатические условия, в том числе повышение температуры весной в Северном полушарии, не должны служить поводом для ослабления мер по остановке распространения вируса.

По мнению группы экспертов в области наук о Земле, медицины и общественного здравоохранения, состоящей из 16 человек, динамика распространения COVID‑19 в 2020 году и в начале 2021 года, судя по всему, была обусловлена в первую очередь правительственными мерами, такими, как обязательное ношение масок и ограничение поездок, а не метеорологическими факторами. К другим значимым движущим факторам относятся изменения в поведении и демографических характеристиках пострадавшего населения, а в последнее время — мутации вируса, сообщается на сайте Гидрометцентра России.

18:35 26.03.2021

Тест на антитела к коронавирусу. © Raimond Spekking. Wikimedia Commons

19:25 26.03.2021

Представители Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) считали невероятным создание вакцины от коронавируса по той технологии, которую применили разработчики российской вакцины «Ковивак». Об этом сообщил заместитель министра науки и высшего образования РФ Алексей Медведев на технофоруме «От винта!» 26 марта. Он отметил, что год назад, когда обсуждалась возможность создания вакцины с руководителем Центра Чумакова, он выразил сомнение в возможности реализации этого проекта. Однако пошел на риск и дал группе молодых людей осуществить этот проект, который в итоге состоялся.

«И сейчас Россия имеет третью вакцину от коронавируса, что само по себе беспрецедентно, и эта вакцина спасет миллионы людей», — цитирует ТАСС Медведева.

19:34 26.03.2021

Глава правительства Албании выразил убежденность в том, что Косово и Албания обладают возможностями и потенциалом для реализации многих смелых проектов в различных секторах, в том числе в сфере борьбы с COVID-19.

По словам Рамы, это будет способствовать дальнейшей интеграции албанцев.

Об этом: Премьер-министр Албании пригласил нового косовского коллегу Курти в Тирану

19:49 26.03.2021

Замерший в анабиозе российский рынок въездного туризма начинает подавать признаки жизни. Туроператоры сообщают о заездах немногочисленных туристических групп из Египта, ОАЭ, отмечают бронирования из Индии, сообщает АТОР.

Так, в компании «Тари тур«встречают группу туристов из Египта уже в эту субботу, 27 марта.

«Приедет небольшая группа из 12 человек. Туристы из Египта поедут по классическому для иностранцев маршруту: три дня в Москве, затем переезд в Санкт-Петербург», — рассказал управляющий директор туроператора компании Игорь Кузьмин.

По его словам, в начале апреля компания также ожидает заезд группы из Индии. Однако пока неясно, сможет ли состояться эта поездка. Недавно стало известно, что Индия продлила до 30 апреля запрет на международные рейсы. Тем не менее, как сообщают туроператоры, туристы из Индии сейчас могут получить российскую визу.

19:50 26.03.2021

Вакцина от коронавируса Moderna U.S. Navy

19:53 26.03.2021

В Великобритании за последние сутки зафиксировано 6187 новых случаев заражения коронавирусом, скончались ещё 70 пациентов с COVID-19, сообщает правительство Соединённого Королевства.

Подробности в материале: В Великобритании за сутки выявлено более 6,1 тысячи случаев COVID-19

20:06 26.03.2021

В мире за последние сутки зафиксировано 614 570 новых случаев заражения коронавирусом, скончались ещё по меньшей мере 9396 пациентов с COVID-19, сообщаетВсемирная организация здравоохранения.

Читайте также: ВОЗ: в мире за сутки выявлено 614 тысяч носителей коронавируса

20:10 26.03.2021

По состоянию на 26 марта в Черногории вакцинированы от коронавируса 14 850 человек, то есть 2,4 процента населения, об этом сообщается на сайте covidodgovor.me.

Сообщается, что 1601 человек получил вторую дозу вакцины.

Об этом: Число вакцинированных от коронавируса в Черногории приближается к 2,5%

20:51 26.03.2021

По данным на26 марта в Италии умерли 107 256человек с подтвержденным диагнозом «коронавирусная пневмония», за последние сутки этот показатель увеличился на457 (днем ранее — на 460).

Число подтвержденных носителей выросло на23 987(днем ранее — на23 696).

С учетом выздоровевших и погибших общее число носителей коронавируса за всё время эпидемии составляет3 488 619 — более 5,5% населения страны. В настоящее время заражены 566 711человекна3753 больше, чем днем ранее.

Подробности в материале: За сутки в Италии выявлено более 20 тысяч носителей коронавируса

20:55 26.03.2021

54% итальянцев готовы вакцинироваться от коронавируса, таковы данные исследования Ipsos. 28% граждан предпочитают подождать, как скажутся прививки на других гражданах и, возможно, выбрать конкретную вакцину. 11% респондентов заявили, что не хотели бы прививаться.

Об этом: Почти половина итальянцев не готова привиться от коронавируса

21:03 26.03.2021

С учетом динамики эпидемии в Италии на возвращение к прежней («нормальной») жизни уйдет еще от 7 до 13 месяцев, заявил вирусолог Миланского университета Фабрицио Прельяско.Но и такой сценарий может оказаться слишком оптимистическим, если будут повторяться имевшие место ранее массовые нарушения ограничений в тех регионах, где ограничения начинают смягчать, добавил эксперт.

Читайте также: Врачи Италии о коронавирусе: на возвращение к прежней жизни уйдёт еще год

21:09 26.03.2021

Вакцина от коронавируса, разработанная американским концерном Johnson & Johnson. (сс) U.S. Army National Guard. Sgt. Sebastian Rothwyn

21:12 26.03.2021

Сразу после Пасхи (4 апреля) сотрудники итальянского национального инфекционного госпиталя «Спалландзани» начнут эксперименты с вакциной «Спутник V». Участие в экспериментах примут также сотрудники Института Гамалеи.

Предполагается проверить эффективность «русской вакцины» против штаммов коронавируса, распространенных в Италии (британского, бразильского и южноамериканского), а также проверить, как реагирует организм на вторую прививку «Спутником», если первая была сделана вакциной AstraZeneca.

Ранее 26 марта в администрации региона Кампанья (Неаполь) сообщили о достижении договоренности о закупках «Спутника V», контракт актуализируется в тот же момент, когда регулятор ЕС выдаст разрешение на использование «русской вакцины» в Евросоюзе.

Подробности в материале: Врачи Италии готовят эксперименты со «Спутником V»

21:20 26.03.2021

Лишь 23,5% граждан Италии старше 80 лет уже привиты от коронавируса, сообщили в правительстве страны. Обе прививки получили чуть менее миллиона человек, относящихся к этой категории. При этом первую прививку получили почти 2,2 миллиона человек старше 80 лет, то есть чуть менее 49% граждан от общего числа.

Об этом: В Италии привили от коронавируса менее четверти пожилых граждан

21:23 26.03.2021

Распространение эпидемии в Италии начинает замедляться, с таким заявлением выступил глава национального Высшего института здравоохранения Сильвио Брузаферро.Можно говорить о «первых сигналах стабилизации ситуации», добавил он.

Читайте также: Эпидемия в Италии стабилизируется — врачи

21:33 26.03.2021

В ближайшее время правительство Италии должно обсудить проблему врачей и санитаров, отказывающихся прививаться от коронавируса, заявил премьер-министр Марио Драги.Ранее ряд политиков выступил с инициативой сделать вакцинацию для этой категории граждан обязательной. В 2021 году стало известно о нескольких вспышках коронавируса в больницах, «источником» которых, предположительно, являлись непривитые и заразившиеся врачи и санитары.

Читайте также: Премьер Италии пообещал решить проблему непривитых врачей

21:36 26.03.2021

В США за последние 24 часа зафиксировано более 67 443 новых случаев заражения коронавирусом, сообщает 26 марта Университет Джонса Хопкинса.

Об этом: В США за сутки выявлено свыше 67 тыс. новых случаев коронавируса

21:37 26.03.2021

До 30 апреля 2021 года все регионы Италии будут относиться к «красной» или «оранжевой» зонам со строгими антикоронавирусными ограничениями, передают национальные СМИ со ссылкой на источники в оперативном штабе по противодействию эпидемии.

В стране не останется ни одного «желтого» региона (с меньшим числом запретов), власти и врачи рассчитывают, что ограничения в сочетании с прививочной кампанией позволят укрепить наметившуюся тенденцию к сокращению масштабов эпидемии в Италии.

Подробности в материале: В Италии на месяц усилят антикоронавирусные ограничения

21:38 26.03.2021

Высокий спрос на вакцины от коронавируса в мире используют в своих интересах преступные группировки, заявил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус.

Читайте подробнее: ВОЗ обеспокоена фальсификацией вакцин от COVID-19

21:55 26.03.2021

Предоставить Молдавии вакцину от коронавирусной инфекции попросила президент республики Майя Санду у лидеров ряда стран, в том числе президента России Владимира Путина.

Об этом: Президент Молдавии попросила Путина помочь с вакциной от COVID-19

22:38 26.03.2021

Президент Молдавии Майя Санду presedinte. md

22:48 26.03.2021

Режим чрезвычайной ситуации в Чехии, объявленный из-за пандемии коронавируса, продлён до 11 апреля. Соответствующее решение одобрила большинством голосов нижняя палата парламента страны.

Подробности в материале: В Чехии продлён режим чрезвычайной ситуации из-за пандемии

22:49 26.03.2021

По данным ВОЗ, на 26 марта число подтвержденных случаев заражения новым коронавирусом в мире превысило 125,16 млн, увеличившись за сутки более чем на 614 тыс., что является самым высоким показателем суточного роста заболеваемости с 24 января. Число летальных исходов возросло более чем на 9,3 тыс., превысив 2,74 млн.

22:49 26.03.2021

Вакцина от коронавируса Pfizer U.S. Secretary of Defense

00:51 27.03.2021

В Ираке за минувшие сутки выявили рекордное с начала пандемии число зараженных коронавирусом нового типа — 6490 человек, сообщает пресс-служба минздрава республики.

Подробности в материале: В Ираке обновили рекорд по числу зараженных коронавирусом за сутки

01:35 27.03.2021

Новую вакцину от коронавирусной инфекции Versomune разработали специалисты Университета Сан-Паулу в бразильском городе Рибейран-Прету. Об этом заявил министр науки, технологий и инноваций Бразилии Маркус Понтес 26 марта на пресс-конференции.

Читайте подробнее: В Бразилии разработали еще одну вакцину от COVID-19

01:47 27.03.2021

За сутки в Бразилии было зарегистрировано 84 245 новых случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2, а с начала пандемии — 12 404 414. Об этом 26 марта сообщается на сайте бразильского минздрава.

Читайте подробнее: В Бразилии число случаев заражения коронавирусом превысило 12,4 млн

01:49 27.03.2021

На Кубе общее число подтвержденных случаев заражения коронавирусом нового типа превысило 70 тысяч, сообщает пресс-служба кубинского минздрава.

Читайте также: На Кубе число зараженных коронавирусом превысило 70 тысяч

02:02 27.03.2021

22 тысячи доз вакцины будет использовано для вакцинации медицинского персонала из Косово.

Читайте подробнее: Албания закупит у Китая миллион доз вакцины от коронавируса

02:17 27.03.2021

В Чили за прошедшие сутки выявили рекордное с начала пандемии количество случаев заражения коронавирусом нового типа — 7626, сообщает пресс-служба чилийского министерства здравоохранения.

Читайте также: В Чили за сутки выявили рекордное число носителей коронавируса

03:35 27.03.2021

Власти Японии рассчитывают из-за ситуации с COVID-19 вдвое сократить число официальных гостей Олимпиады в Токио, непосредственно не связанных с участием в состязаниях. Об этом 27 марта сообщает агентство Kyodo.

Читайте подробнее: Япония рассчитывает вдвое сократить состав делегаций на Олимпиаде в Токио

03:38 27.03.2021

На чемпионате мира (ЧМ) по фигурному катанию, проходящем в Стокгольме, 26 марта выявили третий случай заражения коронавирусом SARS-CoV-2. Об этом сообщает пресс-служба Международного союза конькобежцев (ISU).

Читайте подробнее: На ЧМ по фигурному катанию выявили третий случай COVID-19

03:39 27.03.2021

В Швеции число зарегистрированных летальных случаев в результате заболевания COVID-19 за сутки увеличилось на 29. Данная информация была опубликована 26 марта на сайте Агентства общественного здравоохранения Швеции, которое отслеживает эпидемиологическую ситуацию в круглосуточном режиме и предоставляет актуальную статистику по распространению коронавируса в стране.

Читайте также: В Швеции за сутки от COVID-19 скончались 29 человек

03:40 27.03.2021

Прогноз по количеству доз вакцины от COVID-19, которое Швеция получит в первой половине 2021 года, снова был сокращен, в связи с чем министр здравоохранения и социальных дел Швеции Лена Халлегрен заявила, что «расстроена» такой новостью. Об этом сообщила новостная служба SVT Nyheter.

Подробности в материале: В минздраве Швеции прокомментировали сокращение объемов поставок вакцины

03:57 27.03.2021

Антипаразитарный препарат Ивермектин, который используется в ветеринарной практике, начали применять для самолечения при коронавирусной инфекции жители Украины. Об этом 26 марта сообщила ведущий инфекционист украинского минздрава Ольга Голубовская в эфире телеканала «Украина 24».

Подробности в материале: Жители Украины стали использовать препарат для скота при лечении COVID-19

04:20 27.03.2021

В Южной Корее впервые за последний месяц выявили более 500 носителей коронавируса нового типа за одни сутки, сообщает южнокорейский центр по контролю и профилактике заболеваний.

Читайте подробнее: В Южной Корее выявили рекордное за месяц число носителей коронавируса

05:38 27.03.2021

Официальный представитель правительства Кипра Кириакос Кушос заболел коронавирусной инфекцией после прививки препаратом AstraZeneca. Об этом политик сообщил в письменном заявлении.

Читайте также: Представитель Кипра заболел COVID-19 после прививки AstraZeneca

06:07 27.03.2021

Собственные гипотезы по поводу происхождения коронавируса SARS-CoV-2 имеет глава Белого дома Джо Байден. Об этом он 26 марта заявил в ходе пресс-конференции.

Читайте далее: Байден заявил о собственных гипотезах по поводу происхождения коронавируса

06:10 27.03.2021

В последние дни распространение коронавирусной инфекция в столице Швеции вступило в фазу плато. Однако число «тяжелых» пациентов в Стокгольме по-прежнему растет. Об этом со ссылкой на заявления директор столичного депзрава Йохана Братта сообщила новостная служба SVT Nyheter.

Читайте подробнее: В Стокгольме растет число тяжелобольных пациентов с COVID-19

07:00 27.03.2021

В Эфиопии за прошедшие сутки выявили 2097 случаев заражения коронавирусом нового типа, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения этой африканской страны.

Читайте подробнее: В Эфиопии за сутки выявили свыше 2 тыс. носителей коронавируса

07:24 27.03.2021

Бывший президент Украины, глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по урегулированию в Донбассе Леонид Кравчук рассказал о своем самочувствии после вакцинации от коронавируса, а также заявил, что качество той или иной вакцины от SARS-CoV-2 должны оценивать профессионалы. Об этом он рассказал вечером 26 марта в программе «Свобода слова с Савиком Шустером».

Подробности в материале: Кравчук: оценивать качество вакцин от COVID-19 должны профессионалы

07:29 27.03.2021

Один гражданин Боснии и Герцеговины 26 марта получил положительный результат ПЦР-теста одновременно на британский и южноафриканский штаммы коронавируса, сообщили в Институте клинической микробиологии университетского клинического центра Республики Сербской. Об этом сообщает боснийское новостное агентство Slobodna Bosna.

Подробности в материале: В Боснии и Герцеговине выявлен заражённый сразу двумя штаммами коронавируса

07:32 27.03.2021

8600 доз вакцины компании AstraZeneca 26 марта были доставлены в Республику Сербскую. Эта партия вакцины были приобретена посредством механизма COVAX. Об этом сообщает боснийское новостное агентство N1.

Читайте подробнее: В Республику Сербскую доставлено 8600 доз вакцины AstraZeneca

07:32 27.03.2021

За последние две недели в Словении растет число заражённых и госпитализированных пациентов, инфицированных коронавирусом, поэтому правительство рассматривает возможность введения нового карантина с начала апреля, было подтверждено на пресс-конференции правительства страны 26 марта. Об этом сообщает хорватское новостное агентство Dnevnik.

Подробности в материале: В Словении планируется снова ввести карантин для борьбы с коронавирусом

07:33 27.03.2021

Президент Белоруссии Александр Лукашенко, говоря о планах создать «лучшую в мире» вакцину против коронавирусной инфекции, хочет удивить публику, заявил глава отдела микробиологии латентных инфекций Центра имени Гамалеи Виктор Зуев в эфире НСН.

Читайте подробнее: Эксперт оценил планы Лукашенко создать «лучшую в мире» вакцину

07:34 27.03.2021

Если переговоры на уровне постоянных представителей государств — членов Европейского союза в COREPER будут успешными, Хорватия сможет до 30 июня одной дозой вакцины от коронавируса привить чуть более половины взрослого населения, тем самым приблизившись к среднему показателю по ЕС. Об этом сообщает хорватское новостное агентство Index.

Об этом: Хорватия надеется на свою долю в распределении вакцин от коронавируса в ЕС

07:47 27.03.2021

26 марта пресс-секретарь Управления по контролю за продуктами и лекарствами Ирана Киануш Джаханпур заявил, что в стране используются такие вакцины, как Sputnik, CoVaccine и Sinophram, отвергая применение кубинской вакцины на данном этапе. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Об этом: Иранский чиновник отрицает применение кубинской вакцины от COVID-19

07:49 27.03.2021

26 марта пресс-секретарь министерства здравоохранения Ирана Сима Садат Лари заявила, что за последние сутки 81 иранец скончался от коронавирусной инфекции (COVID-19), в результате чего общее число погибших достигло 62 232 человек. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Читайте подробнее: В Иране суточная смертность от COVID-19 снизилась до 81 человека

07:51 27.03.2021

В США за сутки распространили более 3 млн доз вакцины от COVID-19, согласно данным, опубликованным 26 марта Центром по контролю и профилактике заболеваний США.

Читайте подробнее: В США за сутки распределили более 3,38 млн доз вакцины от COVID-19

07:52 27.03.2021

В Новой Зеландии за прошедшие сутки выявили один случай заражения коронавирусом SARS-CoV-2, сообщает пресс-служба новозеландского минздрава.

Читайте также: В Новой Зеландии за сутки выявили одного носителя коронавируса

07:58 27.03.2021

ВОЗ завершила работу над всеми ожидаемым докладом о первых местах заражений COVID-19. Об этом 26 марта сообщил глава международной группы экспертов ВОЗ Питер Бен Эмбарек.

Читайте подробнее: ВОЗ закончила работу над докладом об очагах формирования COVID-19

08:06 27.03.2021

Новые ограничительные меры решили ввести с 27 марта до 9 апреля власти Польши из-за ситуации с распространением коронавируса. Об этом 26 марта сообщили в пресс-службе польского правительства.

Подробности в материале: В Польше ввели дополнительные меры по борьбе с коронавирусом

08:14 27.03.2021

В Киргизии за сутки выявили 88 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, сообщили 27 марта в пресс-службе республиканского штаба по борьбе с распространением COVID-19.

Читайте также: В Киргизии за сутки выявили 88 случаев инфицирования SARS-CoV-2

08:21 27.03.2021

В Испании число умерших пациентов с COVID-19 превысило 75 тысяч человек. Об этом 27 марта сообщает американский Университет Джонса Хопкинса, ведущий статистику по заболеванию на основе официальных данных.

Подробности в материале: В Испании умерло уже более 75 тысяч пациентов с COVID-19

08:44 27.03.2021

В Казахстане 1 апреля появится счетчик вакцинации от коронавируса, сообщил министр здравоохранения Казахстана Алексей Цой в ходе заседания штаба по борьбе с коронавирусом, которое состоялось 26 марта в Алма-Ате.

Читайте подробнее: В Казахстане появится счетчик вакцинации от SARS-CoV-2

09:10 27.03.2021

В Узбекистане за сутки зарегистрировали 186 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, сообщили 27 марта в пресс-службе министерства здравоохранения.

Читайте также: В Узбекистане с начала пандемии выявили более 82 тыс. заражений SARS-CoV-2

09:41 27.03.2021

Письмо президента Молдавии Майи Санду главе Российской Федерации Владимиру Путину с просьбой прислать вакцину от коронавируса «Спутник V» вызвало бурное обсуждение в интернет-сообществе. Граждане выразили своё отношение 27 марта в социальной сети Facebook.

Читайте также: «Извиниться сперва не желает?» — Санду попросила у Путина «Спутник V»

09:58 27.03.2021

На Украине за сутки зарегистрировали 17 424 новых случая заражения коронавирусной инфекцией, сообщил 27 марта министр здравоохранения Максим Степанов.

Подробности в материале: На Украине за сутки выявили более 17,4 тыс. случаев заражения SARS-CoV-2

10:16 27.03.2021

За сутки на Украине от коронавируса были привиты 17 939 человек, сообщил 27 марта министр здравоохранения страны Максим Степанов. Об этом он написал на своей странице в социальной сети Facebook.

Об этом: На Украине с начала вакцинации от COVID-19 привились более 192 тыс. человек

11:31 27.03.2021

В Донецкой Народной Республике в результате проведенных лабораторных исследований подтвердили 152 случая инфицирования коронавирусом, сообщили 27 марта в пресс-службе министерства здравоохранения.

Подробности в материале: В ДНР за сутки выявили 199 носителей SARS-CoV-2

13:43 27.03.2021

В Белоруссии за сутки подтвердили 1213 случаев заражения коронавирусной инфекцией, сообщили 27 марта в пресс-службе министерства здравоохранения.

Читайте подробнее: В Белоруссии за сутки выявили 1213 случаев заражения коронавирусом

14:36 27.03.2021

В Армении за сутки подтвердили 1094 новых случая заражения SARS-CoV-2, сообщили 27 марта в пресс-службе министерства здравоохранения республики.

Подробности в материале: В Армении за сутки выявили 1094 случая заражения коронавирусной инфекцией

15:33 27.03.2021

Голкипер сборной Польши по футболу и клуба «Болонья» Лукаш Скорупский заразился коронавирусной инфекцией. Об этом 27 марта сообщил пресс-секретарь Польского футбольного союза Якуб Квятковский.

Читайте подробнее: В сборной Польши по футболу выявили второго заразившегося коронавирусом

16:01 27.03.2021

На территории США за минувшие сутки выявили более 80 тыс. новых подтвержденных случаев заражения SARS-CoV-2. Об этом 27 марта сообщает университет Джонса Хопкинса, занимающийся сбором медицинской статистики в стране и в мире.

Читайте подробнее: В США за сутки выявили свыше 80 тыс. случаев заражения SARS-CoV-2

16:04 27.03.2021

За прошедшие сутки в США выявили 80 176 новых случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2.

Подробности в материале: В США за сутки выявили 80 тысяч случаев заражения SARS-CoV-2

16:31 27.03.2021

Власти Эстонии обратились к Европейскому союзу с просьбой предоставить дополнительные дозы вакцины от COVID-19. Об этом, как передает Рostimees. ee, сообщила 26 марта премьер-министр Эстонии Кая Каллас после состоявшейся видеовстречи глав правительств и государств ЕС.

Читайте также: Премьер-министр Эстонии о вакцинации в ЕС: «Все там каждый за себя»

17:38 27.03.2021

По официальным данным, всего в Косово выявлено 87 067 случаев заражения коронавирусом. 71 813 пациентов уже здоровы. 1830 человек скончались от осложнений, вызванных COVID-19. За сутки в Косово умерли 11 пациентов с COVID-19. Лечение проходят 13 424 человека. Уже два месяца наблюдается медленный, но неуклонный рост числа активных случаев заражения.

Читайте также: В Косово за сутки выявили 873 носителя коронавируса

17:41 27.03.2021

Выявленный Центробанком во второй половине 2020 года рост объема переводов из-за рубежа по сравнению с 2019 годом отчасти объясняется перекрытием неформальных каналов поступления средств мигрантов из-за рубежа: передача из рук в руки, через друзей и т.д., из-за которого отправка средств в Албанию стала возможна почти исключительно через лицензированных посредников.

Читайте также: Мигранты перевели в Албанию в 2020 году более 670 млн евро

18:53 27.03.2021

В Австрии на следующий день после прививки вакциной Pfizer/BioNTech скончался 88-летний пенсионер. Об этом 27 марта сообщает издание Kronen Zeitung со ссылкой на свои источники.

Читайте подробнее: В Австрии после вакцинации от COVID-19 скончался пенсионер

19:03 27.03.2021

Власти Гайаны планируют закупить партию российской вакцины от COVID-19 «Спутник V». Об этом 27 марта сообщается на сайте правительства республики.

Об этом: Власти Гайаны планируют закупить «Спутник V»

21:22 27.03.2021

За минувшие сутки в Молдавии выявили 1674 случая заражения SARS-CoV-2. Об этом 27 марта сообщает пресс-служба минздрава республики.

Читайте также: В Молдавии за сутки выявили более 1,6 тыс. носителей SARS-CoV-2

21:54 27.03.2021

В Великобритании за минувшие сутки выявили 4715 новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом. Об этом 27 марта свидетельствуют обнародованные данные британского правительства.

Читайте подробнее: В Великобритании за сутки выявили более 4 тыс. носителей SARS-CoV-2

22:13 27.03.2021

Правительству Германии необходимо уже сейчас начать диалог с Россией о покупке вакцины от COVID-19 «Спутник V». Об этом заявил премьер-министр федеральной земли Тюрингия Бодо Рамелов.

Об этом: В Германии призвали начать переговоры с Россией по «Спутнику V»

22:35 27.03.2021

Сотрудник аэропорта прививается от COVID-19 в медицинском центре. Китай. russian.news.cn

22:40 27.03.2021

Северная Македония начала вакцинацию от коронавируса позже, чем другие страны региона, поскольку положилась на Брюссель в вопросе о поставках вакцин. Когда неэффективность этой тактики стала очевидна, македонцы закупили крупные объемы вакцин у России и Китая. Вакцинация от коронавируса началась в стране 14 февраля благодаря поставкам 8 тысяч доз вакцины Pfizer из Сербии.

Подробности в материале: Премьер-министр Северной Македонии нашел плюсы в задержках поставок вакцин

22:50 27.03.2021

В центре столицы Чехии Праге в ходе акции протеста против «коронавирусных» ограничений ранение получил сотрудник полиции, сообщила 27 марта представитель полиции республики Виолета Сиржиштова.

Подробности в материале: В Чехии участники акции протеста ранили полицейского

22:51 27.03.2021

За минувшие сутки в Греции выявили 3133 новых случая заражения SARS-CoV-2. Об этом 27 марта сообщает Национальная организация общественного здравоохранения.

Подробности в материале: В Греции за сутки выявили более 3,1 тыс. носителей SARS-CoV-2

22:55 27.03.2021

По данным министерства, с начала эпидемии в стране выявили 126 230 случаев заражения, при этом население страны лишь немногим превышает два миллиона человек. 3642 человека умерли от осложнений, вызванных COVID-19. За последние сутки скончались 35 человек, что в три раза выше, чем в соседних Косово или Албании. Днем ранее скончались 29 пациентов с COVID-19. 104 235 пациентов выздоровели.

Читайте подробнее: В Северной Македонии за сутки выявили 1320 носителей коронавируса

23:27 27.03.2021

За последние сутки на планете Земля зафиксировано 612 369 новых случаев заражения коронавирусом, общее число выявленных инфицированных в мире превысило 125,78 млн человек. Такие данные приводит 27 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).

Подробности в материале: ВОЗ: в мире за сутки выявили более 612 тыс. случаев заражения SARS-CoV-2

23:39 27.03.2021

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi Maqedoni, Болгария обещала Скопье помощь в приобретении вакцин еще в феврале, однако только Сербия выполнила свои обещания, бесплатно предоставив стране 8 тысяч доз вакцины, что позволило начать вакцинацию медицинского персонала.

Подробности в материале: Болгария намерена предложить Скопье 5 тыс. доз вакцины от COVID-19

23:46 27.03.2021

Во Франции за минувшие сутки выявили более 42 тыс. новых подтвержденных случаев заражения SARS-CoV-2. Об этом 27 марта сообщила санитарная служба страны Santé publique.

Читайте подробнее: Во Франции за сутки выявили свыше 42 тыс. случаев заражения SARS-CoV-2

01:04 28.03.2021

По данным министерства здравоохранения страны, всего в Албании выявили 123 641 случай заражения коронавирусом. 88 899 человек уже излечились от COVID-19. С начала пандемии 2204 пациента скончались от осложнений, вызванных COVID-19, из них 12 человек в возрасте от 64 до 83 лет — за последние сутки. В стране продолжает действовать комендантский час (с 20:00 до 05:00). Несмотря на то, что острый недостаток вакцин от COVID-19 в стране уже преодолен, массовая вакцинация в стране еще не началась.

Читайте подробнее: В Албании за сутки выявили 425 новых носителей коронавируса

01:37 28.03.2021

Участие в программе электронного сертифицирования добровольное, граждане смогут применять наряду с электронными сертификатами другие свидетельства о прохождении вакцинации, либо тестирования на коронавирус.

Читайте подробнее: В штате Нью-Йорк начали применять электронные сертификаты о вакцинации

06:47 28.03.2021

Хуан Гуайдо сообщил о положительном результате тестирования на коронавирусную инфекцию.

Об этом: Лидер оппозиции Венесуэлы Гуайдо сообщил о заражении коронавирусом

08:12 28.03.2021

В «золотую зону» войдут Вади-Рам, Петра и Мёртвое море, доступ на эти территории будет разрешён только прошедшим вакцинацию туристам и сотрудникам сферы туризма, а также других смежных сфер.

Об этом: Власти Иордании планируют создать свободную от вирусов «золотую зону»

08:19 28.03.2021

Министр здравоохранения Украины Максим Степанов заявил, что на Украине вакцинация от коронавирусной инфекции происходит медленнее, чем было запланировано. Об этом он рассказал в интервью «Радио Свобода» (СМИ-иностранный агент), опубликованном 27 марта.

Об этом: Министр здравоохранения: Украина почти в 2 раза отстает от плана вакцинации

08:40 28.03.2021

Норвежское издание Resett пишет, что евробюрократы совершенно зря пытаются принизить достижения российской науки и, в частности, вакцину «Спутник V» — Евросоюзу все равно придется обратиться к России с просьбой продать эту вакцину странам-членам.

Об этом: В Норвегии осуждают ЕС за принижение российской вакцины «Спутник V»

08:40 28.03.2021

В Киргизии за сутки выявили 146 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, сообщили 28 марта в пресс-службе республиканского штаба по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.

Подробности в материале: В Киргизии с начала пандемии выявили более 88 тыс. заражений SARS-CoV-2

09:15 28.03.2021

За сутки на Украине выявили 11 932 носителя SARS-CoV-2, сообщил 28 марта министр здравоохранения Украины Максим Степанов.

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Читайте также: На Украине за сутки подтвердили 11932 случая заражения SARS-CoV-2

09:15 28.03.2021

За сутки на Украине прививку от SARS-CoV-2 получили 4616 человек, сообщил 28 марта министр здравоохранения Украины Максим Степанов. Об этом он написал на своей странице в социальной сети Facebook.

Читайте также: На Украине за сутки от коронавируса привились более 4,6 тыс. человек

09:36 28.03.2021

Партия вакцины от коронавируса AstraZeneca (50,4 тыс. доз) из Румынии была доставлена вечером 27 марта в столицу Молдавии. Об этом сообщила на своей странице в социальной сети Facebook президент Молдавии Майя Санду.

Об этом: В Молдавию из Румынии доставили вторую партию вакцины от SARS-CoV-2

09:53 28.03.2021

В соответствии с решением штаба по усилению противоэпидемических мер по предотвращению распространения коронавирусной инфекции, в Таджикистане разрешили проводить свадьбы с участием до ста человек, сообщает информационное агентство «Ховар».

Об этом: В Таджикистане разрешили проводить свадьбы с участием до ста человек

10:50 28.03.2021

На своей странице в социальной сети Facebook премьер-министр Северной Македонии Зоран Заев сообщил, что глава Еврокомиссии заявила, что в апреле Евросоюз выделит 651 тысячу доз вакцины от коронавируса странам Западных Балкан. Население шести стран региона — Косово, Албании, Сербии, Боснии и Герцеговины, Черногории, Северной Македонии — составляет приблизительно 18 миллионов человек.

Подробности в материале: Брюссель передаст не входящим в ЕС балканским странам 651 тыс. доз вакцины

10:51 28.03.2021

Директор Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения Ханс Клюге 27 марта сообщил о том, что первая партия вакцин прибудет в Косово уже в воскресенье 28 марта.

Подробности в материале: Вакцины от коронавируса прибудут в Косово 28 марта — ВОЗ

11:16 28.03.2021

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что уже в ближайшее время ожидается прибытие в Косово вакцин для вакцинации медицинского персонала и нуждающихся, сопроводив это сообщение мотивирующим «Вместе мы преодолеем пандемию».

Об этом: Курти: в ЕС подтвердили приверженность помощи Косово с вакцинами

11:16 28.03.2021

В Донецкой Народной Республике за сутки в результате проведенных исследований выявили 56 инфицированных SARS-CoV-2, сообщили 28 марта в пресс-службе министерства здравоохранения.

Подробности в материале: В Донецкой Народной Республике выявили 94 новых случая заражения SARS-CoV-2

11:19 28.03.2021

28 марта в аэропорт Скопье прибыли 24 тысячи доз вакцины от коронавируса производства компании AstraZeneca. Еще около 20 тысяч доз вакцины будут переданы Северной Македонии системой европейской солидарности.

Подробности в материале: В Северной Македонии ждут начала массовой вакцинации от COVID-19 в среду

12:10 28.03.2021

В Узбекистане за сутки зарегистрировали 194 новых случая заражения коронавирусной инфекцией, сообщили 28 марта в пресс-службе министерства здравоохранения.

Читайте подробнее: В Узбекистане за сутки выявили более 190 случаев заражения коронавирусом

12:33 28.03.2021

Министр здравоохранения Северной Македонии Венко Филипче 27 марта заявил в эфире телеканала Sitel, что граждане, получившие одну дозу вакцины коронавируса в Сербии, смогут пройти второй этап вакцинации на родине.

Сообщается, что уже тысячи граждан Северной Македонии прошли вакцинацию от COVID-19 в Сербии. В самой Македонии наблюдается острая нехватка вакцин и прививают пока что только представителей особо уязвимых групп населения.

Об этом: Тысячи македонцев проходят вакцинацию от COVID-19 в Сербии

14:09 28.03.2021

В Армении за сутки подтвердили 777 случаев инфицирования коронавирусной инфекцией, сообщили 28 марта в пресс-службе министерства здравоохранения.

Об этом: В Армении за сутки выявили 777 носителей SARS-CoV-2

14:10 28.03.2021

В Белоруссии за сутки выявили 1050 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, сообщили 28 марта в пресс-службе министерства здравоохранения страны.

Читайте подробнее: В Белоруссии за сутки выявили более 1 тыс. инфицированных SARS-CoV-2

15:15 28.03.2021

Ситуация с пандемией должна была объединить мир, но этого не произошло по вине США, считает спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Читайте подробнее: Володин: ситуация с пандемией не объединила мир по вине США

16:00 28.03.2021

Появление чувства стыда из-за заражения коронавирусной инфекцией способствует увеличению сроков борьбы с пандемией. К такому выводу пришли ученые, 28 марта сообщает Mail Online.

Читайте подробнее: Исследователи рассказали об опасности «ковидного стыда»

17:13 28.03.2021

Вратарь футбольного клуба «Интер» (Милан) Самир Ханданович вылечился от COVID-19 и сможет помочь команде в I матче чемпионата Италии по футболу после возобновления сезона. Об этом 28 марта передает Football Italia.

Об этом: Голкипер «Интера» вылечился от COVID-19

19:58 28.03.2021

В Северную Македонию сегодня, 28 марта, была доставлена из России вторая партия вакцины от COVID-19 «Спутник V». Об этом сообщил министр здравоохранения этой страны Венко Филипче.

Читайте подробнее: В Северную Македонию прибыла вторая партия вакцины «Спутник V»

22:00 28.03.2021

В мире за сутки 27 марта выявили 565 997 случаев заражения коронавирусом, сообщили во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

Читайте подробнее: В ВОЗ назвали число новых случаев заражения коронавирусом в мире

22:30 28.03.2021

В Амстердаме полицейские применили водомёты для разгона демонстрации против коронавирусных ограничений. Об этом 28 марта сообщили в городской мэрии.

Читайте также: В Амстердаме против протестующих применили водомёты

04:15 29.03.2021

Власти Великобритании надеются, что очередной этап снятия ограничений позволит жителям страны чаще видеться с родными и близкими накануне праздника Пасхи, которую католики отмечают в этом году 4 апреля.

Об этом: Власти Британии продолжили постепенную отмену карантинных мер

05:46 29.03.2021

Новый штамм коронавируса был выявлен специалистами лаборатории Elisabeth Pharmacon в городе Брно. В настоящее время идёт изучение новой мутации вируса.

Об этом: Новый штамм коронавируса SARS-CoV-2 был выявлен специалистами в Чехии

06:36 29.03.2021

События на рынке вакцин можно сравнить с войной, считает кандидат медицинских наук, врач высшей категории и депутат Алтайского краевого законодательного собрания Павел Шумихин («Единая Россия»). Комментируя корреспонденту ИА REGNUM высказывание президента Франции Эммануэля Макрона, он, в частности, отметил:

«Трудно сказать, что имел в виду Макрон. Иногда, чтобы подчеркнуть острое соперничество в торговле между промышленными гигантами, этот процесс действительно именуют войной. Например, в конце ХХ столетия противостояние американских и японских автомобилестроительных компаний достигло такой степени, что его стали именовать «автомобильными войнами». Нечто подобное происходит и на рынке вакцин.

В ход идут соображения геополитики и использование недобросовестной конкуренции. Общественное мнение в отношении вакцин формируется и изменяется благодаря тщательно продуманным информационным вбросам. Россия, как мы помним, изначально находилась в позиции аутсайдера, а ее продукт казался, благодаря освещению в мировых СМИ, наименее ценным…»

Читайте подробнее: Врач пояснил, почему Макрон назвал Россию участником войны вакцин

06:52 29.03.2021

Вторая партия пожертвованной Китаем вакцины от COVID-19 прибыла на Филиппины. xinhuanet.com.

07:17 29.03.2021

Мадуро предложил оплачивать поставку вакцин от COVID-19 в Венесуэлу поставками нефти в страны-производители препаратов.

Подробности в материале: Глава Венесуэлы предложил оплачивать поставки вакцины от COVID-19 нефтью

07:18 29.03.2021

Вакцинация от COVID-19 будет проходить в Косово в три этапа. На первом этапе вакцинацию пройдут 54 тысячи человек — медицинские работники, жители домов престарелых, лица старше 80% и лица, страдающие от хронических заболеваний. На втором этапе вакцинацию пройдут лица в возрасте от 65 до 79 лет и лица с хроническими заболеваниями, всего 306 тысяч человек. На третьем этапе пройдет вакцинация еще 50% населения. Всего вакцинация охватит 70% населения Косово.

Подробности в материале: В Косово прибыла первая партия вакцины от коронавируса AstraZeneca

08:05 29.03.2021

На сегодняшний день вакцинацию от COVID-19 на территории Китая прошли свыше 102 млн человек. Об этом 29 марта говорится в сообщении государственного комитета по вопросам здравоохранения.

Читайте также: В Китае прошли вакцинацию от COVID-19 свыше 102 млн человек

08:14 29.03.2021

В Южной Корее за минувшие сутки выявили 384 случая заражения коронавирусом. Об этом сообщает Maeil Business Newspaper со ссылкой на представителей Корейского управления по контролю и профилактике заболеваний.

Об этом: В Южной Корее за сутки выявили более 380 носителей коронавируса

08:18 29.03.2021

После того, как человечество с помощью вакцин от COVID-19 будет защищено от коронавирусной инфекции, новый вирус начнет распространяться среди сельскохозяйственных и домашних животных. Об этом 29 марта заявил директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Минздрава России Александр Гинцбург в интервью газете «Известия».

Об этом: Гинцбург спрогнозировал распространение коронавируса среди животных

08:34 29.03.2021

В Молдавии в течение суток 28 марта выявили 861 случай заражения коронавирусом в ходе 3090 исследований. Об этом сообщает пресс-служба минздрава республики.

Подробности в материале: В Молдавии за сутки выявили более 860 носителей коронавируса

08:35 29.03.2021

Количество выявленных случаев заболевания коронавирусом в Бразилии за минувшие сутки увеличилось на 44 326.

08:39 29.03.2021

Власти Ливана приняли решение о введении с 3 по 6 апреля — на период празднования католической Пасхи, строго режима карантина, который включает круглосуточный комендантский час. Об этом 29 марта говорится в распоряжении межведомственного штаба по борьбе с пандемией, передает телеканал MTX.

Об этом: В Ливане ввели строгий карантинный режим на время католической Пасхи

08:44 29.03.2021

За истекшие сутки на территории Бразилии было выявлено свыше 44,3 тыс. новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом. Об этом 29 марта сообщает минздрав страны.

Читайте также: В Бразилии за сутки выявили свыше 44,3 тыс. случаев заражения коронавирусом

08:47 29.03.2021

Сегодня, 29 марта, в Южной Корее начинаются выплаты в рамках четвертого этапа оказания экстренной помощи владельцам малого бизнеса, пострадавших от карантинных ограничений. Об этом сообщает Maeil Business Newspaper со ссылкой на представителей министерства малого, среднего и венчурного бизнеса.

Подробности в материале: Назван размер выделяемой финансовой помощи предпринимателям в Южной Корее

08:47 29.03.2021

Венесуэла предложила нефть в качестве платы за поставку вакцин от коронавируса. В настоящее время Венесуэла получает вакцины от России и Китая.

08:55 29.03.2021

В Польше в настоящее время наблюдается нехватка плазмы от людей, перенесших COVID-19. В ней содержатся антитела, которые при переливании могут стать полезны тем, кто переносит COVID-19 в тяжелой форме. Об этом сообщил директор Белостокской станции донорства крови в Польше, консультант в области клинического переливания крови Пётр Радзивон в интервью Polskie Radio 24.

Подробности в материале: В Польше жалуются на нехватку плазмы для пациентов с COVID-19

09:12 29.03.2021

Проведение первого с начала пандемии международного фестиваля индустрии развлечений и комиксов Comic-Con International намечено на конец текущего года ноября в Сан-Диего (штат Калифорния). Об этом 29 марта сообщают организаторы фестиваля на сайте данного мероприятия.

Об этом: Фестиваль Comic-Con состоится в Калифорнии в ноябре

09:13 29.03.2021

Второй уровень социального дистанцирования, действующий на территории столичного региона Южной Кореи, и полуторный уровень, действующий в остальных регионах страны, продлены на две недели до 11 апреля. Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей Центрального штаба по борьбе со стихийными бедствиями, чрезвычайными ситуациями и катастрофами.

Подробности в материале: В Южной Корее на две недели продлили режим социального дистанцирования

09:17 29.03.2021

За сутки на Украине скончались 178 человек, болевших COVID-19.

Об этом: На Украине за сутки выявили более 8 тыс. носителей коронавируса

09:21 29.03.2021

Шестая партия китайской вакцины от COVID-19 доставлена в Чили xinhuanet.com.

09:21 29.03.2021

Глава Национального института общественного здравоохранения Косово Насер Рамадани 25 февраля 2021 г. заявил, что отсутствие вакцины от COVID-19 может вызвать третью волну эпидемии в крае.

Первая партия вакцин от коронавируса объемом 24 тысячи доз прибыла в Косово 28 марта посредством международного механизма COVAX. 20 марта по предложению премьер-министра Албании Эди Рама стартовала вакцинация косовских врачей и медицинских сестер в албанском городе Кукес.

Читайте также: В Косово за сутки выявили 914 носителей коронавируса

09:24 29.03.2021

Норвегия с 1 апреля ужесточит правила въезда из-за пандемии. В частности, те, кто ждет результатов взятого при въезде теста, будут обязаны дожидаться его на станции тестирования на границе.

09:24 29.03.2021

В Румынии вступили в силу новые меры против распространения COVID-19. В частности, в населенных пунктах, где заболеваемость в течение 14 дней превышает четыре случая на 1 тыс. жителей, в выходные вводится комендантский час с 20:00 вместо 22:00.

09:24 29.03.2021

Германия включила Францию в зону повышенного риска коронавируса. Это в том числе означает 10-дневный карантин для прибывающих. Во Франции в последнюю неделю среднее число новых инфицированных превышает 200 человек на 100 тыс.

09:30 29.03.2021

В Чехии выявлен новый штамм коронавируса, сейчас его исследуют. Штамм обнаружили в городе Брно сотрудники одной из лабораторий, проводящей тестирование на COVID-19.

Пока медики считают, что новая мутация не является более опасной, чем британский и южноафриканский штаммы вируса. Цитата RT.

09:34 29.03.2021

Возможность создания структуры, которая могла бы позволить жителям Японии выбирать, каким препаратом они хотели бы пройти вакцинацию от COVID-19, прорабатывает правительство страны. Об этом 29 марта рассказал на брифинге генеральный секретарь японского кабинета министров Кацунобу Като.

Подробности в материале: В Японии могут предоставить населению выбор вакцины от COVID-19

09:38 29.03.2021

Акция была организована Экономической палатой Сербии при сотрудничестве с правительством Сербии. Вакцинация проводилась с использованием вакцины производства компании AstraZeneca.

Несмотря на то, что экономическая палата Косово «на принципиальной основе» отказалась посылать своих представителей в Белград на вакцинацию, ряд лиц из Косово явились туда сами, напрямую.

Стоит отметить, что на вакцинацию являлись не только предприниматели, но и вообще «представители бизнес-сферы», например, работники аэропортов.

Подробности в материале: В Сербии прошли вакцинацию от COVID-19 около 8 тыс. бизнесменов

09:43 29.03.2021

Результаты нового исследования института Лестера показывают ещё одну разрушительную грань воздействия коронавируса на здоровье человека, пишет CNN. 7 из 10 человек, госпитализированных с ковидом, не могут полностью выздороветь даже спустя 5 месяцев после выписки. Каждый пятый респондент вынужден был уволиться из-за непрекращающихся проблем со здоровьем.

В исследовании приняло участие 1077 человек. Топ-10 остаточных симптомов выглядит так: мышечная боль, усталость, физическое замедление, нарушение качества сна, боль в суставах или отек, слабость конечностей, одышка, боль, кратковременная потеря памяти и замедленное мышление.

09:43 29.03.2021

Жители Марокко прививаются вакциной против COVID-19. russian.news.cn.

09:45 29.03.2021

В ходе 783 исследований в лабораториях Приднестровья за последние сутки медики выявили 252 случая заражения коронавирусом. Об этом 29 марта сообщает пресс-центр МВД ПМР.

Читайте подробнее: В Приднестровье за сутки выявили более 250 случаев заражения коронавирусом

09:50 29.03.2021

Протестные акции против ужесточения связанных с пандемией коронавируса мер ограничений, которые ранее ввели власти Румынии, прошли в ночь на 29 марта в Бухаресте и в ряде других городов страны. Об этом 29 марта сообщает Радио Румынии.

Об этом: В Румынии прошли акции протеста против ужесточения карантина

09:56 29.03.2021

В настоящее время хотя бы одну дозу вакцины от коронавируса COVID-19 получили 22% латвийцев старше 70 лет. Об этом сообщило Бюро вакцинации министерства здравоохранения страны.

Читайте подробнее: В Латвии менее четверти пожилых людей вакцинировано хотя бы одной вакциной

09:57 29.03.2021

В бразильском городе Сан-Паулу не хватает транспорта для перевозки тел умерших от последствий коронавирусной инфекции. Местные власти намерены удвоить количество транспортных средств, используемых для этих целей. Об этом сообщает телеканал CNN Brasil.

Читайте подробнее: Тела жертв COVID-19 в Бразилии предложили перевозить на школьных автобусах

09:58 29.03.2021

«Зеленый сертификат» вакцинирования может быть утвержден как официальный документ для жителей Евросоюза в июне — после заседания Европарламента. Об этом говорится в сообщении пресс-службы правительства Эстонии по итогам общения премьер-министра Каи Каллас с лидерами стран-членов ЕС.

Об этом: «Паспорт вакцинации» может стать реальностью в ЕС уже в июне

09:58 29.03.2021

«Зеленый сертификат» вакцинирования может быть утвержден как официальный документ для жителей Евросоюза в июне — после заседания Европарламента. Об этом говорится в сообщении пресс-службы правительства Эстонии по итогам общения премьер-министра Каи Каллас с лидерами стран-членов ЕС.

Читайте также: «Паспорт вакцинации» может стать реальностью в ЕС уже в июне

10:05 29.03.2021

10 марта в стране началась вакцинация лиц, проживающих в домах престарелых, и бездомных российской вакциной «Спутник V». Вторая партия российской вакцины прибыла 28 марта. В тот же день в страну прибыла первая партия вакцины от коронавируса AstraZeneca, бесплатно предложенная стране посредством международного механизма COVAX.

Подробности в материале: В Северной Македонии за сутки выявили 708 носителей коронавируса

10:06 29.03.2021

Начиная с апреля 2021 года в Южной Коре будет действовать отпуск после вакцинации от COVID-19 в случае наличия осложнений. Об этом сообщает DongA Ilbo со ссылкой на представителей Корейского управления по контролю и профилактике заболеваний.

Читайте подробнее: В Южной Корее введут двухдневный отпуск после вакцинации от COVID-19

10:07 29.03.2021

29 марта в Таллине пройдет первое заседание кризисного штаба при министерстве социальной защиты Эстонии, который займется улучшением психического здоровья населения.

Читайте также: В Эстонии создан кризисный штаб по психическому здоровью из-за COVID-19

10:11 29.03.2021

Ввиду того, что новый коронавирус является крайне чувствительным к интерфероновому статусу человека, люди, у которых большее количество интерферонов (противовирусных белковых молекул) в организме, могут не заразиться новой инфекцией. Об этом 29 марта сообщил директор Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург в интервью газете «Известия».

Об этом: Гинцбург рассказал о чувствительности SARS-CoV-2 к интерферону

10:13 29.03.2021

SARS-CoV-2, скорее всего, передался человеку от летучих мышей через промежуточное звено, утечка вируса из лаборатории «крайне маловероятна». Об этом говорится в проекте финального отчета Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) и Китая, пишет 29 марта Associated Press.

Читайте также: ВОЗ представила четыре сценария передачи SARS-CoV-2 человеку

10:18 29.03.2021

В Грузии в течение последних суток в ходе 14 298 исследований на SARS-CoV-2 выявили 171 случай заражения коронавирусом. Эту информацию 29 марта опубликовали на сайте Stopcov.ge.

Читайте подробнее: В Грузии за сутки выявили более 170 носителей коронавируса

10:22 29.03.2021

По данным министерства здравоохранения страны, всего в Албании выявили 124 134 случая заражения коронавирусом. 89 456 человек уже излечились от COVID-19. С начала пандемии 2210 пациентов скончались от осложнений, вызванных COVID-19, из них шесть человек — за последние сутки. Уже несколько дней наблюдается снижение суточной смертности.

Подробности в материале: В Албании за сутки выявили 493 носителя коронавируса

10:33 29.03.2021

Немецкий канцлер Ангела Меркель прокомментировала свое обращение к жителям ФРГ о прощении из-за решения властей страны о введении «пасхального локдауна». Она рассказала об этом 29 марта в интервью телеканалу ARD.

Об этом: Меркель пояснила, за что она попросила прощения у жителей Германии

10:34 29.03.2021

Жителей Марокко прививают китайской вакциной против COVID-19. russian.news.cn.

10:36 29.03.2021

Всего с начала пандемии в Греции зафиксировали 254 031 случай заражения при населении страны в 10 миллионов человек. 735 пациентов подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких, причем 67,2% из них — мужчины. Их средний возраст составляет 67 лет, а 83,6% имеют основное заболевание и/или находятся в возрасте 70 лет и более. 1664 человека были выписаны из отделений интенсивной терапии с начала пандемии: это число в пять раз меньше скончавшихся в этом же отделении за этот период.

Об этом: В Греции за сутки выявили 1449 новых носителей коронавируса

10:48 29.03.2021

Центр имени Н.Ф. Гамалеи планирует поставить разработанную им вакцину от COVID-19 «Спутник V» еще в 50 стран мира. Об этом 29 марта сообщил директор Центра Александр Гинцбург в интервью газете «Известия».

Об этом: Гинцбург заявил о планах поставить вакцину «Спутник V» еще в 50 стран мира

10:51 29.03.2021

Число получателей вакцины от COVID-19 в Индонезии выросло до 7 243 202 человек, сообщает Antara.

Подробности в материале: Более 7,2 млн жителей Индонезии сделали первую инъекцию вакцины от COVID-19

10:51 29.03.2021

За минувшие сутки в Индии было выявлено свыше 68 тыс. новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом. Об этом 29 марта сообщает телеканал NDTV со ссылкой на данные индийского министерства здравоохранения и семейного благополучия.

Подробности в материале: В Индии за сутки выявили свыше 68 тыс. новых носителей коронавируса

10:59 29.03.2021

Следующая новая мутация COVID-19 может быть невосприимчива к существующим вакцинам от коронавирусной инфекции. Такие прогнозы сделал глава канцелярии федерального канцлера и министр по особым поручениям ФРГ Хельге Браун. Об этом сообщает телеканал ZDF.

Подробности в материале: В Германии опасаются появления устойчивой к вакцинам мутации COVID-19

11:04 29.03.2021

В Приднестровье 29 марта стартовала массовая вакцинация от COVID-19. Об этом сообщил глава ПМР Вадим Красносельский в своём телеграм-канале.

Читайте также: В Приднестровье началась вакцинация от COVID-19

11:06 29.03.2021

Вакцинация от COVID-19. Бразилия. russian.news.cn.

11:08 29.03.2021

Ради достижения целевых показателей по вакцинации населения Швеции от COVID-19 потребуется немного больше времени, чем планировалось. Однако шведские власти поставили перед собой новую задачу. Об этом в эфире телеканала SVT заявил Ричард Бергстрём, отвечающий за распределение вакцин в Швеции.

Читайте подробнее: В Швеции к концу июня от COVID-19 могут привить 5 млн человек

11:10 29.03.2021

28 марта европейский комиссар по вопросам расширения и добрососедства Оливер Вархели поприветствовал передачу Северной Македонии и Черногории вакцин от коронавируса посредством международного механизма COVAX.

На своей странице в социальной сети Twitter еврокомиссар заявил, что Евросоюз находится в числе главных спонсоров COVAX и солидарен со своими партнерами по этой программе во мнении, что вакцинами должны быть обеспечены все.

Читайте подробнее: В ЕС подчеркнули значимость своего вклада в работу COVAX

11:17 29.03.2021

Иран готов нарастить объёмы закупаемой у России вакцины от коронавирусной инфекции «Спутник V». Как заявил посол этой страны в РФ Казем Джалали, Тегеран надеется на подписание второго контракта на закупку российского препарата в середине апреля.

Об этом: Иран намерен увеличить объёмы закупки у России «Спутника V»

11:34 29.03.2021

РФПИ договорился с партнёром из Китая о производстве более 60 миллионов доз вакцины «Спутник V», его планируется начать в мае — RT.

11:34 29.03.2021

За последние сутки 28 марта в России в связи с выздоровлением от коронавирусной инфекции выписано 7 280 человек. Всего в стране число выздоровевших пациентов увеличилось до 4 146 408 человек.

11:35 29.03.2021

Оперштаб Москвы: на 29 марта ещё 844 пациента вылечились от коронавируса. В столице выздоровели ещё 844 пациента после прохождения лечения от коронавируса. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 942 036.

Подтверждено 1 612 новых случаев заражения, госпитализировано 632 человека, скончались 49 пациентов.

11:36 29.03.2021

Индийская вакцина от коронавируса Covishield (cc) Agência Brasília.

11:38 29.03.2021

Закупка и доставка миллиона доз китайской вакцины от коронавируса Sinovac обойдется Албании в 10 миллионов долларов.

Как сообщает албанское новостное агентство Lapsi, счета на оплату услуг турецкой компании Keymen Ilaç Sanayi, поставляющей вакцины в Албанию, будут покрыты из средств резервного фонда государственного бюджета Албании.

Читайте также: Албания получит китайские вакцины от COVID-19 по цене $10 за дозу

11:38 29.03.2021

Объединённые Арабские Эмираты уже в ближайшее время начнут производить китайскую вакцину от коронавирусной инфекции Sinopharm. О создании новой линии по производству препарата на территории арабского государства ОАЭ и Китай объявили накануне, 28 марта, сообщает Financial Times.

Читайте также: Новую линию по производству китайской вакцины от COVID-19 запустят в ОАЭ

11:40 29.03.2021

Представители Российского фонда прямых инвестиций договорились о производстве более 60 млн доз вакцины «Спутник V» на территории Китая с одной из местных компаний. Об этом сообщает пресс-служба РФПИ.

«РФПИ и одна из ведущих биотехнологических компаний Китая, Shenzhen Yuanxing Gene-tech Co., Ltd., объявляют о соглашении для производства более 60 млн доз вакцины «Спутник V». Произведенный объем позволит обеспечить вакцинацию свыше 30 млн человек», — говорится в сообщении пресс-службы.

Читайте подробнее: РФПИ договорился о производстве «Спутника V» в Китае

11:44 29.03.2021

По данным Роспотребнадзора, в мире по состоянию на 29 марта 2021 года выявлено 127 061 720 заболевших коронавирусом, прирост за сутки составил 478 154 случая.

11:47 29.03.2021

Аргентина 29 марта начнёт применять дополнительные меры контроля для предотвращения роста инфекций COVID-19 в разгар Пасхи. Об этом пишет Prensa Latina.

К уже существующим положениям, запрещающим поездки в такие страны, как Бразилия, Мексика, Чили и Великобритания, глава кабинета министров Аргентины Сантьяго Кафьеро объявил, что было решено применить режим удалённой работы в государственном управлении.

Подробности в материале: Аргентина принимает новые меры из-за роста числа заболевших COVID-19

11:59 29.03.2021

Несмотря на продолжающееся широкое распространение коронавирусной инфекции, Агентство общественного здравоохранения Швеции представило план по послаблению различных карантинных ограничений. Сейчас правительство страны приступило к рассмотрению документа, после чего кабинет министров объявить свое решение. Об этом сообщила газета Dagens Nyheter.

Читайте подробнее: В Швеции представили план по снятию карантинных ограничений

11:59 29.03.2021

Глава фармацевтической компании Bio Farma Хонести Бащир заявил, что Индонезия входит в число ведущих стран мира по вакцинации населения от коронавируса, сообщает Antara.

Подробности в материале: Индонезия вошла в десятку стран по вакцинации населения от коронавируса

12:08 29.03.2021

Новые данные шведского почтового оператора Postnord показывают, что за время пандемии объем электронной торговли в Швеции увеличился на 40%. Однако транспортировка товаров может создать экологические проблемы, так как около трети из них возвращаются. Об этом сообщила новостная служба SVT Nyheter.

Читайте подробнее: В Швеции объем электронной торговли увеличился на 40% — Postnord

12:12 29.03.2021

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, политик отправил Курти поздравительное письмо, в котором заявил, что испытывает полную уверенность в том, что личный и политический опыт премьер-министра Курти внесет вклад в дальнейшее развитие и процветание Косово и его населения.

Об этом: В Черногории поздравили Курти с назначением на пост премьер-министра Косово

12:12 29.03.2021

В метро. Бразилия. russian.news.cn.

12:13 29.03.2021

Вашингтон путем критических заявлений пытается давить на Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) и авторов доклада по происхождению нового коронавируса. Об этом 29 марта заявил на брифинге официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь.

Читайте также: МИД КНР обвинил США в давлении на ВОЗ

12:14 29.03.2021

Власти Испании приняли решение о продлении ограничений на несущественные поездки на территорию страны до 30 апреля 2021 года. Соответствующий пункт указан в документе, опубликованном в официальном правительственном вестнике.

Ограничения коснутся граждан стран, не входящих в зону ЕС или Шенгенскую зону. Отмечается, что данный шаг обусловлен кризисом сферы здравоохранения, вызванным пандемией коронавируса.

Подробности в материале: Испания продлила ограничения на несущественные поездки в страну

12:37 29.03.2021

Ученые готовятся назвать причину начала пандемии. ВОЗ и китайские ученые пришли к вполне ожидаемым результатам, тогда как многие вопросы так и остались без ответа.

Совместное исследование происхождения COVID-19, проведенное ВОЗ и Китаем, показало, что вероятным сценарием начала пандемии коронавируса стала передача вируса от летучих мышей человеку через другое животное, тогда как утечка из лаборатории, по мнению экспертов, считается «крайне маловероятной».

Читайте также: Ученые готовятся назвать причину начала пандемии. Их выводы вполне ожидаемы

12:48 29.03.2021

Венесуэла 29 марта вступила во вторую неделю строгого социального и общего карантина, установленного правительством для сдерживания второй волны COVID-19. Об этом сообщает Prensa Latina.

Органы здравоохранения Венесуэлы сообщили о 992 новых случаях заболевания коронавирусом накануне, чтобы подтвердить тенденцию к росту, зарегистрированную в этом месяце, вызванную распространением в стране штамма P1 SARS-CoV-2, выявленного в Бразилии.

Об этом: Правительство Венесуэлы поддерживает строгий карантин по COVID-19

13:18 29.03.2021

Биологи из Израиля заявили, что они обнаружили новый штамм коронавируса, который возник на территории страны в конце осени минувшего года. Его описание 29 марта опубликовано на medRxiv.

Читайте также: Биологи из Израиля выявили новый штамм коронавируса

13:36 29.03.2021

По данным целевой группы по борьбе с COVID-19, в Индонезии за сутки выявили 5008 случаев заражения коронавирусом, сообщает Kompas.

Читайте также: В Индонезии выявлено 1,5 млн носителей коронавируса

13:41 29.03.2021

Президент Сербии Александр Вучич заявил, что он примет участие в вакцинации от COVID-19 тогда, когда обе дозы препарата от нового заболевания получит миллион жителей страны. Он заявил об этом 29 марта журналистам во время осмотра строительства автомагистрали в центральной части страны.

Подробности в материале: Президент Сербии рассказал, когда он пройдет вакцинацию от COVID-19

13:52 29.03.2021

За прошедшие 24 часа на территории Филиппин было выявлено 10 016 новых подтвержденных случаев заражения, что стало самым большим числом за весь период пандемии. Об этом 29 марта сообщает минздрав страны в ежедневном отчете, опубликованном на сайте ведомства.

Читайте также: На Филиппинах за сутки выявили рекордное число носителей коронавируса

13:55 29.03.2021

Процесс вакцинации против COVID-19 продвигается в Испании очень медленно. Всего через три месяца после начала этой кампании в большей части Европы на Испанию приходится 7 067 371 доз от Pfizer, Moderna и AstraZeneca. Об этом пишет La Razón.

Читайте подробнее: La Razón: коллективный иммунитет от COVID-19 придёт в Испанию через 3 года

13:56 29.03.2021

Медицинской системе Франции грозит коллапс из-за увеличения числа больных коронавирусной инфекцией. Руководству страны следует срочно закрыть границы, заявили медики в открытом письме, опубликованном изданием Le Journal du Dimanche.

Авторы обращения заявили, что в больницах страны не хватает мест, и врачам придётся «выбирать между инфарктом миокарда и пациентом с COVID-19».

Читайте подробнее: Французские врачи предупредили о коллапсе из-за COVID-19

14:01 29.03.2021

Украина получила первую партию вакцины от COVID-19 китайской компании Sinovac Biotech. russian.news.cn.

14:18 29.03.2021

Среди жителей Молдавии, планирующих привиться от COVID-19 больше всего тех, кто хочет получить вакцину российского производства. Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного в республике сотрудниками Международного исследовательского центра IMAS International.

14:30 29.03.2021

ВОЗ не исключает ни одну из гипотез происхождения коронавируса — глава организации.

14:30 29.03.2021

Поскольку почти 80% населения уже прошли вакцинацию, Гибралтар является одной из первых территорий в мире, которая сможет вернуться к нормальной жизни и отказаться от ограничений, связанных с коронавирусом. Об этом пишет издание La Razón.

После отмены комендантского часа и разрешения барам и ресторанам работать до двух часов ночи, с 29 марта также можно ходить без маски.

Подробности в материале: La Razón: Гибралтар откажется от коронавирусных ограничений

14:45 29.03.2021

Албании удалось заполучить необходимые вакцины от коронавируса, и уже в мае отели, бары, клубы и рестораны будут работать без ограничений по времени.

Читайте также: Премьер-министр Албании анонсировал скорую отмену ограничительных мер

14:48 29.03.2021

Ни одна из существующих гипотез о происхождении нового коронавируса не исключается Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ). Об этом 29 марта заявил на пресс-конференции в Женеве генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус.

Подробности в материале: В ВОЗ не исключили ни одну из гипотез происхождения SARS-CoV-2

15:09 29.03.2021

На Украине задумались о создании собственного «паспорта вакцинации», как в развитых странах мира.

Об этом: Зеленский предложил ввести на Украине «паспорта вакцинации»

15:10 29.03.2021

Глава правительства Албании заявил, что, по его мнению, вакцинация всего населения будет завершена к будущей весне, однако может завершиться и еще раньше. По словам Рамы, вакцинация населения будет проходить в четыре этапа.

При этом в предстоящий туристический сезон от гостей страны не будут требовать паспортов вакцинации.

Подробности в материале: В Албании началась массовая вакцинация от COVID-19

15:22 29.03.2021

Число граждан Индонезии, которые подвергаются воздействию коронавируса за рубежом, продолжает расти, сообщает Kompas.

Подробности в материале: Более 4000 граждан Индонезии заразились коронавирусом за рубежом

15:28 29.03.2021

Общее количество выявленных на территории Белоруссии подтвержденных случаев заражения коронавирусной инфекцией за последние сутки возросло на 918 и достигло 319 599. Об этом 29 марта сообщает пресс-служба белорусского минздрава.

Подробности в материале: В Белоруссии за сутки выявили 918 новых случаев заражения коронавирусом

15:28 29.03.2021

За последние сутки в Архангельской области выявили 81 случай COVID-19, 18 — в областном центре.

Читайте подробнее: В Архангельской области за сутки коронавирус выявили у 81 человека

15:36 29.03.2021

Прививки от коронавирусной инфекции может получить к середине июля 70% населения Евросоюза. Об этом заявил вице-председатель Еврокомиссии (ЕК) Маргаритис Схинас, сообщает 29 марта El Pais.

«70% европейского населения сможет достичь иммунитета 14 июля», — сказал Схинас и отметил, что это весьма символичная дата, отсылающая к национальному празднику Франции.

Читайте подробнее: В Еврокомиссии рассчитывают летом вакцинировать 70% населения ЕС

15:38 29.03.2021

Ввиду роста числа выявляемых на территории Армении новых случаев заражения коронавирусом, премьер-министр страны Никол Пашинян потребовал от соответствующих ведомств усиления мер, направленных на ограничение распространения нового заболевания. Об этом 29 марта сообщает пресс-служба армянского правительства.

Читайте подробнее: Пашинян потребовал усилить меры по борьбе с распространением коронавируса

15:49 29.03.2021

На склад Правительственного агентства стратегических резервов Польши 29 марта были доставлены более полумиллиона доз вакцины Pfizer от COVID-19. Об этом, как сообщает Polskie Radio, заявил глава агентства Михал Кучмеровский журналистам.

По его словам, на этой неделе центры вакцинации смогут заказывать препарат без ограничений, чтобы до Пасхи вакцинировать как можно больше людей.

Читайте также: Новую партию вакцины Pfizer доставили в Польшу

15:50 29.03.2021

За минувшие сутки на территории США было выявлено свыше 43,6 тыс. новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом. Об этом 29 марта сообщает университет Джонса Хопкинса, занимающийся сбором медицинской статистики в стране и в мире.

Об этом: В США за сутки выявили свыше 43,6 тыс. случаев заражения коронавирусом

15:53 29.03.2021

В Киргизии стартовала вакцинация от коронавирусной инфекции с применением китайской вакцины Sinopharm.

Первым в стране прививку от COVID-19 получил министр здравоохранения Алымкадыр Бейшеналиев.

Читайте также: В Киргизии первым от коронавируса привился министр здравоохранения

16:01 29.03.2021

На Украину вскоре могут поступить более 40 тыс. доз вакцины от COVID-19.

Подробности в материале: Новые партии вакцин от AstraZeneca и Pfizer могут доставить на Украину

16:09 29.03.2021

Власти Киргизии рассматривают вариант массовой закупки вакцины в Китае, поскольку китайский препарат стоит дешевле российского «Спутника V».

Подробности в материале: Киргизия может закупить вакцину от коронавируса в Китае

16:13 29.03.2021

Пандемия коронавируса в Польше завершится к концу лета 2021 года. Об этом 29 марта сообщил директор Военно-медицинского института (Польша) профессор Гжегож Гелерак в интервью Polskie Radio.

«После окончания третьей волны пандемии коронавируса, которая должна произойти через 4−5 недель, коллективный иммунитет в Польше, по нашим подсчетам, должен будет составить 45−50%. Если к этой цифре добавить 20% населения, которое будет вакцинировано, то в конце лета заражения коронавирусной инфекцией будут носить уже случайный характер», — заявил Гелерак.

Подробности в материале: Пандемия коронавируса в Польше завершится к концу лета — профессор

16:43 29.03.2021

В мире пока не зафиксировано ни одного летального исхода или сильных побочных эффектов от китайской вакцины Sinopharm, — успокаивает население министр здравоохранения Киргизии.

Читайте подробнее: Глава минздрава Киргизии рассказал, кто ответит за смерти от вакцины

16:47 29.03.2021

Социологи выяснили, что более половины жителей Украины не намерены вакцинироваться, в основном из-за недоверия к вакцине.

Об этом: 57% жителей Украины не хотят вакцинироваться от COVID-19 — опрос

17:09 29.03.2021

Прививка от COVID-19. Шанхай. Китай. russian.news.cn

17:39 29.03.2021

В Лондоне заявили, что у Британии сейчас нет вакцин от COVID-19 для других стран.

18:18 29.03.2021

В АТОР назвали самые популярные направления для отдыха за границей в пандемию. В интервью радиостанции «Говорит Москва» вице-президент АТОР Дмитрий Горин заявил: «В зимнем сезоне наиболее популярными были ОАЭ, Мальдивы, Турция, Танзания, Занзибар и Куба. Сейчас открылись рейсы на Сейшелы, есть транзитная перевозка в Египет через Каир на курорты Хургада, Шарм-эль-Шейх. В преддверии летнего сезона два основных лидера — это Россия и Турция по количеству запросов и бронированию. Спрос будет расширяться увеличением перевозок в ОАЭ. Мы ждём открытия Греции в середине мая в полном объёме, открытия Кипра с 1 апреля».

18:45 29.03.2021

Президент Пакистана Ариф Алви заразился коронавирусом после вакцинации первой дозой препарата китайской компании Sinopharm.

Об этом Алви сообщил 29 марта на своей странице в Тwitter.

Читайте также: Президент Пакистана заразился коронавирусом после первой прививки Sinopharm

19:20 29.03.2021

На биржах США следят за успехами вакцинации и рынком труда.

Читайте также: Инвесторы в США приготовились к окончанию пандемии

19:42 29.03.2021

Великобритании за последние сутки зафиксировано 4654 новых случая заражения коронавирусом, скончались ещё 23 пациента с COVID-19, сообщает правительство Соединённого Королевства.

Читайте также: Смертность от COVID-19 в Великобритании за неделю сократилась на 25%

19:46 29.03.2021

По официальным данным, всего в Косово выявлено 88 755 случаев заражения коронавирусом. 73 318 пациентов уже здоровы. 1844 человека скончались от осложнений, вызванных COVID-19. За сутки в Косово умерли четыре пациента с COVID-19. Лечение проходят 13 593 человека.

Читайте подробнее: В Косово за сутки выявили 774 носителя коронавируса

19:53 29.03.2021

Во всём мире за минувшую неделю было выявлено свыше 3,8 миллиона инфицированных коронавирусом, скончались 64 187 пациентов с COVID-19, сообщает Всемирная организация здравоохранения.

Об этом: ВОЗ: темпы распространения COVID-19 в мире растут пятую неделю подряд

19:54 29.03.2021

Всемирная организация здравоохранения не определила роль рынка в Ухане в распространении COVID-19.

20:20 29.03.2021

По данным министерства здравоохранения страны, всего в Албании выявили 124 419 случая заражения коронавирусом. 90 024 человека уже излечились от COVID-19. С начала пандемии 2216 пациентов в стране скончались от осложнений, вызванных COVID-19, из них шесть человек — за последние сутки. Уже несколько дней наблюдается снижение суточной смертности.

Об этом: В Албании за сутки выявили 285 носителей коронавируса

20:21 29.03.2021

Против применения в ЕС российской вакцины от коронавирусной инфекции «Спутник V» выступили в Литве, пишет 29 марта Politico. Издание приводит высказывание и.о. посла Литвы в Евросоюзе Симонаса Шатунаса.

Читайте также: В Литве заявили, что ЕС не нужен «Спутник V»

20:43 29.03.2021

По данным министерства, с начала эпидемии в стране выявили 127 240 случаев заражения, при этом население страны лишь немногим превышает два миллиона человек. 3716 человек умерли от осложнений, вызванных COVID-19. За последние сутки скончался 41 человек, что в 5−8 раз больше, чем в соседних Косово или Албании. Днем ранее скончались 35 человек. 105 524 пациента выздоровели.

Об этом: В Северной Македонии за сутки выявили 303 носителя коронавируса

21:10 29.03.2021

28 марта в Косово прибыла первая партия вакцин от коронавируса производства компании AstraZeneca объемом 24 тысячи доз. Вакцины были зарезервированы для Косово посредством международного механизма COVAХ и переданы Республике бесплатно. Вакцинация населения в столице начнется во вторник, 30 марта, а в регионах — в четверг, 1 апреля. Косово стало последней территорией в регионе Западные Балканы, получившей вакцины от COVID-19.

Подробности в материале: Экс-премьер-министр Косово оценил прибытие вакцины от COVID-19

21:37 29.03.2021

Все гипотезы по поводу очагов формирования коронавируса собраны в докладе ВОЗ, который будет опубликован 30 марта. Об этом сообщил 29 марта генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус во время конференции в Женеве.

Об этом: ВОЗ сообщила, когда опубликует отчет о «колыбели» COVID-19

21:38 29.03.2021

Мексика получила от США первую партию вакцины от COVID-19 AstraZeneca. Об этом 29 марта сообщает CNN.

Об этом: США отправили в Мексику первую партию вакцины от коронавируса

21:39 29.03.2021

Министр иностранных дел Бразилии Эрнесто Араухо подал в отставку после критики парламента из-за нехватки вакцин от коронавируса. Об этом 29 марта сообщает TV Globo.

Подробности в материале: МИД Бразилии подал в отставку из-за проблем с вакциной от СOVID-19

21:39 29.03.2021

Правительство Мексики опубликовало новые данные о смертности в стране от COVID-19, согласно которым умерло более 321 тыс. человек. Это на 60% больше, чем считалось ранее, сообщает 29 марта CNN.

Подробности в материале: Мексика — на втором месте в мире по смертности от COVID-19

22:01 29.03.2021

Очередное заявление президента США Джо Байдена: 90% взрослых американцев будут иметь возможность вакцинироваться от COVID-19 уже к 19 апреля. То есть всего через три недели.

22:18 29.03.2021

Комендантский час в ряде провинций Турции, действовавший по субботам, теперь вводится и в воскресенье, сообщил 29 марта журналистам президент страны Реджеп Тайип Эрдоган.

Подробности в материале: Турция расширила комендантский час

22:26 29.03.2021

Прививка от COVID-19. Китай. russian.news.cn

00:39 30.03.2021

Власти Португалии решили продлить приостановку авиасообщения с Бразилией и Великобританией до 15 апреля, сообщает пресс-служба португальского правительства.

Об этом: Португалия продлила запрет авиасообщения с Бразилией и Британией

01:20 30.03.2021

Власти Эквадора ввели новые ограничения на перемещения граждан и продажу спиртного в связи с ростом заболеваемости коронавирусной инфекции, заявил президент республики Ленин Морено в ходе официального обращения.

Читайте также: В Эквадоре ужесточили ограничения из-за коронавируса

01:52 30.03.2021

Третья партия российской вакцины от коронавирусной инфекции «Спутник V» прибыла в Венесуэлу 29 марта, сообщается на странице в Twitter венесуэльского министерства иностранных дел.

В этот раз Россия направила в республику 50 тысяч доз препарата.

Подробности в материале: В Венесуэлу доставили третью партию вакцины «Спутник V»

02:28 30.03.2021

Президент Сербии Александр Вучич в интервью сербскому телеканалу RTS 29 марта заявил, что вакцинация граждан всего региона 27—28 марта стала важным сигналом о том, что регион в команде может быстро развиваться. Он объявил, что все пенсионеры в Сербии к 5 июня получат витамин С, D и Цинк, и напомнил, что им будет выделена общая помощь в размере 110 евро. Он призвал граждан понять, что борьба с пандемией — долгий процесс, и что государство может отменить эпидемиологические меры, как только сможет.

Об этом: Президент Сербии отметил важность вакцинации от коронавируса

02:49 30.03.2021

В Чили за прошедшие сутки выявили 7247 зараженных коронавирусом нового типа, сообщает пресс-служба чилийского минздрава.

Читайте также: В Чили выявили более 7 тыс. носителей коронавируса за сутки

02:54 30.03.2021

Президент Сербии Александр Вучич на пресс-конференции 29 марта заявил, что ограничительные меры будут сняты сразу же, когда эпидемиологическая ситуация позволит это сделать, и когда эпидемиологи дадут на это согласие. Об этом сообщает сербское новостное агентство Srbija danas.

Читайте подробнее: Президент Сербии назвал условия снятия эпидемиологических ограничений

03:09 30.03.2021

Общее количество зарегистрированных случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2 в Бразилии достигло 12 573 615, в том числе выявленные за последние сутки — 38 927. Об этом 29 марта сообщается на сайте бразильского минздрава.

Об этом: В Бразилии выявили почти 39 тысяч новых случаев заражения коронавирусом

03:35 30.03.2021

В Боснии и Герцеговине за прошедшие сутки зафиксировали рекордное число пациентов, умерших от осложнений COVID-19 — 93 человека, сообщает пресс-служба минздрава страны.

Читайте также: В Боснии и Герцеговине за сутки поставили рекорд по смертности от COVID-19

03:42 30.03.2021

Директор хорватского института общественного здравоохранения Крунослав Цапак 29 марта на пресс-конференции заявил, что по сравнению с предыдущей неделей в Хорватии на 47% увеличилось число заражений. Отвечая на вопрос о консультировании людей, которые собираются вакцинироваться в Сербии, Цапак ответил, что регистрация вакцины в Европейском агентстве по лекарственным средствам обеспечивает определенную безопасность, эффективность и безвредность этих вакцин, распространяемых ЕС.

Подробности в материале: В Хорватии своим гражданам не советуют прививаться в Сербии

04:34 30.03.2021

В Южной Корее за прошедшие сутки выявили 447 случаев заражения коронавирусом нового типа, сообщает южнокорейский центр по контролю и профилактике заболеваний.

Читайте также: В Южной Корее за сутки выявили более 400 носителей коронавируса

05:38 30.03.2021

В Эфиопии за прошедшие сутки выявили 1982 случая заражения коронавирусом нового типа, сообщает пресс-служба эфиопского минздрава.

Читайте также: В Эфиопии за сутки выявили почти 2 тысячи носителей коронавируса

05:46 30.03.2021

В Новой Зеландии за прошедшие сутки выявили двух носителей коронавируса SARS-CoV-2, сообщает пресс-служба новозеландского минздрава.

Читайте также: В Новой Зеландии выявили двух носителей коронавируса за сутки

06:03 30.03.2021

Лидеры более чем двадцати стран и международных организаций призвали разработать международный договор для борьбы с пандемиями. Своё обращение они опубликовали 29 марта в немецкой газете Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Читайте подробнее: На Западе хотят разработать международный договор для борьбы с пандемиями

06:18 30.03.2021

Президентские выборы пройдут в Перу 11 апреля, несмотря на действие ограничений, введенных из-за пандемии коронавирусной инфекции, заявил глава перуанского избиркома Пьеро Корветто, сообщает Синьхуа.

Подробности в материале: В Перу решили проводить президентские выборы во время пандемии

06:47 30.03.2021

Российская вакцина от коронавирусной инфекции «ЭпиВакКорона» должна быть одобрена в Венесуэле для включения в прививочную кампанию в стране. Об этом заявила венесуэльский вице-президент Делси Родригес 29 марта в ходе пресс-конференции.

Читайте также: В Венесуэле заявили об интересе к российской вакцине «ЭпиВакКорона»

07:03 30.03.2021

Люди в масках. Украина. Фото: xinhuanet.com

07:07 30.03.2021

Вследствие пандемии коронавируса и оттока туристов Париж и регион Иль-де-Франс за 2020 год недосчитались более 15 миллиардов евро в бюджете. Об этом сообщает региональный комитет по туризму.

07:22 30.03.2021

29 марта пресс-секретарь министерства здравоохранения Ирана Сима Садат Лари заявила, что за последние сутки 81 иранец умер от коронавирусной инфекции (COVID-19), в результате чего общее число смертей достигло 62 478. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Об этом: В Иране за сутки COVID-19 унес жизни 81 человека

07:22 30.03.2021

29 марта в течение дня было невозможно проехать к спортивному залу Чаир в Нише. Повсюду стояли припаркованные машины с северо-македонскими регистрационными номерами, выстроившись в бесконечно длинную очередь, которой не было видно ни начала, ни конца. Об этом сообщает хорватское новостное агентство Index.

Подробности в материале: На границе с Сербией выстроилась огромная очередь из желающих привиться

07:22 30.03.2021

Почти 146 млн доз вакцины от коронавируса было распределено среди населения США, согласно данным центра по контролю и профилактике заболеваний США, опубликованным 29 марта.

Подробности в материале: В США почти 146 млн человек привились от COVID-19

07:35 30.03.2021

Использование вакцины британско-шведской фармкомании AstraZeneca приостановлено в Канаде среди населения младше 55 лет. Решение принято в связи с риском возникновения тромбов, сообщает 29 марта Associated Press.

Читайте также: Канада запретила гражданам младше 55 лет использовать вакцину AstraZeneca

07:40 30.03.2021

Словенцам с 30 марта запрещается отправляться в государства из красного списка. Въезд из этих стран разрешён только при предъявлении отрицательного теста ПЦР или свидетельства о вакцинации, то есть переболевшим коронавирусом, заявил 29 марта министр внутренних дел Словении Алеш Хойс. Об этом сообщает хорватское новостное агентство Dnevnik.

Подробности в материале: В Словении введены новые правила въезда и выезда из страны

07:50 30.03.2021

Национальный совещательный комитет Канады по иммунизации направил в канадский минздрав рекомендацию не прививать жителей страны возрастом младше 55 лет препаратом против коронавирусной инфекции от британской компании AstraZeneca, сообщает пресс-служба канадского министерства здравоохранения.

Подробности в материале: В Канаде посоветовали не прививать лиц моложе 55 лет вакциной AstraZeneca

07:52 30.03.2021

В Боснии и Герцеговине 29 марта подтверждено менее 900 новых случаев заражения коронавирусом, но в то же время сообщается о рекордных 93 смертельных случаях, связанных с этим заболеванием, что является самым высоким показателем для этой страны за один день с момента вспышки эпидемии в марте 2020 года. Об этом сообщает боснийское новостное агентство N1.

Об этом: В Боснии и Герцеговине выявлено рекордное число смертей от коронавируса

08:25 30.03.2021

С критикой своих бывший советников по ситуации с коронавирусной инфекцией — главного инфекциониста США Энтони Фаучи и бывшего координатора Белого дома по вопросам COVID-19 Деборы Беркс — выступил бывший американский президент Дональд Трамп. Его слова на это тему 30 марта приводит Associated Press.

Читайте также: Трамп обвинил своих бывших советников по коронавирусу в самопиаре

08:35 30.03.2021

Система здравоохранения Украины способна за сутки помочь 24 тыс. носителям коронавируса SARS-CoV-2. Об этом заявил главный санитарный врач страны Виктор Ляшко.

Читайте также: В минздраве Украины назвали условие введения жёсткого карантина

08:35 30.03.2021

За истекшие сутки на территории Бразилии было выявлено свыше 38,9 тыс. новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом. Об этом 30 марта сообщает минздрав страны.

Об этом: В Бразилии за сутки выявили почти 39 тыс. носителей коронавируса

08:45 30.03.2021

22 новых случая заражения коронавирусом выявили в Абхазии в течение 29 марта. Сообщение об этом опубликовал оперативный штаб республики по защите населения от SARS-CoV-2.

Читайте также: В Абхазии выявили более 22 носителей коронавируса за сутки

08:48 30.03.2021

За минувшие сутки в Южной Корее от COVID-19 привились 26 538 человек. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на свои источники.

Об этом: В Южной Корее вакцинацию от COVID-19 прошли более 820 тыс. человек

08:53 30.03.2021

В Румынии митинги против ужесточения коронавирусных ограничений вылились в стычки с правоохранительными органами.

08:53 30.03.2021

Национальный совещательный комитет Канады по иммунизации дал рекомендацию минздраву страны приостановить вакцинацию от COVID-19 жителей страны младше 55 лет препаратом британо-шведской компании AstraZeneca. Об этом 30 марта говорится на сайте министерства здравоохранения страны.

Об этом: В Канаде рекомендовали приостановить вакцинацию препаратом AstraZeneca

09:05 30.03.2021

Президент Пакистана Ариф Алви заразился коронавирусом, несмотря на сделанную ранее прививку первой дозой вакцины от COVID-19.

09:18 30.03.2021

За сутки на Украине выявили 10 533 случая заражения коронавирусом SARS-CoV-2, зафиксировано 286 летальных исходов, вызванных последствиями COVID-19.

Читайте также: На Украине за сутки выявили более 10 тыс. случаев заражения SARS-CoV-2

09:23 30.03.2021

В Молдавии в течение суток 29 марта выявили 932 случая заражения коронавирусом в ходе 3106 исследований. Об этом сообщает пресс-служба минздрава республики.

Читайте подробнее: В Молдавии за сутки выявили более 930 носителей коронавируса

09:29 30.03.2021

Польское правительство изменило правила для въезжающих в страну из-за границы. Нововведения начали действовать с 30 марта. Об этом, как сообщает Polskie Radio, сообщил 29 марта заместитель министра инфраструктуры Польши Марцин Хорала во время пресс-конференции.

Подробности в материале: В Польше изменили правила для въезжающих в страну из-за границы

09:43 30.03.2021

Президент Сирии Башар Асад и его супруга вылечились от COVID-19, сообщает пресс-служба сирийского президентского дворца.

09:47 30.03.2021

В вооружённых силах (ВС) Южной Кореи продолжают фиксировать новые случаи заражения коронавирусом. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей министерства обороны страны.

Читайте также: В ВС Южной Кореи выявили трёх носителей коронавируса

09:48 30.03.2021

Канада приостанавливает вакцинацию людей младше 55 лет препаратом фирмы AstraZeneca на фоне сообщений об образовании тромбов после прививки.

09:59 30.03.2021

Тест на коронавирусную инфекцию президента Сирии Башара Асада и его супруги Асмы Асад показал отрицательный результат, в связи с чем они возвращаются к своей работе. Об этом 30 марта говорится в заявлении пресс-службы президентского дворца.

Об этом: Башар Асад и его супруга вылечились от COVID-19

10:07 30.03.2021

Власти Одессы отменили традиционный фестиваль юмора и сатиры 1 апреля. Это связано с внесением региона в «красную зону» распространения коронавируса.

10:09 30.03.2021

Мэр Ниццы Кристиан Эстрози сделал предварительный заказ на поставку российского препарата «Спутник V» для вакцинации населения города.

10:18 30.03.2021

Жители Грузии стали гораздо активней записываться на вакцинацию после того, как стало возможно зарегистрироваться для получения прививки, произведённой компанией Pfizer. Об этом, как сообщает пресс-служба грузинского правительства, сообщила замглавы минздрава страны Тамар Габуния, данные на 29 марта.

Читайте подробнее: В минздраве Грузии рассказали о вакцинации от COVID-19

10:33 30.03.2021

В Грузии в течение последних суток в ходе 30 751 исследования на SARS-CoV-2 выявили 673 случая заражения коронавирусом. Эту информацию 30 марта опубликовали на сайте Stopcov.ge.

Читайте также: В Грузии за сутки выявили более 670 носителей коронавируса

10:39 30.03.2021

В Южной Корее за сутки было зарегистрировано 138 побочных реакций на вакцину от COVID-19. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на свои источники.

Читайте также: В Южной Корее рассказали о побочных эффектах вакцины от COVID-19

10:43 30.03.2021

Лидеры Евросоюза и Всемирной организации здравоохранения выступили с предложением выработать по окончании пандемии коронавируса глобальное соглашение по здравоохранению, здоровью животных и защите климата.

10:47 30.03.2021

Общее количество скончавшихся после прохождения вакцинации за время прививочной кампании от COVID-19 в Австралии на сегодняшний день составляет 55 человек, из которых 52 умерли после использования препарата американо-немецкого концерна Pfizer — BioNTech. Об этом 30 марта сообщает австралийское Федеральное ведомство по безопасности в сфере здравоохранения в докладе за отчетный период с 27 декабря 2020 года по 26 марта 2021 года.

Подробности в материале: В Австралии после вакцинации от COVID-19 скончались уже 55 человек

10:58 30.03.2021

В ходе 228 исследований в лабораториях Приднестровья за последние сутки медики выявили 118 случаев заражения коронавирусом. Об этом 30 марта сообщает пресс-центр МВД ПМР.

Подробности в материале: В Приднестровье за сутки выявили более 100 случаев заражения коронавирусом

10:58 30.03.2021

Мэр французской Ниццы Кристиан Эстрози сделал предварительный заказ на поставку российской вакцины от COVID-19 «Спутник V» для вакцинации городского населения.

Об этом: Мэр Ниццы сделал предварительный заказ на «Спутник V»

11:08 30.03.2021

22 марта в Албанию пришла первая партия китайской вакцины от коронавируса Sinovac объемом 192 тысячи доз, что позволило стране начать массовую вакцинацию населения — до этого на вакцину могли рассчитывать почти исключительно медицинские работники.

Читайте также: Жители Албании смогут подать заявку на вакцинацию от COVID-19 онлайн

11:17 30.03.2021

Вакцина от COVID-19 голландской фармацевтической компании Janssen начнет поставляться в Швецию в середине апреля. Об этом газете Aftonbladet сообщил Ричард Бергстрём, отвечающий за распределение вакцин в Швеции.

Подробности в материале: Вакцина Janssen поступит в Швецию в середине апреля

11:18 30.03.2021

На Украине у 70% пациентов, победивших COVID-19, проявляются последствия болезни. Об этом заявил министр здравоохранения Украины Максим Степанов.

Подробности в материале: На Украине разрабатывают программу «постковидной» реабилитации — минздрав

11:24 30.03.2021

Руководству муниципалитетов следует учитывать уроки пандемии коронавируса при развитии городов, так как в будущем чрезвычайные ситуации в здравоохранении могут повториться. Об этом говорится в докладе Программы ООН по населенным пунктам (ООН-Хабитат), опубликованном 30 марта в Женеве.

Об этом: В ООН призвали развивать города с учётом уроков COVID-19

11:26 30.03.2021

В нескольких городах Украины из-за пандемии COVID-19 отменили массовые мероприятия.

Об этом: В Одессе отменили ежегодную «Юморину» из-за пандемии

11:27 30.03.2021

За истекшие сутки в Донецкой Народной Республике (ДНР) было выявлено 253 новых подтвержденных случая заражения коронавирусом. Об этом 30 марта сообщает минздрав ДНР.

Читайте подробнее: В ДНР за сутки выявили более 250 новых носителей коронавируса

11:41 30.03.2021

Число скончавшихся после прививки от COVID-19 жителей Австрии возросло до 55 человек. При этом, согласно докладу Федерального ведомства по безопасности в сфере здравоохранения страны за период c 27 декабря 2020 по 26 марта 2021 года, связь смертей с вакциной не установлена.

11:42 30.03.2021

Премьер-министр Италии Марио Драги привился первым компонентом вакцины AstraZeneca.

11:53 30.03.2021

В случае, если жители США не будут более активно соблюдать необходимые меры предосторожности и также не будут ускорены темпы вакцинации, в стране может начаться четвертая волна пандемии коронавируса. Об этом 30 марта заявила на онлайн-брифинге в Белом доме глава федеральных Центров по контролю и профилактике заболеваний США (ЦКПЗ) Рошель Валенски, слова которой приводит газета The Hill.

Читайте также: В США заявили о возможности начала четвертой волны пандемии в стране

11:57 30.03.2021

Боливия 30 марта получит 200 тысяч доз китайской вакцины Sinopharm от COVID-19, сообщил президент Луис Арсе, уточнив, что партия прибудет во второй половине дня в аэропорт Кочабамба. Об этом сообщает Prensa Latina.

Самолет уже летит из Пекина, сообщил президент через свой аккаунт в социальной сети Twitter.

Подробности в материале: Боливия получит 200 тысяч доз китайской вакцины Sinopharm

12:01 30.03.2021

Вакцина «Спутник V» одобрена в Республике Мали, сообщает РФПИ.

12:15 30.03.2021

В Грузию до конца текущей недели будет доставлена партия вакцины от COVID-19, произведённая в Китае компанией Sinopharm. Об этом, как сообщает пресс-служба грузинского правительства, 30 марта сообщила министр здравоохранения Грузии Екатерина Тикарадзе на брифинге.

Читайте подробнее: В Грузии анонсировали скорое поступление китайской вакцины от COVID-19

12:16 30.03.2021

Всего с начала пандемии в Греции зафиксировали 255 755 случаев заражения при населении страны в 10 миллионов человек. 738 пациентов подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких, причем 67,2% из них — мужчины. Их средний возраст составляет 67 лет, а 83,6% имеют основное заболевание и/или находятся в возрасте 70 лет и более. 1677 человек были выписаны из отделений интенсивной терапии с начала пандемии: это в пять раз меньше числа скончавшихся в этом же отделении за этот период.

Читайте подробнее: В Греции за сутки выявили более 1700 носителей коронавируса

12:16 30.03.2021

Власти Эфиопии готовы зарегистрировать в стране российскую антикоронавирусную вакцину «Спутник V» и закупить её, когда будет возможность. Об этом эфиопский посол в Москве Алемайеху Тегену Аргау заявил в опубликованном 30 марта интервью РИА Новости.

Читайте подробнее: Эфиопия ждёт от России документы для регистрации «Спутника V»

12:21 30.03.2021

Премьер-министр Италии Марио Драги прошел вакцинацию от COVID-19 с использованием препарата британо-шведской компании AstraZeneca. Об этом 30 марта сообщает пресс-служба главы итальянского правительства.

Подробности в материале: Премьер-министр Италии прошел вакцинацию препаратом AstraZeneca

12:22 30.03.2021

Агентство общественного здравоохранения Швеции рекомендует, чтобы правительство продлило действующие ограничения по коронавирусу еще на несколько недель. Однако в то же время ведомство сообщило новую дату объявления послабления и снятия некоторых ограничений — это произойдет 3 мая. Об этом сообщила новостная служба SVT Nyheter.

Читайте также: В Швеции назвали точную дату послабления карантинных ограничений

12:38 30.03.2021

Полузащитник сборной Польши по футболу и московского клуба «Локомотив» Гжегож Крыховяк заразился коронавирусной инфекцией. Об этом 30 марта сообщил пресс-секретарь Польского футбольного союза Якуб Квятковский на своей странице в соцсети Twitter.

Об этом: Полузащитник сборной Польши и «Локомотива» Крыховяк заразился коронавирусом

12:43 30.03.2021

Вакцинация от COVID-19 в Киргизии. Фото: xinhuanet.com

12:51 30.03.2021

Как сообщает албанское новостное агентство Lapsi, в первый день массой вакцинации, 28 марта, привились 11 тысяч 484 человека. К вечеру 29 марта хотя бы одну дозу вакцины в стране получили уже почти 90 тысяч человек.

Об этом: В Албании намерены вакцинировать от COVID-19 10 тысяч человек в день

13:04 30.03.2021

Согласно результатам социологических опросов, свыше 60% граждан Косово ожидают ужесточения ограничительных мер в Косово после прихода к власти правительства Альбина Курти и готовы одобрить такие ужесточения.

Об этом: Глава национального института здравоохранения Косово заразился SARS-CoV-2

13:04 30.03.2021

Власти Австрии планируют в апреле закупить один миллион доз вакцины «Спутник V».

13:08 30.03.2021

Российская вакцина от COVID-19 «Спутник V» одобрена для применения в Республике Мали. Об этом 30 марта сообщает Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ).

Об этом: В Мали одобрили для применения российскую вакцину «Спутник V»

13:11 30.03.2021

Власти Марокко решили приостановить полеты с Испанией и Францией из-за серьезной эпидемиологической ситуации в Европе, сообщает марокканская пресса. Данная мера по борьбе с распространением коронавируса в Марокко вступит в силу с 30 марта, пишет La Razón.

По данным нескольких местных СМИ, авиакомпании, выполняющие рейсы в Марокко, уже были проинформированы об этом ограничении. Рейсы будут отменены до дальнейшего уведомления.

Читайте также: Марокко закрывает воздушное пространство с Испанией и Францией

13:14 30.03.2021

Британо-шведская фармацевтическая компания AstraZeneca изменила название своей вакцины от коронавирусной инфекции. Об этом 30 марта сообщило шведское Агентство медицинских продуктов.

Подробности в материале: AstraZeneca сменила название своей вакцины от COVID-19

13:26 30.03.2021

Во время столкновений полицейских и участников протестных акций в Румынии, выступающих против ужесточения связанных с пандемией ограничительных мер, было задержано 188 человек. Об этом 30 марта сообщает румынское издание digi24.

Об этом: В ходе протестов в Румынии задержали почти 190 человек

13:33 30.03.2021

Новая тест-система обнаруживает наличие вируса в первый же день заражения. Если для получения результатов ПЦР-теста требуется 5−6 часов, то для проведения теста по слюне требуется всего 90 минут.

Читайте также: В Монголии разработали тест-систему для выявления COVID-19

13:55 30.03.2021

Вакцинация с применением китайского препарата «Sinapharm» проводится в киргизской столице, в двух районах Чуйской области и в южной столице республики — городе Оше.

Подробности в материале: За первый день вакцинации в Киргизии привили от коронавируса 100 человек

14:02 30.03.2021

Эпидемический регулятор США CDC предупредил о возможности четвёртой волны коронавируса в стране.

14:04 30.03.2021

Клиники Берлина приостановили вакцинацию препаратом AstraZeneca женщин младше 55 лет.

14:06 30.03.2021

Приезжающие в Италию из стран Европейского союза должны будут иметь при себе результаты теста на коронавирусную инфекцию. Кроме того, по прибытии их обяжут проходить пятидневный карантин по прибытии.

Читайте подробнее: Для приезжающих в Италию из ЕС введут пятидневный карантин

14:08 30.03.2021

Издание Spiegel сообщает, что Институт Пауля Эрлиха зарегистрировал 31 случай тромбоза после вакцинации препаратом AstraZeneca.

14:24 30.03.2021

В Грузии начала ухудшаться эпидемиологическая ситуация, поэтому в стране необходимо ужесточить контроль за тем, чтобы население соблюдало карантинные нормы. Об этом, как сообщает пресс-служба правительства, 30 марта заявил глава Национального центра по контролю заболеваний Амиран Гамкрелидзе на брифинге после совещания штаба по противодействую пандемии.

Подробности в материале: В Грузии ужесточат контроль за соблюдением карантинных ограничений — врач

14:32 30.03.2021

По данным целевой группы по борьбе с коронавирусом, в Индонезии за сутки выявили 4682 случая заражения SARS-CoV-2, сообщает Kompas.

Подробности в материале: В Индонезии за сутки выявили 4682 случая заражения коронавирусом

14:42 30.03.2021

Вакцинация от COVID-19 в Киргизии. Фото: xinhuanet.com

14:44 30.03.2021

Планы правительства Австрии о закупке российской вакцины от COVID-19 «Спутник V» разрушают миф об «агрессивной России» и о том, что ее необходимо изолировать. Об этом 30 марта написала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на своей странице в соцсети Facebook.

Подробности в материале: Захарова: планы Австрии по «Спутнику V» рушат миф об «агрессивной России»

14:54 30.03.2021

Государственные клиники Берлина Charité и Vivantes приостановили проведение вакцинации от COVID-19 препаратом британо-шведской компании AstraZeneca для женщин в возрасте до 55 лет. Об этом 30 марта сообщает издание Tagesspiegel со ссылкой на представительницу сети больниц.

Подробности в материале: В Берлине приостановили вакцинацию женщин до 55 лет препаратом AstraZeneca

15:24 30.03.2021

В Германии растёт количество случаев возникновения тромбоза после прививок вакциной от коронавирусной инфекции AstraZeneca. На сегодняшний день немецкий институт Пауля Эрлиха зарегистрировал 31 случай тромбозов синусов твёрдой мозговой оболочки. Об этом сообщает телеканал RTL.

Об этом: Свыше 30 случаев тромбоза после вакцины AstraZeneca выявили в Германии

15:30 30.03.2021

На своей странице в социальной сети Twitter дипломат заявил, что Италия и TeamEurope являются основными финансовыми спонсорами инициативы COVAX в мире.

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Об этом: Посол Италии пообещал Косово помощь с вакцинами от COVID-19

15:35 30.03.2021

Министр образования и науки Северной Македонии Мила Царовска 29 марта сообщила журналистам о ходе образовательного процесса в период пандемии COVID-19.

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Читайте подробнее: Минобр Северной Македонии: 91% школьников участвует в онлайн-образовании