Москва, 19 сентября, 2024, 19:06 — ИА Регнум. Басманный суд Москвы в ходе заседания 19 сентября постановил оставить в СИЗО бывшего заместителя министра обороны России Тимура Иванова, обвиняемого в получении особо крупной взятки, до 23 декабря.

Сергей Булкин/ТАСС

«Суд постановил — ходатайство следователя удовлетворить, продлить до 23 декабря меру пресечения в виде содержания под стражей», — процитировали «РИА Новости» судью Евгения Козлова.

Заседание проводили в закрытом режиме, чтобы не разглашать данные о сборе доказательств.

Как передавало ИА Регнум, Иванова задержали в апреле 2024 года. Суд отправил его под арест. Бывшего замминистра и сообщников обвиняют в получении взятки в размере 1,185 млрд рублей от представителя «Олимпситистрой» ООО «Оборонспецстрой».

Иванов вину не признаёт. Он также отказался от досудебного соглашения о сотрудничестве со следствием.

Счета и активы Иванова, а также членов его семьи арестовали в рамках обеспечительных мер. По этом делу также проходят предприниматели Сергей Бородин и Александр Фомин.