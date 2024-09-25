Москва, 25 сентября, 2024, 05:29 — ИА Регнум. Найденная при обысках крупная сумма денег по делу бывшего замминистра обороны РФ Тимура Иванова свидетельствует об их незаконном происхождении. Соответствующие выводы следствия указаны в официальных судебных документах.

ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

Отмечается, что обнаруженная сумма не соответствовала официальному доходу обвиняемого в получении взяток фигуранта дела, сообщило «РИА Новости».

При этом не уточняется, о какой именно сумме идёт речь.

Как передавало ИА Регнум, ранее стало известно, что во время обысков по делу Тимура Иванова нашли крупные суммы денег наличными. Следственные действия проводились по месту жительства и работы экс-чиновника оборонного ведомства. В материалах по делу Иванова фигурируют земельный участок площадью 82 тыс. квадратных метров, загородный дом площадью 2,5 тыс. квадратных метров и баня площадью 420 квадратных метров в Тверской области.

Правоохранители связали дело бывшего замминистра обороны Тимура Иванова со строительством трёх кадетских корпусов, в том числе в Омске и Кемерово. По версии следствия, фигурант получил взятку за предоставление преференций при строительстве данных объектов. Ущерб составил более 2,18 млрд рублей.

Тимура Иванова задержали 23 апреля. Суд арестовал его по уголовному делу, возбуждённому по ч. 6 ст. 290 УК РФ («Получение взятки в особо крупном размере»). Экс-замминистра обороны вменили получение взятки в размере 1,185 млрд рублей. Ему грозит до 15 лет лишения свободы. По уголовному делу также проходят предприниматель Сергей Бородин и соучредитель «Олимпситистроя» Александр Фомин.