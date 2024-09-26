Москва, 26 сентября, 2024, 05:38 — ИА Регнум. Одного из фигурантов дела экс-замминистра обороны России Тимура Иванова уличили в попытках скрыть факты своего участия в совершении преступлений. Информация об этом содержится в судебных документах.

Илья Питалев/РИА Новости

«Результаты оперативной работы и следственных действий свидетельствуют о том, что один из обвиняемых предпринимал попытки к сокрытию фактов своего участия в преступлениях», — передаёт «РИА Новости».

Иванова задержали 23 апреля по подозрению в получении взятки в размере 1,185 млрд рублей.

Как сообщало ИА Регнум, 25 сентября правоохранители заявили о том, что один из фигурантов дела Иванова явился с повинной. Представитель правоохранительных органов уточнил, что явка связана с уже имеющимися обвинениями, но раскрывает иные преступные эпизоды. По его словам, явку с повинной оформил не сам Иванов, а кто-то из фигурантов дела.

Басманный суд Москвы постановил оставить Тимура Иванова в СИЗО до 23 декабря. В рамках уголовного дела были арестованы 43 счёта, открытые в трёх различных банках, и несколько объектов недвижимости. Вину в совершении преступления Иванов не признал.

По уголовному делу также проходят предприниматель Сергей Бородин и соучредитель «Олимпситистроя» Александр Фомин.

Найденная при обысках у Иванова крупная сумма денег свидетельствует об их незаконном происхождении, поскольку она не соответствовала официальному доходу обвиняемого в получении взяток фигуранта дела. При этом следователи не уточнили, о какой именно сумме идёт речь.