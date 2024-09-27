Махачкала, 27 сентября, 2024, 20:28 — ИА Регнум. Шесть человек, в том числе двое детей, погибли при взрывах на АЗС в пригороде Махачкалы, сообщил глава Дагестана Сергей Меликов.

Гянжеви Гаджибалаев/ТАСС

Ещё 10 человек пострадали, им оказывается вся необходимая помощь, написал Меликов в своём Telegram-канале.

«Все раненые доставлены в медучреждения Махачкалы. Им оказывается вся необходимая помощь, состояние расценивается как средней степени тяжести. Все нужные медикаменты и запасы крови имеются», — отметил глава республики.

Меликов также выразил соболезнования близким погибших и поблагодарил медиков и добровольцев за работу.

МЧС ранее сообщало, что в результате ЧП погибли пять человек, в том числе один ребёнок, и ещё десять человек пострадали.

Как передавало ИА Регнум, взрывы произошли вечером 27 сентября на федеральной трассе в Карабудахкентском районе в пригороде Махачкалы. На видео очевидцев попал второй взрыв на станции. На кадрах видна детонация подземных резервуаров АЗС, а у самой станции был заметен густой столб дыма. После взрывов возник сильный пожар. Позднее МЧС сообщило, что возгорание локализовано.

По данным СМИ, взрыв произошёл, предварительно, из-за газового баллона в кафе, которое находилось на территории станции. Власти республики окажут поддержку пострадавшим, сообщил Меликов.

По факту ЧП возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшие по неосторожности смерть двух или более лиц), проинформировала пресс-служба управления Следственного комитета по Дагестану. Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.

Жители нескольких близлежащих районов остались без света после взрывов на АЗС, сообщало «Дагэнерго». Специалисты уже приступили к восстановительным работам и подключили часть потребителей по резервным схемам.