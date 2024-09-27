Махачкала, 27 сентября, 2024, 19:01 — ИА Регнум. Власти Республики Дагестан окажут поддержку гражданам, пострадавшим при взрыве автозаправочной станции (АЗС) в Махачкале, сообщил глава республики Сергей Меликов в своём Telegram-канале 27 сентября.

МЧС России

«Оперативно дал поручения всем ведомствам по оказанию помощи. В первую очередь — медицинской. Каждого, кто стал жертвой трагедии, мы обязательно поддержим», — написал Меликов.

Также он добавил, что лично выехал на место происшествия.

Как передавало ИА Регнум, 27 сентября прогремел взрыв на АЗС на федеральной трассе в Карабудахкентском районе в пригороде Махачкалы. На видео очевидцев также попал второй взрыв, на кадрах видна детонация подземных резервуаров станции, в то время как у самой АЗС стоит густой столб дыма.

После взрывов на АЗС в Махачкале возник сильный пожар, сообщают очевидцы. На месте взрыва продолжают раздаваться хлопки.

По данным министерства здравоохранения Дагестана, в результате взрыва погибли четыре человека, включая ребёнка.