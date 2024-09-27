Махачкала, 27 сентября, 2024, 19:37 — ИА Регнум. Число пострадавших при взрыве АЗС в пригороде Махачкалы выросло до 15 человек, сообщила пресс-служба МЧС.

Кадр из видео

Пять человек, в том числе один ребёнок, погибли.

«Число пострадавших в Дагестане увеличилось до 15 человек. Из них пятеро погибли, включая ребёнка», — сказано в сообщении.

Ранее МЧС информировало о пяти погибших и трёх пострадавших в результате ЧП.

Как передавало ИА Регнум, взрыв произошёл вечером 27 сентября на федеральной трассе в Карабудахкентском районе в пригороде Махачкалы. На видео очевидцев попал второй взрыв на станции. На кадрах видна детонация подземных резервуаров АЗС, а у самой станции был заметен густой столб дыма. После взрывов возник сильный пожар.

По данным СМИ, взрыв произошёл, предварительно, из-за газового баллона в кафе, которое находилось на территории станции. Власти республики окажут поддержку пострадавшим, сообщил глава Дагестана Сергей Меликов.

По факту ЧП возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшие по неосторожности смерть двух или более лиц), сообщила пресс-служба управления Следственного комитета по Дагестану. Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего и виновных, отмечалось в сообщении.