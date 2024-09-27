Махачкала, 27 сентября, 2024, 18:30 — ИА Регнум. Автозаправка в Махачкале взорвалась, предварительно, из-за газового баллона в кафе, которое находилось на территории АЗС, сообщает 27 сентября Telegram-канале Mash.

Кадр из видео

По его данным, горит задняя часть заправки, где находился баллон. По словам очевидцев, взрыв произошёл именно там.

Взрыв на автозаправочной станции на федеральной трассе в Карабудахкентском районе в пригороде Махачкалы прогремел вечером 27 сентября. На видео очевидцев также попал второй взрыв на АЗС. На кадрах видна детонация подземных резервуаров станции, в то время как у самой АЗС стоит густой столб дыма.

После взрывов на АЗС в Махачкале возник сильный пожар, сообщают очевидцы. На месте взрыва продолжают раздаваться хлопки.

По данным министерства здравоохранения Дагестана, в результате взрыва погибли четыре человека, включая ребёнка.