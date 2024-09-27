Махачкала, 27 сентября, 2024, 19:56 — ИА Регнум. В результате взрыва на АЗС в пригороде Махачкалы было частично нарушено электроснабжение жителей близлежащих районов, сообщила пресс-служба «Дагэнерго».

Гянжеви Гаджибалаев/ТАСС

Из-за взрыва повреждения получили несколько объектов энергетики. Специалисты уже приступили к восстановительным работам, а часть потребителей обеспечена электроэнергией по резервным схемам, сказано в сообщении.

«Специалисты филиала в настоящий момент также проводят осмотр и анализ состояния повреждённых энергообьектов. О сроках полного восстановления электроснабжения пострадавших потребителей будет сообщено дополнительно», — отметила пресс-служба.

Как передавало ИА Регнум, взрывы произошли вечером 27 сентября на федеральной трассе в Карабудахкентском районе в пригороде Махачкалы. На видео очевидцев попал второй взрыв на станции. На кадрах видна детонация подземных резервуаров АЗС, а у самой станции был заметен густой столб дыма. После взрывов возник сильный пожар.

В результате ЧП погибли пять человек, включая ребёнка, ещё 10 человек пострадали, сообщило МЧС.

По данным СМИ, взрыв произошёл, предварительно, из-за газового баллона в кафе, которое находилось на территории станции. Власти республики окажут поддержку пострадавшим, сообщил глава Дагестана Сергей Меликов.

По факту ЧП возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшие по неосторожности смерть двух или более лиц), сообщила пресс-служба управления Следственного комитета по Дагестану. Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.