Махачкала, 27 сентября, 2024, 17:58 — ИА Регнум. В Махачкале взорвалась автозаправочная станция, есть пострадавшие. Об этом сообщили в администрации города.

Кадр из видео

«На федеральной трассе в Карабудахкентском районе произошёл взрыв на АЗС», — говорится в Telegram-канале администрации города.

Жителей Махачкалы попросили не выезжать в сторону ЧП или выбирать объездной путь.

Вместе с этим в сети появились кадры второго взрыва. На них видна детонация подземных резервуаров станции, в то время как у самой АЗС стоит густой столб дыма.

По предварительным данным, погибли четыре человека.

Как передавало ИА Регнум, 14 августа 2023 года во время техобслуживания автомобилей на СТО в пригороде Махачкалы произошло возгорание. Огонь перекинулся на место хранения селитры. В результате произошёл взрыв, воспламенились здания и находящаяся поблизости АЗС. Погибли 36 человек.

Глава Дагестана Сергей Меликов заявил, что причиной трагедии стала недобросовестность как предпринимателей, так и работников надзорных органов.