Сильный пожар возник после взрывов на АЗС в Махачкале
Махачкала, 27 сентября, 2024, 18:20 — ИА Регнум. После взрывов на АЗС в Махачкале возник сильный пожар, следует из опубликованных очевидцами кадров.
Кадр из видео
На месте взрыва продолжают раздаваться хлопки.
По данным врио министра здравоохранения Дагестана, в результате взрыва погибли четыре человека, включая ребёнка.
Как передавало ИА Регнум, взрыв произошёл вечером 27 сентября на федеральной трассе в Карабудахкентском районе в пригороде Махачкалы.
На видео очевидцев попал второй взрыв на станции. На кадрах видна детонация подземных резервуаров станции, в то время как у самой АЗС стоит густой столб дыма. По данным СМИ, АЗС взорвалась, предварительно, из-за газового баллона в кафе, которое находилось на территории станции.