Махачкала, 27 сентября, 2024, 18:20 — ИА Регнум. После взрывов на АЗС в Махачкале возник сильный пожар, следует из опубликованных очевидцами кадров.

Кадр из видео

На месте взрыва продолжают раздаваться хлопки.

По данным врио министра здравоохранения Дагестана, в результате взрыва погибли четыре человека, включая ребёнка.

Как передавало ИА Регнум, взрыв произошёл вечером 27 сентября на федеральной трассе в Карабудахкентском районе в пригороде Махачкалы.

На видео очевидцев попал второй взрыв на станции. На кадрах видна детонация подземных резервуаров станции, в то время как у самой АЗС стоит густой столб дыма. По данным СМИ, АЗС взорвалась, предварительно, из-за газового баллона в кафе, которое находилось на территории станции.