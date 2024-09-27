Махачкала, 27 сентября, 2024, 19:03 — ИА Регнум. По факту взрыва на АЗС в пригороде Махачкалы возбуждено уголовное дело, сообщила 27 сентября пресс-служба управления Следственного комитета по Дагестану.

СУ СК России по Республике Дагестан

Дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшие по неосторожности смерть двух или более лиц).

Пресс-служба МЧС ранее сообщила, что в результате взрыва погибли пять человек и ещё трое пострадали. Минздрав Дагестана проинформировал, что один из погибших — ребёнок.

«В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего и виновного лица», — сказано в сообщении СК.

Как передавало ИА Регнум, взрыв произошёл вечером 27 сентября на федеральной трассе в Карабудахкентском районе в пригороде Махачкалы. На видео очевидцев попал второй взрыв на станции. На кадрах видна детонация подземных резервуаров АЗС, а у самой станции был виден густой столб дыма. После взрывов возник сильный пожар.

По данным СМИ, взрыв произошёл, предварительно, из-за газового баллона в кафе, которое находилось на территории станции. Власти республики окажут поддержку пострадавшим, сообщил глава Дагестана Сергей Меликов.