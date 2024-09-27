Вашингтон, 27 сентября, 2024, 16:39 — ИА Регнум. Соединённые Штаты Америки по-прежнему обсуждают возможное решение по нанесению ударов вглубь России западным оружием, пишет 27 сентября газета Politico со ссылкой на источники.

Alex Chan Tsz Yuk/Global Look Press

«Это предложение остаётся на рассмотрении, несмотря на мнение Пентагона о том, что ракетное наступление дальнего радиуса вряд ли окажет большое стратегическое воздействие, и несмотря на жёсткое предупреждение президента России Владимира Путина о том, что это будет означать прямую войну между его страной и Западом», — говорится в статье.

Поскольку администрация президента США Джо Байдена никак не решается на этот шаг, отмечает издание, некоторые ярые сторонники Киева в Конгрессе начали открыто выражать свое недовольство.

Накануне представитель Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что США не намерены разрешать ВСУ наносить удары вглубь России. Вопрос о таком использовании оружия может обсуждаться, но подход США не изменился, заверила она.

Согласно данным газеты The New York Times, американская разведка предостерегла, если Киев получит от Вашингтона разрешение на удары дальнобойным оружием по России, Москва может ответить жёстко. Это неминуемо приведёт к серьёзному ухудшению ситуации и не окажет значительного влияния на ход конфликта на Украине.

Глава киевского режима Владимир Зеленский покидает США, не добившись снятия ограничений на удары вглубь РФ западными вооружениями, пишет, в свою очередь, британская газета The Times.

25 сентября президент России предложил обновить ядерную доктрину России. Он пояснил, что в обновлённой редакции документа будут учтены все возможные сценарии, в том числе критическая угроза суверенитету в условиях применения противником обычного оружия.