Вашингтон, 27 сентября, 2024, 07:29 — ИА Регнум. Американская разведка заявила, что если Киев получит от Вашингтона разрешение на удары дальнобойным оружием по России, Москва может ответить жёстко. Это неминуемо приведёт к серьёзному ухудшению ситуации и не окажет значительного влияния на ход конфликта на Украине. Об этом написала газета The New York Times со ссылкой на источники.

Defense.gov Аналитический центр. Разведка США

В случае предоставления Украине права атаковать территорию России, США и их союзники могут столкнуться с ответными мерами с российской стороны, такими как диверсии в Европе, поджоги, атаки военных баз противников.

Разведка США считает, что значение предоставления права бить вглубь России для Украины невелико, так как она располагает ограниченным количеством оружия, и будут ли новые его поставки, неясно.

Аналитики высказывают также опасения, что ответ России будет «смертоносным», заключило издание.

Как сообщало ИА Регнум, 25 сентября президент Владимир Путин предложил обновить ядерную доктрину России. Он пояснил, что в обновлённой редакции документа будут учтены все возможные сценарии, в том числе критическая угроза суверенитету в условиях применения противником обычного оружия.

Изменение ядерной доктрины России — это «событие, которого ждали», заявил зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. Теперь есть повод призадуматься «не только гнилому неонацистскому режиму, но и всем врагам России, которые толкают мир к ядерной катастрофе», добавил он.

Американский президент Джо Байден и украинский лидер Владимир Зеленский 26 сентября провели встречу в Вашингтоне, по итогам которой официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что США не намерены разрешать ВСУ наносить удары вглубь России. Вопрос о таком использовании оружия может обсуждаться, но подход США не изменился, заверила она.